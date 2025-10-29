Détails de l'événement communautaire Portes inquiétantes (#ScaryDoors) !
C'est l'événement communautaire Portes inquiétantes (#ScaryDoors) !
20 portes avec 20 récompenses cachées !
Mais vous ne pouvez en ouvrir que 10 !
Chaque jour, l'ensemble de la communauté aura jusqu'à la fin de la journée pour terminer 80 M de quêtes et remporter une clé qui pourra ouvrir une porte. Pour vous aider à atteindre cet objectif, des quêtes et des mégaquêtes supplémentaires seront ajoutées régulièrement au jeu !
Pour décider de la porte à ouvrir, la communauté devra voter en jeu dans l'onglet des nouveautés. Si vous lisez ceci, alors vous savez certainement comment y accéder.
L'ouverture de la porte et la révélation de la récompense se fera par le biais de vidéos pré-enregistrées sur les réseaux sociaux de Brawl Stars à 8 h (UTC) chaque jour.
Une seule porte peut être ouverte chaque jour, sauf le dernier jour, où vous pourrez ouvrir 3 portes en même temps !
RÉCOMPENSES :
1 prix Starr d'hypercharge
10 sushis
10 prix Starr aléatoires
1 prix Starr aléatoire
3 boîtes citrouilles
Le skin d'hypercharge Kenji manga
2 mégaboîtes
1 ultra boîte des trophées
20 gemmes
1 gemme
Lumi (ou 1 000 crédits si vous l'avez déjà)
1 000 points de pouvoir
500 points de pouvoir
200 points de pouvoir
1 000 pièces
200 pièces
1 pièce
500 crédits
Le tag Brawl-O-Ween
Mortis supprimé du jeu pendant deux jours !
CONCOURS SPÉCIAL
10 joueurs pourront recevoir 1 million de gemmes !
Il vous suffit de partager une capture d'écran de la porte pour laquelle vous votez chaque jour sur les réseaux et d'utiliser les hashtags #ScaryDoors et #BrawlStars ! Plus vous partagez de votes, plus vous augmentez vos chances de gagner !
FAQ :
Quand obtiendrai-je les récompenses du jour ?
Chaque jour à 8 h (UTC), si la clé a été débloquée, même si l'objectif a été atteint plus tôt.
Peut-on obtenir la même récompense plusieurs fois ?
Non, une fois qu'une porte est ouverte, elle est retirée de la sélection.
J'ai terminé toutes mes quêtes. Est-ce que je peux encore aider ?
Dites à vos amis de faire comme vous !
Je n'ai pas Kenji. Comment puis-je récupérer le skin d'hypercharge Kenji manga ?
Si vous n'avez pas Kenji, le skin d'hypercharge Kenji manga sera ajouté à votre réserve de skins !