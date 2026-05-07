Schalte den Leerenmeister-Finx-Skin KOSTENLOS frei, verstärke deine Starr-Patrol-Girls (und Spike) mit besonderen Verwandlungen und stelle dich mächtigen Bossen!

Starr-Nova-Transformationen

Der Starr-Nova-Modifikator ist in ausgewählten Spielmodi und zufällig ausgewählten Trophäenpfad-Modi aktiv. Wenn der Modifikator aktiv ist, tauchen während des ganzes Matches Kristalle auf. Sammle eine Kristall, um dich für begrenzte Zeit in eines der fünf Starr-Patrol-Mitglieder zu verwandeln:

Starr Patrol Spike

Starr Patrol Bea

Starr Patrol Juju

Starr Patrol Amber

Starr Patrol Starr Nova (kommt zu einem späteren Zeitpunkt)

Jedes Mitglied der Starr Patrol kommt mit einem eigenen Kit und ist deutlich machtvoller als dein Basis-Brawler. Also sieh zu, dass du dir die Kristalle vor deinen Gegnern schnappst!

Du kannst zwei verschiedenen Versionen des Modifikators begegnen: Bei dem einen geht‘s um die Starr Patrol, bei dem anderen um Starr Nova höchstpersönlich – sie wird später in diesem Ereignis ihr Debüt feiern!

Aufleveln deiner Starr Patrol

Starr-Patrol-Brawler starten auf Powerlevel 11 und können durch Öffnen von Nova-Drops bis Powerlevel 30 verbessert werden! Besondere Ausnahme: Starr Nova startet mit maximaler Power, aber ihr Kristall wird erst ab der zweiten Woche des Ereignisses verfügbar sein, also halte die Augen nach ihr offen!

Jedes Mal, wenn du ein Mitglied der Starr Patrol über einen Nova-Drop auflevelst, aktivierst du eine Schadensaufladung für dieses Starr-Patrol-Mitglied auf dem Ereignis-Bildschirm. Tippe darauf, um einen mächtigen Angriff auf Leerenmeister Finx selbst auszulösen!

Wenn du Leerenmeister Finx genügend Schaden zufügst, erhältst du seinen Skin GRATIS! Nachdem er besiegt ist, kannst du das Ereignis immer noch weiterspielen, indem du dich mit den schändlich-bösen Portalen befasst – also brich durch sie hindurch und sammle besondere Belohnungen ein!

Jeder Nova-Drop, den du öffnest, kann dir Folgendes liefern:

Starr-Nova-Powerlevelaufstieg (Chance von 40 %)

Münzen, Powerpunkte, Bling, Gadgets, Starpowers, Hyperladungen

Nova-Design-Items (Pins, Sprays, Profilsymbole)

Skins verschiedener Seltenheiten (79, 149, 199 und 299 Juwelen)

Brawler von Episch bis Legendär

Jackpot-Belohnungen wie 100 Juwelen oder 1000 Münzen

Bosskämpfe: Böse Colette und Böser Boss Finx

Fordere in 5-gegen-1-Bosskämpfen zwei furchterregende Bosse heraus!

Böse Colette

Die Dunkelheit hat von Colette Besitz ergriffen! Jage ihre Dunkelbuch-Nester, bevor sie außer Kontrolle geraten, sonst wirst du von einem Schwarm Mini-Leerenstreiterinnen Colette überrannt. Lass nicht zu, dass sie sich vermehren!

Böser Boss Finx

Hierbei handelt es sich um einen Zweiphasen-Kampf, der ganz schön hart wird.

Besiege Finx, und er kehrt als noch stärkerer Böser Boss zurück! Achtung: Ein zentraler Turm wechselt zwischen Hilfe und Schaden für dein Team ab – also setze ihn klug ein! Finx beschwört Kit-Klone, um deinen Trupp zu überwältigen.



Nachdem du den Boss auf höchster Schwierigkeit erledigt hast, wird dir dein Speedrun-Punktestand angezeigt – also deine Bestzeit, mit der du angeben kannst!

Jedes Mal, wenn du ein Starr-Patrol-Mitglied über einen Nova-Drop auflevelst, wird dem Ereignisboss Leerenmeister Finx Schaden zugefügt.

Jeder Spieler hat seinen eigenen Finx zum Besiegen und seine eigene Fortschrittsleiste. Jeder Nova-Drop, den du öffnest, trägt zu deinem Fortschritt bei. Level die Starr Patrol auf, füge Finx Schaden zu und erledige ihn schlussendlich. Wenn du ihn besiegst, schaltest du seinen Skin kostenlos frei!

Also raus da, sammle die Kristalle, verstärke deine Starr-Patrol-Girls (und Spike) und erledige Leerenmeister Finx, bevor das Ereignis endet!

Das Ereignis beginnt jetzt und dauert bis zum Ende der Starr-Patrol-Saison am 4. Juni!