Nouveaux Gadgets

Changements d’Équilibrage

Buffs :

Résidus Chimiques dure 5 secondes de plus (15→ 20 sec), et ajoute aussi une zone de ralentissement en plus de donner la vision.

Les gadgets de Squeak étaient aussi utiles que des jouets pour chien machouillés. Désormais, chacun d’entre eux apporte un avantage et devrait offrir plus d’options selon la stratégie que vous souhaitez opérer avec Squeak.

Le nouveau Pouvoir Star “Hypothermie” plus les ennemis sont gelés, plus leurs dégâts sont diminués. La diminution peut atteindre 50% au maximum.

- Griff se sent mal de jouer sans son gadget “Pourboire”, et c’est un choix évident. En réduisant son % mais en augmentant la vitesse de décharge du tir, cela devrait offrir aux joueurs la possibilité d’avoir plus de décisions intéressantes lorsqu’il s’agit de choisir quel Pouvoir Star prendre, et aussi de rendre le personnage plus plaisant à jouer sans Pouvoir Star.

- Nous voulons effectuer plus de changements pour Bo dans le futur, pour commencer nous avons augmenté la vitesse de ses projectiles afin que ses tirs soient légèrement plus simples à toucher.

- Billie s’est vue jouée à nouveau en Cargaison, mais c’est tout. Augmenter certaines de ses statistiques devrait la rendre plus viable dans plus de cartes et compositions.

Nerfs :

Spike -

Spike a été très flexible pendant une longue période et la raison principale à cela est son gadget “Cactus en Pot” qui octroie un trop gros avantage et contre beaucoup trop de Brawlers. Réduire significativement les points de vie donnera la possibilité à plus de Brawler de l’affronter.

Cactus en Pot : PV réduit passant de 3500 à 1750.

Byron -

Byron est passé sous le radar pendant un certain temps sans changement, et a lentement monté en puissance grâce à la méta qui lui convenait très bien. Bien qu'il ne soit pas hors de propos, son super était trop facile à obtenir, alors maintenant, les Byrons devront travailler un peu plus dur pour y parvenir.

Obtention du Super au bout de 4 attaques de base au lieu de 3.

Fang -

Peu importe les coups de pied et les cris, Fang doit être nerf. Sa capacité à rayer l'équipe de la carte est inégalée, combinée avec son Pouvoir Star qui réinitialise son Super sur les entités tuées ET l'étourdissement, il était devenu une force sur laquelle il fallait compter. Il est maintenant plus vulnérable lorsqu'il fonce dans le tas et ne possède plus la force initiale.

PV de base passant de 4500 à 4300.

Dégâts du Super réduit à 1000 au lieu de 1200.

La durée de l’étourdissement de “Semelles en Acier” passe de 1 sec à 0,5 sec.

“Remise sur pied” ne recharge pas son Super après avoir tué une entité.

Eve -

Eve a été extrêmement forte, même après le nerf de sa portée. Bien que son deuxième Pouvoir Star soit problématique, elle est également très forte sans lui. La nerf à tous les niveaux devrait la rendre beaucoup plus conforme à l'endroit où elle doit être.

La vitesse des projectiles passe de 3700 à 3500.

Les PV de base passent de 3000 à 2900.

Les dégâts de base passent de 400 à 370.