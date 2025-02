Corregido un problema que hacía que los mosaicos de parachoques estuvieran disponibles en el creador de mapas.

Solucionado un error que permitía a Surge retener su aumento de nivel de poder temporal después de ser derrotado.

Solución de problema que hacía que Surge apareciera en ubicaciones no deseadas después de usar un gadget.

Corregido un error por el cual la pelota se volvía loca después de rebotar durante demasiado tiempo.

La próxima semana tendremos una actualización opcional para corregir más errores de interfaz de usuario y otros problemas de la Liga Estelar (como no permitir el baneo de Brawlers que todavía no has desbloqueado).