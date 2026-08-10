La finale des Brawl Stars Challengers approche ! Les 12 champions des Challengers régionaux vont se rendre à Istanbul pour deux jours de compétition en présentiel.

Le 1er jour sera consacré à la phase de groupes qui aura lieu sur deux scènes, avec deux streams simultanés. Le 2e jour se déroulera sur une scène principale, avec les play-offs suivis de la grande finale et de la cérémonie de remise du trophée devant le public de l'arène.

L'équipe gagnante décrochera la dernière place disponible pour les qualifications de la dernière chance, qui se dérouleront à Guangzhou, en Chine !