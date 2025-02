Joignez vos forces dans le nouvel événement de la communauté, #BrawlTogether !

L'objectif est d'atteindre 16 milliards d'éliminations en 14 jours, mais cette fois, les éliminations compteront double si vous jouez en groupe, soit en utilisant la fonction Rejouer, soit en jouant avec des amis !

Et les éliminations de tous les modes de jeu comptent pour l'objectif général, même dans les modes en 5c5, qui seront disponibles pendant l'événement.

Paliers et récompenses

L'événement #BrawlTogether commence avec un événement Double EXP et une quête spéciale, pour vous aider à progresser dans le Pass Brawl et récupérer quelques prix Starr au passage. Ensuite, chaque palier atteint vous permettra de récupérer les récompenses suivantes :

2 milliards d'éliminations : prix Starr épique

4 milliards d'éliminations : prix Starr quotidiens doublés

6 milliards d'éliminations : prix Starr épique

8 milliards d'éliminations : Maîtrises mortelles - +50 % de points de maîtrise par victoire

10 milliards d'éliminations : prix Starr mythique

12 milliards d'éliminations : Maîtrises mortelles - +100 % de points de maîtrise par victoire

14 milliards d'éliminations : Pluie de pièces - Vous recevez 1 pièce pour chaque point d'EXP récupéré. Les pièces seront également doublées par l'événement Double EXP ET re-doublées si vous avez des doubleurs d'EXP activés !

16 milliards d'éliminations : prix Starr légendaire

Concours

Comme pour les événements précédents, nous organisons un concours exclusif, et participer n'a jamais été aussi facile. Il vous suffit de jouer tous les jours pendant l'événement !

Nous choisirons 1 000 joueurs au hasard parmi tous ceux qui ont joué et selon le nombre de jours où ils ont participé. Si vous gagnez, vous recevrez 150 gemmes ! En gros, plus vous jouez, plus vous avez de chances de gagner !

Mais c'est pas tout !

Nous sélectionnerons aussi 5 joueurs au hasard pour recevoir un ticket de l'amitié !

Chaque ticket de l'amitié donne UN MILLION DE GEMMES au gagnant, et UN MILLION DE GEMMES aux 4 amis avec lesquels ce joueur a le plus joué !

Les gagnants du concours seront contactés en jeu le 9 février, alors regardez bien votre boîte de réception ce jour-là !

Et voilà ! Le défi sera rude, mais ensemble, on peut le faire !

Faites appel à vos amis ! Il est temps de brawler ensemble #BrawlTogether!