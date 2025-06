SHADE Faire un câlin à un adversaire au centre de l'étreinte active le super de Shade pour une courte durée et le fait charger plus vite.

MORTIS Sa ruée la plus longue lance aussi son super !

MOE Le mode Foreuse dure plus longtemps et permet de se ruer plus rapidement !

POCO Active son gadget Diapason quand il encaisse des dégâts !

Monsieur M. Son attaque principale se divise en plusieurs valises après le deuxième rebondissement.

MÉDOR L'attaque principale tire un projectile supplémentaire, et les projectiles rebondissent plus longtemps !

TICK Lance trois têtes avec son super ! Comment c'est possible ? Nul ne le sait.

CARL Sa vitesse de déplacement est fortement augmentée pendant qu'il utilise son super.

POLLY Ses attaques principales tirent deux balles au lieu d'une.

FRANK Santé et vitesse d'attaque augmentés. Santé et vitesse d'attaque augmentés.

BÉA Béa libère une abeille en colère dès qu'elle inflige des dégâts !

ASH Son super charge plus vite et lâche plus de robo-rats !

STU Chaque fois qu'il utilise un boost pendant son super, Stu tire partout autour de lui !

MAX Munitions infinies. Tout simplement.

BYRON L'attaque principale tire plus de projectiles !

JESSIE La tourelle est plus grosse, tire plus de projectiles et a plus de points de santé !

BELLE L'attaque principale se divise à l'impact !

BUZZ Lancer de torpille de Buzz a une plus longue portée, ses PV sont augmentés et son super charge plus vite !

GRAY Les portails dimensionnels attirent les ennemis vers eux quand Gray les utilise !

OLLIE Sa santé est augmentée et les ennemis sont hypnotisés plus longtemps !

LÉON Son super crée des illusions qui peuvent maintenant attaquer !

NITA Invoque deux Bruce pour le prix d'un !

EL COSTO Se déplace plus rapidement quand il saute avec son super, qui se recharge aussi plus rapidement.

BARTABA Les flaques de l'attaque principale restent plus longtemps !

PENNY Déploie deux canons avec son super !

BO Peut déployer un nombre illimité de mines en même temps !

LOLA Invoque un autre ego avec son super. Ça, c'est de l'ego surdimensionné.

HANK Tire des torpilles-chercheuses à chaque fois qu'il subit des dégâts.

CORBAC Ses couteaux reviennent maintenant vers lui comme un boomerang.

BERRY Laisse un sillage de crème glacée derrière lui.

COLETTE Tire aussi sur les côtés pendant son super.

SURGE Atteint le palier 3 avec un seul super (!). Sa vitesse de rechargement est augmentée.

RICOCHET Plus de ricochets ? Plus de ricochets pour Ricochet !

FANG Le super de Fang a une plus longue portée, il a plus de points de santé et son super charge hyper vite !

JUJU Gris-Gris est plus grand et a plus de points de santé ! Brrr...

AMBRE Son attaque principale projette deux souffles de feu, et Ambre laisse de l'huile derrière elle quand elle se déplace.

MEG Portée de l'attaque principale augmentée.

DRACO Après l'activation de son super, Draco reste sur le dos de son dragon jusqu'à sa prochaine élimination !

KENJI Vitesse de rechargement extrême !

FINX Le super de Finx s'active autour de lui et le suit quand il se déplace.

ANGELO L'attaque principale tire trois flèches.

SHELLY Tire tout autour d'elle avec son super... et il y a plus de plombs !

ROSA Son attaque principale fait pousser un buisson, et Rosa donne à son équipe de la visibilité dans les buissons !

EDGAR La portée du super est augmentée et le saut est plus rapide.

MEEPLE Son attaque principale tire plus de projectiles, qui traquent plus précisément les ennemis.

WALLY Chaque rebond de son attaque principale inflige des dégâts de zone.

JAE-YONG Laisse derrière lui un sillage qui augmente la vitesse de ses équipiers. Son super charge plus vite et sur la durée !

A.R.K.A.D. A.R.K.A.D. peut avoir plusieurs tourelles et elles ont plus de points de santé.

PAM Sa tourelle peut désormais soigner au-delà des PV de base du brawler !

TARA Son super fait apparaître plus d'ombres.

D'JINN Son super traque maintenant les cibles !

CHARLIE Libère des araignées en continu en se déplaçant.

LILY Son super peut rebondir plusieurs fois.

SPIKE Les épines de ses grenades ont une trajectoire plus longue et plus courbée.

COLT Son attaque principale a une plus longue portée et détruit les abris !

BULL Son super charge plus vite et sur la durée !

BROCK Les roquettes laissent d'immenses feux derrière elles !

GUS Crée un esprit à chaque fois qu'il touche un ennemi avec son attaque principale !

EVE Invoque une larve à chaque fois qu'elle subit des dégâts.