Neue Power, Änderungen am Brawlpass und ein neuer Starr-Drop!
Nun, da alle Hyperladungen draußen sind, ist es an der Zeit, die nächste dauerhafte Gameplay-Änderung am Spiel vorzunehmen!
Im Text unten findest du einen Überblick über alle Änderungen, die im kommenden Monat an Brawl Stars vorgenommen werden. Wir empfehlen dir nachdrücklich, den ganzen Artikel zu lesen, denn er erklärt, wie all die bevorstehenden Änderungen miteinander verknüpft sind.
Wir verstehen, dass Fortschritt ein sensibles Thema sein kann, aber mit den kommenden Änderungen wollen wir eine neue Funktion einführen, die Spaß bringt, sich aber auch positiv auf die Tiefe des Spiels auswirkt, vor allem für Veteranen des Spiels. Zudem werden wir die Hauptquellen von Ressourcen buffen, um das Spiel auf längere Sicht spaßiger und belohnender zu machen.
Und DENK DRAN! All das befindet sich momentan noch in der Entwicklung, einige Einzelheiten können sich also bis zur Veröffentlichung des Inhalts verändern.
Wir werden hier zunächst eine Zusammenfassung jeder Veränderung liefern und dann unterhalb der angeführten Punkte tiefer ins Detail gehen.
ÄNDERUNGEN AM GAMEPLAY
Änderungen:
Wir führen keinen Powerlevel 12 ein.
Wir bringen eine neue Funktion namens Buffies ins Spiel.
Buffies sind Buffs (klar, oder?) für deine Starpowers, Gadgets und Hyperladung!
Jeder Brawler erhält drei Buffies, einen für beide Starpowers, einen für beide Gadgets und einen weiteren für die Hyperladung.
Im Rahmen der Einführung dieser neuen Funktion werden das Gameplay-Design bzw. die Fähigkeiten einiger Brawler überarbeitet.
Buffies können für 1000 Münzen und 2000 Powerpunkte am Greifautomaten gekauft werden.
Die Verwendung des Greifautomaten garantiert einen Buffie. In diesem Update gibt es insgesamt 18 Buffies und wir werden dem Spiel weitere Greifautomaten mit neuen Buffies hinzufügen.
Buffies lassen sich auch direkt mit Juwelen kaufen, wobei der Juwelenwert in etwa ihren Kosten in weicher Währung entspricht (1000 Münzen und 2000 Powerpunkte).
Rabattierte In-App-Käufe oder Juwelenangebote wird es in Zukunft geben, aber nicht zur Veröffentlichung des Features.
Eine Verwendung des Greifautomaten ist gratis, nachdem du das Feature freigeschaltet hast.
Mythische und epische Ausrüstung wird entfernt und zurückerstattet (für die Brawler, die Buffies erhalten). Sämtliche epische und mythische Ausrüstung wird entfernt, sobald alle Brawler, die solche Ausrüstung haben, ihre Buffies erhalten.
Mit einigen Gadgets lässt sich jetzt zielen (funktioniert wie der Angriffs-/Superskill-Joystick).
Ziele:
Die Tiefe des Gameplays soll erhöht werden, ohne es zu kompliziert zu machen (keine neuen Buttons, die hinzugefügt werden). Veteranen bekommen tieferes Gameplay. Gelegenheitsspieler können weiter so spielen, wie sie es gewohnt sind.
Die veröffentlichten Brawler wurden unter die Lupe genommen und ihre Kits überarbeitet, wenn diese keinen rechten Sinn mehr ergaben. (Hingegen gibt es keine Änderungen, wenn ein Brawler-Kit weiterhin gut funktioniert.)
Der Fortschritt der Brawler sollte vertieft werden und Spieler sollten einen neuen, sinnvollen und spaßigen Gegenstand bekommen, dem sie nachjagen können.
NEUE POWER-GEGENSTÄNDE – BUFFIES!
Mit Buffies wird dem Spiel eine neue Funktion hinzugefügt, die deine Gadgets, Starpowers und Hyperladung verbessern wird UND neben deinem Brawler richtig gut aussieht. Jeder Brawler bekommt insgesamt je drei Buffies: einen für (beide) Gadgets, einen für (beide) Starpowers und einen für die Hyperladung. Buffies werden zufällig über den Greifautomaten gezogen.
Und die Namen der Buffies sind ... GADGET-BUFFIE, STAR-BUFFIE und HYPER-BUFFIE!
Der Greifautomat
Das ist der Ort, wo deine Buffies herkommen! Jeder Einsatz des Greifautomaten kostet 1000 Münzen und 2000 Powerpunkte, und jeder Greifautomat enthält die Buffies einer begrenzten Anzahl von Brawlern.
Später werden Buffies auch über Bezahlung mit Juwelen oder In-App-Käufe zur Verfügung stehen. Bei den Hyperladungen hatten wir den Versuch unternommen, erst über Juwelen zu gehen und sie dann über weiche Währung (Münzen) verfügbar zu machen. Jetzt würden wir gerne ausprobieren, wie es ist, mit weicher Währung (1000 Münzen und 2000 Powerpunkte) zu beginnen und später die Juwelen/In-App-Kauf-Option zu liefern. Da es sich hier um eine neue Herangehensweise handelt, werden wir das Ganze sehr genau verfolgen und Änderungen vornehmen, wenn es nicht funktioniert (z. B. wenn Spieler keinen Spaß damit haben oder das Spielen bzw. Kaufen sich nicht wertig genug anfühlt).
Beim Hinzufügen weiterer Buffies werden diese auf verschiedene Greifautomaten verteilt, so dass der Belohnungspool immer der gleiche ist, egal, wie viele Buffies im Spiel hinzugefügt werden. Aktuell zielen wir auf 18 Buffies je Greifautomat (insgesamt 6 Brawler).
Den ersten Buffie darfst du stets gratis ziehen, nachdem du das Feature auf 1000 Trophäen freigeschaltet hast.
Sobald du alle Buffies für alle Brawler des Greifautomaten gesammelt hast, kannst du dein Bling verwenden, um verschiedene Skins für deine Buffies zu ziehen. Diese Skins sind reine Design-Items und haben keinen Einfluss auf die Power oder Funktionalität der Buffies. SIE SIND EINFACH NUR NIEDLICH UND PRÄCHTIG!
Jeder Bling-Einsatz des Greifautomaten kostet 10.000 Bling.
Das Buffies-Design: Überarbeitung der Brawler
Bevor wir uns dem Design der Buffies zuwenden, müssen wir über die Überarbeitung der Brawler sprechen und warum unser Ansatz zum neuen Power-Fortschritt eine Verbesserung bestehender Inhalte ist und keine Einführung von etwas komplett Neuem. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe Gründe, aber wir können sie zu diesen 3 hier zusammenfassen:
1: Wir wollten Wettkampf-Matches mehr Tiefe geben, aber ihren Kern nicht allein der Komplexität willen zu kompliziert machen.
Wenn man etwas verbessert, das bereits bekannt ist, dann erlaubt das ein wesentlich einfacheres Verständnis und eine bessere Gewöhnung daran, als wenn man eine komplett neue Power erlernen muss (besonders wenn dabei ein neuer Button im Spiel ist). Wir erwarten, dass wettkampforientierte Spieler jedem ihrer Matches mehr Tiefe verpassen und dass Gelegenheitsspieler die Neuerung erleben, ohne etwas komplett neu lernen oder ihre Spielweise verändern zu müssen.
2: Da wir uns der Zahl von 100 veröffentlichten Brawlern nähern, fanden wir, dass es die richtige Zeit ist, jeden bestehenden Brawler näher zu betrachten und sein Kit zu verbessern oder zu verändern, wenn es sich veraltet anfühlt (natürlich ohne dabei das zentrale Konzept des Brawlers zu verändern).
3: Wir wollten uns mehr auf Nutzwert und den Ausdruck von Können konzentrieren, anstatt auf rohe Kraft (wie bei der Hyperladung). Ein Fokus auf das Kit, das Brawler bereits besitzen, könnte ein eleganterer Weg sein, mehr Power hinzuzufügen. Einige Buffies werden eure Fähigkeit „größer und stärker“ machen, weil das ja hier und dort Sinn ergibt. Aber das wird nicht für alle von ihnen der Fall sein.
Wir entfernen (und rückerstatten) zudem epische und mythische Ausrüstung von Brawlern, die Buffies bekommen. Leider war diese Ausrüstung nicht aufregend genug, um ihre fortgesetzte Entwicklung zu rechtfertigen. Dies hatten wir schon eine ganze Weile vor, und die Einführung der Buffies scheint eine gute Gelegenheit zu sein, das nun in Angriff zu nehmen.
Zudem verpassen wir Gadgets einen Joystick zum Zielen (wenn das für das fragliche Gadget sinnvoll ist). Das mag nach einer kleinen Änderung klingen, verschiebt bei Brawl aber definitiv das mögliche Fähigkeitsniveau nach oben. Mach dir aber keinen Kopf, wenn es ein bisschen dauert, bis du es drauf hast: Selbst wenn ein Gadget die Zielfunktionalität erhält, kann es immer noch allein durch Antippen verwendet werden (so wie es aktuell im Spiel funktioniert).
DAS BUFFIES-DESIGN: SO SIEHT ES AUS
Sehen wir uns jetzt einmal den neuen überarbeiteten Colt und Spike und deren Buffie-Power an!
Nochmal zum Verständnis: Der Buffie-Effekt ist etwas, das dem aktuellen Gadget, der aktuellen Starpower oder Hyperladung hinzugefügt wird:
Colt:
Gadget 1: Colt verschießt 2 Kugeln, die das getroffene Ziel verlangsamen.
Gadget 1 + Buffie: Bei einem Treffer wird dem Ziel eine Munitionsaufladung gestohlen (das Ziel verliert 1 Munition, Colt lädt 1 Munition nach).
Gadget 2: Eine Kugel, die Mauern/Büsche zerstört und Munition verbraucht (unverändert).
Gadget 2 + Buffie: Die Kugel ist breiter und verursacht mehr Schaden pro Treffer.
Starpower 1: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Colt (unverändert).
Starpower 1 + Buffie: Colts Bewegung erhält einen Schub, wenn er das Ziel trifft.
Starpower 2: Erhöht Colts Reichweite und Kugeltempo.
Starpower 2 + Buffie: Verursacht mehr Schaden, wenn das Ziel weiter entfernt ist.
Hyperladung: Doppelte Kugellinie bei Superskill (unverändert).
Hyperladung + Buffie: Colt entfesselt seine Hauptattacke schneller (so dass es einfacher ist, mehr Schüsse zu treffen) und die Hyperladung hält 2 Sekunden länger an.
Spike:
Gadget 1: Feuert 2 Wellen mit je 3 Nadeln, die Schaden verursachen und verlangsamen.
Gadget 1 + Buffie: Hält Ziel bei 3 Treffern kurze Zeit fest.
Gadget 2: Lässt einen Kaktus fallen, der seine Umgebung heilt, wenn er zerstört wird.
Gadget 2 + Buffie: Bei Zerstörung explodiert der Kaktus auch, was Gegner um ihn herum zurückwirft und ihnen Schaden zufügt.
Starpower 1: Jeglicher durch den Superskill verursachte Schaden heilt Spike (er muss sich dafür nicht mehr innerhalb des Superskill-Bereichs befinden).
Starpower 1 + Buffie: Spikes Superskill wird schneller eingesetzt.
Starpower 2: Die Nadeln von Spikes Angriff fliegen in einer Kurve/rotieren.
Starpower 2 + Buffie: Die Flugbahn der Nadeln biegt sich noch mehr.
Hyperladung: Spikes Superskill ist jetzt größer (unverändert).
Hyperladung + Buffie: Spikes Hauptattacke explodiert zweimal und der Hyperladungszustand dauert 2 Sekunden länger an.
Zudem sehen Buffies aus wie diese niedlichen Schlüsselketten, die kurz in einem Match auftauchen, aber auf dem Hauptbildschirm immer bei dir sind. Der Plan ist, im kommenden Update Buffies für sechs Brawler zu veröffentlichen und diese Anzahl zum Standard zu machen. Buffies benötigen allerdings mehr Zeit zur Implementierung als eine Hyperladung. Es kann also auch Updates geben, in denen wir weniger als sechs veröffentlichen.
BRAWLPASS
Änderungen:
Sowohl der Gratis- als auch der kostenpflichtige Pfad von Brawlpass/Brawlpass Plus wird verbessert.
Nachdem sich der Wert des Brawlpass erhöht, passen wir auch seinen Preis an.
Der neue Brawlpass-Preis beträgt 8,99 $*, der Preis für den Brawlpass Plus 12,99 $*.
Der normale Brawlpass verfügt jetzt über Brawlpass-Skins, ihre Chromas sowie Titel!
Brawlpässe haben jetzt SCHLÜSSEL und eine SCHATZKAMMER!
Mit Schlüsseln kannst du eine spezifische Schatzkammer öffnen und eine gewünschte Belohnung wählen. Aktuell gibt es vier Schlüssel. Jeder öffnet eine Schatzkammer mit einem bestimmten Set an Belohnungen. Die unterschiedlichen Arten von Schlüsseln sind: Ressourcen, Brawler, Skins und Buffies.
Bonusbelohnungen kosten jetzt 2800 XP und bieten verschiedene Boxen/Starr-Drops, die stets besser als ein normaler Starr-Drop sind.
*Preise können sich je nach Region des Spielers unterscheiden.
Ziele:
Wir wollen den gebotenen Wert erhöhen.
Wir wollen den Spielern mehr Freiheit bei der Gestaltung des Fortschritts ihrer Brawler und Konten geben.
Wir hoffen, das Interesse am Brawlpass neu zu entfachen, indem wir Spielern mehr verfügbare Belohnungsmöglichkeiten geben.
Wir wollen die Monetarisierung verbessern, indem wir auf insgesamt mehr Leute bauen, die sich den Brawlpass holen, anstatt auf eine geringere Zahl Leute, die mehr Angebote kaufen.
DETAILS ZUM NEUEN BRAWLPASS
Der Brawlpass wird verbessert. Er erhält zehn weitere Stufen, neue Gegenstände und insgesamt eine höhere Wertigkeit. Einhergehend mit der höheren Wertigkeit wird auch sein Preis angehoben, und zwar auf 8,99 $* für den normalen Brawlpass und 12,99 $* für den Brawlpass Plus, der weiterhin das beste Angebot im Spiel darstellt.
Titel und Chroma-Skins gibt es jetzt im normalen Brawlpass. Dein Vorteil beim Kauf des Brawlpass Plus ist jetzt, dass du eine Menge Schlüssel mehr erhältst.
Jede Saison liefert jetzt zudem zwei Brawlpass-Skins (und deren Chromas). Diese sind:
*Preise können sich je nach Region des Spielers unterscheiden.
WICHTIG: Die Preisänderung findet erst in der Januar-Saison statt. Du kannst den Brawlpass und Brawlpass Plus weiterhin zum aktuellen Preis im Supercell Store kaufen (und ein paar davon in deinem Konto lagern).
Hier ist ein Vergleich zwischen den Pfaden des alten und neuen Brawlpass.
GRATISPFAD
Wir verbessern die Belohnungen mit 1000 zusätzlichen Münzen und einem Ressourcenschlüssel, der gegen 2000 Powerpunkte eingetauscht werden kann. Wir fügen also das Äquivalent eines kostenlosen Buffies hinzu. Dies kommt noch zusätzlich zu den Chaos-Drops, Extra-Bling und Credits dazu.
BRAWLPASS
Der normale Brawlpass verfügt jetzt über Titel, Brawlpass-Skins und ihre Chromas. Zudem bekommst du jetzt dank einiger Ressourcen-, Skin- und Brawler-Schlüssel mehr Freiheit bei der Gestaltung deines Fortschritts.
BRAWLPASS PLUS
MEHR SCHLÜSSEL! Genügend, um beide Brawlpass-Skins (und deren Chromas) zu kaufen, die wir ab Januar in jeder Saison veröffentlichen. Und Juwelen, weil Juwelen einfach cool sind.
INSGESAMT (GRATIS + BRAWLPASS PLUS)
Neuer Brawlpass-Gegenstand: Schlüssel!
Schlüssel werden verwendet, um eine Brawlpass-Schatzkammer zu öffnen. In diesen findest du Ressourcen, Skins, Brawler und Buffies. Es gibt vier verschiedene Schlüssel (jeweils für eine andere Kategorie von Belohnung), und du kannst sie ganz nach Lust und Laune verwenden. Jedes Angebot in der Schatzkammer kostet 1 Schlüssel (außer Klassik-Skinsets, die 2 Schlüssel kosten), du kannst dich also auf die Belohnungen konzentrieren, die du am liebsten hättest.
Der Gedanke hinter den Schlüsseln ist, dass Spieler freier darüber entscheiden können, wie sie ihren Fortschritt gestalten wollen. Vor allem jetzt, wo Buffies mehr Powerpunkte als Münzen kosten, kannst du zum Beispiel bei Bedarf deine Ressourcenschlüssel in Powerpunkte investieren. Dasselbe gilt für Skins: Wenn du kein großer Fan des aktuellen Skins der Saison bist, kannst du deinen Schlüssel einfach für einen früheren Brawlpass-Skin aufsparen.
Hinweis zu den Skin-Schlüsseln: Die Skins des neu veröffentlichten Brawlpass brauchen 1 Schlüssel. Du kannst dir also entweder direkt die neuen Skins der neuen Saison holen oder du sammelst 1 weiteren Schlüssel, um einen Skin aus einer vorherigen Saison zu erhalten. Alle Brawlpass-Skins (aus der Starr-Force-Saison von Januar 2024 und so weiter, solange es sich nicht um Kollaborationsskins handelt) werden sich in der Skin-Schatzkammer befinden.
WICHTIG! Wenn du einen Brawlpass-Skin mit Schlüsseln kaufst, erhältst du sowohl den Skin der Saison als auch beide Chromas.
Hier siehst du, was du für deine Schlüssel bekommen kannst:
|Neuer Brawler-Schlüssel
|Schlüsselkosten
|Seltenheitsgrad
|1
|Episch
|2
|Mythisch
|4
|Legendär
|6
|Ultralegendär
|Ressourcenschlüssel
|Schlüsselkosten
|Belohnung
|1
|2000 Münzen
|1
|2000 Powerpunkte
|1
|5000 Bling
|Skinset-Schlüssel
|Schlüsselkosten
|Belohnung
|1
|Neuer Brawlpass-Skin + 2 Chromas
|2
|Alter Brawlpass-Skin + 2 Chromas
|Buffie-Schlüssel
|Schlüsselkosten
|Typ
|1
|Spezifischer Buffie
Brawlpass-Endbelohnung (Bonusbelohnung)
Bonusbelohnungen kosten jetzt 2800 XP und liefern jedes Mal eine andere Belohnung, zum Beispiel einen Dämonen-Drop, eine Sushirolle oder (seltener) einen Chaos-Drop usw. Was du als Bonusbelohnung erhältst, wird stets besser sein als ein zufälliger Starr-Drop.
Du wirst auch die Möglichkeit bekommen, Juwelen zu verwenden, um deine Bonusbelohnung zu „verbessern“, wenn du das willst. Wenn du deine Bonusbelohnungen nicht vor Saisonende einsammelst, wird dir die (nicht verbesserte) Standardbelohnung an dein Konto geliefert.
SONSTIGES:
Änderungen:
Die gesamte Spielökonomie wird verbessert!
Neue Art von Starr-Drop (Chaos-Drop). Lässt sich in puncto Seltenheit verbessern und kann sich wie Sushi teilen. Alle Teile besitzen dieselbe Seltenheit. Die niedrigste Seltenheit eines Chaos-Drops ist Superselten, und die höchste ist Ultra (eine neue Seltenheitsstufe, die nur bei Chaos-Drops erhältlich ist).
Tägliche Siege (du hast die Chance, einen Chaos-Drop im Dezember zu erhalten, wenn du einen Glückstag hast, und ab Januar wird es Chaos-Drops an normalen Tagen geben).
Megaquests (2 weitere Megaquests werden pro Saison hinzugefügt, eine davon ist eine Omegaquest).
Trophäenpfad (früher Trophäenpfad-Buff vor 25.000 Trophäen für neue Spieler, damit diese besser aufholen können).
Ereignisse und Community-Ereignisse
Wir halbieren den Preis von Powerpunkten. Ab diesem neuen Update beträgt der Grundpreis für den direkten Kauf von Powerpunkten mit Juwelen 10 anstatt nur 5 Powerpunkte pro Juwel (dieselbe Umrechnung gilt für Münzen zu Juwelen) und die Shopangebote werden entsprechend angepasst.
Ziele:
Ab jetzt kommen weniger Hyperladungen. Wir wollten aber weiterhin bedeutsame Gegenstände haben, denen Spieler hinterherjagen können.
Wir wollten mehr Freiheit und vorbestimmte Ressourcen bieten, damit Spieler mehr Möglichkeiten haben, die Art der Verbesserung ihrer Spielkonten zu bestimmen.
Wir wollten die Spielökonomie auf eine Weise verbessern, die das Spielen von Brawl lohnenswerter macht, während wir weiterhin neuen und Gelegenheitsspielern beim Aufholen helfen.
Im aktuellen Update haben wir erst vor Kurzem ein paar Fortschritte mit Megaquests und den neuen Täglichen Siegen gebufft. Aber wir werden für noch mehr Verbesserungen sorgen!
Wir fügen verschiedenen Quellen mehr Ressourcen hinzu, einschließlich des frühen Trophäenpfads für Spieler, die das Spiel gerade erst angefangen haben, sowie an verschiedenen Stellen für Endgame-Spieler (beispielsweise bei den Brawlpass-Bonusbelohnungen und Megaquests). Dies sollte alle Spieler mehr belohnen, gleichzeitig aber auch Neueinsteigern die Chance zum Aufholen geben.
Zusätzlich führen wir einen neuen Starr-Drop namens Chaos-Drop ein, der im Schnitt den vierfachen Wert bietet! Er kann alles liefern, was auch von einem normalen Starr-Drop kommt, sich aber auch wie Sushi aufteilen (max. achtmal). Die Seltenheitsstufe, auf der der Drop landet, gilt auch für seine Vervielfachung. Das bedeutet, dass du die Chance hast (wenn auch eine sehr kleine, aber immerhin), acht legendäre Drops auf einmal zu erhalten, oder sogar acht ULTRAS – die neue Seltenheitsstufe, die nur bei Chaos-Drops vorkommt.
Chaos-Drops wird es im neuen Brawlpass geben, zufällig bei täglichen Siegen, und manchmal werden sie auch bei Ereignissen verteilt.
Hier sind alle Gegenstände, die du bei einem ULTRA-CHAOS-DROP bekommen kannst.
(Für den Fall, dass du alle Gegenstände einer bestimmten Kategorie bereits besitzt, sind Münzen, Bling oder Credits als Ersatzbelohnungen vorgesehen.)
|Zufällige Hyperladung
|24,7 %
|Mythischer Brawler
|24,7 %
|Legendärer Brawler
|9,9 %
|Ultra-Brawler
|0,4 %
|Epische Skins
|9,90 %
|Mythische Skins
|3,9 %
|Legendärer Skin
|1,4 %
|Buffie
|24,7 %
Es gibt also die Chance, dass du die obigen Belohnungen ACHTMAL erhältst, wenn es dir gelingt, dass sich dein Drop mit Ultra-Seltenheitsgrad in acht Drops aufteilt.
UND ZULETZT
Nichts weiter! Danke, dass du bis hierhin gelesen hast, und denk daran, uns auf Social Media deine Meinung zukommen zu lassen!
Wir sehen uns beim Brawl Talk vom 13. Dezember!