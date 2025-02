Maintenance 13/02/2023

Correction d'un bug qui provoquait l'absence d'affichage des parties dans certains modes de jeux spéciaux dans le journal de combat.







Maintenance : 26/01/2023





Correction du Super de Griff fonctionnant bizarrement lorsqu'il était utilisé près du bord de la carte



Correction de certains comportements étranges avec certaines offres spécifiques dans le magasin



Suppression de la gloire des profils qui l'avaient sans avoir débloqué tous les Brawlers







Maintenance : 12/01/2023

Changements d'équilibrage :





Chester

Étourdissement - Réduction des dégâts significative (1400 à 200)



Étourdissement - Réduction de la vitesse projectile de 25%



Étourdissement - Étourdissement réduit de 2 secondes à 1 seconde

Attaque principale - dégâts réduits (720 à 640)



Buster

Réduction de la durée du Super de moitié

Réduction des dégâts de base (1480 à 1320)



Réduction de la diminution de dégâts de Gilet Pare-Balles (20% à 10%)



Grom

Attaque principale : réduction de la vitesse des projectiles (880 ms à 840 ms - avant décembre ils étaient à 800 ms)



Gray

Piano forte - zone réduite de 50%



Mandy

Le temps nécessaire pour passer sur des tirs à longue distance à été réduit de 40%

Correction de bug

Correction d'un problème pouvant entraîner les joueurs à rester bloquer sur l'écran de chargement pendant 24 heures

Correction d'un problème rendant la hotbox du Super de Mandy bancale après être sortie des limites



Maintenance : 21/12/2022

Augmentation des récompenses du Pass Monde des bonbons et de tous les Pass Brawl à venir à partir de Janvier.

Après avoir pris connaissance des retours de la communauté, nous avons à nouveau regardé la progression des récompenses et avons pris la décision d'améliorer le Pass Brawl à partir de janvier. Le but étant que chacun des joueurs recevra un peu plus de pièces et de Points de pouvoir qu'avant. Gardez à l'esprit que plus de récompenses peuvent être gagnées dans le magasin de Club, les quêtes spéciales et les défis.

Voici les changements :

Pass gratuit

Points de pouvoir augmentés de 15.6%



Pièces augmentées de 9.4%



Crédits augmentés de 11.7%

Pass payant

Points de pouvoir augmentés de 6.7%

Récompenses bonus

Points de pouvoir augmentés de 5%



La Gloire que certains joueurs ont obtenu en exploitant le jeu a été enlevée





Mise à jour optionnelle (bientôt disponible aujourd'hui pour iOS et Android) :

Correction d'un problème d'affichage depuis l'écran de sélection de skin.

iOS : correction de l'interface des cadeaux dans le magasin si le joueur possédait tous les Brawlers.

Correction de la Gloire qui pouvait chevaucher le nom des joueurs dans certains cas.





Maintenance : 16/12/2022

Seconde maintenance afin de corriger quelques problèmes persistants rapport à la compensation.

Correction du délai de la relance de quête qui affichait un temps bien supérieur à la réalité

Correction du combo d'Émeri (Tempête épuisante combiné avec Mistral Soignant) qui ne faisait qu'1 point de dégâts aux ennemis.

Correction d'un bug où le Super de ralentissement de Chester ne fonctionnait pas s'il était tué après l'avoir activé.

La compensation est maintenant disponible - vous avez 2 semaines pour la récupérer. Les joueurs ayant eu à nouveau leurs récompenses de la Voies des trophées ne recevront aucune compensation (car ils en ont déjà bénéficié grâce au bug)*



Correction de quelques erreurs de traduction.

Correction d'un problème qui affichait le bouton d'abandon pour les joueurs n'ayant qu'un seul Brawler restant à débloquer.

Correction d'un bug où les Points de pouvoir supplémentaires ne se convertissaient pas en Pièces lorsque vous dépassiez la limite de Points de Pouvoir.

Quelques remarques sur la compensation :



La compensation est déjà disponible.

Elle se base sur votre nombre de trophées actuels et elle est divisée en palier (tous les 2500 trophées).

L'intervalle de niveau commence à 5000 Trophées et se termine à 25000. Les personnes au-dessus ou en dessous de cet intervalle recevront les mêmes récompenses que le niveau de trophée le plus proche auquel elles se trouvent.

Vous avez 2 semaines pour la récupérer, après il sera trop tard !



Cette compensation est SEULEMENT DISPONIBLE pour les joueurs n'ayant pas reçu leurs récompenses de la Voie des trophées une nouvelle fois - ceci était un bug.



Vous ne pouvez récupérer cette compensation qu'une SEULE fois.



Questions fréquentes :

Où sont mes récompenses de la Voie des trophées ?

Ceci était un bug. Personne n'aurait dû recevoir à nouveau les récompenses de la Voie des trophées. Ceux qui ont été en mesure de récupérer leurs récompenses, les garderont. Ceux qui n'ont pas pu, recevront une compensation à la place.

Pourquoi ne donnez-vous pas les récompenses de la Voie des trophées à tout le monde ?

Le bug a affecté les joueurs de manière inconsistante, ce qui signifie qu'il a donné un ensemble de récompenses aléatoires basées sur le nombre de Trophées que les joueurs avaient. Il est donc possible que certains joueurs avec moins de trophées aient obtenu plus de récompenses que les joueurs qui avaient plus de trophées. La compensation récompensera les personnes en fonction de leurs propres progressions. Plus vous avez de Trophées, plus vous en obtiendrez (en fonction des paliers de Trophées, pour chaque tranche de 2500 trophées à partir de 5000 Trophées au total).



Pourquoi cela a pris une semaine ?

Outre de nombreuses discussions et calculs sur ce que devrait être la compensation, et qui devrait en bénéficier, nous avons dû développer une nouvelle fonctionnalité qui nous permettrait de cibler UNIQUEMENT les joueurs qui n'étaient pas affectés par ce bug. Les décisions, le développement, les tests et la mise en œuvre prennent beaucoup de temps.





Maintenance 12/12 :

- Correction d'un bug permettant à certains joueurs de récupérer de nouveau les récompenses de la Voie des Trophées après la mise à jour

--------------------------

Nouveau Brawler : Mandy (Chromatique)

Mandy est la PDG du Monde des bonbons de Star Park. Elle a l'air gentille, mais ce n'est qu'une façade pour les clients. Quand elle est seule, elle est toujours grincheuse, soit parce que Chester l'agace, soit parce que les clients continuent d'agir comme… des clients.

Attaque : Ça peze

Mandy utilise son distributeur de bonbons pour infliger des dégâts aux ennemis. Lorsqu’elle est immobile, elle gagne de la concentration et augmente sa portée.



Super : Rayon sucré

Mandy tire un rayon sucré qui traverse les ennemis et le décor, infligeant de lourds dégâts..



Gadget 1 : Caramélisation

Le prochain projectile de Mandy ralentit les ennemis pendant 2,5 secondes.



Gadget 2 : Écroulis de chocolat

Le prochain projectile de Mandy transperce les ennemis et le décor.



Pouvoir Star 1 : Sucre lent

Lorsqu’elle est concentrée, Mandy augmente sa vitesse d’attaque de 20%.



Pouvoir Star 2 : Bonbon Dur

Lorsqu’elle est concentrée, Mandy obtient un bouclier de 20%.







Nouveau Brawler : Gray (Mythique)



Avec Lola, Gray est le second Brawler du Trio Brawlywood ! Il ne parle pas beaucoup, mais il utilise son corps et des gestes pour s’exprimer.



Attaque : Pistodoigts

Tire en ligne qui inflige des dégâts lorsqu’il touche un adversaire.



Super : Portail dimensionnels

Gray créer des portes pour lui et ses équipiers afin de s’échapper rapidement ou pour réaliser des attaques surprises !



Gadget : Canne ferrée

La prochaine attaque de Gray avec son Pistodoigts lance une Canne Ferrée qui attire un peu les adversaires.



Gadget : Piano Forte

Le prochain coup de Gray avec le Pistodoigts laisse une cible au sol sur laquelle un piano tombe et inflige des dégâts aux adversaires. Ce serait dommage si quelqu’un se blessait, pas vrai ?



Pouvoir star : Blessure factice

Quand Gray a tous ses points de vie, les prochains dégâts qu’il reçoit sont réduits de 25%.



Pouvoir Star : Nouvelle Perspective

Vous et vos alliés vous soignez de 1000 PV lorsque vous utilisez les portes.





Nouveau Brawler : Chester (Légendaire)



Chester est un farceur chaotique qui est extrêmement énervant, surtout pour Mandy. Il trouve ça drôle, mais seulement parce que c'est comme ça qu'il exprime son affection.



Attaque : Chapeau à grelots

Chester tire des grelots de son chapeau, un, puis deux et au final trois grelots.



Spécificité : Diable à ressort

Ce Brawler commence le combat avec un super aléatoire, qui change après chaque utilisation.



Super 1 : Bonbombe

Chester lance un bonbon qui explose et détruit le décor, blessant et repoussant les ennemis.



Super 2 : Boule de mammouth

Chester tire un énorme bonbon dur qui étourdit les ennemis touchés.



Super 3 : Mistral gagnant

Chester lance un nuage de poudre de réglisse qui empoisonne les ennemis, infligeant des dégâts sur la durée.



Super 4 : Tac tic

Chester recouvre le sol de bonbons, blessant tous les ennemis qui marchent dessus.



Super 5 : Menthoss

Chester mange un bonbon à la menthe fraîche qui le soigne progressivement..



Gadget 1 : Dé pipé

Chester obtient un autre super aléatoire, qui remplace son super actuel.



Gadget 2 : Jelly bean

Chester mange un bonbon au goût mystère et reçoit un boost aléatoire pendant 5 secondes.

Boost de vitesse

Buff de dégâts

Soin sur la durée



Pouvoir Star 1 : BELL'O'MANIA

Ajoute une étape avec 4 grelots à l’attaque de Chester.



Pouvoir Star 2 : Perspicace

Chester sait toujours quel sera son prochain super.





Nouveaux Skins

Saison le Monde des bonbons #candyland

Mandy Magma (Pass Brawl, Palier 70, 149 Gemmes)



Nita Pied Sucré (Pass Brawl, Palier 1, 79 Gemmes)



PiñatAsh (Coupe Star, 25,000 Points Star ou 149 Gemmes)



Buzzette (149 Gemmes)



Darryl Cupcake (149 Gemmes)



Fêtes Brawl Obscures

Les skins des Fêtes Brawl obscures ne sont pas saisonniers et seront disponibles dans le magasin au travers d’une rotation régulière.

Ambre Reine des Glaces (149 Gemmes)



Sam Yéti (149 Gemmes)



Ash Krampus (79 Gemmes)



Brawl Lunaire 2023

Les skins Brawl Lunaire ne sont pas saisonniers et reviendront dans le magasin au travers d’une rotation régulière.

Eve Biker (149 Gemmes)



Griff record (79 Gemmes)





Autre

Shelly Classique (Brawlidays, Gratuit le 25 décembre)



Gus Champion du Monde (149 Gemmes)



Sam Nounours (Saint-Brawlentin, 29 Gemmes)



MC Mandy (29 Gemmes)



Chester Obscur (29 Gemmes)



Gray Fugitif (29 Gemmes)





La Route Starr

La Route Starr est la nouvelle façon de débloquer les Brawlers !



Vous pourrez débloquer tous les Brawlers non-chromatiques sur la Route Starr



En fonction de votre expérience et de votre progression en débloquant des Brawlers, vous aurez soit un Brawler pré-défini à débloquer ou la possibilité de débloquer un Brawler d’une rareté spécifique parmi une liste prédéfinie de Brawlers.



Lorsque vous collectez des Crédits (voir ci-dessous) vous progresserez pour débloquer ce Brawler.



Si vous avez le choix entre différents Brawlers pour ce palier de déblocage, vous pourrez échanger entre les différentes options à n’importe quel moment et vous aurez une dernière chance de changer une fois que vous aurez collecté tous les Crédits nécessaires pour cette rareté de Brawlers.



Lorsqu’un nouveau Brawler est mis en jeu, vous pouvez changer pour débloquer ce brawler si vous avez les points requis (voir ci-dessous)



Si vous avez collecté tous les brawlers non-chromatiques , tous les Crédits récupérés à partir de ce moment iront dans la progression de votre Gloire .



Vous pouvez accélérer le processus de déblocage d’un brawler en utilisant des gemmes à n’importe quel moment depuis la Route Starr ou l’écran du Brawler.



Tous les Brawlers peuvent désormais être achetés avec des Gemmes à n’importe quel moment depuis l’écran des Brawlers.



Magasin chromatique

Vous pouvez acheter des Brawlers Chromatiques de votre choix en utilisant des Crédits Chromatiques ou des Gemmes

Afin d'acheter un Brawler avec des Crédits Chroma, vous devez remplir les critères minimum pour ce Brawler qui se basent sur le nombre de Brawlers Chromatiques que vous possédez à ce moment



Si tous les Brawlers sont collectés, les Crédits Chromatiques peuvent être utilisés pour acheter de la progression de Gloire .



Le prix des Brawlers chromatiques (en Crédits Chromatiques et en Gemmes) suit la formule habituelle de diminution de la rareté chromatique par saison, c'est-à-dire que pendant la saison, la valeur du Brawler est légendaire, puis mythique et finalement, épique. Pour acheter le Brawler Chromatique de la saison en cours, vous devez également atteindre le Palier 30 dans le Pass Brawl. Le dernier Brawler Chromatique ne peut pas être acheté directement contre des gemmes car il est préférable de le déverrouiller à partir du Pass Brawl Premium dans ce cas précis.



Sortie des nouveaux Brawlers dans la Route Starr

Lorsque nous sortons un nouveau Brawler, vous pouvez choisir de changer votre progression en cours pour le nouveau Brawler. Cependant, nous avons mis en place quelques règles pour empêcher les nouveaux joueurs et les anciens d’être bloqués trop longtemps dans leur progression.



Afin d’être éligible pour débloquer le nouveau Brawler, vous devez avoir débloqué un Brawler de cette même rareté avant la sortie

La fenêtre de décision pour changer la progression vers le nouveau Brawler est de 7 jours , après quoi le Brawler sera déplacé à la fin de la Route Starr



Une fois que vous avez pris la décision de débloquer un nouveau Brawler, vous pouvez décider d’abandonner le processus de déblocage et de retourner vers le Brawler sur lequel vous étiez en train de travailler. Si vous choisissez de faire cela, vous ne serez pas en mesure de retourner sur le nouveau Brawler et celui-ci sera placé à la fin de la Route Starr



Changements relatifs aux monnaies

Modifiés :

Points de pouvoir Tous les Points de pouvoir spécifiques à un Brawler et les Points de pouvoir universels deviennent désormais les Points de pouvoir. Les Points de pouvoir (PP) sont désormais une monnaie qui peut être accumulée à l’échelle du compte

Capacité maximale par joueur : 4,000



Ajoutés:

Crédits Utilisés pour débloquer tous les Brawlers non-Chromatiques à travers la nouvelle Route Starr

Obtenables de plusieurs manières (Pass Braw, Route des Trophées, Magasin, Quêtes et Défis)



Crédits Chromatiques Obtenable grâce au Pass Brawl Gratuit ou le Magasin

Peut-être utilisés pour acheter des Brawlers Chromatiques dans le Magasin Chromatique Capacité maximale par joueur : 5,000



Pass Brawl

Les récompenses du Pass Brawl ont été significativement modifiées avec la disparition des Boîtes Brawl du jeu



Au vu des changements, vous ne pouvez désormais sauvegarder qu’un seul Pass Brawl (au lieu de deux). Les anciennes saisons seront automatiquement collectées lorsque vous atteignez la limite.



Les récompenses supplémentaires lorsque vous avez terminé le Brawl Pass sont également modifiées et passent d’une grosse boite tous les 500 jetons à :

Credits x 27

Pièces x 145

Points de pouvoir x 38





Récupération automatique et compensation exceptionnelle pour les détenteurs du Pass Brawl Premium

Le 12 décembre 2022, toutes les Boîtes Brawl dans votre inventaire seront automatiquement récupérées. Cela affecte le Pass Brawl (saison précédente et saison en cours), la Voie des Trophées et les Boîtes Brawl sauvegardées avant l’introduction du Pass Brawl. Les Brawlers sortis après le 12 décembre 2022 ne pourront pas être débloqués via les Boîtes Brawl, mais vous pourrez tout de même trouver les autres Brawlers dans ces boîtes.



Les joueurs ayant acheté le Pass Brawl Premium avant la Mise à jour recevront un supplément en crédit en fonction de la progression actuelle. Ce qui veut dire que plus vous êtes avancés dans le Pass Brawl avant la mise à jour, plus vous recevrez de Crédits !



Les joueurs qui auront acheté le Pass Brawl avant la mise à jour et les joueurs qui achèteront le Pass Brawl au cours de la saison actuelle (qui se termine le 2 janvier 2023) recevront une compensation unique de 80 gemmes (d’une valeur de 4,99$) qui sera disponible dans le magasin !



Compensations

À chaque fois qu’une Boîte Brawl était donnée en compensation, les récompenses ont été modifiées.



Lorsque vous receviez des Points de Pouvoir, vous allez maintenant obtenir des Pièces à un ratio de 2 pièces par point de pouvoir.



Les packs d’émoticônes sont maintenant compensés par 275 Crédits



Magasin journalier

Étant donné que nous avons supprimé les Boîtes Brawl et les Points de pouvoir spécifiques à un Brawler et que nous vous permettons d'acheter des Pouvoirs Star et des Gadgets directement à partir de l’écran des Brawlers, nous avons pris la décision de supprimer le Magasin journalier dans sa forme actuelle, cependant - nous vous offrirons toujours une récompense quotidienne GRATUITE. Nous pourrions réintroduire un Magasin journalier à l'avenir.



Le Magasin journalier a été complètement retiré



Une nouvelle récompense GRATUITE a été ajoutée au Magasin



Récompenses :

Pièces

Points de pouvoir

Crédits

Crédits Chromatiques





Équipements

Nouveaux équipements mythiques :

Corbac - Toxines Supérieures - Augmente les dégâts causés par les effets de poison de 30 %.



Léon - Fumée Sombre - Augmente la durée du Super de 1 seconde



Émeri - Tempête Épuisante - Réduit les dégâts ennemis de 10% dans la tempête de sable (Super)



Spike - Épines Épineuses - Le Super ralentit 50 % plus efficacement



Nouveaux Objets Cosmétiques

Émotes x 64



Chester x 9 (animées)



Mandy + Mandy Magma x 18 (animées)



Gray x 9 (animées)



Nouveaux Skins x 11



Anciens Skins x 9



Saisonnières x 8 (animées)



Nouveaux Tags x 16



Brawlers Légendaires x 7



Brawl Stars 4ème Anniversaire x 2



Le Monde des bonbons (Saison Pass Brawl) x 2



Brawlentines x 2



Tags gratuits Brawlidays x 2



Brawl Lunaire x 1



Images de profil x 21



Ancienneté du jeu x 4 (anniversaire)



Saisonnières + Mise à jour du Thème x 17



Défis

Quêtes

Les Brawlers peuvent désormais être définis en tant que récompense de quête



Cartes, Modes de jeu & Changements de rotation

7 Nouvelles Cartes de Duels - le mode Duels deviendra un mode permanent

Hamilton's End

Black River

Petticoat Duel

Swallow Cut

No excuses

Gladiators

Hotheaded



Snowtel Thieves AKA Trophy Thieves AKA Present Plunder is... back!



Changement des environnements de cartes

Ajoutés :



Candy Land (Nouveau)



Jeu de combat



Hôtel enneigé de Monsieur. M



Enlevé :



Retropolis



Changements d’équilibrage

Buffs



Monsieur M. Augmentation des dégâts de base 720 → 760 (+5%)

Monsieur M. a ressenti les effets des perspectives économiques, mais heureusement, il a investi dans les bonnes actions et a retrouvé une partie de sa puissance !



El Primo Augmentation des dégâts du Super 800 → 960 (+20%)

Eeeel Buffoooo ! Lui donner un peu plus de puissance à son super devrait lui permettre d'être plus menaçant et d'avoir plus de burst !



Colt Augmentation de la vitesse des projectiles de l’attaque de base 3804 → 4000 (+5%)

Un changement sur Colt ?! Vous avez bien lu. Notre pistolero a pris du retard sur certains des tireurs les plus récents. L'augmentation de sa vitesse de tir facilitera légèrement la réussite de ses tirs, mais une visée aguerrie sera toujours plus récompensée et il restera un Brawler qui nécessite un certain niveau de jeu.



Jessie Augmentation des PV des tourelles 3000 → 3300 (10%)

Jessie et sa tourelle ont été largement éclipsées à des niveaux de jeu plus élevés, car sa tourelle peut être détruite généralement sans trop de soucis. Augmenter un peu ses PV changera un peu la donne, et c'est également un pseudo-buff de sa capacité à la maintenir en vie avec son Pouvoir Star. Scrappy, je te choisis !



Bull Augmentation des dégâts du Super 800 → 960 (+20%)

Bull s’est lui aussi retrouvé dans le même bateau qu’El Costo, et subira un changement similaire car son super est assez décevant à utiliser la plupart du temps. Il devrait maintenant devenir un meilleur moyen d’engager et de finir.



Billie Augmentation des PV de base 4400 → 4600 (+5%)

Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de homeruns pour Billie ces derniers temps, elle va bien mieux qu'avant ! Un peu plus de PV devraient l'aider à affronter les Brawlers les plus habiles et à réussir à utiliser ses dégâts déjà assez impressionnants.



Grom Augmentation des dégâts de base 1100 → 1160 (+5%)

Augmentation de la vitesse des projectiles de base 800 → 880 (+10%)

Des bombes plus rapides ! Cela devrait l'aider à mieux toucher ses projectiles, mais devrait encore laisser le temps aux joueurs de les esquiver.



Dynamike Réduction du temps de visée de l’attaque de base de 10% (1100 ms → 1000 ms)

Le problème avec notre Brawler explosif préféré est que plus vous devenez bon, plus vos adversaires deviennent meilleurs pour esquiver. Le délai d'explosion de ses dynamites n'était pas assez court et la plupart des joueurs trouvaient assez facile de les esquiver avant qu'elles explosent. Réduire cette fenêtre rendra l'esquive un peu plus difficile et récompensera une bonne visée. Cela signifie également que nous buffons les Dyna-Jumps, mais vous ne pouvez plus réaliser de double Dyna-Jump. Nous comprenons que cela puisse déranger certains Dyna-Jumpers, mais avant de faire ce que vous faites de mieux sur les réseaux sociaux, veuillez nous faire savoir si le buff a fonctionné pour lui ! Nous pourrons ajuster le saut plus tard.





Sam Augmentation des PV de base 5200 → 5400 (+4%)

Il a eu du mal à donner les coups dont il est capable après les nerfs précédents de son Pouvoir Star. Un changement sur ses points de vie devrait l'aider à être plus efficace sans son Pouvoir Star de guérison, et également à le buff légèrement, mais pas au même niveau qu’avant les pré-nerfs. Espérons que la vengeance contre les robots reviendra.



D’jinn Équipement - Parle à ma main - Augmentation de la portée 1 case → 3 cases

La portée était plus longue mais nous continuons à manquer son Super, c'est donc probablement quelque chose qui n'allait pas avec l’Équipement.



Gaël Réduction de la charge de son Super avec ses attaques de base 120 → 90 (-25%)

Réduction de la charge de son Super avec son super 170 → 100 (-40%)

Réduction de la durée de son gadget “Générateur de tornade” 200 → 100 (-50%)

Gale a été le roi du contrôle et est LE choix pour la plupart des cartes de Brawlball en raison de sa défense stellaire, mais il peut également contrer à lui seul presque tous les tanks du jeu. Comme Monsieur M., nous ne voulons pas non plus le mettre à la retraite, mais il est clair qu'il était capable de cycler son super et d'arrêter une grande majorité des Brawlers, pas seulement des tanks. Réduire légèrement son contrôle signifie que vous devez maintenant toucher plus de coups pour accéder à ce contrôle et ce burst.





Nerfs



Otis Réduction des dégâts de base 460 → 440 (-5%)

Sa polyvalence ainsi que ses dégâts en ont fait un très bon choix la plupart du temps après son précédent buff, donc la réduction de ses dégâts devrait lui permettre d'être toujours assez bon, mais aussi permettre aux autres Brawlers de remplir son rôle de manière adéquate.



Griff Réduction de la charge du Super obtenue via le Super (-23 %). Réduction de la charge du Super obtenue via les attaques de base (-10 %)



Griff, aussi ironique que cela puisse paraître, était dans la zone verte depuis trop longtemps. Il était tout simplement trop facile d'obtenir son super et de le cycler, maintenant les joueurs de Griff doivent être un peu plus conscients du moment où utiliser le super, et une meilleure visée sera récompensée.

Buster Réduction de la vitesse d’enchaînement des attaques de base 200 → 250 ms (+25%)

Réduction des PV de base 5000 → 4800 (-4%)

Buster, était un peu trop puissant, surtout entre des mains expertes. La réduction de certains de ses dégâts et de sa puissance de base permet à davantage de bagarreurs de se confronter plus facilement à lui. Il est toujours le meilleur ami que vous puissiez trouver à Starr Park.





Correction de bugs