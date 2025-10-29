20 portes avec 20 récompenses cachées !

Mais vous ne pouvez en ouvrir que 10 !

Chaque jour, l'ensemble de la communauté aura jusqu'à la fin de la journée pour terminer 80 M de quêtes et remporter une clé qui pourra ouvrir une porte. Pour vous aider à atteindre cet objectif, des quêtes et des mégaquêtes supplémentaires seront ajoutées régulièrement au jeu !

Pour décider de la porte à ouvrir, la communauté devra voter en jeu dans l'onglet des nouveautés. Si vous lisez ceci, alors vous savez certainement comment y accéder.

L'ouverture de la porte et la révélation de la récompense se fera par le biais de vidéos pré-enregistrées sur les réseaux sociaux de Brawl Stars à 8 h (UTC) chaque jour.

Une seule porte peut être ouverte chaque jour, sauf le dernier jour, où vous pourrez ouvrir 3 portes en même temps !

RÉCOMPENSES :

1 prix Starr d'hypercharge

10 sushis

10 prix Starr aléatoires

1 prix Starr aléatoire

3 boîtes citrouilles

Le skin d'hypercharge Kenji manga

2 mégaboîtes

1 ultra boîte des trophées

20 gemmes

1 gemme

Lumi (ou 1 000 crédits si vous l'avez déjà)

1 000 points de pouvoir

500 points de pouvoir

200 points de pouvoir

1 000 pièces

200 pièces

1 pièce

500 crédits

Le tag Brawl-O-Ween

Mortis supprimé du jeu pendant deux jours !

CONCOURS SPÉCIAL

10 joueurs pourront recevoir 1 million de gemmes !

Il vous suffit de partager une capture d'écran de la porte pour laquelle vous votez chaque jour sur les réseaux et d'utiliser les hashtags #ScaryDoors et #BrawlStars ! Plus vous partagez de votes, plus vous augmentez vos chances de gagner !

FAQ :

Quand obtiendrai-je les récompenses du jour ?

Chaque jour à 8 h (UTC), si la clé a été débloquée, même si l'objectif a été atteint plus tôt.

Peut-on obtenir la même récompense plusieurs fois ?

Non, une fois qu'une porte est ouverte, elle est retirée de la sélection.

J'ai terminé toutes mes quêtes. Est-ce que je peux encore aider ?

Dites à vos amis de faire comme vous !

Je n'ai pas Kenji. Comment puis-je récupérer le skin d'hypercharge Kenji manga ?

Si vous n'avez pas Kenji, le skin d'hypercharge Kenji manga sera ajouté à votre réserve de skins !