Supercell MAKE est de retour !

... Et différent !

Un peu de contexte : Supercell MAKE est une plateforme qui permet aux artistes de nous soumettre leurs idées de skins afin que nous puissions en choisir quelques uns à implémenter dans Brawl Stars ! Après avoir reçu de nombreux retours, aussi bien de votre part qu'en interne, nous avons décidé d'essayer quelque chose de différent qui devrait avoir plus de sens pour la communauté. Supercell MAKE est désormais en 2D !

Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de faire un concept 3D de votre idée, permettant à plus d'artistes de participer, et plus particulièrement les créateurs de fan art Brawlstars qui réalisent des oeuvres incroyables chaque jours. Le plus important maintenant est l'idée de votre skin. Bien entendu, mieux vous le présenterez, meilleures seront vos chances de l'emporter !

En complément de cela, nous avons également changé :

Le système de vote Les votes négatifs sont retirés L'interface/l'UI sont plus simple d'utilisation Le nombre de votes disparaît après 1000 votes Les votes ne démarrent qu'après la clôture de la phase de soumission

Guidelines Elles sont désormais plus claires ! Et adaptées à la 2D

Page de téléchargement Elle est désormais plus informative Meilleur retour pour les artistes (assure que leur soumission a bien été envoyée)

Récompenses La récompense totale financière a été réduite afin de justifier la diminution du niveau d'entrée Elles sont désormais plus claires sur le site



La première campagne est d'ores et déjà lancée et nous allons commencer avec un grand concours communautaire : Eliz@ ! Sa campagne sera autour de "Que se passerait-il si Eliz@ était une Pop-star ?" Est-elle une chanteuse de K-Pop ? Ou fait-elle partie des SPIKE GRILS ? Ou Oups... Eliz@ did it again ? À vous d'imaginer et de créer !

Retrouvez toutes les informations dont vous aurez besoin ici : https://make.supercell.com/en

Les soumissions commencent le 21 mars !

Bonne création

- L'équipe Brawlstars