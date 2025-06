Comme nous l'avons expliqué précédemment, les maîtrises étaient censées donner aux joueurs une autre raison de s'impliquer dans le jeu une fois les quêtes terminées. Malheureusement, cela n'a pas été le cas pour la plupart des joueurs... C'est peut-être à cause des récompenses, de l'aspect répétitif de leur fonctionnement ou parce que cette fonctionnalité était trop cachée ou inaccessible. Quelles qu'en soient les raisons, les maîtrises n'étaient tout simplement pas assez passionnantes pour justifier la quantité de ressources qu'elles recèlent.

Nous avons donc décidé de déplacer ces ressources pour les rendre plus accessibles :

Une grande partie de ces ressources sera retrouvera sur la nouvelle voie des trophées ;

La plupart seront simplement transférées sous forme de monnaie du jeu ;

Le reste sera converti en prix Starr légendaires et en prix Starr aléatoires ;

Certains crédits seront convertis en brawlers supplémentaires sur la nouvelles voie des trophées ;

Les blings seront ajoutés à la nouvelle voie des trophées ;

Les cosmétiques des maîtrises (icônes de joueur, émotes et titres) pourront être obtenus via les records, notre nouvelle fonctionnalité ;

Les records recevront aussi des ressources des maîtrises.

Les maths (car qu'y a-t-il de plus fun que Brawl Stars ? Les maths, bien sûr !)

PIÈCES POINTS DE POUVOIR CRÉDITS TOTAL DES RÉCOMPENSES DES MAÎTRISES 230 500 34 500 24 225 TRANSFERT VERS LA NOUVELLE VOIE DES TROPHÉES (ressources brutes) 100 400 10 800 0 TRANSFERT VERS LA NOUVELLE VOIE DES TROPHÉES (en tant que prix Starr et brawlers) 58 514 697 13 115 TRANSFERT VERS LES RECORDS (en tant que prix Starr) 80 364 2 587 16 606 RESSOURCES RESTANTES -8 778 (réduction globale de pièces) 20 416 (grosse réduction des points de pouvoir) -6 642 (petite augmentation des crédits)

Au total, en incluant tous les 92 brawlers, les maîtrises contiennent :

230 500 pièces

34 500 points de pouvoir

24 225 crédits

Maintenant, à partir des récompenses ci-dessus, voici ce que nous transférons directement en termes de ressources brutes :

100 400 pièces

10 800 points de pouvoir

Aucun crédit (!!! mais attendez !!)

Les ressources restantes seront converties en : beaucoup plus de prix Starr légendaires, brawlers rares/super rares sur la nouvelle voie des trophées et quêtes de brawler*

58 514 pièces

697 points de pouvoir

13 115 crédits (7 535 dans les prix Starr + 5 580 pour les brawlers rares/super rares sur la nouvelle voie des trophées)

*Les quêtes de brawler ne concernent que les brawlers rares et super rares fraîchement débloqués sur la nouvelle voie des trophées après la mise à jour. De plus, elles ne permettent d'obtenir qu'une petite partie des récompenses : la plupart des récompenses sont inclues dans les 18 nouveaux prix Starr légendaires que nous ajoutons.

Pour finir, voici ce que nous ajoutons aux records sous forme de prix Starr et prix Starr légendaires (peut-être pas exactement car nous travaillons encore sur les chiffres) :

80 364 pièces

2 587 points de pouvoir

16 606 crédits

L'impact de ce changements sur les ressources s'élève donc à :

- 8 778 pièces

Cela signifie qu'avec ce changement de système, nous ajoutons en fait plus de pièces dans différentes parties du jeu gratuit (F2P).

20 416 points de pouvoir

Nous supprimons un bon nombre de points de pouvoir de l'économie du jeu car leur total était trop élevé pour les joueurs chevronnés. Mais la nouvelle voie des trophées offrira beaucoup plus de points de pouvoir quand les joueurs en ont vraiment besoin, avant que ses récompenses ne commencent à s'espacer. Cela dit, vous pouvez toujours les récupérer dans les maîtrises avant leur suppression.

-6 642 crédits

Cela signifie que nous ajoutons un peu plus de crédits à l'économie du jeu au total.

+4 800 blings (soit une valeur de 32 051 blings si on compte les prix Starr)

Ces blings seront ajoutés à l'économie du jeu. Ils ne seront pas transférés où que ce soit.

Il est important de noter que ces montants sont basés sur la valeur économique des prix Starr. Voici leur valeur moyenne :

Prix Starr aléatoire - Valeur moyenne

Pièces : 66,11

Points de pouvoir : 13,76

Crédits : 12,16

Blings : 87,51

Prix Starr légendaire - Valeur moyenne

Pièces : 1358,7

Points de pouvoir : 0

Crédits : 286,4

Blings : 1 095,1

Refonte de la voie des trophées

Les trophées jouent un rôle important dans Brawl Stars et la voie des trophées guide les joueurs dans le jeu, mais sous sa forme actuelle, elle n'est pas aussi passionnante qu'elle pourrait l'être. Afin de rendre ce parcours dans le jeu plus fun et plus gratifiant pour tous les joueurs, nous développons considérablement la progression à ce niveau et nous y apportons des changements visuels plus adaptés à Brawl Stars !

Désormais, la voie des trophées sera pleine de récompenses plus intéressantes que vous pourrez récupérer en gagnant simplement plus de trophées, où que vous en soyez de votre aventure de joueur.

Nous ajoutons aussi beaucoup plus de blings à la nouvelle voie des trophées et davantage de paliers jusqu'à 100 000 trophées.

Vous pouvez voir la comparaison entre l'ancienne voie des trophées et la nouvelle ci-dessous :