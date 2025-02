Nous sommes très excités de partager avec vous les détails pour les finales mondiales de Brawl Stars 2020 !

Des millions de joueurs ont participé à la compétition dans les défis du championnat et des milliers d’équipes ont brawl durant les qualification régionales en ligne. Les meilleures équipes se sont affrontées durant les finales mensuelles et le meilleur du meilleur s’est qualifié. Tout cela mène à l'ultime confrontation où les champions du monde de Brawl Stars seront déterminés lors des finales mondiales les 21 et 22 Novembre.

Équipes qualifiées :

Prix :

500 000 dollars de prix ont déjà été gagnés durant la saison BSC.

Pour les finales mondiales de Brawl Stars, les équipes se disputent un cash prize garanti de 500 000 $ ! Mais le prix en argent ne s’arrête pas là... VOUS pouvez soutenir votre équipe préférée grâce à des offres exclusives en jeu*. Les profits permettront d'augmenter la cagnotte de la finale mondiale jusqu'à un total de 1 000 000 $ !

Pack de pins des finales mondiales.

Skin de Colt “Challenger” des finales mondiales.

Pack finales mondiales (offre Gemmes + Pièces à une valeur de 5x).

Répartition du cash prize des finales mondiales (si le prize pool total atteint $1M) :



1ère place 200 000 $

2ème place 150 000 $

3ème/4ème 125 000 $

5ème-8ème 100 000 $

Localisation et déplacements :

Les finales mondiales de Brawl Stars 2020 aura lieu du 21 au 22 novembre.

Mise à jour : pour des raisons de sécurité, l'invitation des équipes au studio est annulée, elles joueront donc la compétition à distance.

Calendrier de diffusion :

Novembre 21 : quarts de finale : 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST.

Novembre 22 : demi-finales et grande finale : 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST.

Les finales mondiales seront diffusées dans 14 langues. Gardez un oeil sur nos réseaux pour plus de détails !



Format des matchs :



Lors des finales mondiales de Brawl Stars 2020, les 8 équipes qualifiées seront placées dans un seul arbre. Tous les matchs seront joués en Bo5 (chaque jeu sur la même carte) de Bo5 (chacun définissant un mode de jeu différent de Brawl Ball, Razzia de gemmes, Siège, Prime ou Braquage), avec un ban de Brawler à l’aveugle par équipe.



Suivez la finale mondiale de Brawl Stars 2020 sur Twitter et Instagram et sur notre toute nouvelle chaîne Youtube pour des mises à jours !

*Les offres de la finale mondiale seront disponibles en jeu du 05 au 12 novembre, permettant ainsi d'augmenter la cagnotte totale de 500 000 dollars supplémentaire.