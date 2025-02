L'événement démarre à 17 h (heure française) les 25 et 26 novembre, et à 14 h (heure française) le 27 novembre. Le tournoi se déroulera selon un format à élimination directe en 3 manches gagnantes, et 4 manches gagnantes pour la finale :



25 novembre : round de 16, partie 1

26 novembre : round de 16, partie 2

27 novembre : quarts de finale, demi-finale et finale

Pour la finale du mondial de Brawl Stars, nous offrons également un prix à partager d'un montant de 500 000 $ ! Et, comme l'an dernier, vous pouvez doubler cette somme ! Dans le magasin de Brawl Stars, vous pourrez acheter des offres spéciales de la finale du mondial du 4 au 6 novembre et contribuer au prix pour amener son montant à 1 million de dollars !



FAQ :