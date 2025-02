L'événement Pizza Planète commence TOUT DE SUITE ! Vous pouvez gagner le skin Surge l'Éclair et le nouveau brawler Meeple GRATUITEMENT !

Votre mission : récupérer des parts de pizza et les dépenser sur des offres dans le magasin de Pizza Planète !

"Comment récupérer ces délicieuses parts de pizza ?"

Rien de plus simple ! Vous pouvez les obtenir grâce à différentes sources :

Le calendrier des parts de pizza dans le magasin (une fois par jour)

Les offres du jour dans le magasin de Pizza Planète

Les quêtes de saison

Le concours classé

Vous voulez plus de parts sans devoir vous acharner au travail ? Vous pouvez en acheter dans le magasin contre des gemmes !

"Qu'est-ce que je peux faire avec les parts de pizza ?"

Dépensez vos parts de pizza dans le magasin de Pizza Planète, situé sur la gauche de l'écran principal. Vous y trouverez :

UN LOT GRATUIT par jour !

Le nouveau brawler, Meeple

Des skins Force Starr

Des cadeaux (les fêtes Brawl ne finissent jamais !)

Des cosmétiques (skins, icônes de profil, tags, émotes et blings)

Des objets de progression (pièces, points de pouvoir, prix Starr d'hypercharge)

Le skin Surge l'Éclair (pour ceux qui ont débloqué Surge)

"Comment puis-je obtenir le skin Surge l'Éclair ?"

Si vous avez déjà débloqué Surge, vous pouvez obtenir le skin Surge l'Éclair gratuitement !

Si vous n'avez pas débloqué Surge, ne vous inquiétez pas :

Surge sera disponible dans le magasin de Pizza Planète tout au long de l'événement. Puisqu'il est légendaire, il coûte pas mal de parts de pizza. Mais si vous bossez dur, vous pourrez donc débloquer un brawler légendaire gratuitement !

Sinon, vous pouvez aussi le débloquer avec des crédits. Le skin sera disponible pendant les quatre prochains mois à partir d'aujourd'hui !

Et si vous n'avez pas envie de grind, vous pouvez acheter Surge dans le magasin contre des gemmes.

"Quelqu'un a parlé de concours ?"

Et oui, le concours classé est de retour, et porte cette fois-ci sur les modes en 2c2 ! En plus, vous gagnerez des points même en perdant !

Chaque jour, vous recevrez des tickets de participation. Les tickets non utilisés seront réinitialisés après 3 jours.

Tous les 3 jours, un nouveau mode en 2c2 sera à l'honneur.

Toute action effectuée en combat (éliminer des brawlers, infliger des dégâts, soigner des alliés, remplir des objectifs) vous donnera des points.

Que vous gagniez ou non, vous serez récompensé ! Les victoires multiplient les points remportés.

Amusez-vous avec les nouveaux modes en 3c3, Hockey Brawl et Livraison spéciale tout au long de l'événement !

"Combien de parts de pizza puis-je obtenir gratuitement ?"

Il y a plein de moyens de remporter des parts de pizza ! Voici les détails :

Le calendrier pizza : 12 parts de pizza par jour (360 au total)

Le dévoilement d'offres dans le magasin de Pizza Planète : 1 par dévoilement (~120 au total) Le total peut dépendre de votre achat de certaines offres.

Les quêtes de saison : 30 parts par quête (330 au total)

Le concours classé : jusqu'à 150 parts de pizza par concours (1 650 au total si vous gagnez tous vos matchs, ou ~990 en moyenne).

Des petits cadeaux : 100 parts, offertes deux fois (200 au total)

Nombre maximum de parts de pizza que vous pouvez obtenir gratuitement : 2 660 (avec un taux de victoire de 100 % dans les concours)

Nombre moyen de parts de pizza que vous pouvez obtenir gratuitement : 2 000 (avec un taux de victoire moyen dans les concours)

"Et l'ananas sur la pizza, ça marche ?"

Ça, c'est à vous d'en décider... 🍍