¡Hola y bienvenidos a mucho texto! Pero no se preocupen, puesto que hay una versión resumida al final, pero si te saltas algo no recibirás todo el amor. Puede que suene “cliché” pero de verdad creemos que la comunidad de Brawl Stars es LA MEJOR comunidad. O sea, ¿quién más trataría de investigar cada centímetro de una imagen para ver si obtiene alguna pista de la actualización? ¿O debatiría si Mr. P es un pingüino de verdad o un hombre en un traje? ¿O escuchar un radio descompuesta 24/7 solo para ser la primera persona en saber qué hay de nuevo en Starr Park? ¡Incluso hacer campaña para que dejáramos de lastimar a Jessie! o ¡El bendito sombrero! Todos en la comunidad tienen una voz única, y es por eso que cuando están juntos forman un grupo especial que no para de asombrarnos, literalmente cada día. Como ustedes, nosotros AMAMOS Brawl Stars. No pasa un día, sin que alguno de nosotros, comparta un fanart en el chat del equipo. Nuestros diseñadores ven totalmente los reviews de los creadores de contenido como Kairos, y debatimos sobre eso. También escuchamos la banda sonora (no) oficial de Lex. Sus memes nos hicieron reír. Quedamos sorprendidos cuando encontraron el código morse que escondimos dentro del juego, y en lo rápido que descubrieron la crisis personal de 8-bit. Luego, cada vez que viene la Brawl Talk, esperamos todos emocionados su reacción. ¿Y adivinen qué? Siempre hacen nuestros días mucho mejores con la cantidad de comentarios positivos que nos dan. Significa todo para nosotros, especialmente porque sabemos que tan mal se ponen las cosas en internet a veces. Estamos muy agradecidos de tenerlos.



Claro que no siempre acertamos en todo. Y hemos tenido unos cuantos errores (Rosa y Leon el día que salieron), pero creemos que hemos construido una fuerte relación donde pueden contar que vamos a ajustar y mejorar el juego lo mejor que se pueda. Sabemos que piden mucho porque les gusta mucho el juego - Y es por esos que tratamos en lo posible de cumplir sus expectativas cuando sabemos que no vamos a cumplirlas… (Como cuando Ryan dijo que la actualización iba a ser pequeña…y terminamos haciendo la Brawl Talk más larga de todas) Aunque siendo honestos, la actualización de la tienda de regalos fue muy corta, pero muy buena. Y hablando de la tienda de regalos… ¡Qué paseo fue ese no! Nuestro querido u/aIfajor puso todas las piezas juntas y se dio cuenta de que Brawl Stars podía ser… ¡Un parque de atracciones! Y resultó ser uno bien raro. El 2020 fue un año difícil. Tuvo un fuerte impacto en nuestro equipo, las finales mundiales y en todos ustedes. Hicimos lo mejor posible para asegurarnos de que nuestra comunidad aún tuviera entretenimiento de calidad en casa. Y ustedes respondieron muy bien -Jugando - ¡Mucho! (Muchas gracias de nuevo)

Versión resumida:

Aquí estamos. Después de sacar 11 brawlers, 45 aspectos, 7 ambientes, esports y desafíos especiales, Brawl Pass, Misiones diarias, Creador de mapas (Y de trampolines), lanzando el juego en China, Gadgets, emotes, y mucho más… Podemos mirar hacia atrás y estar orgullosos de lo que hemos logrado juntos. No hubiera sido posible sin sus sugerencias, feedback y reportes de errores, atención al detalle, y lo más importante, ¡Sus ganas de jugar Brawl Stars! No podríamos haber terminado el año en una mejor manera. Tuvimos una gran recepción de nuestra última actualización y logramos alcanzar casi UN MILLÓN de espectadores viendo la Brawl Talk en vivo (996,150 según la data). Lo gracioso es que pensamos que iba a ser nuestro último record del año…hasta que salió Edgar gratis (nuestros servidores pagaron el precio). El Edgar-pocalipsis alcanzó el mayor número de jugadores online que hemos visto en Brawl Stars.



Así que, una vez más, gracias a todos por lo que han hecho por nosotros este año y por cambiar nuestras vidas para siempre. Estaremos siempre agradecidos.



Aún así….



Hoy no vamos a postear ninguna misteriosa imagen, Easter Eggs o información escondida. Hoy, solo nos tomamos un momento para agradecerte a TI por jugar Brawl Stars. Desearíamos poder agradecer a cada uno individualmente (Esperamos que los regalos diarios hayan ayudado con eso) y sentimos que este era el momento para tener una conversación de corazón abierto con ustedes sobre la jornada que ha sido de este año. Y ahora es momentos de tomarnos un descanso y relajarnos… porque creemos que les va a gustar lo que tenemos preparado para el 2021.