DESAFÍO DE HIPERCARGA de Brawl Stars – Normas y directrices oficiales

El DESAFÍO DE HIPERCARGA de Brawl Stars (el «Desafío») está sujeto a estas Normas y directrices oficiales («Normas y directrices»), obligatorias en lo relacionado con el Desafío salvo que se indique lo contrario. Participar en el Desafío es gratuito y no se requiere ninguna compra para participar ni para ganar. Supercell Oy («Supercell») es el responsable de su organización. Ni TikTok ni ninguna otra plataforma de red social patrocinan, promocionan ni administran el Desafío.

¿Quién puede participar?

Salvo que se especifique lo contrario en esta sección, el Desafío está abierto a nivel mundial y puede participar cualquier persona de 13 años o más que viva en un país en el que se pueda descargar Brawl Stars y se pueda jugar a través de los canales oficiales de Supercell («Participante»). Si el Participante es menor de 18 años o menor de edad según lo defina el país donde resida el Participante («Menor»), deberá obtener permiso de su padre, madre o tutor legal para participar en el Desafío.

¿Cómo participar?

El Desafío solo acepta propuestas publicadas en TikTok. Los Participantes que reúnan los requisitos (según se definen a continuación) pueden participar en el Desafío creando un vídeo en el que muestran lo que «hipercarga» a los Participantes durante el tiempo que pasan en el juego o fuera de él (la «Propuesta») y publicándolo en TikTok con las etiquetas #brawlstars y #hypercharge. La Propuesta deberá incluir ambas etiquetas y deberá poder verse y buscarse públicamente antes de que acabe el Período del desafío (tal y como se define a continuación).

Si no dispones de una cuenta de TikTok, puedes crearla de forma gratuita. Se aplican todos los términos de TikTok (según corresponda). La cuenta de TikTok deberá estar configurada como pública para que Supercell pueda ver tu Propuesta, pero podrás volver a poner tu cuenta en modo privado en cuanto haya finalizado el Período del desafío.

¿Cuánto dura el Desafío?

El Período del desafío comienza el 2 de septiembre de 2023 a las 00:00 am (EEST) y finaliza el 15 de septiembre de 2023 a las 11:59 pm (EEST) (el «Período del desafío»). Para poder ganar, las Propuestas deberán recibirse dentro del Período del desafío. Al presentar una Propuesta, cada Participante (y, en caso de tratarse de un Menor cualificado, el padre, la madre o el tutor legal del Participante) aceptará estas Normas y directrices y las decisiones del jurado y de Supercell.

¿Cómo se elige a los ganadores y cuáles son los premios?

Al final del Período del desafío, Supercell elegirá diez (10) Propuestas a su entera discreción. Los ganadores recibirán todos los lotes de coleccionista de hipercargas disponibles en Brawl Stars en el momento del Desafío (cada uno se considera un «Premio de hipercarga»). Además, el Participante cuya propuesta logre el mayor número de visualizaciones totales en TikTok recibirá un Premio de hipercarga y un viaje a las finales mundiales de Brawl Stars en 2023 en Suecia para el Participante y un acompañante (el «Premio especial»). El premio incluirá vuelos, alojamiento en hotel (habitación individual) y entradas para el evento para el Participante y un acompañante. Si el Participante con mayor número de visualizaciones totales es Menor, su acompañante será su padre, madre o tutor legal. Los ganadores disponen de setenta y dos (72) horas desde la fecha en que Supercell se ponga en contacto con ellos oficialmente para responder y proporcionar cualquier información o materiales que Supercell les solicite.

Por si hubiera dudas, ni el Premio de hipercarga ni el Premio especial pueden sustituirse por otros premios ni por dinero. En caso de que no se pueda localizar a un ganador o este no pueda o no quiera aceptar o recibir el premio por cualquier motivo, Supercell se reserva el derecho, a su entera discreción, de seleccionar un ganador alternativo entre las Propuestas restantes.

¿Qué pueden y qué no pueden contener las propuestas?

Las Propuestas solo pueden incluir contenido original que haya sido creado por la persona que presenta la propuesta. Los Participantes no pueden copiar ni plagiar de ninguna manera las Propuestas de ninguna fuente, y estas no podrán incluir material ni diseños con derechos de autor de terceros sin el permiso del titular de los derechos de autor. Al unirse, cada Participante (y, si se trata de un Menor, el padre, madre o tutor legal del Participante) garantiza que la Propuesta del participante no infringe ningún derecho de terceros, y que dicho Participante ha obtenido los derechos necesarios.

Supercell podrá descalificar una propuesta si considera, a su entera discreción, que es posible que infrinja derechos de autor o que podría infringirlos en el futuro.

Las Propuestas no deberán contener ataques personales dirigidos a nadie.

Las Propuestas no podrán contener desnudos, crueldad animal, alcohol, tabaco, drogas, pornografía, armas, apuestas o juegos de azar; ni tampoco deberá aparecer ninguna empresa, producto o servicio que se relacione con los anteriores, ni ningún otro tema ofensivo u obsceno según el criterio exclusivo de Supercell. Las Propuestas deberán adherirse a la Política de contenidos de fans de Supercell.

Supercell se reserva el derecho a excluir cualquier Propuesta que crea, a su entera discreción, que no cumple con estas normas o que quebranta de alguna otra manera estas Normas y directrices, así como a eliminar o borrar de algún otro modo dicha Propuesta de cualquier ubicación controlada por Supercell.

¿Cómo se compartirán y usarán las Propuestas?

La información facilitada por los Participantes se usará solo de acuerdo con la política de privacidad de Supercell, que está disponible en https://supercell.com/en/privacy-policy/es.

Como condición para participar, el Participante otorga a Supercell una licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable, mundial, transferible, sublicenciable y libre de regalías para usar, modificar, reproducir, preparar trabajos derivados, distribuir, realizar y exhibir la Propuesta en todos y cualquier medio de comunicación de todo el mundo y para cualquier propósito que Supercell considere. Los Participantes no serán compensados explícitamente por sus Propuestas ni por otorgar a Supercell ninguno de estos derechos. Si bien Supercell tratará de publicar la Propuesta en la forma proporcionada en el momento de su presentación, los Participantes entienden que podría modificarse la forma original de las Propuestas y que Supercell se reserva el derecho a modificar las Propuestas a su entera discreción.

Supercell tiene derecho a utilizar el nombre y el ID de la cuenta de los Participantes antes, durante y después del Desafío con fines publicitarios en cualquier medio de comunicación sin compensación ni revisión previa. En cualquier momento antes, durante o después del Período del desafío, Supercell puede optar por publicar o distribuir una o más Propuestas, el nombre del creador y la información de su perfil digital (entre otros, las páginas de Instagram y TikTok, los canales de YouTube y los sitios web de terceros) solo con fines promocionales y de entretenimiento.

Que ciertas Propuestas se compartan en la plataforma no implica que estas sean las ganadoras. Los Participantes (y, si corresponde, el padre, la madre o tutor legal del Menor cualificado) deben tener en cuenta que los usuarios de estos portales pueden compartir, comentar y volver a publicar las Propuestas de los Participantes. Supercell intentará, en la medida de lo posible, satisfacer las solicitudes de los Participantes que quieran que su Propuesta deje de ser tomada en consideración. Sin embargo, Supercell no se hace responsable de las Propuestas que sean compartidas por terceros.

¿Qué otras condiciones hay para participar en el Desafío?

Al presentar una Propuesta, los Participantes aceptan estar sujetos a estas Normas y directrices y a las decisiones de Supercell. No se puede participar con varias identidades. Cualquier parte del Desafío podrá cancelarse, suspenderse o modificarse, total o parcialmente, si Supercell considera que alguna circunstancia fuera de su control impide el correcto funcionamiento del Desafío.

Supercell puede descalificar a cualquier Participante si descubre que el individuo está tratando de manipular el proceso de inscripción o el funcionamiento del Desafío, infringiendo estas Normas y directrices, comportándose de manera antideportiva o disruptiva o tratando de perturbar el correcto funcionamiento del Desafío. También a cualquiera que esté importunando, abusando de, amenazando o acosando a otros.

Cualquier intento de dañar o socavar deliberadamente el funcionamiento legítimo del Desafío puede constituir una vulneración de las leyes penales y civiles y resultará en la descalificación de la participación en el Desafío. En caso de que se haga tal intento, Supercell se reserva el derecho de buscar compensaciones y daños y perjuicios hasta donde la ley lo permita.

¿Cómo se resuelven las disputas?

Las disputas relacionadas con estas Normas oficiales o con este Desafío se regirán por las leyes de Finlandia. Las decisiones de Supercell son definitivas y vinculantes. Ningún denunciante de ninguna disputa que involucre a Supercell tendrá derecho a reclamar u obtener daños indirectos, punitivos, incidentales o consecuentes.

Todo ganador acepta liberar, descargar, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Supercell, TikTok y a cada uno de sus respectivos responsables, directores, empleados, representantes y agentes de y contra cualquier reclamación y coste que resulte, directa o indirectamente, de la participación en cualquier actividad relacionada con la campaña o la participación en esta Campaña.

En caso de que Supercell no pueda continuar con el Desafío por cualquier acontecimiento fuera de su control, entre otros, cualquier incendio, corte de energía, disputa laboral, guerra, enfrentamiento civil o acción o inacción gubernamental (incluida cualquier nueva ley o regulación), Supercell tendrá el derecho de modificar, suspender o terminar el Desafío. Si alguna parte de estas Normas y directrices resultara ser inválida o inaplicable, esto no afectará a la validez o aplicabilidad de ninguna otra disposición. Si una regla se considerara inválida o inaplicable, estas Normas y directrices permanecerán en vigor. El hecho de que Supercell no haga cumplir un término en concreto no constituirá una renuncia a ese término.