Gagnez des skins du brawl lunaire ! #WinBrawlSkins



Les skins à gagner sont : Tara Parkour, Billie héroïque et A.R.K.A.D. Virus.



Ce dimanche 26 janvier, restez à l'affût en suivant le programme ci-dessous afin de ne pas rater les skins à gagner ! Chacun des streamers fera gagner 1 de chaque skin (3 au total). Plus vous suivrez de streams et plus vous aurez de chances ! #WinBrawlSkins

Remarque : l'heure indiquée est française - UTC+1.



Liste des streams FR :

15:00 - 16:00 (UTC+1)

JS GodSaveTheFish - [ regarder ici ! ]

16:00 - 17:00 (UTC+1)

17:00 - 18:00 (UTC+1)

18:00 - 19:00 (UTC+1)

Romain Dot Live - [ regarder ici ! ]

19:00 - 20:00 (UTC+1)

20:00 - 21:00 (UTC+1)

Axael TV - [ regarder ici ! ]

21:00 - 22:00 (UTC+1)



Streams internationaux :



01:00 - 02:00 (UTC+1)

02:00 - 03:00 (UTC+1)

03:00 - 04:00 (UTC+1)

04:00 - 05:00 (UTC+1)

05:00 - 06:00 (UTC+1)

06:00 - 07:00 (UTC+1)

07:00 - 08:00 (UTC+1)

08:00 - 09:00 (UTC+1)

09:00 - 10:00 (UTC+1)

10:00 - 11:00 (UTC+1)

11:00 - 12:00 (UTC+1)

12:00 - 13:00 (UTC+1)

13:00 - 14:00 (UTC+1)

14:00 - 15:00 (UTC+1)

15:00 - 16:00 (UTC+1)

16:00 - 17:00 (UTC+1)

17:00 - 18:00 (UTC+1)

18:00 - 19:00 (UTC+1)

19:00 - 20:00 (UTC+1)

20:00 - 21:00 (UTC+1)

21:00 - 22:00 (UTC+1)

22:00 - 23:00 (UTC+1)

23:00 - 00:00 (UTC+1)

00:00 - 01:00 (UTC+1)

Bonne chance à tous et amusez-vous bien !