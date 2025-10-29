Skip to content
28 oct. 2025
Blog – Brawl Stars

Détails de l'événement communautaire Portes inquiétantes (#ScaryDoors) !

C'est l'événement communautaire Portes inquiétantes (#ScaryDoors) !

20 portes avec 20 récompenses cachées !

Mais vous ne pouvez en ouvrir que 10 !

Chaque jour, l'ensemble de la communauté aura jusqu'à la fin de la journée pour terminer 80 M de quêtes et remporter une clé qui pourra ouvrir une porte. Pour vous aider à atteindre cet objectif, des quêtes et des mégaquêtes supplémentaires seront ajoutées régulièrement au jeu !

Pour décider de la porte à ouvrir, la communauté devra voter en jeu dans l'onglet des nouveautés. Si vous lisez ceci, alors vous savez certainement comment y accéder.

L'ouverture de la porte et la révélation de la récompense se fera par le biais de vidéos pré-enregistrées sur les réseaux sociaux de Brawl Stars à 8 h (UTC) chaque jour.

Une seule porte peut être ouverte chaque jour, sauf le dernier jour, où vous pourrez ouvrir 3 portes en même temps !

RÉCOMPENSES :

  • 1 prix Starr d'hypercharge

  • 10 sushis

  • 10 prix Starr aléatoires

  • 1 prix Starr aléatoire

  • 3 boîtes citrouilles

  • Le skin d'hypercharge Kenji manga

  • 2 mégaboîtes

  • 1 ultra boîte des trophées

  • 20 gemmes

  • 1 gemme

  • Lumi (ou 1 000 crédits si vous l'avez déjà)

  • 1 000 points de pouvoir

  • 500 points de pouvoir

  • 200 points de pouvoir

  • 1 000 pièces

  • 200 pièces

  • 1 pièce

  • 500 crédits

  • Le tag Brawl-O-Ween

  • Mortis supprimé du jeu pendant deux jours !

CONCOURS SPÉCIAL

10 joueurs pourront recevoir 1 million de gemmes !

Il vous suffit de partager une capture d'écran de la porte pour laquelle vous votez chaque jour sur les réseaux et d'utiliser les hashtags #ScaryDoors et #BrawlStars ! Plus vous partagez de votes, plus vous augmentez vos chances de gagner !

FAQ :

Quand obtiendrai-je les récompenses du jour ?
Chaque jour à 8 h (UTC), si la clé a été débloquée, même si l'objectif a été atteint plus tôt.

Peut-on obtenir la même récompense plusieurs fois ?
Non, une fois qu'une porte est ouverte, elle est retirée de la sélection.

J'ai terminé toutes mes quêtes. Est-ce que je peux encore aider ?
Dites à vos amis de faire comme vous !

Je n'ai pas Kenji. Comment puis-je récupérer le skin d'hypercharge Kenji manga ?
Si vous n'avez pas Kenji, le skin d'hypercharge Kenji manga sera ajouté à votre réserve de skins !