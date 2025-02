Les Équipements sont des nouveaux objets déblocables aux niveaux 10 et 11 et qui ajoutent plus de progression et une nouvelle dimension stratégique au jeu.

Il y a 5 types d’Équipements différents et chacun d’entre eux octroie une compétence passive différente au Brawler auquel il est lié. Les Équipements se fabriquent dans la page des Brawlers et à l’aide de deux nouvelles monnaies : les Jetons d’Équipement et la Ferraille. Ces derniers s’obtiennent dans les Boîtes et dans la Boutique.



Les Équipements peuvent aussi être améliorés jusqu’au niveau 3, moyennant une augmentation de l’effet pour chaque niveau :



Équipement de Vitesse : Gain de vitesse en se déplaçant dans les buissons de 15/20/25%



Équipement de Santé : Régénération de 100/150/200 lorsque vous êtes immobiles.



Équipement de dégâts : Inflige 10/15/20% de dégâts supplémentaires lorsque vous avez moins de 50% de vos points de vie.



Équipement de Résistance : Réduit de 25/30/35% l’efficacité et la durée des effets de ralentissement et d’étourdissements.



Équipement de Bouclier : Obtention d’un bouclier de 300/450/600 points de vie. Le Bouclier se régénère de 5% toutes les 0,5 secondes lorsque votre barre de vie est au maximum.



Ils ne peuvent pas être transférés entre les Brawlers, donc lorsqu'un Équipement est fabriqué, il se retrouve lié au Brawler choisi.



Mais vous pouvez choisir quels équipements vous souhaitez utiliser avant un match à la manière d’un pouvoir star ou d’un gadget.



LES CLUBS

Les Clubs sont désormais déblocables à partir de 900 trophées.



Une nouvelle interface pour vous aider à trouver un Club.



La taille des Clubs passe à 30 membres.



LIGUE DES CLUBS

La Ligue des Clubs est une nouvelle compétition hebdomadaire pour les clubs !



Chaque semaine votre club sera opposé à 7 autres clubs et se battront sur 3 jours. Chacun de ces jours, les membres recevront 4 Tickets qui s'utilisent pour jouer des matchs et remporter des Trophées de Club qui pourront être convertis en récompenses !



Saisons

Une saison dure 1 semaine.



Les jours de compétition sont : Mercredi, Vendredi et Dimanche.



Chaque membre reçoit 4 Tickets qui se réinitialisent à la fin de la journée de compétition.



Tickets d’Or : 4 Tickets Supplémentaires par membre peuvent être obtenus pour jouer plus de matchs. Les Tickets d’Or sont achetables en Points Star ou en Gemmes.





Modes de Jeu et Matchmaking

Le Matchmaking se base sur la région géographique du Club.



En tant que membre d’un club, vous pouvez choisir de jouer un match Standard (BO1) ou un match Compétitif (Bo3 - même format que la Coupe Star)



1 Ticket est requis pour jouer un match Standard, et 2 Tickets pour jouer un match compétitif.



Les matchs Standards ont un mode de jeu et une carte disponibles par jour.



Les matchs Compétitifs partagent le même panel de cartes que la coupe Star.



Trophées de Club

Les membres d’un club remportent des Trophées de Club lorsqu’ils jouent des matchs. Jouer avec des membres du club permet de gagner un peu plus de Trophées de Club, et le nombre dépend aussi du type de match joué.