C'est un programme chargé qui s'annonce à la Dreamhack Winter de Jönköping ! Et nous ne pouvions pas rêver meilleur endroit pour accueillir un événement de jeu, d'e-sport et de communauté, et voir les meilleurs joueurs de la planète s'affronter pour remporter 750 000 $ !

Rejoignez-nous et admirez des matchs épiques, rencontrez les joueurs professionnels et les créateurs, et bien sûr, amusez-vous grâce à toutes les activités et surprises que ce festival de gaming vous réserve !