¿Quién es MyYes?, ¿Y cómo elegiste tu nombre de creador de contenido?



Hola toda la comunidad, mi nombre es Jesica aunque en redes sociales se me conoce como MyYes. Mi círculo de amigos y conocidos me llaman Yesi, también me gusta que me llamen Yes, pero donde yo vivo (Granada) la “s” del final no solemos pronunciarla, así que aquí mejor que me sigan llamando Yesi… si no sonaría algo como “Yeh”. Mi novio, Anikilo, también creador de contenido, empezó a decirme mi Yes, de cariño, y luego derivó en My Yes, de ahí surge mi nombre en YouTube.