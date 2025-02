Chaque classe de brawlers (assassinat, contrôle, etc.) possède un boost spécial qui offre différents bonus.

Chaque boost a un total de 3 niveaux, chaque niveau rendant vos brawlers encore plus puissants !

TANK

Niveau 1 - Pâté de crabe

Un bouclier en pâté de crabe flotte autour de vous. Quand il est détruit, il augmente la résistance aux dégâts pour une courte durée.

Niveau 2 - Pâté de gelée

Deux boucliers en pâté de crabe flottent autour de vous. Quand un pâté de crabe est détruit, il augmente la résistance aux dégâts et la vitesse de déplacement pour une courte durée.

Niveau 3 - Palette de pâtés

Trois boucliers en pâté de crabe flottent autour de vous. Quand un pâté de crabe est détruit, il augmente la résistance aux dégâts, la vitesse de déplacement et charge le super pour une courte durée.

SOUTIEN

Niveau 1 - Soda aux algues

Une zone de soins permanents vous entoure.

Niveau 2 - Jus aux algues

Une zone de soins permanents vous entoure, et soigner vos alliés charge votre super.

Niveau 3 - Lait aux algues

Une zone de soins permanents vous entoure, et soigner vos alliés charge votre super. Utiliser votre super fait apparaître un cube de pouvoir.

DÉGÂTS BRUTS

Niveau 1 - Boules de chum

Frapper un ennemi confère une boule de chum : vos projectiles suivent les ennemis pour une courte durée.

Niveau 2 - Seau de chum

Frapper un ennemi confère une boule de chum : vos projectiles suivent les ennemis et votre vitesse augmente pour une courte durée.

Niveau 3 - Le Hors-d'œuvre

Frapper un ennemi confère une boule de chum : vos projectiles suivent les ennemis, votre vitesse est augmentée pour une courte durée et vous récupérez des PV.

TIR D'ÉLITE

Niveau 1 - Clarinette coucou

Après un petit chrono, votre prochaine attaque est augmentée par la musique de Carlo, lui permettant de traverser le décor.

Niveau 2 - Clarinette classique

Après un petit chrono, votre prochaine attaque est augmentée par la musique de Carlo, lui permettant de traverser le décor et d'infliger plus de dégâts.

Niveau 3 - Clarinette classe

Vous avez le rythme dans la peau ! Vous tirez des projectiles renforcés plus souvent, qui traversent le décor et infligent plus de dégâts !

CONTRÔLE

Niveau 1 - Bulle

Votre attaque de base laisse une traînée de bulles au sol, blessant les ennemis qui marchent dessus.

Niveau 2 - Bulle chenille

Votre attaque de base laisse une grande traînée de bulles au sol, blessant les ennemis qui marchent dessus.

Niveau 3 - Bulle girafe

Votre attaque de base laisse une traînée de bulles, blessant les ennemis qui marchent dessus. Au bout de la traînée, une explosion libère encore plus de bulles.

ASSASSINAT

Niveau 1 - Spatule

Une spatule tourne autour de vous périodiquement. Vos attaques éliminent directement les ennemis qui ont peu de PV si vous avez une spatule !

Niveau 2 - Spatule dorée

Une spatule tourne autour de vous périodiquement. Vos attaques éliminent directement les ennemis qui ont peu de PV et vous gagnez un boost de vitesse à chaque élimination si vous avez une spatule !

Niveau 3 - Le Spatula

Une spatule tourne autour de vous périodiquement. Vos attaques éliminent directement les ennemis qui ont peu de PV, et vous gagnez un boost de vitesse et devenez invisible à chaque élimination si vous avez une spatule !

ARTILLERIE

Niveau 1 - Ananas griffonné

Après un petit chrono, votre attaque de base fait tomber un ananas du ciel, infligeant des dégâts.

Niveau 2 - Ananas nocturne

Après un petit chrono, votre attaque de base fait tomber un ananas du ciel, infligeant des dégâts immédiats et de zone.

Niveau 3 - Ananas

Après un petit chrono, votre attaque de base fait tomber un ananas du ciel, infligeant des dégâts immédiats et de zone, avant d'exploser en morceaux.

Les boosts sont automatiquement équipés sur les brawlers qui peuvent les utiliser lorsque vous jouez à un mode de jeu avec le modificateur Bob l'éponge.

NOTE : les boosts ne peuvent être utilisés que dans les modes de jeu avec le modificateur Bob l'éponge.

Les deux nouveaux modes de jeu, Survivant en trio et Pêche aux méduses, ont toujours le modificateur Bob l'éponge, ainsi que deux autres modes aléatoires chaque jour.