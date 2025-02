¿Quién es Naco?, ¿Y cómo elegiste tu nombre de creador de contenido?



Soy una persona fanática de las cosas que se hacen con el casteo. También soy fanático del juego desde el lanzamiento global y además soy hincha de la comunidad que la construye. Y así con la mayoría de las cosas que me gustan hacer.



Mi nombre surge previo a dedicarme a crear contenido. Mi nombre es Nacho e históricamente mis amigos siempre me dijeron Naco. No hay un gran acertijo, ja, ja, ja.