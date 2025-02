Connectez-vous chaque jour et gagnez des récompenses GRATUITES !

Le Festival Lunaire commence aujourd'hui ! Rejoignez Mandy Hanbok et faites décoller les célébrations avec un tas de Récompenses Gratuites !

Pour rendre l'événement encore plus intéressant, il y aura des cadeaux tous les jours dans le magasin ET des Quêtes Quotidiennes Spéciales que vosu pourrez compléter pour encore plus de cadeaux !





Voici la liste complète de ce que vous pourrez avoir chaque jour :



26 Septembre

Cadeaux du magasin : Émote Chuseok

Récompense quête spéciale : Émote Festival Lunaire



Cadeaux du magasin : 50 Crédits chromatiques

Récompense quête spéciale : 500 pièces



28 Septembre

Cadeaux du magasin : 250 pièces

Récompense quête spéciale : 250 Crédits





29 Septembre

Cadeaux du magasin : 100 Crédits

Récompense quête spéciale : 10 Gemmes



30 Septembre

Cadeaux du magasin : 500 Bling

Récompense quête spéciale : Émote Lune



1er Octobre

Cadeaux du magasin : 10 Gemmes

Récompense quête spéciale : 500 pièces





C'est tout ! Assurez-vous de vous connecter chaque jour et de récupérer vos cadeaux du magasin et des quêtes !