Cambios en los blines, el catálogo y la tienda

Si ya has visto nuestro último vídeo, titulado "¡Esto no es un vídeo sobre nuestra hoja de ruta!", entonces sabrás que queremos resolver varios problemas que afectan a las personalizaciones y los blines. Y, si aún no lo has visto..., ¡ahora lo sabes!

Tenemos varios problemas relacionados con cómo se perciben, se distribuyen y se venden las personalizaciones en Brawl Stars. Evidentemente, no planeamos solucionarlo todo de una vez, pero queremos detallar los problemas que hemos visto y cómo tenemos previsto abordarlos.

En la próxima actualización, vamos a probar una versión nueva de nuestro sistema de personalizaciones, y empezaremos con los blines, el catálogo y la tienda.

Los blines se crearon para democratizar las personalizaciones. El objetivo era hacer llegar los aspectos/personalizaciones a todo el mundo en lugar de solo a unos pocos con capacidad de compra y, con ello, reducir en parte la monetización de las personalizaciones para que los jugadores se involucraran mucho más en el juego, pero no cumplieron su objetivo y, de hecho, es posible que, en conjunto, hayan devaluado las personalizaciones.

Uno de los problemas que afecta a los blines es que, en ocasiones, no son una recompensa que los jugadores perciban como deseable, en parte porque tienen más aspectos que nunca y los nuevos no les emocionan tanto.

Tenemos también un catálogo de aspectos disponibles todo el tiempo para que los jugadores puedan gastar los blines en aspectos o personalizaciones, pero esta sigue siendo una divisa inflacionaria (muchos jugadores no gastan los blines, sino que se van acumulando), en el sentido de que no existe ningún incentivo de peso para gastarla. Y no es que falten opciones, aunque tal vez haya tantos aspectos hoy en día que cuesta elegir cuál comprar.