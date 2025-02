Vous pourrez obtenir les nouveaux skins d'hypercharge MORTIS DÉMON et EDGAR ANGE gratuitement pendant la saison Anges VS Démons !

Comment ça va se passer :

Chaque jour, à 9 h UTC, vous jouez à pile ou face avec le destin... et devenez ange ou démon pour le restant de la journée.

Vos prix Starr deviennent alors angéliques ou démoniaques, selon le résultat de la pièce du destin !

Ouvrez des prix angéliques ou démoniaques pour progresser dans le CODEX DU DESTIN et débloquer 12 capacités angéliques ou démoniaques uniques !

Le week-end, vous aurez votre LIBRE-ARBITRE, qui vous permet de choisir de quel côté vous voulez vous battre !

Exploitez vos nouvelles capacités dans les concours !

Classez-vous parmi les meilleurs et gagnez encore plus de prix angéliques et démoniaques.

Un nouveau concours aura lieu tous les 3 jours, et le premier commencera en même temps que la saison.

Ouvrez des prix angéliques et démoniaques jusqu'à la fin de la saison #AngelsVsDemons pour une chance de gagner Mortis démon, Edgar ange déchu et tous les autres skins angéliques et démoniaques !

Prix angéliques et démoniaques

Ce nouvel objet donne de plus de ressources de progression (pièces/points de pouvoir) que les prix Starr habituels, ainsi qu'une chance de débloquer des skins anges et démons !

Chaque jour, vous lancerez la pièce du destin, qui déterminera si vous serez un ange ou un démon ce jour-là. Cela déterminera aussi le type de prix que vous obtiendrez. Les week-ends, vous pourrez choisir vous-même si vous voulez être ange ou démon. Ensuite, vous pourrez directement ouvrir le prix Starr correspondant !

Une fois votre destin décidé, vos prix Starr quotidiens seront remplacés par leur version angélique ou démoniaque. Ce fonctionnement se poursuivra pendant toute la saison (vous pourrez encore gagner des prix Starr normaux autrement, comme dans le Pass Brawl ou la voie des trophées).

Pour ouvrir un prix, vous devrez appuyer sur l'écran et maintenir enfoncé jusqu'à l'ouverture. Plus l'ouverture prend de temps, plus la récompense sera intéressante !

Dans les prix angéliques et démoniaques, vous pourrez trouver :

Pièces

Points de pouvoir

Gadgets

Pouvoirs star

Hypercharges

Doubleurs d'EXP

Gemmes

Crédits (en récompense de remplacement si vous avez déjà tous les brawlers d'une certaine rareté)

Brawlers

Skins thématiques

Cosmétiques angéliques ou démoniaques (émotes, tags, etc.)

Skins anges ou démons (y compris Mortis démon et Edgar ange)

Vous pouvez consulter les taux d'apparition dans les prix angéliques et démoniaques dans le tableau à la fin de cet article.

Capacités angéliques et démoniaques et CODEX DU DESTIN !

Cette saison, tous les brawlers reçoivent des capacités angéliques et démoniaques ! Vous pouvez les consulter dans le CODEX DU DESTIN (l'icône du livre sur l'écran principal).

Vous ne pouvez utiliser les capacités angéliques qu'en étant un ange, et les capacités démoniaques qu'en étant un démon.

Vous ne pouvez utiliser qu'une capacité à la fois, alors si vous en voulez une autre, accédez au CODEX DU DESTIN pour l'équiper !

Pour les débloquer, vous devez récupérer un certain nombre de prix angéliques et démoniaques. Le premier est débloqué à 1 prix Starr, puis la somme augmente à mesure que vous débloquez des capacités. Les deux barres progressent indépendamment l'une de l'autre.

Ces capacités ne peuvent être utilisées que dans les modes de jeu avec le modificateur Anges VS Démons.

Comment obtenir des prix angéliques et démoniaques ?

Vous pouvez en obtenir dans les prix Starr quotidiens, les événements du week-end, les concours et le magasin (1 prix Starr angélique et 1 démoniaque seront gratuits dans le magasin, et plus contre des gemmes).

Si vous jouez pendant toute la saison et obtenez tous les prix angéliques et démoniaques gratuits, vous devriez en avoir plus de 100 (50 de chaque). Voici les détails :

3 prix Starr quotidiens pendant 28 jours = 84

Prix Starr quotidiens x2 pendant 3 week-ends = 18

9 concours (1 tous les 3 jours) = 0 à 180*

2 cadeaux du magasin (1 prix Starr angélique et 1 prix Starr démoniaque)

Total : entre 104 à 284

*Le nombre de prix Starr démoniaques/angéliques obtenus dépend de votre performance dans les concours. Plus votre place est élevée, plus vous en obtenez.

IMPORTANT : pour débloquer tous les boosts angéliques et démoniaques, il vous faudra 116 prix Starr au total (58 de chaque sorte).

En quoi consistent les CONCOURS ?

Il est possible d'obtenir plus de prix angéliques et démoniaques si vous jouez bien. Chaque jour, vous recevrez 5 tickets et vous pourrez concourir contre d'autres joueurs dans un classement. Plus la place à laquelle vous terminez est élevée, plus vous obtiendrez de prix angéliques ou démoniaques !

Les concours se dérouleront uniquement dans les nouveaux modes de jeu Anges VS Démons, et vous pourrez vous entraîner sur la carte à venir avant le concours (disponible à gauche des modes de jeu normaux).

Un nouveau concours aura lieu tous les 3 jours, alors utilisez vos tickets avant le début du prochain, sinon ils seront perdus !

Modes de jeu !

Cette saison comportera 3 modes de jeu : Voleurs d'âmes, Survivant trio et Guerres des esprits.

Voleurs d'âmes :

Dans le mode Voleurs d'âmes, les joueurs lâchent une âme à chaque fois qu'ils sont éliminés.

Plus vous récupérez d'âmes, plus vous gagnez de points.

Vous pouvez défendre les âmes lâchées par des membres de votre équipe, elles disparaissent après un certain temps si elles ne sont pas récupérées.

L'équipe qui gagne est la première à récupérer 6 âmes ou celle qui en a le plus à la fin du chrono !

Survivant trio :

C'est comme le mode Survivant duo, mais avec 3 joueurs, ce qui fait un trio !

Guerres des esprits :

Détruisez la tourelle défensive ennemie ! Un nouveau type de siège !

Récupérez des amulettes pour invoquer des esprits dans un combat (chaque match comporte 3 combats).

Les amulettes apparaissent aléatoirement vers le centre de la carte.

Récupérez une amulette et gardez-la pendant quelques secondes pour l'activer.

Quand un combat commence, vous invoquez autant d'esprits que vous avez d'amulettes, jusqu'à un nombre maximal. Si vous avez plus d'amulettes que le nombre maximal d'esprits, vos esprits sont renforcés à chaque amulette supplémentaire !

Un petit conseil : n'attaquez pas la tourelle sans esprits à vos côtés !

Questions !!!

Puis-je acheter les skins anges et démons directement ?

R : Les skins d'hypercharge Edgar ange et Mortis démon sont disponibles comme offre de remplacement si vous achetez tous les prix angéliques et démoniaques du magasin et n'obtenez pas ces skins et leurs chromas. Tous les autres skins anges et démons, ainsi que les cosmétiques, seront disponibles contre des gemmes et des blings après la fin de la saison Anges VS Démons.

Puis-je obtenir Edgar ange et Mortis démon après la fin de la saison Anges VS Démons ?

R : Oui. Ils seront ajoutés à la boîte des trophées ultra lors de la mise à jour de décembre, et seront peut-être disponibles dans d'autres événements spéciaux. Cela pourrait changer dans le futur, mais c'est ce que nous prévoyons pour l'instant.

Puis-je obtenir toutes les capacités angéliques et démoniaques gratuitement ?

R : Oui, mais cela dépend quand même UN PEU de vos compétences. Si vous perdez tous les matchs des concours, mais que vous récupérez tout le reste, vous finirez avec 104 prix démoniaques/angéliques. Ça, c'est dans le pire des cas. Si vous obtenez quelques victoires dans les concours, cela devrait suffire pour que vous obteniez les 116 prix angéliques/démoniaques requis pour remplir le CODEX DU DESTIN !

Taux d'apparition dans les prix angéliques

Récompense Chances 100 pièces 27,06 % 200 pièces 3,25 % 500 pièces 1,08 % 1 000 pièces 0,11 % 100 blings 16,23 % 250 blings 2,71 % 500 blings 1,08 % 1 000 blings 0,11 % 200 doubleurs d'EXP 16,23 % 2 000 doubleurs d'EXP 0,11 % 50 points de pouvoir 5,41 % 100 points de pouvoir 2,16 % 200 points de pouvoir 1,08 % 1 000 points de pouvoir 0,11 % 100 gemmes 0,11 % Gadget aléatoire 0,76 % Pouvoir star aléatoire 0,54 % Hypercharge aléatoire 0,32 % Brawler rare aléatoire 1,08 % Brawler super rare aléatoire 0,76 % Brawler épique aléatoire 0,43 % Brawler mythique aléatoire 0,22 % Brawler légendaire aléatoire 0,11 % Émote angélique 4,33 % Tag angélique 6,49 % Icône angélique 4,33 % Skin Max ange 0,43 % Skin D'jinn ange 0,43 % Skin Colt ange de lumière 0,43 % Skin Nani cloche 0,43 % Skin Tara étoilée 0,43 % Skin Bonnie licorne 0,43 % Skin Angelo Dionysos 0,43 % Skin Émeri cauchemar 0,43 % Skin Edgar ange déchu 0,11 % Skin Edgar héraut du soleil 0,11 % Skin Edgar héraut de la nuit 0,11 %

Taux d'apparition dans les prix démoniaques