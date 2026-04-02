Cambios en los blines, la tienda y las personalizaciones
Cambios en los blines, el catálogo y la tienda
Si ya has visto nuestro último vídeo, titulado "¡Esto no es un vídeo sobre nuestra hoja de ruta!", entonces sabrás que queremos resolver varios problemas que afectan a las personalizaciones y los blines. Y, si aún no lo has visto..., ¡ahora lo sabes!
Tenemos varios problemas relacionados con cómo se perciben, se distribuyen y se venden las personalizaciones en Brawl Stars. Evidentemente, no planeamos solucionarlo todo de una vez, pero queremos detallar los problemas que hemos visto y cómo tenemos previsto abordarlos.
En la próxima actualización, vamos a probar una versión nueva de nuestro sistema de personalizaciones, y empezaremos con los blines, el catálogo y la tienda.
Los blines se crearon para democratizar las personalizaciones. El objetivo era hacer llegar los aspectos/personalizaciones a todo el mundo en lugar de solo a unos pocos con capacidad de compra y, con ello, reducir en parte la monetización de las personalizaciones para que los jugadores se involucraran mucho más en el juego, pero no cumplieron su objetivo y, de hecho, es posible que, en conjunto, hayan devaluado las personalizaciones.
Uno de los problemas que afecta a los blines es que, en ocasiones, no son una recompensa que los jugadores perciban como deseable, en parte porque tienen más aspectos que nunca y los nuevos no les emocionan tanto.
Tenemos también un catálogo de aspectos disponibles todo el tiempo para que los jugadores puedan gastar los blines en aspectos o personalizaciones, pero esta sigue siendo una divisa inflacionaria (muchos jugadores no gastan los blines, sino que se van acumulando), en el sentido de que no existe ningún incentivo de peso para gastarla. Y no es que falten opciones, aunque tal vez haya tantos aspectos hoy en día que cuesta elegir cuál comprar.
Como es obvio, esta es nuestra interpretación de la situación actual y, por eso, vamos a hacer estos cambios:
Eliminaremos la opción de usar blines en el catálogo; en su lugar, se podrán usar en una nueva sección de la tienda. Todos los aspectos que estaban disponibles en el catálogo seguirán en rotación; solo vamos a eliminar la opción de comprarlos en cualquier momento.
Según nuestra hipótesis, es mucho más fácil elegir cuando se tienen menos opciones cada día y, además, echar un vistazo a las ofertas da algo que hacer.
En esta nueva sección de la tienda habrá lotes a cambio de blines con personalizaciones (como aspectos o reacciones/iconos de jugador/sprays) y cajas/premios Starr.
¡Eso significa que ahora los blines te permiten progresar!
Para abrir estos lotes de blines, hay que tocarlos, y cada vez que lo hagas recibirás blines.
Los lotes de blines se venderán con un rango más amplio de descuentos: los habrá sin ningún tipo de descuento, ¡pero también con hasta un 100 % de rebaja!
Estos lotes también pueden incluir aspectos míticos y legendarios.
Algunos lotes de blines permiten elegir un aspecto de una calidad específica de entre una lista enorme de opciones, por lo que se mantiene la posibilidad de elegir que ofrecía el catálogo, aunque no está disponible en todo momento.
También hemos rediseñado la tienda en general, pero hablaremos más de ello en la Brawl Talk.
Otros cambios que llegarán con la nueva actualización
Haremos ajustes también en la forma de conseguir blines sin mediar pago:
Se añadirá una megamisión que proporciona blines en cada temporada (se sumará a las que ya existen).
Se añadirán más blines al camino gratuito del Brawl Pass.
Se reducirá la probabilidad porcentual de obtener aspectos en los premios Starr, los premios caóticos y las cajas de brawler.
Estos cambios no modificarán la cantidad de aspectos que obtienen los jugadores que no gastan dinero en el juego, sino que les darán un mayor control sobre los aspectos que reciben y, además, pueden conseguir más usando los lotes de blines. Lo que esperamos es que estos cambios den más importancia a los aspectos de la colección, puesto que se elegirán más de ellos.
Es normal que te preguntes lo siguiente:
¿Debería usar mis blines ahora o esperar a que llegue la actualización?
En general, los blines tendrán mayor relevancia con la nueva actualización. Esto se debe a que el sistema nuevo permite usar blines para obtener lotes con ofertas predeterminadas, progreso y el acceso ocasional a aspectos de mayor calidad.
No obstante, si tienes muchas ganas de conseguir aspectos específicos que estén disponibles ahora mismo en el catálogo, igual te conviene comprarlos antes de la actualización para no tener que esperar a que aparezcan en la rotación de la nueva sección de la tienda.
¿Cómo puedo conseguir blines ahora mismo?
Juega en el modo competitivo (y desbloquea recompensas del Pro Pass).
Consigue tus 6 victorias diarias.
Llave de recursos para obtener blines (si aún no la has usado).
En un pequeño evento que tendrá lugar esta semana (la semana del 30 de marzo).
Como siempre, este es nuestro plan para la próxima actualización, pero es bastante probable que hagamos ajustes (o igual no) según se cumplan o no los objetivos.
Seguimos teniendo una larga lista de cambios pendientes relacionados con las personalizaciones, pero los que acabamos de detallar son los primeros que llegarán en la próxima actualización.
¡Eso es todo por ahora! Compartiremos más información este mismo mes en la Brawl Talk.
¡Nos vemos!