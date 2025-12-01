Lorsque vous aurez obtenu toutes les mascottes de tous les brawlers d'une machine à pince, vous pourrez utiliser vos blings pour tirer différents skins pour vos mascottes. Ces skins sont purement cosmétiques et n'influent pas sur la fonctionnalité ou le pouvoir de la mascotte. ILS SONT JUSTE MIGNONS !

Chaque tirage de skin dans une machine à pince coûtera 10 000 blings.

Design des mascottes : brawlers retravaillés

Avant de passer au design des mascottes, parlons de la refonte des brawlers et du fait que notre approche pour cette nouvelle progression est une amélioration d'objets existants plutôt que quelque chose de complètement nouveau. Les raisons sont nombreuses, mais on peut les résumer en 3 points :

1 - Nous voulons donner plus de profondeur aux matchs compétitifs, mais sans ajouter trop de complexité.

Il est beaucoup plus simple d'améliorer quelque chose qu'on connaît que de comprendre et de s'habituer à un tout nouveau pouvoir (surtout avec un nouveau bouton). Nous espérons que les joueurs compétitifs ajouteront un niveau de profondeur à chacun de leurs matchs et que les joueurs occasionnels apprécieront la nouveauté, sans devoir apprendre quelque chose de neuf ou changer leur façon de jouer.

2 - Avec désormais près de 100 brawlers disponibles, le moment est venu de nous pencher sur chacun d'entre eux pour améliorer et changer leur attirail, s'il n'est plus adapté au jeu (mais bien sûr, sans changer le concept central du brawler).

3 - Nous voulons nous concentrer sur l'utilité et les compétences des joueurs, plutôt que sur la puissance brute (à la différence des hypercharges). En nous penchant sur ce dont disposent déjà les brawlers, nous pensons avoir trouvé un moyen plus élégant d'y parvenir. Certaines mascottes rendront une capacité plus puissante, car cela va parfois de soi, mais ce ne sera pas toujours le cas.

Nous supprimerons (et rembourserons) aussi les équipements épiques et mythiques des brawlers qui recevront des mascottes. Malheureusement, ces équipements ne suscitaient pas assez d'intérêt pour continuer à en développer. Nous y pensions déjà depuis quelque temps, et l'arrivée des mascottes est une bonne occasion de le faire.

Cela dit, nous ajouterons aussi un joystick de visée aux gadgets (si cela convient au gadget en question). Ce n'est pas qu'un détail : cela devrait accentuer les compétences des meilleurs joueurs. Mais ne vous inquiétez pas s'il vous faut du temps pour vous y habituer, les gadgets concernés pourront toujours être utilisés juste en appuyant (comme c'est le cas actuellement).