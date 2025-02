Qu'est-ce qui se passe ?



La Coupe star, la ligue des clubs et les matchs Star amicaux vont recevoir deux améliorations très bientôt.

1 - Chaque personne pourra bannir un brawler individuellement.

2 - La suggestion de brawlers aux équipiers va être ajoutée à la phase de choix (ce changement pourrait ne pas faire partie de la prochaine mise à jour, mais de la suivante).



Comment ça se passe ?

Bannissements individuels à l'aveugle :

- Au début d'une phase de bannissement, chaque joueur peut bannir le brawler de son choix.

- Vous pouvez voir les bannissements que vos équipiers sont en train de sélectionner : si un brawler est banni, vous devez en choisir un autre à bannir.

- Comme c'est déjà le cas actuellement, les bannissements individuels se font à l'aveugle (l'équipe adverse ne peut pas voir quels brawlers sont bannis), et il est donc possible que vos adversaires bannissent les mêmes brawlers que vous. Ainsi, le nombre de brawlers bannis minimum est trois, et le maximum, six.

- Suite à ce changement, la Coupe star ne sera disponible que pour les joueurs ayant atteint 4 500 trophées et ayant débloqué au moins douze brawlers.

- Si vous ne bannissez pas de brawler ou n'en choisissez pas un, un brawler est sélectionné au hasard pour vous (ce changement est déjà en jeu).

Suggestions de brawlers :

- Pendant la phase de bannissement, vos équipiers peuvent vous suggérer des brawlers grâce à un nouveau bouton de suggestion. Cette suggestion est affichée sur le côté de l'écran.



Vous pouvez suggérer un brawler même après avoir choisi le vôtre.

Pourquoi ?

Nous pensons que des bannissements individuels impacteront de manière bénéfique les joueurs compétitifs ainsi que les joueurs occasionnels.

- En donnant la possibilité de bannir les brawlers les plus puissants en fonction de la carte, les matchs seront plus variés.

- Nous voulions ajouter plus de bannissements, mais sans prolonger la durée de la phase. C'est pourquoi nous avons décidé de laisser chaque joueur bannir un brawler.

- En appliquant exactement les mêmes actions à tous les joueurs, le déroulement de la phase d'avant-match devrait être plus clair et intuitif pour tout le monde.



La suggestion de brawler est un changement que nous voulions ajouter depuis longtemps (et une demande très populaire de la part des joueurs), donc nous n'avons plus grand chose à ajouter :)

Petite foire aux questions :



Pourquoi l'annoncer maintenant ?

Pour que ça ne prenne pas par surprise les joueurs qui prennent part à des compétitions. Il faut leur laisser le temps de s'entraîner !

Pourquoi ne pas l'avoir annoncé plus tôt ?

Nous voulions nous assurer que ces deux changements seraient prêts pour la mise à jour.

Et c'est tout ?

Pour l'instant, oui, mais nous avons d'autres améliorations prévues pour bientôt. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos suggestions et commentaires sur les réseaux sociaux.