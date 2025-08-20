BRAWL VA AU BRÉSIL !
Du 10 au 12 octobre, suivez les qualifications de la dernière chance du Championnat Brawl Stars et préparez-vous à bouger !
Brawl Stars s'invite au Brazil Game Show, et personne n'a envie de rater le premier événement du CBS en Amérique du Sud.
16 équipes à travers 7 régions vont s'affronter pour décrocher les 4 places disponibles pour la finale du mondial. Pour la plupart des équipes, c'est ici que tout se joue !
Les qualifications de la dernière chance auront lieu du 10 au 12 octobre !
Le Brazil Game Show est la plus grande exposition d'Amérique du Sud, et Brawl Stars est DANS LA PLACE ! Si vous voulez voir les meilleures équipes du Championnat Brawl Stars s'affronter pour l'une des 4 places pour la finale du mondial, achetez vos tickets dès maintenant !
Lien : https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
Vous regardez depuis chez vous ? Gagnez des récompenses pour votre Pass Pro classé !
Un tout nouveau Pass classé arrive en même temps que les QDC ! Connectez-vous avec Supercell ID, faites vos pronostics, interagissez et gagnez des récompenses ! Le skin Dynamike hanté est disponible dès maintenant, avec des prix Starr et d'autres récompenses à ne pas manquer.
Rendez-vous sur event.brawlstars.com pour vous lancer.
Bonne chance à toutes les équipes en compétition, et rendez-vous tous au Brazil Game Show !
M. Brawl Esports