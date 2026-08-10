Format de la finale des Brawl Stars Challengers
La finale des Brawl Stars Challengers approche ! Les 12 champions des Challengers régionaux vont se rendre à Istanbul pour deux jours de compétition en présentiel.
Le 1er jour sera consacré à la phase de groupes qui aura lieu sur deux scènes, avec deux streams simultanés. Le 2e jour se déroulera sur une scène principale, avec les play-offs suivis de la grande finale et de la cérémonie de remise du trophée devant le public de l'arène.
L'équipe gagnante décrochera la dernière place disponible pour les qualifications de la dernière chance, qui se dérouleront à Guangzhou, en Chine !
Phase de groupes
La phase de groupes inclura 4 groupes, comprenant chacun 3 équipes qui s'affronteront dans un format toutes rondes. Tous les matchs de la phase de groupes seront disputés en 3 manches gagnantes (best of 5), dont chaque manche se jouera en 3 parties (best of 3).
Groupe A
BIG Challengers (DACH)
Amnesia Esports (Amérique du Nord)
FUT Academy (Turquie)
Groupe B
SK Gaming (France)
Good Game (Corée du Sud)
Revenant XSpark (Asie du Sud-Est)
Groupe C
MADRID (Espagne)
PWD (Brésil)
0 Ping Merchants (Asie du Sud)
Groupe D
Skepsis Gaming (Italie)
REJECT (Japon)
DAYCARE ZERO (Amérique du Sud (Ouest))
Play-offs
À l'issue de la phase de groupes, les 8 meilleures équipes accéderont aux play-offs, où elles s'affronteront dans un bracket à élimination directe dont tous les matchs seront disputés en 3 parties gagnantes (best of 5).
Programme
La finale des Brawl Stars Challengers aura lieu les 5 et 6 septembre à l'ESA Espor Arena d'Istanbul, en Turquie. Ouverture des portes à 10 h 30 heure locale (09 h 30 CEST) chaque jour. Début du show à 11 h (horaire provisoire).
Jour 1 - 5 septembre : le jour d'ouverture sera consacré aux matchs de la phase de groupes au complet.
Jour 2 - 6 septembre : le dernier jour inclura tous les play-offs et la grande finale. L'équipe gagnante remportera la dernière place pour participer aux qualifications de la dernière chance du championnat Brawl Stars !
Où regarder ?
Les tickets de la finale des Challengers Brawl Stars sont déjà ÉPUISÉS ! Assistez à toute l'action en direct sur le site officiel de l'événement et suivez Brawl Esports sur les réseaux sociaux pour ne rien rater !