¿Quién es Twentyfourbytes?, ¿Y cómo elegiste tu nombre de creador de contenido?



Mi nombre como creador surgió del día en el que cumplo años (24 de enero) y una palabra que me acompaño durante mucho tiempo mientras estaba en la carrera de Ingeniería Industrial (Bytes), cosa que no muchos saben.



¿Cómo decidiste ser creador de contenido?



Fue mi sueño de la infancia durante muuucho tiempo, es más, tuve otros canales, pero nunca los tomé enserio. En mi último año de escuela, decidí empezar por fin lo que sería mi primer canal como YouTuber, que fue variando de contenido hasta encontrar Brawl Stars.



¿Cuál es tu main Brawler? ¿Y tu modo de juego favorito?



Es EEEEEEL PRIMOOOOO, me parece muy carismático y encima divertido de jugar, además es genial para Balón Brawl, que es mi modo favorito, así que se complementan bien.



¿Cuál es tu experiencia más memorable como creador de contenido?



Mi experiencia más memorable sin duda fue viajar a las finales del mundo de Brawl Stars de 2022, las cuales se hicieron en París y me permitieron conocer a muchísimos otros creadores y compañeros de todo el mundo, lo cual me voló la cabeza.



¿Qué te gustaría ver en Brawl Stars?



Siento que este juego tiene muchísimo potencial para que la comunidad explote su creatividad, por eso me encantaría tener un “Editor de Mapas” mucho más completo, uno en el que puedas hacer locuras como combinar modos de juego, hacer que todos sean Mega Brawlers, detener el avance del veneno en Supervivencia, etc. Eso permitiría crear un contenido increíble, muy divertido de jugar y ver.



¿Qué ajustes sugerirías en el cambio de balance?



Me gustaría ver más cambios en cuanto a las mecánicas de brawlers que necesitan un reajuste, no al punto de un rework, sino cambios leves pero efectivos como aumentar el rango de los ataques o la velocidad de los mismos. Siento que la mayoría de cambios afectan a los valores de daño, curación o duración, y no suelen modificar los aspectos mecánicos de un personaje.



¿Qué otros creadores de contenido consideras como referentes en nuestra comunidad hispanohablante de Brawl Stars?



Mis comienzos estuvieron muy marcados por WithZack y KManuS88, ellos 2 fueron mis principales inspiraciones al comenzar y les tengo un aprecio enorme.



¿Algún consejo para los jugadores?



NO JUEGUEN CON RANDOMS.



Hablando en serio, Brawl Stars es mucho más divertido si jugamos con amigos o conocidos, hay muchos seguidores que me comentan que no tienen con quien jugar, pero realmente está lleno de herramientas para conocer otros jugadores y poder tener mejor comunicación. Por ejemplo, pueden unirse a cualquier servidor de Discord de sus creadores favoritos, como puede ser el mío (guiño, guiño).