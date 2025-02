Duración de la temporada

Antes: Duración de 2 meses; empieza el primer lunes de cada mes.

Después: Duración de 1 mes, más o menos; empieza el primer jueves de cada mes.

Sabemos que la mayoría de jugadores no completan el Brawl Pass, y quienes lo completan no se sienten lo suficientemente recompensados (alrededor del 85% de los jugadores no llegan al tier 70) - y los que sí lo terminan no se sienten lo suficientemente recompensados por ello.

También nos hemos dado cuenta de que muchos jugadores dejan de jugar una vez consiguen al brawler del Brawl Pass y solo vuelven a abrir el juego una vez la temporada termina (o, a veces, ni siquiera vuelven 🪦).

¡Un Pase de 2 meses es demasiado largo! Que el Brawl Pass dure 1 mes permite que cada temporada parezca nueva y emocionante. Puesto que los jugadores suelen estar muy involucrados durante el primer mes del pase, muchos más jugadores podrán completar el nuevo Brawl Pass y conseguir más recompensas de las que conseguirían en la versión de 2 meses.

Además, hemos cambiado la fecha de inicio del Brawl Pass para que la temporada empiece justo después de las actualizaciones y más cerca del fin de semana (¡así el primer fin de semana después de la actualización es aún mejor!).