Sobald du alle Buffies für alle Brawler des Greifautomaten gesammelt hast, kannst du dein Bling verwenden, um verschiedene Skins für deine Buffies zu ziehen. Diese Skins sind reine Design-Items und haben keinen Einfluss auf die Power oder Funktionalität der Buffies. SIE SIND EINFACH NUR NIEDLICH UND PRÄCHTIG!

Jeder Bling-Einsatz des Greifautomaten kostet 10.000 Bling.

Das Buffies-Design: Überarbeitung der Brawler

Bevor wir uns dem Design der Buffies zuwenden, müssen wir über die Überarbeitung der Brawler sprechen und warum unser Ansatz zum neuen Power-Fortschritt eine Verbesserung bestehender Inhalte ist und keine Einführung von etwas komplett Neuem. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe Gründe, aber wir können sie zu diesen 3 hier zusammenfassen:

1: Wir wollten Wettkampf-Matches mehr Tiefe geben, aber ihren Kern nicht allein der Komplexität willen zu kompliziert machen.

Wenn man etwas verbessert, das bereits bekannt ist, dann erlaubt das ein wesentlich einfacheres Verständnis und eine bessere Gewöhnung daran, als wenn man eine komplett neue Power erlernen muss (besonders wenn dabei ein neuer Button im Spiel ist). Wir erwarten, dass wettkampforientierte Spieler jedem ihrer Matches mehr Tiefe verpassen und dass Gelegenheitsspieler die Neuerung erleben, ohne etwas komplett neu lernen oder ihre Spielweise verändern zu müssen.

2: Da wir uns der Zahl von 100 veröffentlichten Brawlern nähern, fanden wir, dass es die richtige Zeit ist, jeden bestehenden Brawler näher zu betrachten und sein Kit zu verbessern oder zu verändern, wenn es sich veraltet anfühlt (natürlich ohne dabei das zentrale Konzept des Brawlers zu verändern).

3: Wir wollten uns mehr auf Nutzwert und den Ausdruck von Können konzentrieren, anstatt auf rohe Kraft (wie bei der Hyperladung). Ein Fokus auf das Kit, das Brawler bereits besitzen, könnte ein eleganterer Weg sein, mehr Power hinzuzufügen. Einige Buffies werden eure Fähigkeit „größer und stärker“ machen, weil das ja hier und dort Sinn ergibt. Aber das wird nicht für alle von ihnen der Fall sein.

Wir entfernen (und rückerstatten) zudem epische und mythische Ausrüstung von Brawlern, die Buffies bekommen. Leider war diese Ausrüstung nicht aufregend genug, um ihre fortgesetzte Entwicklung zu rechtfertigen. Dies hatten wir schon eine ganze Weile vor, und die Einführung der Buffies scheint eine gute Gelegenheit zu sein, das nun in Angriff zu nehmen.

Zudem verpassen wir Gadgets einen Joystick zum Zielen (wenn das für das fragliche Gadget sinnvoll ist). Das mag nach einer kleinen Änderung klingen, verschiebt bei Brawl aber definitiv das mögliche Fähigkeitsniveau nach oben. Mach dir aber keinen Kopf, wenn es ein bisschen dauert, bis du es drauf hast: Selbst wenn ein Gadget die Zielfunktionalität erhält, kann es immer noch allein durch Antippen verwendet werden (so wie es aktuell im Spiel funktioniert).