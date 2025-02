Damit es so gerecht wie möglich bleibt, haben wir entschieden, größere Änderungen am aktuellen Map-Pool von Trio-Showdown vorzunehmen. So können wir ein ausbalancierteres Spielerlebnis bieten. Wir haben für Trio-Showdown Anpassungen an einigen der ikonischsten Showdown-Maps vorgenommen und AUSSERDEM komplett neue Maps hinzugefügt, die von der Community erstellt wurden und sich gut einfügen.