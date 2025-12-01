Nouveau pouvoir, Pass Brawl et nouveau prix Starr !
Maintenant que toutes les hypercharges sont là, il est temps d'apporter un autre changement permanent au jeu !
Cet article vous présente les changements et ajouts qui seront apportés à Brawl Stars le mois prochain. Nous vous recommandons de le lire jusqu'au bout, car il explique ce qui relie tous ces changements.
Nous savons que la progression est un sujet sensible, mais en parallèle à ces changements, nous comptons ajouter un pouvoir passionnant qui donnera plus de profondeur au jeu, surtout pour les joueurs chevronnés. Les principales sources de ressources bénéficieront aussi d'un buff pour rendre l'aventure plus fun et gratifiante.
Et n'oubliez pas ! Tout est encore en cours de développement, alors certains détails pourront changer d'ici la sortie.
Nous allons vous présenter un résumé de chaque changement pour commencer, et plus de détails par la suite.
MODIFICATIONS DU GAMEPLAY
Modifications :
Nous n'ajoutons pas le niveau de pouvoir 12.
Nous ajoutons un nouveau pouvoir : les mascottes !
Les mascottes donnent des buffs à vos pouvoirs star, gadgets et hypercharges.
Chaque brawler dispose de 3 mascottes, une pour ses deux pouvoirs star, une pour ses deux gadgets et une pour son hypercharge.
En plus de ce nouveau pouvoir, le gameplay de certains brawlers sera retravaillé.
Vous pouvez acheter des mascottes pour 1 000 pièces et 2 000 points de pouvoir dans une machine à pince.
L'activation de la machine à pince garantit d'obtenir une mascotte. La mise à jour inclura 18 mascottes au total, et nous ajouterons d'autres machines à pince contenant d'autres mascottes plus tard.
Les mascottes pourront aussi être achetées directement avec des gemmes (à un prix équivalent à leur coût en monnaie du jeu, soit 1 000 pièces et 2 000 points de pouvoir).
Des réductions et des offres seront disponibles à l'avenir, mais pas au moment de la sortie de la fonctionnalité.
Votre première activation de la machine à pince sera gratuite.
Les équipements mythiques et épiques seront supprimés et remboursés (pour les brawlers qui reçoivent des mascottes). Tous les équipements mythiques et épiques seront supprimés lorsque tous leurs brawlers auront des mascottes.
Certains gadgets bénéficieront d'un système de visée (comme le joystick d'attaque/du super).
Objectifs :
Approfondir le gameplay sans le rendre plus compliqué (pas de bouton supplémentaire). Gameplay approfondi pour les joueurs chevronnés. Les joueurs occasionnels peuvent continuer à jouer comme avant.
Retravailler des brawlers déjà sortis si leur attirail n'est plus adapté (aucun changement si tout marche bien).
Approfondir la progression des brawlers et proposer un nouvel objet utile et amusant pour motiver les joueurs.
NOUVEAU POUVOIR : LES MASCOTTES !
Les mascottes sont un nouveau pouvoir qui améliore vos gadgets, pouvoirs star et hypercharges, en plus d'être stylées aux côtés de vos brawlers ! Chaque brawler aura 3 mascottes au total : une pour ses deux gadgets, une pour ses deux pouvoirs star et une pour son hypercharge. Les mascottes sont tirées au sort aléatoirement dans une machine à pince.
Et les noms des mascottes sont... MASCOTTE DE GADGET, MASCOTTE STAR ET HYPER MASCOTTE !
La machine à pince
C'est là que vous pouvez obtenir vos mascottes ! Chaque tirage coûte 1 000 pièces et 2 000 points de pouvoir, et chaque machine à pince contient les mascottes d'un nombre limité de brawlers.
Plus tard, elles seront aussi disponibles à l'achat directement avec des gemmes ou dans le magasin. Dans le passé, nous avons essayé de proposer des hypercharges pour des gemmes, puis elles sont devenues disponibles pour des pièces. Cette fois, nous allons d'abord essayer avec de la monnaie de jeu (1 000 pièces et 2 000 points de pouvoir), et avec des gemmes/achats intégrés plus tard. Comme c'est une nouvelle approche, nous surveillerons tout ça de près et nous ferons des changements si ça ne marche pas (par exemple si les joueurs ne trouvent pas ça motivant ou si ça n'a pas l'air d'en valoir la peine).
Au fil du temps, les nouvelles mascottes seront distribuées dans différentes machines à pince, pour que la sélection de récompenses reste inchangée quel que soit le nombre de mascottes ajoutées dans le jeu. À l'heure actuelle, nous pensons proposer 18 mascottes par machine à pince (6 brawlers en tout).
Votre premier tirage sera toujours gratuit une fois la fonctionnalité débloquée à partir de 1 000 trophées.
Lorsque vous aurez obtenu toutes les mascottes de tous les brawlers d'une machine à pince, vous pourrez utiliser vos blings pour tirer différents skins pour vos mascottes. Ces skins sont purement cosmétiques et n'influent pas sur la fonctionnalité ou le pouvoir de la mascotte. ILS SONT JUSTE MIGNONS !
Chaque tirage de skin dans une machine à pince coûtera 10 000 blings.
Design des mascottes : brawlers retravaillés
Avant de passer au design des mascottes, parlons de la refonte des brawlers et du fait que notre approche pour cette nouvelle progression est une amélioration d'objets existants plutôt que quelque chose de complètement nouveau. Les raisons sont nombreuses, mais on peut les résumer en 3 points :
1 - Nous voulons donner plus de profondeur aux matchs compétitifs, mais sans ajouter trop de complexité.
Il est beaucoup plus simple d'améliorer quelque chose qu'on connaît que de comprendre et de s'habituer à un tout nouveau pouvoir (surtout avec un nouveau bouton). Nous espérons que les joueurs compétitifs ajouteront un niveau de profondeur à chacun de leurs matchs et que les joueurs occasionnels apprécieront la nouveauté, sans devoir apprendre quelque chose de neuf ou changer leur façon de jouer.
2 - Avec désormais près de 100 brawlers disponibles, le moment est venu de nous pencher sur chacun d'entre eux pour améliorer et changer leur attirail, s'il n'est plus adapté au jeu (mais bien sûr, sans changer le concept central du brawler).
3 - Nous voulons nous concentrer sur l'utilité et les compétences des joueurs, plutôt que sur la puissance brute (à la différence des hypercharges). En nous penchant sur ce dont disposent déjà les brawlers, nous pensons avoir trouvé un moyen plus élégant d'y parvenir. Certaines mascottes rendront une capacité plus puissante, car cela va parfois de soi, mais ce ne sera pas toujours le cas.
Nous supprimerons (et rembourserons) aussi les équipements épiques et mythiques des brawlers qui recevront des mascottes. Malheureusement, ces équipements ne suscitaient pas assez d'intérêt pour continuer à en développer. Nous y pensions déjà depuis quelque temps, et l'arrivée des mascottes est une bonne occasion de le faire.
Cela dit, nous ajouterons aussi un joystick de visée aux gadgets (si cela convient au gadget en question). Ce n'est pas qu'un détail : cela devrait accentuer les compétences des meilleurs joueurs. Mais ne vous inquiétez pas s'il vous faut du temps pour vous y habituer, les gadgets concernés pourront toujours être utilisés juste en appuyant (comme c'est le cas actuellement).
DESIGN DES MASCOTTES : LE CŒUR DU SUJET
Maintenant, penchons-nous sur deux brawlers retravaillés, Colt et Spike, et leurs mascottes !
Pour clarifier, notez que l'effet des mascottes s'ajoute aux effets de leur gadget, pouvoir star ou hypercharge actuel.
Colt :
Gadget 1 : Colt tire 2 balles qui ralentissent la cible à l'impact.
Gadget 1 + mascotte : si la balle touche sa cible, Colt lui vole une munition (la cible perd 1 munition, Colt en récupère 1).
Gadget 2 : une balle qui détruit les murs/buissons et consomme une munition (inchangé).
Gadget 2 + mascotte : la balle est plus large et inflige plus de dégâts à l'impact.
Pouvoir star 1 : augmente la vitesse de déplacement de Colt (inchangé).
Pouvoir star 1 + mascotte : Colt se déplace plus vite s'il touche sa cible.
Pouvoir star 2 : augmente la portée et la vitesse des balles de Colt.
Pouvoir star 2 + mascotte : inflige plus de dégâts si la cible est éloignée.
Hypercharge : double ligne de balles du super (inchangé).
Hypercharge + mascotte : Colt décharge son attaque de base plus vite (ce qui permet de toucher plus facilement plus de cibles) et l'hypercharge dure 2 secondes de plus.
Spike :
Gadget 1 : tire 2 rafales de 3 épines qui infligent des dégâts et ralentissent.
Gadget 1 + mascotte : immobilise brièvement la cible si elle est touchée 3 fois.
Gadget 2 : place un cactus qui applique des soins de zone s'il est détruit.
Gadget 2 + mascotte : le cactus explose aussi lorsqu'il est détruit, ce qui repousse et inflige des dégâts aux ennemis qui l'entourent.
Pouvoir star 1 : les dégâts infligés par son super soigne automatiquement Spike (il n'a plus besoin d'être dans la zone d'effet de son super).
Pouvoir star 1 + mascotte : le super de Spike se déploie plus vite.
Pouvoir star 2 : l'attaque des épines de Spike est courbée/pivote.
Pouvoir star 2 + mascotte : les épines se courbent davantage.
Hypercharge : le super de Spike est plus gros (inchangé).
Hypercharge + mascotte : l'attaque de base de Spike explose deux fois et son hypercharge dure 2 secondes de plus.
Les mascottes sont des petits porte-clés qui apparaissent brièvement pendant les matchs, mais qui accompagnent toujours vos brawlers sur l'écran principal. L'objectif est de sortir des mascottes pour 6 brawlers dans la prochaine mise à jour, pour préparer le terrain. Elles prennent plus de temps de développement qu'une hypercharge, alors il est possible qu'elles ne sortent pas toujours par 6.
PASS BRAWL
Modifications :
Les deux voies, gratuite et payante, du Pass Brawl/Pass Brawl Plus seront améliorées et boostées.
Comme le Pass Brawl aura plus de valeur, nous ajusterons aussi son prix.
Le Pass Brawl coûtera désormais 8,99 $* et le Pass Brawl Plus 12,99 $*
Le Pass Brawl normal possède désormais des skins du Pass Brawl, leurs chromas et leurs titres !
Des clés et un coffre seront ajoutés aux Pass Brawl !
Ces clés permettront d'ouvrir un coffre particulier et de choisir votre récompense. Il y aura quatre clés, chacune ouvrant un coffre contenant des récompenses spécifiques. Les différents types de clés sont les suivants : ressources, brawlers, skins et mascottes.
Les récompenses en bout de voie nécessiteront 2 800 EXP et offriront différentes boîtes/prix Starr plus intéressants qu'un prix Starr normal.
*Les prix peuvent varier selon les régions.
Objectifs :
Améliorer la valeur des Pass.
Donner plus de choix aux joueurs concernant leur progression (brawlers et compte).
Raviver l'intérêt des joueurs pour le Pass Brawl en leur donnant plus de possibilités de récompense.
Améliorer la monétisation avec davantage d'achats du Pass Brawl au lieu de proposer plus d'offres à un nombre plus limité de personnes.
DÉTAILS DU NOUVEAU PASS BRAWL
Le Pass Brawl sera boosté, avec 10 paliers de plus, de nouveaux objets et une meilleure valeur générale. Comme il aura plus de valeur, son prix augmentera aussi : 8,99 $* pour le Pass Brawl normal et 12,99 $* pour le Pass Brawl Plus, ce qui en fait toujours la meilleure offre du jeu.
Les titres et les chromas ont été déplacés vers le Pass Brawl normal. L'avantage du Pass Brawl Plus réside désormais dans le nombre de clés à récupérer.
Désormais, chaque saison contiendra 2 skins du Pass Brawl (et les chromas). Les voici :
*Les prix peuvent varier selon les régions.
IMPORTANT : le prix ne changera que lors de la saison de janvier. Vous pouvez toujours acheter le Pass Brawl et le Pass Brawl Plus dans le Supercell Store à leur prix actuel (et les garder pour plus tard sur votre compte).
Voici une comparaison entre toutes les voies des anciens et nouveaux Pass Brawl :
VOIE GRATUITE
Nous boostons les récompenses avec 1 000 pièces de plus et une clé de ressources, qui peut être échangée contre 2 000 points de pouvoir, soit l'équivalent d'une mascotte. Cela vient en plus des prix du chaos et des blings et crédits supplémentaires.
PASS BRAWL
Les titres, les skins du Pass Brawl et leurs chromas sont désormais inclus dans le Pass Brawl normal. Et vous aurez aussi plus de liberté pour faire progresser votre compte avec des ressources, des skins et des clés de brawlers !
PASS BRAWL PLUS
PLUS DE CLÉS ! Assez pour acheter les deux skins du Pass Brawl (et leurs chromas), que nous sortons désormais à chaque saison à partir de janvier. Et des gemmes, parce que les gemmes, c'est la vie.
TOTAL (GRATUIT + PASS BRAWL PLUS)
Nouveauté du Pass Brawl : les clés !
Les clés permettent d'ouvrir un coffre du Pass Brawl. Vous y trouverez des ressources, skins, brawlers et mascottes. Il y a quatre clés différentes (chacune correspondant à une catégorie de récompenses différente), que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Les offres du coffre coûtent 1 clé chacune (à l'exception des ensembles de skins rétro qui coûtent 2 clés). Vous pourrez donc vous concentrer sur celles qui vous intéressent le plus.
L'objectif des clés est de donner plus de choix aux joueurs. Comme les mascottes coûtent plus de points de pouvoir que de pièces, vous pourrez choisir d'utiliser votre clé de ressources pour en obtenir, si c'est ce qu'il vous manque, et ainsi de suite. Même chose pour les skins : si vous n'aimez pas le skin de la saison en cours, vous pourrez garder votre clé pour obtenir un skin précédent.
Remarque sur les clés de skins : les skins du dernier Pass Brawl coûteront toujours 1 clé. Vous pourrez donc vous offrir tout de suite le skin de la nouvelle saison ou récupérer 1 autre clé pour vous obtenir un skin plus ancien. Tous les skins du Pass Brawl (depuis la saison Force Starr de janvier 2024, en dehors des collaborations) seront disponibles dans le coffre des skins.
IMPORTANT ! Acheter un skin du Pass Brawl avec des clés vous donne le skin de la saison et les deux chromas !
Voici ce que vous pourrez obtenir avec vos clés :
|Clé de nouveau brawler
|Coût de la clé
|Rareté
|1
|Épique
|2
|Mythique
|4
|Légendaire
|6
|Ultra légendaire
|Clé de ressources
|Coût de la clé
|Récompense
|1
|2 000 pièces
|1
|2 000 points de pouvoir
|1
|5 000 blings
|Clé d'ensemble de skins
|Coût de la clé
|Récompense
|1
|Skin du nouveau Pass Brawl + 2 chromas
|2
|Skin d'un ancien Pass Brawl + 2 chromas
|Clé de mascotte
|Coût de la clé
|Type
|1
|Mascotte spécifique
Récompense de fin du Pass Brawl
Les récompenses au bout de la voie coûteront désormais 2 800 EXP et seront différentes à chaque fois : prix démoniaque, sushi ou (plus rarement) prix du chaos, etc. Ces récompenses seront toujours plus intéressantes qu'un prix Starr aléatoire.
Vous pourrez aussi choisir d'utiliser des gemmes pour améliorer votre récompense finale si vous le souhaitez. Si vous ne récupérez pas votre récompense avant la fin de la saison, la récompense normale (non améliorée) sera ajoutée à votre compte.
AUTRES :
Modifications :
Toute l'économie du jeu a été améliorée !
Nouveau type de prix Starr (prix du chaos). Sa rareté peut être améliorée et il peut être divisé comme le sushi. Toutes les divisions auront la même rareté. Les niveaux de rareté des prix du chaos vont de super rare à ultra (un nouveau niveau de rareté réservé à ces prix).
Victoires du jour (vous aurez une chance d'obtenir un prix du chaos en décembre si vous tombez sur un jour de chance, et les jours normaux incluront un prix du chaos en janvier !).
Mégaquêtes (2 mégaquêtes de plus par saison, dont une oméga).
Voie des trophées (le début de la voie des trophées sera boosté jusqu'à 25 000 trophées pour aider les nouveaux joueurs à avancer plus vite)
Événements individuels et communautaires
Les points de pouvoir deviennent deux fois moins chers. À partir de cette mise à jour, le prix de base pour acheter des points de pouvoir directement avec des gemmes passe à 10 points de pouvoir pour 1 gemme, au lieu de 5 points de pouvoir pour 1 gemme (même conversion pour les pièces achetées en gemmes), et les offres du magasin seront modifiées pour refléter ce changement.
Objectifs :
Avec moins d'hypercharges à l'horizon, nous voulons continuer à proposer de quoi motiver les joueurs.
Donner aux joueurs la liberté de choisir comment améliorer leur compte de jeu avec des ressources prédéterminées.
Booster l'économie pour que Brawl Stars soit plus gratifiant tout en aidant les joueurs débutants ou occasionnels à rattraper leur retard.
Nous avons déjà boosté certains aspects de la progression avec les mégaquêtes et les nouvelles victoires du jour. Mais nous allons continuer !
Nous allons ajouter des ressources à plusieurs endroits, y compris au début de la voie des trophées pour les joueurs débutants et ailleurs pour les vétérans (par exemple dans les récompenses de fin du Pass Brawl et les mégaquêtes). Cela devrait récompenser davantage tous les joueurs, tout en donnant aux nouveaux venus une chance de rattraper leur retard.
De plus, nous ajouterons un nouveau prix Starr : le prix du chaos, qui vaut en moyenne quatre fois plus qu'un prix classique. Il permet d'obtenir autant de choses que les prix Starr normaux, mais peut aussi être divisé (jusqu'à 8 fois) comme les sushis. La rareté qui lui sera attribuée s'appliquera aussi à ses divisions. Cela signifie que vous aurez des chances (minimes, mais existantes) d'obtenir 8 prix légendaires d'un coup, ou même 8 ultras, le nouveau niveau de rareté réservé aux prix du chaos.
Les prix du chaos seront inclus dans le nouveau Pass Brawl, aléatoirement dans les victoires du jour et parfois dans les événements.
Voici tout ce que vous pouvez obtenir dans un prix du chaos ultra !
Voici tout ce que vous pouvez obtenir dans un prix du chaos ultra !
Si vous avez déjà tous les objets d'une certaine catégorie, vous obtiendrez une récompense de compensation (pièces, blings ou crédits).
|Hypercharge aléatoire
|24,7 %
|Brawler mythique
|24,7 %
|Brawler légendaire
|9,9 %
|Brawler ultra
|0,4 %
|Skins épiques
|9,90 %
|Skins mythiques
|3,9 %
|Skins légendaires
|1,4 %
|Mascotte
|24,7 %
Ce qui veut dire qu'avec un peu de chance, vous pourrez recevoir les récompenses ci-dessus 8 FOIS, si vous obtenez la rareté Ultra divisée en 8 !
ET POUR FINIR
Non, c'est tout ! Merci d'avoir lu cet article et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux !
On vous retrouve dans Brawl Talk le 13 décembre !