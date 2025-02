Zum Weltumwelttag wollen wir mit „Rettet die Frösche“ die Aufmerksamkeit für den Harlekinfrosch erhöhen, der im dichten Amazonas-Regenwald lebt. Diese bunten Amphibien sind akut vom Aussterben bedroht. Mehr als 40 % der Art sind aus ihren bekannten Lebensräumen verschwunden. Der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt sind zwei Seiten derselben Medaille – Beides wird von uns Menschen durch unsere nicht nachhaltige Lebensweise herbeigeführt. Durch das Abholzen von Wäldern, um Platz für Landwirtschaft, Tierhaltung oder gar Städtebildung zu schaffen, sowie durch Überfischung und Bergbau schaden wir den Wildtieren, Pflanzen und Ökosystemen um uns herum.

Mit unserer Beteiligung am Green Game Jam von Playing for the Planet hoffen wir, Spieler mit der Natur in Kontakt zu bringen und Wissen darüber zu vermitteln, welche wichtige Rolle die Natur für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen spielt. Auf unserem Planeten ist alles miteinander verbunden. Sowohl das Wasser in unseren Leitungen als auch das Essen auf unseren Tellern und vieles mehr kommt aus der Natur. Geht es dem Planeten schlecht, geht es auch uns allen schlechter.

Wir alle können einen positiven Beitrag leisten, indem wir uns näher mit den Folgen des Klimawandels und unserem Einfluss auf unsere Umwelt auseinandersetzen. Mehr erfährst du hier:

https://www.milkywire.com/greengamejam/supercell/brawl-stars-amazon

Und wenn dir dieses Event gefallen hat, kannst du gerne für Brawl Stars ABSTIMMEN, um den Player's Choice Award des Green Game Jam zu gewinnen: https://greengamejam.playing4theplanet.org/participants/brawl-stars