¿Quién es TatoFox9, ¿Y cómo elegiste tu nombre de creador de contenido? Soy Tatofox y soy caster y creador de contenido principalmente de Brawl Stars, vivo en México y soy fan de los videojuegos en general desde pequeño. Mi nickname surge al crear mi primera cuenta de xbox, juntando el cómo me llamaba mi hermano menor (Tato), y el final del nickname en automático que me daba Xbox (Fox).

¿Cómo decidiste ser creador de contenido? En el 2018 mi universidad entró en una huelga, con lo cual, no tuve clases durante 3 meses y como tampoco podía tomar clases a distancia, así que lo único que podía hacer era jugar con mis amigos para pasar el tiempo. Decidí comenzar a transmitir nuestras partidas de Brawl Stars y Clash Royale a la gente durante las noches y de ahí seguí haciendo contenido hasta que regresé a la universidad y decidí continuar cuando inició la pandemia.

¿Qué te gustaría ver en Brawl Stars? Me gustaría ver el modo historia y/o tutoriales de como jugar como está en Clash of Clans porque siento que eso ayudaría a que la gente nueva tenga una mejor noción de cómo deben seleccionar brawlers y cómo jugarlos. También una serie animada como Clash-A-Rama pero con los personajes de Brawl Stars.

¿Qué ajustes sugerirías en el cambio de balance? De momento estoy satisfecho con los cambios de balance, actualmente no siento algo desbalanceado.

¿Qué otros creadores de contenido consideras como referentes en nuestra comunidad hispanohablante de Brawl Stars? Principalmente, Alvaro 845 siempre ha sido mi referente en todo el contenido, además de crecer viendo sus videos desde Clash of Clans.

¿Algún consejo para los jugadores?



No preocuparse por cuantas copas tienen o que brawlers tienen más altos, sino ir jugando cada brawler por un tiempo y aprender cómo jugar contra los demás brawlers, pueden intentar jugar 1v1 en mapas abiertos. También es bueno jugar contra algún amigo suyo para aprender a esquivar y ver cuál es la mejor forma de poder jugar esos brawlers.



Si quieren profundizar más, pueden ver partidos de competitivo y no cerrarse a lo que diga un creador de contenido en específico que es bueno, a veces lo que le funciona a una región/equipo/jugador no le funciona a otros.