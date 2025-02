¿Cómo decidiste ser creador de contenido? Hace más de 10 años me quedé sin trabajo y ese día marcó un antes y un después en mi vida. Tenía que encontrar un buen negocio que me hiciera feliz todos los días que trabajara, por lo cual, pensé muy bien qué es lo que componía mi negocio ideal, qué era lo que me hacía tremendamente feliz y cubría mis necesidades vitales. En ese momento, impulsado por mi entusiasmo por el "boom" de YOUTUBERS de videojuegos para dispositivos móviles, tomé la decisión. Elegí esta dirección porque amo jugar en cualquier momento y disfrutar de ello.

¿Cuál es tu experiencia más memorable como creador de contenido?



Tengo casi 10 años creando contenido y disfrutando de la comunidad. En primer lugar, fue Clash of Clans, luego Clash Royale, todos los días hacía videos de estos dos increíbles títulos hasta que llegó Brawl Stars. El cual junto a Clash Of Clans en mi canal “Anikilo Plus”, es mi contenido diario. Esto ha desembocado en una comunidad unida que disfruta de más de 7000 videos. Esto ha pasado a convertirse en la experiencia más memorable cada vez que tú o alguien de la comunidad me pide una foto, me da un abrazo o comenta GRACIAS POR TODO ANIKILO en mis vídeos. Esos son los momentos más memorables y vosotros lo hacéis posible cada día.