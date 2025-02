À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous mettons à l'honneur la grenouille arlequin, une espère qui vit dans les profondeurs de la jungle amazonienne, avec l'événement Chasse aux grenouilles. Ces petits amphibiens hauts en couleur sont menacés d'extinction ; 40 % de l'espèce a disparu. Le changement climatique et la disparition de notre biodiversité sont tous deux le résultat des activités humaines non durables. La déforestation en faveur de l'agriculture, de l'industrie animale ou même de construction, ou la surpêche et l'exploitation minière, tout cela a un impact sur les animaux sauvages, les plantes et les écosystèmes qui nous entourent.

En participant à l'opération Jouons pour la planète avec Green Game Jam, nous espérons renforcer le lien entre nos joueurs et la nature, et les sensibiliser au rôle essentiel qu'elle joue sur notre bien-être. Sur notre planète, tout est connecté. La nature est ce qui nous donne l'eau de nos robinets, la nourriture dans nos assiettes, et bien plus encore. Et si la nature n'est pas en bonne santé, alors nous non plus.



Nous pouvons toutes et tous apporter notre contribution rien qu'en en apprenant plus sur les effets du changement climatique, et notre propre impact personnel sur le monde qui nous entoure. Pour en savoir plus : https://www.milkywire.com/greengamejam/supercell/brawl-stars-amazon

Et si vous aimez cet événement, VOTEZ pour Brawl Stars pour la récompense "Choix des Joueurs" des Green Game Jam Awards : https://greengamejam.playing4theplanet.org/participants/brawl-stars