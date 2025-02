¿Quién es Soba?, ¿Y cómo elegiste tu nombre de creador de contenido? Soba es un chaval que jugaba a videojuegos con amigos y quería compartir las risas con más gente, por el camino se abrieron muchas puertas y actualmente Soba es Creador de contenido y Caster de Brawl Stars / Supercell. El nombre me lo inventé un día con amigos cuando me imaginé un logo de un armadillo dormido y ahí apareció el nombre SOBADILLO que más tarde se acortó y quedó como SOBA. ¿Sabías que un Armadillo fue disparado con un arma de fuego por un hombre y el duro caparazón del Armadillo hizo que la bala rebotara al agresor?

¿Cuál es tu main Brawler? ¿Y tu modo de juego favorito?



Mi Brawler preferido siempre será el próximo que vaya a salir, ya que siempre me gusta mirar al futuro y me encanta lo nuevo je, je, je, pero bueno, en general me gustan todos los tanques por ejemplo Buzz. También me gusta mucho el básico de Piper.