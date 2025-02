Wartungspause – 12. Juni

Balanceänderungen

Hank

Der Grundschaden wurde von 2000 → 1800 reduziert

Basis-Trefferpunkte: von 6000 → 5000 reduziert

Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Hank zu viel Kraft aus Schadens-Buff-Quellen (Powerwürfel, Ausrüstung usw.) erhielt.

Hanks Schadensskalierung des Supers beim Brawler-Upgrade wurde korrigiert

Es wurde ein Fehler behoben, der auftrat, wenn Hank seinen Super direkt auf einen Brawler platzierte und mehr Schaden verursachte, als vorgesehen war

Hanks Superladung skaliert jetzt entsprechend dem verursachten Schaden

Hanks VO bei Schadenserleidung wurde korrigiert

Wartungspause - 06. Juni

Balanceänderungen

Buffs

Tara

Grundschaden pro Karte: 440 → 480

Karten bis zum Superskill: 12 → 11

Mortis

Grundschaden: 900 → 940

Willow

Gegner laden ihren Superskill vom verursachten Schaden nicht mehr auf während Willows Gedankenkontrolle aktiv ist

Reichweite des Superskills erhöht 23 → 25

Willow enthält 25 % weniger Schaden während sie einen Gegner mit ihrem Superskill kontrolliert

8-bit

Basis-Trefferpunkte: 4800 → 5000

Nerfs

Janet

Gadget - Dreh den Bass auf! Lautsprecher - Trefferpunkte 1500 → 1000 Lautsprecher-Dauer 50 Promille → 100 Promille (100 Trefferpunkte pro Sekunde)*

Grundschaden: 1000 → 940

Treffer bis zum Superskill: 6 → 7

Meg

Megamaschine - Trefferpunkte: 4000 → 3700

Gadget: Stromstark - 450 → 300 Heilung

Max

Max-Trefferpunkte: 3200 → 3000

Schaden: 340 → 320

Superskill: 13 Treffer → 14 Treffer

Surge

Gadget - Energieschild: Dauer 5 → 2 seconds Verringerter Schaden 80 % → 50 %



Shelly

Starpower - Schrotbremse - Verlangsamung 4.5 → 2 Sekunden

Basis-Trefferpunkte: 3800 → 3700

Penny

Gadget - Salzfass - *2000 → 1500 Trefferpunkte*

Trefferpunkte: *3400 → 3200*

Bea

Treffer bis zum Superskill: 3 Treffer → 4 Treffer

Ash

Basis-Trefferpunkte: *5400 → 5200*

Fehlerbehebungen

Ein Problem mit Willow’s Gedankenkontrolle im Brawlball-Modus wurde behoben

Es wurde ein Problem behoben, welches dazu führte, dass Hank inkonsistenten Schaden verursacht hat





Optionales Update Android – 31. Mai

Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, die es Spielern ermöglicht, die Nachricht über das Angebot des Powerliga-Skins zu ignorieren, wenn er freigeschaltet wird.

Wartungspause – 23. Mai

Änderungen an der Trophäenzurücksetzung

Die Länge der Trophäensaison wurde von 2 Wochen auf 4 Wochen erhöht

Die Brawler-Zurücksetzung wurde von 20 auf 10 Brawler reduziert

Nach 500 Trophäen wurde eine „zusätzliche” Grenze für alle 25 Trophäen hinzugefügt (bis zu 1.000 Trophäen).

Die Anzahl der Trophäen, die man verliert, wurde verringert (der aktueller Schwellenwert -1 Trophäe), z. B. 750-774 Trophäen werden auf 749 Trophäen zurückgesetzt, z. B. Die Trophäen von 1450–1499 werden auf 1449 Trophäen zurückgesetzt

Die Belohnungen pro Brawler betragen jetzt 4 Bling (501–524 Trophäen) bis zu 64 Bling (1500 Trophäen+) pro Brawler

Alle Änderungen gelten für die aktuelle Saison, die bis Montag, dem 12. Juni, läuft

Balanceänderungen

Ausrüstung “Sicht” zeigt keine Ziele mehr an, die für Fähigkeiten unsichtbar sind (Leon’s Gadget und Superskill, Sandy’s Superskill)

Wartungspause - 15. Mai

Balanceänderungen



Buffs

Chester Trefferpunkte reduziert 3300 -> 3500

Mr. P Trefferpunkte erhöht 3000 -> 3400





Nerfs

Bea Aufgeladener Schussschadensmultiplikator reduziert 275% -> 250% (3300 -> 3000 Schaden auf Powerlevel 11)

Penny Trefferpunkte reduziert 3600 -> 3400

Amber Mythische Ausrüstung - Verlangsamung von 20 -> 10% reduziert

Meg Starpower - Kraftfeld Dauer reduziert 30 Sek -> 10 Sek Schaden reduziert 35% -> 25%

Janet Trefferpunkte reduziert - 3400 -> 3200

Grom Trefferpunkte reduziert - 3000 -> 2800





Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem in den Statistiken zum Ende des Kampfes in einigen Spielmodi falsche Informationen angezeigt wurden

Wir testen eine Maßnahme, um die Anzahl doppelter Brawler im Showdown zu reduzieren (keine Meg Apocalypse mehr!)

Wartungspause - 03. Mai

Die Belohnungen zum Zurücksetzen der Power League-Saison basierend auf dem Fortschritt der Power League des Spielers in der vorherigen Saison wurden behoben

Wartungsarbeiten - 27. April

Wir beheben eine Menge Probleme im Zusammenhang mit dem neuen Katalog, Abstürzen und mehr. Diese Fehlerbehebungen werden über ein optionales Update eingeführt. Um sie zu nutzen, musst du also die neueste Version des Spiels aus dem Google Play Store oder App Store herunterladen!

Korrekturen im optionalen Update:

Absturz der Highlights am Ende des Kampfes in einigen Situationen behoben

Behebung des Problems, dass alte Brawl Pass-Inhalte im Katalog angezeigt werden

Behebung des Problems mit dem Spiel-Icon auf einigen Android-Systemen

Lokalisierung von Grey's Starpower korrigiert

Behebung der roten "Neu"-Benachrichtigung, die über dem Shop-Symbol hängen blieb

Das Problem wurde behoben, dass der Detective Gray Noir Edition Chroma Skin gekauft werden konnte, ohne den Basis Skin zu besitzen Wir bieten außerdem 1000 Bling (für 7 Tage im Shop erhältlich) als Entschädigung für die Spieler, die sowohl den Detective Gray Skin als auch seine Noir Edition Variante gekauft haben.



Willkommen im Rumble Jungle, Baby!

Lass uns Brawlen!

Neuer Brawler: Maisie (Chromatisch)

Angriff: Druckrakete Maisie schießt ein Projektil ab, das auf seiner Flugbahn an Geschwindigkeit gewinnt

Superskill: Schockwelle Maisie lädt sich für den Bruchteil einer Sekunde auf und erzeugt dann eine große Schockwelle um sich herum, die Schaden verursacht und Gegner zurückdrängt

Gadget: Rückstossrückzug Maisie schlägt auf den Boden, lähmt Gegner 0,5 Sekunden lang und schnellt rückwärts

Gadget: Finish Sie! Maisie lädt sofort 1 Munition nach und erhöht den Schaden der nächsten Druckrakete um 30 % der fehlenden TP des Ziels basierend auf den fehlenden TP des Ziels

Starpower: Perfekte Präzision Die Druckrakete verursacht 10 % mehr Schaden bei maximaler Entfernung

Starpower: Bebenlähmung Feinde, die von der Schockwelle getroffen werden, werden nach dem Aufprall für 2 Sekunden um 20 % verlangsamt



Neuer Brawler: Hank - (Episch)

Eigenschaft: Panzereigenschaft - Lädt Super durch erlittenen Schaden auf

Attacke: Knallon Hank beginnt, einen Ballon aufzublasen, der explodiert, wenn er Feuer freisetzt oder nach 10 Sekunden, wobei er erhöhten Flächenschaden verursacht, dessen Maximum nach 3 Sekunden erreicht ist. Hank hat nur 1 Munition, die sich schnell auflädt (wie Amber)

Superskill: Fischtorpedos Hank schleudert Fischtorpedos in alle Richtungen um sich herum, die so lange weiterfliegen, bis sie ein Ziel oder eine Wand treffen und geringen Flächenschaden verursachen

Gadget: Wasserballons Der nächste Knallon verlangsamt Gegner bis zu 3 Sekunden, je länger der Ballon gehalten wurde

Gadget: Barrikade Hank erleidet 3 Sekunden lang 40 % weniger Schaden

Starpower: Es knallt! Wenn der Knallon zu mindestens 80 % aufgeladen ist, erhält Hank 20 % zusätzliches Bewegungstempo

Starpower: In Deckung! Hank nimmt 20 % weniger Schaden, wenn er sich in der Nähe einer Wand/Box usw. befindet







Neue Skins

Saison: RUMBLE-DSCHUNGEL-HELDEN

Dschungelkönigin Maisie (149 Juwelen / 5,000 Bling) | Brawlpass Tier 70

Affe mit Waffe Colt (149 Juwelen / 5,000 Bling)

Jaguar Spirit Meg (149 Juwelen / 5,000 Bling) | Powerliga

Leopard Max (79 Juwelen / 2,750 Bling) + Panther Max (Du musst Leopard Max besitzen -29 Juwelen / 1,000 Bling) | Chroma

Kroko Buster (149 Juwelen / 5,000 Bling)

Mini-Theme: LEGENDEN DES OLYMP

Zerberus Tick (199 Juwelen)

Ares Nani (199 Juwelen)

Zeus Brock (199 Juwelen)

Remodel:

Drachenritterin Jessie (149 Juwelen / 5,000 Bling) + Schattenritterin Jessie (Du musst Drachenritterin Jessie besitzen - 49 Juwelen / 1,750 Bling) | Chroma

Roter Drache Jessie (China Jubiläum Exklusiver Skin)

Anderes

Harajuku Emz (79 Juwelen / 2,750 Bling) | Goldene Woche

Kobold Carl (29 Juwelen / 1,000 Bling)

Leon der Streuner(29 Juwelen / 1,000 Bling)

Kaiju Buzz (29 Juwelen / 1,000 Bling)

Düsterschwinge Edgar (29 Juwelen / 1,000 Bling)

Kaugummi Bibi (29 Juwelen / 1,000 Bling)

Hai-Tech Hank (29 Juwelen / 1,000 Bling)

Tech Maisie (29 Juwelen / 1,000 Bling)

Ausrüstungen

Neue Ausrüstung: Begleiterstärke (Episch)

Begleiter verursachen 20 % mehr Schaden/Heilung

Verfügbar für: Jessie Nita Mr. P Tara Penny



Neue Ausrüstung: Amber (Mythisch)

Ambers Öl verlangsamt Gegner nun außerdem um 20 %

Verfügbar für: Amber



Neue Ausrüstung: Eve (Mythisch)

Eve's Superskill beschwört 1 zusätzliches Küken

Verfügbar für: Eve



Neues Kampfende

Highlight des Spiels Zeigt ein Highlight aus dem Spiel für alle vor dem Endbildschirm

Verbesserungen am Kampfende-Bildschirm: Jetzt kannst du Gesamtschaden, Takedowns, Tode und mehr sehen Kudos: Du kannst jetzt 1 Kudos vergeben, wenn dir die Leistung eines Mitspielers (Verbündeter oder Gegner) gefällt







Neue Währung: Bling!

Wir entfernen die Starpunkte und führen eine neue Währung ein, die ihren Zweck besser beschreibt: Bling!

Dein aktuelles Starpunkte Guthaben wird in Bling umgewandelt, und zwar im Verhältnis von 10 zu 1

Bling hat eine Höchstgrenze von 7.000 Deine umgewandelten Starpunkte können die Höchstgrenze überschreiten, aber du kannst keinen weiteren Bling mehr sammeln, wenn du den Überschuss nicht ausgibst

Bling kann im Brawlpass, Power-Liga, Trophäen Liga, Quests und Herausforderungen verdient werden

Änderungen: Power-Liga

Belohnungen:

Die Belohnung für 30 gewonnene Runden ist jetzt ein Spray statt eines Profilbildes

Die Belohnung für 60 gewonnene Runden bleibt unverändert (Skin-Kaufoption)

Die Belohnung für das Erreichen von Gold I in der Saison bleibt unverändert (Profilbild)

Anstelle einer einmaligen Starpunkte Belohnung am Ende der Saison, die auf dem höchsten Rang basiert, erhalten die Spieler nun: Erhalte 250 Bling für jeden Rangaufstieg, der sofort und nur einmal pro Saison eingelöst werden kann Wenn eine neue Saison beginnt, kannst du rückwirkend Bling aus vorherigen Rängen einsammeln





Saison-Reset:

Das zweimonatliche Zurücksetzen der Saison ist nun von größerer Bedeutung. Dahinter steht die Überlegung, dass man ohne Anstrengung eine beträchtliche Menge an Starpunkten verdienen kann. Mit anderen Worten: Verdienbare Währung sollte... nun ja, verdient werden! Ein positiver Nebeneffekt davon ist, dass das Matchmaking schneller wird, besonders zu Beginn der Saison.

Änderungen: Trophäenliga

Saison-Reset:

Der Saison Reset wird wieder alle zwei Wochen stattfinden, anstatt alle zwei Monate. Die große Änderung ist, dass wir nicht mehr alle Brawler mit mehr als 500 Trophäen zurücksetzen, sondern nur noch die 20 Brawler mit den meisten Trophäen zum Zeitpunkt des Resets.

Wir haben auch die Rücksetzungstabelle geändert, um den Schwerpunkt auf die Fertigkeit und nicht auf den reinen Zeitaufwand zu legen, d.h. jetzt wirst du in der Lage sein, deinen aktuellen Rang mit minimalem Aufwand zu halten, selbst am oberen Ende, während du in der Lage sein wirst, die Ränge für Brawler langsam zu erhöhen - was auch indirekt das Matchmaking verbessern sollte, da das obere Ende der Trophäenspanne (750+) mit der Zeit wettbewerbsfähiger werden wird.

Du bekommst Bling bei der Zurücksetzung der Trophäen-Saison. Es hängt davon ab, wie viele Trophäen eure 20 besten Brawler haben. Umso mehr Trophäen, desto mehr Bling!

Veränderungen: Brawler Aufstieg

Zurzeit erhältst du Sternenpunkte als einmalige Belohnung für bestimmte Ränge. Jetzt erhältst du denselben Betrag, aber stattdessen wird er in Bling umgewandelt.

Neu: Katalog

Du musst nicht mehr darauf warten, dass dein gewünschter Skin oder dein Pin Pack in der Rotation ist, es ist jetzt alles an einem Ort!

Du kannst sie im Shop und auf der Brawler-Seite finden.

Skin-Veränderungen

Skins haben nun Seltenheitsstufen:

Skin Seltenheit

Legendär = 299 Juwelen | Nicht verfügbar für Bling

Mythisch = 199 Juwelen | Nicht verfügbar für Bling

Episch = 149 Juwelen/5.000 Bling

Superselten = 79 Juwelen/2.750 Bling

Selten = 29 Juwelen/1.000 Bling

Brawlpass

Belohnungen:

Stufe 1 des Premium Brawlpasses bringt jetzt 2.750 Bling anstelle eines Skins

Stufe 10 des Premium Brawlpasses bringt dir jetzt 1.600 Bling anstelle eines Pinpakets

Stufe 43 des Premium Brawlpasses bringt dir jetzt ein Profilbild anstelle eines Sprays

Stufe 70 des kostenlosen Brawlpasses bringt dir jetzt 2.000 Münzen anstelle eines Pinpakets

Kauf:

Der Brawlpass ist weiterhin für 169 Juwelen erhältlich

Das Brawlpass-Bündel mit 10 Stufen ist nicht mehr erhältlich

Wir führen ein neues Brawlpass-Bündel mit 5 Stufen für 9,99 USD ein (lokale Währungen können abweichen)



Änderungen an der Wirtschaft

Es ist etwa 4 Monate her, dass wir das neue lineare Fortschrittssystem für Brawl Stars eingeführt haben und wir haben nun genug Daten gesammelt, um einige kleine Anpassungen und Optimierungen vorzunehmen, um das System dort zu verbessern, wo es im Moment noch zu kurz kommt.

Verbesserungen für neue/junge Spieler (weniger als 10.000 Trophäen)

Wir haben festgestellt, dass neue/junge Spieler weniger Brawler freischalten als beabsichtigt und langsamer als beabsichtigt. Wir haben das Feedback erhalten, dass es sich nicht gut anfühlt, Brawler relativ schnell freizuschalten und gegen eine Wand zu stoßen, sobald der erste mythische Brawler auf dem Starrpfad verfügbar ist.

Um dies zu lösen, werden wir die folgenden Anpassungen vornehmen:

Wir erhöhen die Anzahl der Credits auf der Trophäenpfad zwischen 1.000 und 10.000 Trophäen

Wir fügen 2 Trophäenpfad-Meilensteine mit 500 x Chromacredits bei 2.000 und 4.000 Trophäen hinzu

Wir verringern den Preis für den ersten Epischen Brawler, den Spieler freischalten, um 25 % und für den ersten Mythischen Brawler um 50 %, genau wie es bei den Legendären Brawlern bereits der Fall ist.



Chromatische Brawlers

Wir werden die Anzahl der erforderlichen Chromacredits zum Freischalten von Chromatischen Brawlern in den früheren Stadien ihrer Veröffentlichung verringern:

Saison 1: 2.500 (alt: 4.500)

Saison 2: 1.250 (alt: 1.500)

Saison 3: 500 (unverändert)



Giftgas

Giftgas verursacht jetzt in den ersten 5 Sekunden, in denen es sich im Gas befindet, 20 % Schaden pro Sekunde, basierend auf den maximalen TP des Brawlers. Danach verursacht es 5 % zusätzlichen Schaden pro Sekunde für jede weitere Sekunde im Gas.

Diese Änderung gilt für:

Showdown

Knockout

Duelle

Matchmaking

Underdog

Im Moment kann es demotivierend sein, wenn zu Beginn eines Matches das Banner "Underdog" angezeigt wird. Daran kann man nichts ändern, und als Underdog verliert man eher Trophäen. Deshalb haben wir beschlossen, einige Änderungen vorzunehmen:

Das Underdog-Banner wird nur noch am Ende des Kampfes angezeigt

Underdogs verlieren keine Trophäen, wenn sie das Match verlieren, erhalten aber mehr Trophäen als normal, wenn sie gewinnen

Die Voraussetzung zum Auslösen von Underdog wurde auf 150 Trophäen gesenkt

Namen

Spielernamen werden nun für Matches (3v3, Showdown) bis 1.000 Trophäen (statt 600) und Meister (statt Mythisch) für Power-Liga sichtbar sein

Blacklisting für Spieler im High-End Matchmaking (800+ Trophäen)

Wir haben die "Blacklisting"-Zeitspanne nach dem Treffen von Spielern im High-End-Matchmaking verkürzt. Dies wird die Matchmaking-Zeit für Spieler mit hohen Trophäen verbessern und die Anzahl der Underdog-Matches reduzieren, was letztendlich das Matchmaking verbessert.

Diese Änderung betrifft auch die Power-Liga und die Clubliga.



Kopfgeldjagd

Wir haben eine neue Siegbedingung für Kopfgeldjagd hinzugefügt. Derzeit endet das Spiel erst nach 120 Sekunden, wobei das Team mit den meisten Sternen gewinnt. Mit diesem Update könnt ihr auch gewinnen, wenn ihr vor eurem Gegner 20 Sterne erreicht.

Sollte kein Team vor Ablauf der 120 Sekunden Spielzeit 20 Sterne erreichen, gewinnt - wie bisher - das Team mit den meisten Sternen. Und wenn es unentschieden steht, gewinnt das Team mit dem blauen Stern.

Diese Änderung sollte dazu beitragen, die Gesamtspielzeit von Kopfgeldjagd zu verringern, wenn sich herausstellt, dass ein Team das andere überrollt.



Neuer Modifikator: Showdown Top Dog (vorübergehend)

Wir testen eine neue Variante von Showdown (Solo, Team) ohne passive Gesundheitsregeneration.

Heilungsfähigkeiten, die für einige Brawler verfügbar sind, werden normal funktionieren.

Zusätzlich werden heilende Hot Dogs auf der Map spawnen und von besiegten Brawlern fallen gelassen!

Wir hoffen, damit einen aggressiveren Spielstil zu belohnen und die Spieler davon abzuhalten, sich in Teams zusammenzuschließen.

Wenn ihr der letzte Überlebende seid, seid ihr das Würstchen!



Community-Slot



Die Ergebnisse sind da! Über 300.0000 von euch haben auf YouTube abgestimmt, und hier ist das Ergebnis:

Volleybrawl hat die Abstimmung mit 60 % aller Stimmen gewonnen und wird zum Spiel hinzugefügt!

Duelle landen mit 18 % aller Stimmen auf dem zweiten Platz und werden im Spiel bleiben - wir werden neue Maps einfügen!

Jäger erhielt 15 % der Stimmen und wird nicht in das Spiel aufgenommen.

Basketbrawl erhielt nur 7 % aller Stimmen und wird aus dem Spiel entfernt

"Rettet die Frösche"-Ereignis

Ähnlich wie das Ei-Ereignis aus der vorherigen Saison, aber man sammelt stattdessen Frösche (um sie zu retten!)

Für die gesammelten Frösche erhältst du Münzen, Powerpunkte und Bling.

Vor dem erreichen der maximalen Anzahl der gesammelten Frösche erhalten Spieler Belohnungen in einem Bereich, der wie folgt aussieht

Es gibt ein Soft Cap von 40 Fröschen, d.h. nach 40 Fröschen erhältst du nur noch 1 Einheit jeder Belohnung.

Es gibt auch ein Hard Cap von 85 Fröschen, d.h. du erhältst keine Belohnungen mehr, auch wenn du mehr Frösche sammelt und bekommt eine Nachricht, dass du am nächsten Tag wiederkommen solltest.

Das Event läuft zwischen 3 und 5 Tagen.

Kosmetische Items

Pins

Affe mit Waffe Colt, Croco Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopard Max, Panther Max, 3 Wise Monkeys

Ares Nani, Zeus Brock, Zerberus Tick, Olympus Fist, Olympus Lightning, Olympus Fire

Golden Week Cat, Golden Week Skull, Harajuku Emz,

Amazon Frog

Maisie Pins

Dschungel Königin Maisie

Hank

Böser Gene, Robo Mike, El Rey Primo, Superfan Emz, Hermes Max, Katzenbanditin Jessie, Drachenritterin Jessie, Virus 8-bit, Handsome Colt

Esports Leon, Esports Max

Neue Sprays

Dschungel Spray, Affe mit Waffe Colt, Croco Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopard Max

Ares Nani, Zeus Brock, Zerberus Tick

Golden Week Spray, Harajuku Emz

Amazon Frog

Maisie

Hank

Bling

Profilsymbole

Dschungel Profilbild, Jungle Mask Profile Picture, Bananas Colt, Crocodile Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopard Max

Olympus Skins Profile Picture, Ares Nani, Zeus Brock, Cerberus Tick

5x Golden Week Profile Pictures, Harajuku Emz

Amazon Frog

Tiefsee Profilbild

Maisie

Hank

Titel

Maisie = Master of Disaster

Hank = Lüttnant





Balanceänderungen

SUPERCELL, WO SIND DIE ÄNDERUNGEN?

Wir veranstalten direkt nach dem Update ein paar kompetitive Events, also wollen wir die Meta nicht SO VIEL durcheinander bringen - aber dafür sollten wir später im Monat größere Balanceänderungen haben.

Buffs

Edgar

Trefferpunkte - 2800 → 3000

Wir sind uns bewusst, dass dies die Überarbeitung ist, die eigentlich NICHT gewollt war. Aber bis wir uns damit befassen können, gibt es hier noch etwas mehr Liebe für Edgar, der etwas unterdurchschnittlich performt. Das sollte ihm dabei helfen, seine Lebensraub-Passivität besser zu nutzen, da er nicht mehr so schnell besiegt wird.

Shelly

Bewegungsgeschwindigkeit - 720 → 820 (schnell → sehr schnell)

Jetzt kennen wir endlich die Antwort auf die Frage "Wann werdet ihr SHELLY buffen?" - Jetzt. Herzlichen Glückwunsch!

Überarbeitung

Meg

Meg startet jetzt in ihrem Roboter-Anzug

Roboter-Anzug hat weniger TP und Schaden

Roboter-Anzug verliert nicht mehr an TP

Roboter-Anzug nimmt keine reduzierte Heilung mehr an

Roboter-Anzug Superskills werden durch Schaden aufgeladen und nicht mehr über Zeit

Die Überarbeitung, um die niemand gebeten hat, die aber jeder wollte (zumindest hoffen wir das)! Meg hat sich eigentlich ganz gut geschlagen, besonders auf höheren Rängen, aber sie wird viel zu wenig eingesetzt. Wir denken, dass viele Spieler nie in den Genuss des Roboter-Anzugs kommen, sondern nur die Zerbrechlichkeit ihrer kleinen Form erleben. Indem wir das Design ein wenig auf den Kopf gestellt haben, sollte sie sich von Anfang an besser anfühlen, aber natürlich mussten wir das kompensieren, indem wir ihren Roboter-Anzug schwächer gemacht haben.





Maps, Spielmodi & Rotationsänderungen

Volleybrawl

Aktiv Isolationsplay (Neu) Siegesstraße (Neu) Smashland (Neu) Powerlinie (Neu)

Deaktiviert Keine

Kopfgeld

Added Schlangenprärie

Entfernt Crossroads

Brawlball

Hinzugefügt Besonders federnd Abpraller

Entfernt Iron Corridor Circular Motion

Duel

Hinzugefügt Todesrunde (Neu) Augen auf den Boden (Neu) Eliteengpass (Neu) Zerstörtes Schlachtfeld (Neu)

Entfernt Iron Core Grim Island Four Lakes Mogura Tataki

Juwelenjagd

Hinzugefügt Urige Arcade

EntferntE Four Doors

Tressorraub

Hinzugefügt In Sekundenschnelle

Entfernt Offset Heist

Hotzone

Hinzugefügt Tag der offenen Tür Tempel des Codes

Entfernt Rush Hour Triumvirat

Knockout

Hinzugefügt Eintauchen

Entfernt Step by Step

Showdown

Hinzugefügt Flugfantasien

Entfernt Lush Poles

Rangliste (PL/CL) Kopfgeld: Shootingstar, Trockenzeit, Sahnetorte Brawlball: Hinterhofstadion, Feldtor, Volltrefferpark Juwelenjagd: Mysteriöse Mine, Juwelenfort, Kristall-Arcade Tresorraub: Heißes Eisen, Kabumm-Canyon, Sichere Zone Hotzone: Feuerring, Parallele Plays, Kluft Knockout: Goldarm-Schlucht, Auf weiter Flur, Brennender Phönix







Änderungen bei den Maps

Hinzugefügt:

Rumble Dschungel (Neu) | Heimat von Bo, Nita und Leon

Stuntshow

Tiefsee

Arcade Showdown (Neu)

Stuntshow Showdown (Neu)

Entfernt:

Roboterfabrik

Roboterfabrik Showdown

Tara's Bazaar

Candystand

Fehlerbehebungen