Wartung - 3. April

Weitere Korrekturen an Willow!

Korrekturen an Willows Sound- und visuellen Effekten

Korrekturen an ihrer Angriffslogik (jetzt kann sie die zerbrechlichen Objekte zerbrechen!)



Wartung - 30. März

MärzBevor Willow als Brawler spielbar ist, beheben wir eine Reihe von Fehlern im Zusammenhang mit ihren Mechaniken und nehmen einige Fixes vor:

Eine Reihe von Fixes im Zusammenhang mit ihrem gedankenkontrollierenden Super

Willows Hauptangriff verursacht jetzt beim Aufprall Schaden

Willows Superladung ist jetzt etwas schneller, von 5 auf 4 Ladungen

Wartung - 8. März



Wir entfernen die Integration des LINE-Messengers in Brawl Stars, sodass ihr eure Freunde nicht mehr über LINE hinzufügen könnt. Die Spieler müssen in diesem Fall keine Maßnahmen ergreifen.

Der Grund, warum wir das tun, ist, dass diese Integration das Spiel für einige Spieler zum Absturz gebracht hat.



Es ist wichtig, darauf hinzuweisen:

Du wirst die über LINE Messenger hinzugefügten Freunde verlieren

Du wirst deinen Fortschritt nicht verlieren

Andere Korrekturen:

Behoben: Spielerprofil speichert die Anpassungen nicht richtig

Ein Problem mit Duo Showdown Spawns auf zwei neuen Maps wurde behoben

Unzerstörbare Mauern aus Basket Brawl entfernt

Einige Maps mit unzerstörbaren Mauern wurden verbessert (einschließlich Brawl Ball und Duel Maps)

"Geister"-Freundschaftsanfragen für einige Spieler behoben

Korrekturen im optionalen Update (bereits verfügbar!):

Behebung des Problems, dass die Sprachausgabe von Shelly für andere Spielerprofile abgespielt wird, unabhängig davon, welcher Brawler als Favorit ausgewählt wurde

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Antippen eines Profils aus Freundschaftsanfragen oder vorgeschlagenen Freunden das Spiel zum Absturz brachte

Visuelle Probleme im Shop und im Kampfstartbildschirm behoben

Ein seltenes Absturzproblem beim Bearbeiten des eigenen Profils wurde behoben

Ein seltenes Absturzproblem mit Gray's Super wurde behoben.

Die Verbindungswarnung beim Start vor dem Kampf für schnelle Geräte wurde entfernt

Neuer Brawler: R-T (Chromatisch)

Angriff: Ziel erfasst Feuert ein Projektil ab, das ein Ziel markiert. Jeder Schaden an einem markierten Ziel verbraucht die Markierung und verursacht zusätzlichen Schaden. If split, R-T and his legs blast a strong signal, damaging all targets around them

Super: Versteckspiel Wenn er nicht geteilt wird, spaltet sich R-T, lässt seine Beine zurück, verleiht seinem Kopf einen Geschwindigkeitsschub und ändert seinen Angriff in einen AoE-Angriff (Area of Effect). Zerstört man entweder die Beine oder den Kopf, werden beide zerstört. Wenn du als Kopf angreifst, führen die Beine denselben Angriff aus. Beide markieren Feinde. Die Beine erleiden reduzierten Schaden, während sie gespalten sind. Wenn er gespalten wird, wird R-T vollständig, teleportiert sich zu seinen Beinen, heilt sich und erhält einen temporären Schadensreduktions-Buff.

Gadget: In einer Reihe R-T signalisiert seine Beine, während er gespalten ist, und beschädigt und verlangsamt alle gegnerischen Brawler zwischen den beiden

Gadget: Hacks! Alle aktiven Markierungen auf allen Brawlern werden sofort ausgelöst und verursachen deren Schaden.

Starpower: Aufnahme R-Ts Kopf und seine Beine erleiden 35 % weniger Schaden, wenn sie gespalten sind

Starpower: Starkierung Zielmarkierungen halten 3 Sekunden länger an







Neue Skins



Saison: MYSTERY AT THE HUB - Lizenz zum Prügeln Skins

El Mayordomo (Brawl Pass Tier 1, 79 Juwelen)

Crimson R-T (Brawl Pass Tier 70, 149 Juwelen)

Mariposa Piper (Power-Liga, 25,000 Starpunkte/149 Juwelen)

Detective Gray (79 Juwelen)

Detective Gray Noir Edition (Nur verfügbar für Besitzer von Inspektor Gray Skin - 29 Juwelen)

Alleycat Bull (149 Juwelen)

Der Ayakashi Clan

Oni Otis (149 Juwelen)

Tengu Mike (149 Juwelen)

Kitsune Lola (149 Juwelen)

Umgestalten

Häschen Penny (79 Juwelen)

Dunkles Häschen Penny (10,000 Starpunkte, 79 Juwelen)

Tanuki Jessie (149 Juwelen)

Strand Jessie (79 Juwelen)

Mehr Skins!

Bell Nani (79 Juwelen) | Ostern

Sultan Carl (149 Juwelen) | Lunar Brawl

Pop Star Janet (79 Juwelen)

Spirit Knight Frank (149 Juwelen) | Supercell MAKE

Patrol R-T (29 Juwelen)

Axl Willow (29 Juwelen)

True Silver/Gold

Gus

Gray

Chester

Sam

Buster

Mandy

Meisterung

Was sind Meisterungen?

Meisterungen sind ein neues Fortschrittssystem, das die derzeitigen Erfahrungsstufen ersetzt. Eure derzeitige Erfahrungslevel wird gespeichert und ist im Abschnitt "Vermächtnis" eures Spielerprofils zu finden.

Es ist alles ziemlich einfach: Du sammelst Punkte mit dem Brawler, den du spielst, indem du Matches (Trophäenliga) oder Runden (Power-Liga und Clubliga) gewinnst. Die gewonnenen Punkte werden mit deinem aktuellen Trophäen- und Power-Liga-Rang multipliziert, und du kannst auch MVP eines Matches werden. Je höher dein Rang in der Trophäenliga/Power-Liga/Clubliga ist, desto mehr Meisterungspunkte erhältst du durch Siege. In Anbetracht unserer bisherigen Erfahrungen mit Quests und der Tatsache, wie schwierig es sein kann, sinnvolle Quests zu erstellen, die dennoch das Ziel haben, das Spiel zu gewinnen, haben wir uns für ein reines Gewinnkriterium anstelle von spezifischen Quests entschieden.

Spieler erhalten zusätzlich 20 % mehr Meisterungs-EP, wenn sie Starspieler in einem Match sind.

Andere Dinge, die du wissen solltest!



Alle Spieler beginnen auf Meisterungslevel 1

Meisterungspunkte (und Levels) werden pro Brawler verdient

Meisterungspunkte (und Levels) steigen nur an, man verliert sie nicht durch verlorene Matches (oder Runden)*

Meisterungen werden nicht zurückgesetzt

Es gibt eine tägliche Obergrenze für das Sammeln von Meisterungspunkten (ähnlich wie bei den Erfahrungslevel zuvor), um sicherzustellen, dass die Leute eine vernünftige Menge an Brawl Stars pro Tag spielen und niemand völlig durchdreht! Wenn du diese Grenze erreichst, ist das eine gute Erinnerung daran, eine Pause einzulegen :D



* Um etwas mehr Kontext zu dieser Entscheidung zu geben: Unser Ziel war es, ein System zu schaffen, das inklusiv und zugänglich ist, anstatt ein neues System zu schaffen, für das sich nur wenige Leute in unserer Community interessieren werden. Der Grundgedanke ist, dass wenn du einen Brawler lange genug spielst, um die höchste Stufe der Meisterung zu erreichen, du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, diesen Brawler während dieser Reise besser zu spielen.

Was bekommt man, wenn man die Meisterung bei einem Brawler vervollständigt?

Ein cooles neues Icon, das zu Beginn des Kampfes und im Profil des Brawlers angezeigt wird

Jedes Meisterungslevel schaltet einmalige Belohnungen frei, die von der Seltenheit des Brawlers abhängt: einige Seltenheiten haben bessere Belohnungen als andere

Die Belohnungen auf den unteren Leveln sind fortschrittsabhängig (Münzen, Powerpunkte, Credits). Chromacredits gibt es nur bei der Meisterung von Chromatischen Brawlern

Belohnungen auf höheren Leveln sind exklusive kosmetische Gegenstände (ein neuer Pin, ein zweites Profilbild und ein neues Kosmetikum - Titel!)



Neuer Kampfbeginn



Der Kampf-Startbildschirm wurde seit der weltweiten Veröffentlichung von Brawl Stars im Jahr 2018 kaum verändert und wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, einige Verbesserungen vorzunehmen. Der neue Kampf-Startbildschirm wird einen Kartenüberblick bieten und dann eine detaillierte "Spielerkarte" der Spieler anzeigen, die das Match betreten. Je nach Spielmodus wird es leicht unterschiedliche Formate geben

Spielerkarte

Die Spielerkarte ist eine Mischung aus vordefinierten Informationen und benutzerdefinierten Elementen, die von dir angepasst werden können. Die spezifischen Elemente, die auf der Spielerkarte angezeigt werden, sind:

Spielername in Farbe Name deines Accounts

Spieler Titel* Wird auf der letzten Stufe der Meisterung freigeschaltet. Sobald sie freigeschaltet ist, kann sie mit jedem Brawler verwendet werden.

Ruhmlevel Muss zuerst freigeschaltet werden

Meisterungslevel Benutzt deine aktuelles Meisterungslevel mit dem Brawler, den du benutzt

Brawler mit einem Skin Verwendet deinen gegenwärtigen Brawler und den aktuellen Skin, den du gerade benutzt

Pin Jeder Pin, den du jemals freigeschaltet hast, kann verwendet werden - auch wenn er Brawler spezifisch ist.

Profilbild Jedes jemals freigeschaltete Profilbild kann verwendet werden - du kannst zwei gleichzeitig verwenden





Kosmetische Gegenstände



Pins

Facepalm Pins für alle Brawler (auf dem Meisterungspfad)

R-T-Pins

Crimson R-T-Pins

Willow Pins

Skin Pins für: Mariposa Piper, Detektiv Gray, El Mayordomo Primo, Alleycat Bull, Bell Nani, Popstar Janet, Sultan Carl, Kitsune Lola, Tengu Mike, Oni Otis, Spirit Knight Frank, Whalewatch Nita, Nutcracker Gale, Archvillain Bea, Underworld Bo, Horus Bo, Gladiator Colette, und DJ 3.M.Z

Ereignis Pins: Ostern, Saint's Patrick, Lunar Brawl (2 Pins), Popstar, Esports Brawlers (2 Pins), Häschen Penny, und Dunkles Häschen Penny

Neue Sprays

Brawl Pass (2 Sprays)

Brawler spezifische Sprays für: Gale, Surge, Lou, Colette, Ruffs, Belle, Buzz, Lola, Eve, Fang, Janet, Otis, Sam, Buster, Mandy, R-T

Skin Sprays (6)

Ereignis Sprays (6)

Profil Icons

Brawl Pass (2 Profilbilder)

Einzigartige Spielerprofile für alle Brawler (auf dem Meisterungspfad)

Skin Profilbilder (5)

Ereignis Profilbilder (7)

NEU: Titel

66 neue Titel (auf dem Meisterungspfad)

Balanceänderungen

Buffs

Sandy Basisangriff - Schaden - 860 → 900 Sandy war aufgrund seiner früheren Änderungen und des Kartenpools eine Zeit lang nicht mehr in der Meta vertreten. Die Wiedereinführung von mehr Schaden für seinen Basisangriff sollte es ihm ermöglichen, sich mit mehr Brawlern effizient zu messen und gleichzeitig den Nutzen seiner Super in Schach halten.

Byron Basisangriff - Nachladegeschwindigkeit - 1600 ms → 1450 ms Unser Lieblings-Schlangenölhändler hat nach dem letzten Nachladungs-Nerf einen Rückgang seines Geschäfts festgestellt. Wir wollen zwar nicht, dass er so vielseitig ist wie früher, aber es ist klar, dass wir zu weit gegangen sind, und die Rücknahme der Hälfte davon sollte es ihm ermöglichen, in bestimmten Situationen eine bessere Wahl zu sein.



Nerfs

Gray Super - Teamkameraden teleportieren nicht mehr sofort Sag CHEESE. Gray hat alle möglichen Käse-Varianten ermöglicht, die beliebteste davon ist die Gray, Jacky, Bo Kombination. Wir mögen zwar die auffälligen Spielzüge, die Gray selbst mit seiner Super machen kann, aber das muss sich nicht auf seine Teamkollegen ausweiten.

Sam Super - Schaden - 1400 → 1200 Klopf, klo... warte, den Witz habe ich schon in den letzten Patchnotes gemacht. Na ja, er ist ein bisschen zu gut darin, mit seinem Handschuh auf Brawler mit niedriger Gesundheit zu schießen, und muss jetzt länger auf Tuchfühlung gehen, um Brawler auszuschalten.

Otis Basis TP - 3400 → 3200 Kennst du das Gefühl, wenn du die letzte Wahl in einem PL-Match bist und dein Gehirn irgendwie nichts mehr weiß, aber plötzlich eine Tintenfisch-ähnliche, Tinte spuckende, schweigende Kreatur mit einem Engelschor im Hintergrund erscheint? Nur ich? Wie dem auch sei, Otis ist im letzten Patch viel zu vielseitig gewesen, vor allem in den höheren Spielstufen. Er hat wirklich nur wenige schlechte Maps und Matchups, also bedeutet die Senkung seiner TP, dass diese Matchups abnehmen sollten, während seine Vielseitigkeit einigermaßen intakt bleibt.

Grom Basisangriff 1160 → 1060 Er ist aufgrund seiner schieren Leistung der bevorzugte Werfer, welches mit der Rückkehr der unzerstörbaren Wände noch deutlicher sein wird. Ihn präventiv zu nerfen, sollte anderen Werfern ermöglichen, auch etwas von dem Rampenlicht zu sehen

Poco Basis TP - 4000 → 3700 Pocos Soli haben die Gesichter zu effektiv zum Schmelzen gebracht, und die Wandränderungen werden dies noch sichtbarer machen. Für einen Brawler mit so viel Heilfähigkeiten in seiner Ausrüstung dürfte er nicht so stark sein, also stimmen wir es etwas herunter.



Überarbeitung

Bo Gadget - Super-Totem - Lädt Super nicht mehr passiv auf, sondern erhöht die Superladung innerhalb des Totems für Teamkameraden um 50 % Gadget Fläche um 100% erweitert In diesem Zusammenhang ist das Totem von Bo ein ständiges Hindernis. Früher war es Nani, der es stark nutzte, und jetzt ermöglicht es Gray/Bo/x-Strategien. Das ist zwar clever, bietet aber nur sehr wenig Gegenspiel und fühlt sich schlecht an, wenn man das Opfer davon ist. Wenn man die Mechanik komplett ändert, werden die Spieler dafür belohnt, dass sie ihre Schüsse treffen, anstatt still im Kreis zu stehen, was sich für beide Seiten viel besser anfühlt. Hoffentlich werden wir nach dieser Änderung nicht noch mehr BOring (hehe, ich bin so schlau) Strategien mit dem Totem sehen.



Neuer permanenter Slot: Community-Ereignisse

Mit diesem Update führen wir einen neuen permanenten Ereignis-Slot ein, der bei 350 Trophäen freigeschaltet wird und zwei (2) Spielmodi im täglichen Wechsel bietet. Die Community kann in einer Social Media-Umfrage einen anderen Spielmodus für die kommende Saison wählen.

Die ersten vorgestellten Spielmodi werden sein:

Duelle

Basket Brawl

Die Rückkehr: Unzerstörbare Wände

Unzerstörbare Wände kehren in Brawl Stars zurück und werden auf den meisten unserer alten Maps zu finden sein. Falls ihr die Anfänge von Brawl Stars nicht miterlebt habt, als es noch unzerstörbare Wände gab - es ist eigentlich ganz einfach: Es sind Wände. Sie sind unzerstörbar. Ende. In Kombination mit einigen Balanceänderungen hoffen wir, dass die Wiedereinführung von unzerstörbaren Wänden die Dinge deutlich verändern werden, und dass einige Maps ein viel freundlicherer Ort für Brawler mit einer kurzen Reichweite oder Wurfgeschossen sein werden.

Hinweis: Unzerstörbare Wände in Brawl Ball und Basket Brawl werden in der Verlängerung nicht zerstört.

Maps

Wir haben ein paar Entscheidungen bezüglich der Maps getroffen: Die besten fünf (5) Maps in jedem Spielmodus werden beibehalten.

Gleichzeitig haben wir beschlossen, den Pool an Maps von sieben (7) auf acht (8) Maps pro Spielmodus zu erhöhen, was in der Praxis bedeutet, dass du, wenn du nur an bestimmten Tagen (z.B. am Wochenende) spielst, trotzdem jede Woche eine Vielzahl an Maps erleben kannst. Um den Kartenpool zu vervollständigen, werden wir einige alte Klassiker wieder einführen und neue, von unserer Community erstellte Karten vorstellen.

Der neue Community-Ereignis-Slot wird vier (4) Maps pro Spielmodus bieten, also insgesamt acht (8) Maps in Rotation, und alle Maps in diesem Slot sind neu: Wir haben das Feedback der Community zu früheren Duell-Maps in diese neuen Maps einfließen lassen und jede von ihnen individueller gestaltet, darunter auch eine Map, die zweifelsohne umstritten sein wird: Grim Island.

Außerdem haben wir die Spawn-Positionen für alle Duell-Maps weiter nach vorne verlegt, um allen Spielern wertvolle Zeit zu ersparen und ein bisschen schneller zur Action zu kommen. Die neuen Basket Brawl-Maps hatten eine ähnliche Philosophie: Der (buchstäblich) kleinere Designraum führte zu einer Situation, in der viele Maps im Wesentlichen identisch oder zumindest ähnlich waren. Die neuen Maps haben viel klarere Designs mit mehr oder weniger offensichtlichen Meta-Implikationen.

Basketbrawl Dancing Roof (Neu) Basket Fort (Neu) Iron Curtain (Neu) Green Meadows (Neu)

Kopfgeldjagd Aktiv Sahnetorte Tempelruinen Trockenzeit Shootingstar Canal Grande Wegkreuz (Neu) Nowhere to Hide (Neu) Iron Standoff (Neu) Deaktiviert Glanznummer Unterschlupf Lila Paradise

Brawlball Aktiv Hinterhofstadion Volltrefferpark Gewiefte Wiesen Superstrand Strandfußball Feldtor Kreisbewegung (Neu) Iron Corridor (Neu) Deaktiviert Im Mittelpunkt Sonnenkick

Duelle Eisenkern (Neu) Grim Island (Neu) Four Lakes (Neu) Mogura Tataki (Neu)

Juwelenjagd Aktiv Kristall-Arcade Doppelhaken Juwelenfort Mysteriöse Mine Kipplorenkapriolen Spitzer Winkel Four Doors (Neu) Solid Center (Neu) Deaktiviert Untertageimbiss Erzgrube

Tressorraub Aktiv Brückenschlagen Heißes Eisen Kabumm-Canyon Boxenstopp Sichere Zone In der Menge Offset Heist (Neu) Center Control (Neu) Deaktiviert Tornadoring Schlangenangriff

Hotzone Aktiv Parallele Plays Feuerring Duellkäfer Freie Fläche Kluft Triumvirat Rush Hour (Neu) Iron Cover (Neu) Deaktiviert Quarter Pounder Controller-Chaos

Knockout Aktiv Das X markiert das Ziel Goldarm-Schlucht Belles Fels Auf weiter Flur Brennender Phönix Sprudelnde Quellen Healthy Middle Ground (Neu) Step by Step (Neu) Deaktiviert Flussufer Neue Perspektive

Showdown Aktiv Schädelufer Feuerfels Felswandbrawl Alles oder nichts Säureseen Doppelter Ärger Harte Grenzen (Neu) Lush Poles (Neu) Deaktiviert Dunkle Passage Wirbelhöhle

Rangliste (PL/CL) Kopfgeldjagd: Canal Grande, Shootingstar, Nowhere to Hide Brawlball: Beach Ball, Pinhole Punt, Iron Corridor Juwelenjagd: Hard Rock Mine, Double Swoosh, Acute Angle Tressorraub: Kaboom Canyon, Safe Zone, Center Control Hot Zone: Split, Ring of Fire, Iron Cover Knockout: Flaring Phoenix, Out in the Open, Belle's Rock



Änderungen der Kartenumgebung

Hinzugefügt:

The Hub (Neu)

Rooftop (Neu) | Basket Brawl

Tara's Bazaar

Entfernt:

Mortis' Mortuary (Regulär)

Mortis' Mortuary (Showdown)

Geisterstation

Snowtel

Fighting Game

Aktualisierte Brawler Klassen

Basierend auf dem Feedback der Community haben wir beschlossen, die bestehenden Brawler Klassen mit diesem Update zu erweitern, um die Dinge für alle klarer zu machen.

Damage-Dealer/Damage-Dealerin

Die Hauptaufgabe von Damage-Dealern im Spiel besteht darin, dem gegnerischen Team und den Zielen Schaden zuzufügen. Wenn sie nicht kontrolliert werden, sind sie eine ständige Bedrohung für das Team. Damage-Dealer können entweder hochgradig anhaltenden SPS oder Burst-Schaden austeilen. Typischerweise sind Damage-Dealer ausgewogen, mit einer guten Mischung aus Schaden und Überlebensfähigkeit. Aufgrund ihres Schadenspotenzials sind sie am besten für Tanks und Assassinen geeignet, können aber auch von Scharfschützen und Artilleristen gekontert werden.

Assassine

Assassinen verfügen über Fähigkeiten in ihrem primären Fertigkeiten-Set, die es ihnen ermöglichen, die Distanz zu ihren Zielen zu verringern und sie mit hohem Schaden auszuschalten. Die meisten, aber nicht alle, Assassinen haben relativ niedrige Trefferpunkte und sind auf ihre Fertigkeiten angewiesen, um am Leben zu bleiben und sich aus brenzligen Situationen zu befreien - aber wenn man sich nicht um sie kümmert, können sie die Backline eines gegnerischen Teams im Alleingang zerstören. Assassinen sind stark gegen Schützen/Schützinnen und Artilleristen und haben ein enormes Potenzial, das Team auf ihrem Rücken zu tragen, aber sie werden von Tanks schwer gekontert und müssen sich vor Damage-Dealern in Acht nehmen.

Schütze/Schützin (Neu)

Schützen/Schützinnen verursachen hohen Schaden auf sehr große Entfernungen. Sie verwenden in der Regel Einzelschussgeschosse, haben eine langsame Feuerrate und langsame Nachladezeiten. Scharfschützen können sich nicht auf ihre Trefferpunkte verlassen, um zu überleben, aber die meisten von ihnen verfügen über sekundäre Fertigkeiten, die es ihnen ermöglichen, Nahkämpfen mit anderen Brawlern zumindest vorübergehend zu entgehen. Schützen/Schützinnen sind gegen die meisten Klassen auf lange Distanz stark, aber ihnen fehlt die anhaltende SPS, um mit Tanks fertig zu werden. Im Nahkampf können Scharfschützen von allen anderen Klassen erledigt werden, aber aufgrund ihrer geringen Trefferpunkte sind sie besonders anfällig für Assassinen und Artilleristen (sobald sie in Reichweite sind).

Artillerie (Neu)

Artilleristen werfen oder schießen Projektile über Hindernisse und Wände und können so die Umgebung sehr effektiv nutzen. Sie haben in der Regel nur wenige Trefferpunkte und vereinen Elemente von Kontrolleuren und Damage-Dealern. Ihrem Schaden mangelt es in der Regel an Durchschlagskraft und Stoppkraft, was bedeutet, dass sie es schwer haben, mit Tanks und Assassinen fertig zu werden. Ihre einzigartige Fähigkeit, Wände zu benutzen, kann den Umgang mit ihnen jedoch sehr frustrierend machen, und ihr anhaltender Schaden kann es fast unmöglich machen, Trefferpunkte wiederherzustellen.

Tank

Tanks können eine Menge einstecken, entweder durch die höchste Anzahl an Trefferpunkten aller Brawler im Spiel oder durch eine Kombination aus passiven und aktiven Fertigkeiten, die ihnen das Überleben ermöglichen. Tanks sind in der Regel sehr stark in Nahkämpfen und können Assassinen direkt kontern. Sie haben eine faire Chance gegen Artilleristen/Scharfschützen, wenn es ihnen gelingt, nah genug heranzukommen, sind aber anfällig für den hohen Schadensoutput von Damage-Dealern, die sie direkt kontern.

Unterstützer

Die primären Fähigkeiten von Unterstützer Brawlern zielen darauf ab, ihre Teams auf unterschiedliche Weise zu unterstützen. Sie können entweder Heilung für ihr Team bereitstellen oder andere Fähigkeiten, um befreundete Brawler zu aktivieren oder zu verstärken - und so die Siegchancen aller zu erhöhen. Unterstützer Brawler haben in der Regel ein geringes Potenzial für Burst-Schaden, aber faire Trefferpunkte und/oder Überlebensfähigkeit und sind Ziele für jeden Brawler mit einem hohen Burst-Potenzial - in erster Linie Damage-Dealer, Assassinen, Scharfschützen und Tanks.

Kontrolle (Neu)

Die primären Fertigkeiten von Kontrollern basieren auf der Idee, bestimmte Bereiche der Karte zu kontrollieren, indem sie entweder proaktiv oder reaktiv mit AoE-Fähigkeiten (Area of Effect) Bereiche ausschalten und es ihrem Team so ermöglichen, von verschobenen gegnerischen Positionen zu profitieren. Kontroller verfügen in der Regel über eine beträchtliche Anzahl an Trefferpunkten und haben eine große Bandbreite an Schaden, der sowohl durch Ausbrüche als auch durch anhaltenden Schaden entsteht.

Fehlerbehebungen

Einige Skin VFXes korrigiert

Diverse Lokalisierungsfehler korrigiert

Fehlende Animation einiger Pins bei Verwendung in Chats behoben

Anderes