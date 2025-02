Im Entwurfsstadium kann der Spieler die Karte weiterbearbeiten, so viel man will

Nachdem der Spieler mit der Map zufrieden ist, muss er die Map zur Genehmigung "einreichen", und der Map-Ersteller muss die Spieler in eine Testspiel-Lobby einladen. Die Spieler in dieser Lobby erhalten am Ende des Spiels ein Pop-up-Fenster zur Genehmigung der Map. Die Map muss eine Zustimmung von mehr als 50% (von 10 Stimmen) erhalten, damit sie veröffentlicht werden kann. Wenn der Spieler beschließt, die Map nach dem Einreichen zu bearbeiten, kehrt sie in den Entwurfszustand zurück und erfordert eine neue Genehmigung durch Abstimmung im Testspiel.