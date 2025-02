Regardez la vidéo de présentation ou lisez la suite pour plus d'informations !

SIX SAISONS MENSUELLES - TROIS ÉVÉNEMENTS SUR PLACE

Vous avez bien lu ! Cette année, l'e-sport de Brawl Stars sera plus présent que jamais. Le CBS comportera des événements sur place sur trois continents différents !

La COUPE BRAWL est un nouvel événement sur place dans lequel les joueurs pourront remporter une place supplémentaire pour les QDC ou la finale du mondial pour leur région d'origine ! L'événement est prévu pour le deuxième trimestre de 2025 et pourra potentiellement renverser le cours de la compétition.

Asie du Sud et Asie du Sud-Est

Suite à vos retours, nous modifions la manière de participer dans la région APAC. À l'exception de l'Asie de l'Est (qui comprend le Japon et la Corée), les joueurs d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud pourront tenter de décrocher une place pour les QDC lors d'une série de tournois organisés par letsplaylive ! Lisez toutes les infos sur lplgg.co/3EnMS4wet suivez-les sur les réseaux pour voir toutes les nouveautés !

Documentaire Road To Redemption (En route vers la rédemption)

Notre documentaire de 2025, qui suit trois équipes pendant la finale du mondial de l'an dernier, sera bientôt disponible ! Vous en apprendrez plus sur leurs histoires et sur leur préparation en 2024 pour l'après-saison de l'e-sport de Brawl Stars. Préparez votre pop-corn et rendez-vous pour la première diffusion sur youtube.com/BrawlStarsEsports dans les semaines à venir !