Bonjour Brawlers !





Beaucoup d’entre vous nous ont fait remarquer qu’ils se sentaient lésés par le matchmaking, lorsque vous rencontrez un joueur dont les trophées sont bien plus bas que les vôtres.

Nous espérons avoir une solution à cela ! Tout d’abord, nous allons vous expliquer rapidement comment le matchmaking fonctionne.



Ce problème arrive la plupart du temps lorsqu’un groupe de deux joueurs se retrouvent avec un joueur solo.

Par exemple, si Dani (avec 700 trophées) et Ryan (400 trophées) sont dans le lobby tous les deux et cherchent une partie, alors le matchmaking se basera sur le nombre de trophées de Dani (700). Ceci a été fait pour éviter la mauvaise exploitation du matchmaking.



Maintenant, un troisième joueur, Frank (700 trophées) rejoint l’équipe. Pour Frank, cela semble être n’importe quoi ! Pourquoi Ryan est dans son équipe ? Frank est désavantagé !





Nous voulons toujours que les amis puissent jouer ensemble, même si leur nombre de trophées est différent. Brawl Stars est surtout un moment fun entre amis.

Nous avons donc décidé de créer ce système d’outsider. Avec l’exemple au-dessus, Frank va devenir le joueur “outsider”. Il va perdre moins de trophées s'ils perdent la partie et il va en gagner plus en cas de victoire.

Ici quelques détails :



Le système d'outsider n’est valable qu'en 3v3 et n’affecte pas le mode survivant solo/duo. Votre statut d'outsider sera affiché en début de match et à la fin. Vous pouvez être outsider dans deux situations différentes :



Le matchmaking vous fait rentrer dans une équipe où les deux autres joueurs ont une différence de plus de 200 trophées.



Le matchmaking vous fait jouer contre des joueurs dont la moyenne est de plus de 200 trophées que vous.

Attention ! Si vous cliquez sur “rejouer”, vous perdrez ce statut d'outsider.

Nous sommes excités de mettre cela en place dans la prochaine mise à jour.



N’oubliez pas de rester connecté sur nos réseaux sociaux officiels pour le prochain Brawl Talk, où tout vous sera expliqué. C’est pour bientôt !