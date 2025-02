Chromach‘s gut

Die chromatische Seltenheit und Chromacredits werden mit dem nächsten Update im Dezember aus dem Spiel entfernt. Daneben gibt es noch viele weitere Änderungen. Darunter auch das Chroma-Abschieds-Ereignis „Chromach‘s gut“ #ChromaNoMore!

Fangen wir jedoch mit den Änderungen an, die mit dem Entfernen der Chromacredits einhergehen.

Chromatische Brawler bekommen andere Seltenheiten

Jeder chromatische Brawler bekommt eine andere Seltenheit und alle (abgesehen von Charlie) sind mit dem nächsten Update auch auf dem Starrpfad verfügbar. Charlie wird nach dem Ende der Bizarrer-Zirkus-Saison auf dem Starrpfad verfügbar sein.

Hier sind die neuen Seltenheiten für alle Brawler:

Episch – Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale und Colette

Mythisch – Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Janet, Otis, R-T, Charlie, Eve und Buster

Legendär – Cordelius und Surge

Chromacredits werden in Credits umgewandelt

Chromacredits werden momentan über den Brawlpass, Meisterungen, den Shop, den Trophäenpfad und an dein Konto vergeben (wenn du sie noch nicht ausgegeben hast). Hier sind die Änderungen:

Brawlpass und Trophäenpfad

Alle nicht eingeforderten Chromacredits im aktuellen Brawlpass und auf dem Trophäenpfad werden in Credits umgewandelt (Wechselkurs = 1,85 Credits pro Cromacredit).

Nicht eingeforderte Chromacredits von vorherigen Brawlpass-Saisons werden automatisch eingefordert und für den Brawler verwendet, den du aktuell freischaltest. Hast du schon alle Brawler, wird damit stattdessen dein Ruhm erhöht.

Meisterungen

Meisterungsbelohnungen richten sich nach der Seltenheit des Brawlers – je höher die Seltenheit, desto besser die Belohnungen

Da chromatischen Brawlern unterschiedliche Seltenheiten zugewiesen werden, wird ihr Meisterungspfad der neuen Seltenheit angepasst.

Das bedeutet, dass bei Brawlern, die episch werden, der Meisterungspfad an Wert verliert (wir empfehlen dir also, ihre Meisterungsbelohnungen jetzt zu sammeln)!

Nicht ausgegebene Chromacredits

Sie werden in Credits umgewandelt (Wechselkurs = 1,85 Credits pro Chromacredit).

Nach der Umrechnung werden sie an deinen Posteingang geschickt.

Du kannst diese Credits jederzeit einfordern, aber denk daran, dass die Nachricht in deinem sich stetig füllenden Posteingang untergehen kann. Hol sie dir also, sobald du kannst.

Shop

Chromacredits wird es nicht mehr in Tagesbelohnungen/Jackpots geben.

Änderungen an Belohnungen aus vergangenen Brawlpass-Saisons

Belohnungen aus vorherigen Brawlpass-Saisons werden automatisch eingefordert, sobald das neue Update erscheint. Das bedeutet, dass nicht eingeforderte Ressourcen automatisch auf deinem Konto erscheinen.

Chromacredits werden in Credits umgewandelt und für den Brawler verwendet, den du gerade freischaltest. Wenn du schon alle Brawler hast, wird damit dein Ruhm erhöht.

Falls du willst, dass die Chromacredits bzw. Credits an deinen Posteingang gesendet werden, anstatt dass sie in den Starrpfad oder Ruhm fließen, musst du sie noch vor dem Update einfordern.

Außerdem werden Belohnungen für vorherige Brawlpass-Saisons ab sofort am Anfang jeder neuen Saison automatisch eingefordert.

Diese Änderung wirkt sich leider auf Spieler aus, die ihre Credits angespart und diese Funktion als „Creditbank“ genutzt haben. Alle anderen Ressourcen sollten von der Änderung nicht betroffen sein, da sie keine Begrenzung haben. Automatisch eingefordertes Bling sollte von jetzt an auch die Begrenzung überschreiten können.

Es tut uns leid, wenn du von diesem Vorgang betroffen bist, aber sobald der neue Brawlpass im Januar beginnt, sollte es aufgrund der folgenden Änderungen stabiler werden:

Wir haben vor, jeden Monat zusammen mit dem neuen monatlichen Brawlpass einen neuen Brawler herauszubringen. Das ist zumindest der aktuelle Plan, aber wir experimentieren noch und das könnte sich in Zukunft ändern.

Das bedeutet, dass die nicht eingeforderten Credits einer vergangenen Saison entweder für den Brawler verwendet werden, den du gerade freischaltest, für den neu veröffentlichten Brawler oder für Ruhm, falls du schon alle Brawler hast.

Beachte, dass es die chromatische Seltenheit nach dem neuen Update nicht mehr geben wird. Falls dir also die chromatischen Brawler fehlen, werden automatisch eingeforderte Credits für den Starrpfad verwendet.

Den Brawler des Monats wird es direkt nach der Early-Access-Phase auch in Starr-Drops geben.

Charlie wird zum Anfang der neuen Saison im Januar ebenfalls in Starr-Drops und auf dem Starrpfad verfügbar sein.

Abgesehen von den oben genannten Änderungen wird es 2024 auch Verbesserungen am Ruhmsystem geben.

Verbesserungen am Ruhmsystem

Uns ist bewusst, dass das derzeitige Ruhmsystem nicht besonders beliebt ist. Also werden wir 2024 mit dem ersten Update einige Verbesserungen durchführen. Wir bleiben zwar bei Design-Items, aber ab jetzt erhältst du eine unterschiedliche Design-Belohnung für jede neue Ruhm-Seltenheit, die du erreichst.

Für die Ruhmlevel erhältst du Folgendes:

Ruhmlevel 1: Profilbild

Ruhmlevel 2: Pin

Ruhmlevel 3: Rahmen (neues Design-Item für die Kampfkarte)

Das ist der aktuelle Plan für das Ruhmsystem. Im Update könnten die Änderungen jedoch etwas anders ausfallen, da wir momentan noch daran arbeiten.

„Chromach‘s gut“-Ereignis #ChromaNoMore

Endlich zum spaßigen Teil! Vom 1. bis 12. Dezember veranstalten wir ein neues Community-Ereignis, um Chromacredits und die chromatische Seltenheit gebührend zu verabschieden. Wir nehmen uns wieder 4 Milliarden Takedowns zum Ziel – mit einer kleinen Ergänzung!

Mit jedem erreichten Meilenstein, wird ein neues Ereignis freigeschaltet (Chroma-Regen, Doppelmarken-Ereignis, Münzregen und so weiter). Freigeschaltete Ereignisse laufen parallel. Das bedeutet, dass mehrere Ereignisse gleichzeitig aktiv sein werden!

Du kannst den aktuellen Fortschritt in einer entsprechenden Leiste in den Spielnews verfolgen. Sie wird alle 30 Minuten aktualisiert.

Hier sind die aktuellen Meilensteine und welche Ereignisse sie freischalten:

0 Takedowns = Doppelte Starr-Drops (wird zu Beginn freigeschaltet)

500 Millionen Takedowns = Meisterungsmanie 50 %

1 Milliarde = Münzregen

1,5 Milliarden = Chromacredit-Regen

2 Milliarden = Doppelmarken-Ereignis

3 Milliarden = Meisterungsmanie 100 %

4 Milliarden = Legendärer Starr-Drop

Das bedeutet außerdem, dass beide Regenereignisse verdoppelt werden, sobald das Doppelmarken-Ereignis freigeschaltet wurde. Das Coolste daran ist, dass du eine Menge Ressourcen für jedes gewonnene Spiel erhältst!

„Chromach‘s gut“-Giveaway #ChromaNoMore

Im Zusammenhang mit dem Ereignis veranstalten wir außerdem ein Giveaway, das von Content-Creatorn präsentiert wird. Sie verschenken den neuen Brawlpass Plus (für Januar)!

Und diesmal haben wir 5 Chroma-Codes. Wenn du Glück hast und einen ergatterst, erhältst du im Januar den neuen Brawlpass Plus UND alle chromatischen Brawler!

Halte in den sozialen Medien Ausschau nach den Hashtags #ChromaNoMore und #Brawlstars, um teilzunehmen!

3 Top-Tipps, um das Ereignis voll auszunutzen

Durch normale Spiele verdienst du schon viele Ressourcen, aber hier sind 3 Methoden für optimale Ergebnisse!

1. Chromatische Brawler erhalten unterschiedliche Seltenheiten. Nutze deine Chromacredits also für die Brawler, die mythisch und legendär werden, damit du sie günstiger bekommst, bevor die Kosten zum Freischalten mit der neuen Seltenheit steigen.

2. Der Meisterungspfad der chromatischen Brawler ändert sich und richtet sich in Zukunft nach ihrer neuen Seltenheit. Nutze also das Meisterungsmanie-Ereignis aus, um die Meisterung der chromatischen Brawler vor der Änderung voranzutreiben und bessere Belohnungen zu erhalten.

3. Je schneller die Community die Ziele erreicht, desto mehr Ressourcen erhalten alle! Gib also deinen Freunden (und sogar Feinden) Bescheid!

Viel Spaß beim Ereignis und Chromach‘s gut #ChromaNoMore!