Maintenance - 3 avril



Encore plus de corrections pour Willow ! ;_;

Correction de ses effets visuels et sonores

Correction de sa logique d’attaque (elle peut maintenant casser les objets cassables !)

Maintenance - 30 mars



Avant que Willow arrive, nous corrigeons quelques bugs en lien avec ses mécaniques de jeu :

Correctifs en lien avec son Super.

L'attaque principale de Willow inflige désormais des dégâts à l'impact.

La charge du Super de Willow est un peu plus rapide, passant de 5 coups à 4 coups pour l'obtenir.

Maintenance - 8 mars



Nous supprimons l'intégration avec LINE Messenger pour Brawl Stars, vous ne pourrez donc plus ajouter vos amis via LINE. Vous n'avez aucune manipulation à faire à ce sujet là.



La raison derrière cela est que cette intégration pouvait faire planter le jeu pour certains joueurs.



Il est important de stipuler que :

Vous perdrez les amis que vous avez ajouté via LINE Messenger

Vous ne perdrez pas votre progression de compte

Autres correctifs :



Correction du profil de joueur qui ne sauvegardait pas correctement la personnalisation

Correction des points d'apparitions pour deux des nouvelles cartes de Survivant Duo

Suppression des murs indestructibles en Basket brawl

Amélioration de quelques cartes possédant des murs indestructibles (cartes de Brawl Ball et Duels incluses)

Correction des requêtes d'ami "fantômes" chez certains joueurs

Modifications de certains titres



Correctifs de la mise à jour optionnelle (Disponible sur Android et iOS) :

Correction du bug où la voix de Shelly était présente sur les autres profils de joueur peu importe le Brawler choisi en tant que favoris.

Correction d'un bug qui faisait planter le jeu lors de l'ouverture d'un profil depuis une requête d'ami ou un ami suggéré.

Correctifs visuels pour le Magasin et l'Écran d'accueil de combat.

Correction d'un plantage rare lors de l'édition du profil

Correction d'un plantage rare lors de l'utilisation du Super de Gray

Suppression de l'avertissement de connexion au démarrage du combat pour les appareils rapides.





Nouveau Brawler : R-T (Chromatique)

Attaque de base : Tape-cible/Extatique Tire un projectile unique qui marque sa cible à l’impact. Les dégâts infligés à la cible consument la marque, lui infligeant des dégâts supplémentaires. Lorsqu’il est séparé, R-T attaque une zone autour de ses jambes et de la partie supérieure de son corps, lui donnant la possibilité d’attaquer deux zones en même temps.

Super : Cache-cache/Onde radar Lorsqu’il est au complet, R-T se sépare en deux, laissant derrière lui ses jambes et octroie un boost de vitesse de déplacement à sa tête. Ses attaques infligent désormais des dégâts en zone. Les deux parties de son corps partagent les points de vie, et détruire une des deux parties élimine les complètement R-T. Attaquer avec la tête reproduit l’attaque avec les jambes, les deux parties peuvent marquer les ennemis. Si séparé, R-T redevient entier, se téléportant à l’emplacement de ses jambes, se soignant et obtenant temporairement un bonus de réduction des dégâts subis.

Gadget : En ligne R-T contacte ses jambes lorsqu’elles sont scindées, ralentissant et infligeant 500 points de dégâts aux brawlers qui se trouvent entre eux.

Gadget : Hacks ! Consume instantanément toutes les marques actives sur les brawlers ennemis, leur infligeant des dégâts.

Pouvoir Star : Enregistrement La tête et les jambes d’R-T subissent 20% de dégâts en moins lorsqu’ils sont scindés.

Pouvoir Star : Calcul mental Les marques durent 3 secondes de plus







Nouveau Brawler : Willow (Mythique)

Attaque de base : Lanterne maudite Willow lance sa lanterne, infligeant des dégâts continus aux ennemis touchés.

Super : Parasite Willow lance un parasite sur un brawler ennemi pour le soigner et prendre le contrôle de son esprit. Elle peut utiliser les attaques du brawler ennemi et le déplacer. Le contrôle s’arrête après 4 secondes ou lorsque le brawler n’a plus que 30% de santé.

Gadget : Sortilège La prochaine fois que Willow utilise Lanterne maudite, elle inflige 500 points de dégâts supplémentaires et inflige des dégâts instantanément.

Gadget : Plongeon Willow plonge pendant 2 secondes, ce qui l’empêche d’agir et la rend impossible à cibler pendant toute la durée.

Pourvoir Star : Amour aveugle Lanterne maudite réduit également la vitesse de rechargement des brawlers touchés de 25%.

Pouvoir Star : Obsession La vitesse de déplacement des ennemis touchés par le parasite augmente de 25%.







Nouveaux Skins

Saison : MYSTÈRE AU QG - License Brawl Skins

El Majordomo (Pass Brawl Tier 1, 79 Gemmes)

R-T Pourpre (Pass Brawl Tier 70, 149 Gemmes)

Polly Mariposa (Coupe Star, 25,000 Points Star/149 Gemmes)

Gray Détective (79 Gemmes)

Gray Détective deluxe (Seulement valable pour les possesseurs de Gray Détective - 29 Gemmes)

Bull Magnat (149 Gemmes)

Le Clan Ayakashi

Otis Oni (149 Gemmes)

Mike Tengu (149 Gemmes)

Lola Kitsune (149 Gemmes)

Refonte graphique

Bugs Penny (79 Gemmes)

Bugs Penny maléfique (10,000 Points Star, 79 Gemmes)

Jessie Tanuki (149 Gemmes)

Jessie Estivale (79 Gemmes)

Plus de Skins !

Nani Cloche (79 Gemmes) | Pâques

Carl Sultan (149 Gemmes) | Brawl Lunaire

Janet Popstar (79 Gemmes)

Frank Chevalier sans tête (149 Gemmes) | Supercell MAKE

CR-TS (29 Gemmes)

Willow Axolotl (29 Gemmes)

Or/Argent massif

Gus

Gray

Chester

Sam

Buster

Mandy

Maîtrises

Qu’est-ce que les maîtrises ?

Les maîtrises sont un nouveau système de progression qui remplacera le système d’expérience actuel. Votre niveau actuel d’expérience sera sauvegardé et visible sur votre profil de joueur.

C’est très simple : vous gagnez des points avec les brawlers en gagnant des matchs (Ligue des trophées) ou des manches (Coupe Star et Ligue des Clubs). Le montant de points gagnés est déterminé en fonction de votre niveau actuel de trophées et votre rang en Coupe Star mais aussi en étant le joueur star. Plus vous serez haut en trophées/Coupe Star/Ligue des Clubs et plus vous obtiendrez de points en gagnant. Notre expérience passée avec les quêtes nous a fait comprendre à quel point il pouvait être difficile de créer des quêtes intéressantes (tout le monde se rappelle des passes en Brawl Ball ?). Nous avons donc décidé de simplifier les quêtes sur de la victoire pure.

Les joueurs gagneront 20% de points de maîtrise en plus s'ils sont joueurs star.







Autres choses à savoir !

Tous les joueurs commenceront au niveau 1 de Maîtrise.

Les points de Maîtrise et niveaux sont gagnés par Brawler.

Les points de Maîtrise et niveaux ne peuvent qu’augmenter, vous n’en perdrez pas en perdant des matchs ou des manches*

Les Maîtrises ne seront pas réinitialisées.

Il y aura un cap journalier par rapport au montant de Points de Maîtrise que vous pouvez gagner, afin de s’assurer que tout le monde ne joue pas à Brawl Stars de manière excessive ! Si vous atteignez ce cap, c’est un bon rappel pour prendre une pause :D



* Un peu plus de contexte sur cette décision : notre but était de créer un système inclusif et accessible plutôt que de simplement créer un système pour une minorité. La logique veut que si vous jouez un Brawler assez longtemps pour atteindre le plus haut niveau de Maîtrise, vous serez logiquement meilleur à le jouer.







Qu’obtenez-vous à devenir un Maître sur un Brawler ?

Un nouvel icône qui déchire s’affichant au début d’un match et sur votre profil.

Chaque niveau de Maîtrise débloque une récompense unique. En fonction de la rareté du Brawler, certains Brawler ont de meilleures récompenses que d’autres.

Les récompenses des niveaux inférieurs sont basés sur la progression (Pièces Points Star, Crédits). Les Crédits Chromatiques sont seulement disponibles sur la progression des Brawlers Chromatiques.

Les récompenses de niveau supérieurs sont basées sur les cosmétiques (nouvelles émotes, images de profil et les nouveaux Titres !)





Nouvel écran de début de combat

L’écran de Début de Combat est resté plus ou moins le même depuis la sortie globale de Brawl Stars en 2018, mais nous avons décidé qu’il était de lui apporter quelques améliorations. Le nouvel écran de début de combat offrira un aperçu de la carte de jeu puis une “Carte de joueur” plus détaillée du joueur qui entre dans le match. Les formats seront légèrement différents en fonction du mode de jeu.

Carte de joueur

La Carte de Joueur est un mélange d’informations prédéterminées et d’éléments configurables par vous. Les informations spécifiques sont :

Nom de joueur avec la couleur Votre nom de compte

Titre de joueur Se débloque au dernier tier de la Route de Maîtrises Une fois débloqué, il peut être utilisé avec n’importe quel Brawler

Niveau de gloire Il faut le débloquer au préalable

Niveau de maîtrise Montre votre niveau de maîtrise actuel sur le Brawler que vous utilisez

Brawler avec son Skin Montre le brawler et le skin que vous utilisez actuellement

Émote Vous pouvez utiliser n’importe quelle emote que vous avez débloqué, même si elle est spécifique à un Brawler

Image de profil Vous pouvez utiliser n’importe quelle image de profil que vous avez débloqué - vous pouvez en utiliser 2 en simultané







Objets cosmétiques

Émotes

Émotes “facepalm” pour tous les Brawlers (Route des maîtrises)

Émote de R-T

Émote de R-T Pourpre

Willow

Émotes de Skin pour : Polly Mariposa, Gray Détective, El Majordomo, Bull Magnat, Nani Cloche, Janet Popstar, Carl Sultan, Lola Kitsune, Mike Tengu, Otis Oni, Frank Chevalier sans tête, Nita Sortie en mer, Gaël Casse-noisettes, Béa Archvillain, Bo Infernal, Bo Horus, Colette Gladiatrice, et DJ 3.L.I.Z.@.

Émotes d’évènement : Pâques, Saint Patrick, Brawl Lunaire (2 Émotes), Popstar, Brawlers esports (2 Émotes), Bugs Penny, et Bugs Penny maléfique

Nouveaux Tags

Pass Brawl (2 Tags)

Tags spécifiques au Brawler pour : Gaël, Surge, Lou, Colette, Colonel Médor, Belle, Buzz, Lola, Eve, Fang, Janet, Otis, Sam, Buster, Mandy, R-T

Tags de Skin (6)

Tags d’Évènements (6)

Images de profil

Pass Brawl (2 Images de profil)

Images de profil uniques pour tous les Brawlers (sur la route des Maîtrises)

Images de profil de Skins (5)

Images de profil d’évènements (7)

NOUVEAUX : Les Titres

66 Nouveaux Titres (dans la route des Maîtrises)

Changements d’équilibrages

Buffs

Emeri Attaque de base - Dégâts - 860 → 900 Sandy a été absent de la méta pendant un certain temps en raison à la fois de ses modifications précédentes et du pool de cartes. Ajouter un peu de puissance à son attaque de base devrait lui permettre d'affronter efficacement plus de Brawlers, tout en gardant l'utilité de son Super sous contrôle.

Byron Attaque de base - Vitesse de rechargement - 1600ms → 1450ms Notre marchand d'huile de serpent préféré a vu son entreprise décliner après le précédent nerf de son rechargement. Bien que nous ne voulions pas qu'il soit aussi polyvalent qu'il l'était auparavant, il est clair que nous sommes allés trop loin, et en réduire la moitié devrait lui permettre d'être un meilleur choix dans certaines situations.



Nerfs

Gray Super - Les coéquipiers ne se téléportent plus instantanément Dites CHEESE. Gray a permis toutes sortes de variétés de fromage, la plus populaire étant le combo Gray, Jacky, Bo. Bien que nous aimions vraiment les actions flashy que Gray lui-même peut faire avec son super, cela ne doit pas s'étendre à ses coéquipiers.

Sam Super - Dégâts - 1400 → 1200 Toc t... attendez, nous avions déjà fait cette blague dans les dernières notes de mise à jour. Eh bien, Sam est un peu trop fort pour contre les Brawlers à faible PV, et il devra maintenant se rapprocher un peu plus pour abattre ces Brawlers.

Otis PV de base - 3400 → 3200 Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes le dernier à choisir dans un match de Coupe Star et que votre cerveau est en quelque sorte en train de faire le vide, mais tout à coup, vous voyez une créature silencieuse ressemblant à un calmar, crachant de l'encre apparaître avec un chœur d'anges en arrière-plan ? Ou il n'y a que moi ? Quoi qu'il en soit, Otis a été beaucoup trop polyvalent dans le dernier patch, en particulier à haut niveau. Il y a très peu de cartes et de matchups dans lesquels il ne performe pas, donc réduire ses PV devrait le rendre plus vulnérable dans certains matchups tout en gardant sa polyvalence quelque peu intacte.

Poco

PV de base - 4000 → 3700 Les solos de Poco sont un peu trop efficaces contre ses adversaires, et les changements aux murs vont renforcer ça. Pour un brawler avec autant de soin disponible dans son kit, il n'a pas besoin d'être si tank, nous réduisons donc un peu ses PV

Grom

Dégâts de base - 1160 → 1060 Grom a été le lanceur de base depuis quelques temps sur la plupart des cartes grâce a son impressionnante dose de dégâts, ce qui sera d'autant plus apprécié avec le changement fait aux murs. Réduire un peu sa capacité à faire des dégâts en avance permettra surement de laisser un peu de place aux autres lanceurs.



Refonte

Bo Gadget - Super totem - Ne charge plus passivement les Supers, mais augmente la charge du Super à l’intérieur de la zone du totem de 50% pour les coéquipiers. Augmentation de la zone du Gadget de 100% Lié à ce qui est écrit au-dessus, le totem de Bo a toujours été emm… problématique. Avant, c’était Nani qui l’utilisait énormément, et désormais les stratégies Gray/Bo/x fleurissent grâce à ce totem. Lorsqu’il est utilisé intelligemment, il offre peu de possibilité de contre et de le subir ne fait pas du bien. En changeant entièrement la mécanique, cela récompensera les joueurs qui touchent leurs tirs au lieu d’attendre passivement dans la zone, ce qui offre une meilleure expérience de jeu pour les 2 équipes. Nous espérons que nous ne reverrons pas d’autres stratégies BOnotones (haha, je suis si malin) avec le totem après ce changement.



Nouvel emplacement permanent : Événements Communautaires

Avec cette mise à jour, nous introduisons un nouvel emplacement d’événement permanent qui se débloque à 350 trophées, proposant 2 modes de jeu en rotation quotidienne. La communauté pourra choisir un mode de jeu différent pour la saison à venir à travers un sondage sur les Réseaux Sociaux.

Les premiers modes de jeu seront :

Duels

Basket Brawl

Le retour : Murs indestructibles

Les murs indestructibles font leur retour dans Brawl Stars et seront disponibles dans la plupart des anciennes cartes. Si vous n’étiez pas là durant les débuts de Brawl Stars lorsque les murs indestructibles étaient présents, il s’agit de quelque chose d’assez simple : ce sont des murs. Ils sont indestructibles. Fin. Combiné avec certains changements d’équilibrage, nous espérons que la réintroduction des murs indestructibles fera significativement bouger les choses et certaines cartes deviendront un endroit bien plus agréable pour des brawlers avec une portée courte ou pour les lanceurs.

Note : Les murs indestructibles en Brawlball et Basket Brawl ne sont pas détruits pendant le temps additionnel.

Cartes

Nous avons apporté quelques changements pour les cartes : les 5 meilleures cartes de chaque mode de jeu resteront disponibles.

Par la même occasion, nous avons décidé d’augmenter la taille de la sélection de cartes de 7 à 8 cartes par mode de jeu, ce qui signifie que si vous ne jouez que certains jours (par exemple le weekend), vous pourrez quand même expérimenter une certaine diversité de cartes. Afin de compléter les sélections de cartes, nous allons introduire à nouveau quelques anciennes cartes classiques ainsi que de nouvelles cartes créées par la communauté.

Le nouvel emplacement d’événement communautaire contiendra 4 cartes par mode de jeu pour un total de 8 cartes en rotation, et toutes les cartes dans cet emplacement sont nouvelles : nous avons incorporé les retours de la communauté sur les précédentes cartes de Duels afin d’améliorer les nouvelles cartes et faire en sorte que chacune d’entre elles soient distinctes, incluant une nouvelle carte qui fera certainement parler d’elle : Île un peu glauque.

Nous avons également déplacé un peu plus en avant la zone d’apparition dans toutes les cartes Duels afin d’économiser un temps précieux à tout le monde et entrer en action un peu plus vite. Les nouvelles cartes de Basket Brawl ont la même philosophie : le design (littéralement) plus petit créait une situation dans laquelle de nombreuses cartes semblaient être absolument identiques ou au moins très similaires. Les nouvelles cartes ont des designs bien plus distincts avec des implications méta plus ou moins claires.

Basket Brawl Toit de danse (Nouvelle carte) Fort de Basket (Nouvelle carte) Rideau de fer (Nouvelle carte) Prairies vertes (Nouvelle carte)

Prime Actives Mille-feuilles Ruines du temple Saison sèche Étoile filante Grand canal Croisée des chemins (Nouvelle carte) Nulle part où aller (Nouvelle carte) Duel de fer (Nouvelle carte) Retirées Excellence Cachette secrète Paradis pourpre (Match amical uniquement)

Brawlball Actives Ligue junior Tir au but Champs sournois Super Plage Ballon de plage En touche Mouvement circulaire (Nouvelle carte) Couloir de fer (Nouvelle carte) Retirées Milieu de scène Foot sous le soleil

Duels Coeur de fer (Nouvelle carte) Île un peu glauque (Nouvelle carte) Quatre lacs (Nouvelle carte) Mogura Tataki (Nouvelle carte)

Razzia de gemmes Actives Arcade Cristalline Bruissements Fort de gemmes Mine Hard-rock Berline folle Angle aigu Quatre portes (Nouvelle carte) Centre solide (Nouvelle carte) Retirées Au bon resto Tunnel de mine

Braquage Actives Pont au loin C’est chaud patate Canyon boum-boum Arrêt au stand Zone sécurisée Foule sous couverture Braquage bancal (Nouvelle carte) Contrôle central (Nouvelle carte) Retirées Ring tornade Attaque serpentine

Zone réservée Actives Stratégies parallèles Cercle de feu Duel de scarabées Aire ouverte Division Triumvirat Heure de pointe (Nouvelle carte) Cache de fer (Nouvelle carte) Retirées Quarter Pounder Manette en folie

Hors-jeu Actives Là sur la croix Ravin du bras d’or Rocher de la belle À découvert Phénix flamboyant Sources abondantes Entre-deux sain (Nouvelle carte) Pas à pas (Nouvelle carte) Retirées Bord de rivière Nouvelle perspective

Survivant Actives Crique du crâne Terre brûlée Brawl’n roll Famine ou festin Lac d’acide Double danger Limites en béton (Nouvelle carte) Poteaux magnifiques (Nouvelle carte) Retirées Passage sombre Caverne bouillonnante

Classées (Coupe Star/Ligue des Clubs) Prime : Grand canal, Étoile filante, Nulle part où aller Brawlball : Ballon de plage, Tir au but, Couloir de fer Razzia de gemmes : Mine Hard-rock, Bruissements, Angle aigu Braquage : Canyon boum-boum, Zone sécurisée, Contrôle central Zone réservée : Division, Cercle de feu, Cache de fer Hors-jeu : Phénix flamboyant, À découvert, Rocher de la belle



Changements d’environnement de carte

Ajoutés :

Le QG (Nouveau)

Rooftop (Nouveau) | Basket Brawl

Le Bazar de Tara

Retirés :

Sanctuaire de Mortis (Classique)

Sanctuaire de Mortis (Survivant)

Station fantôme

Hôtel enneigé

Jeu de combat

Mise à jour sur les classes de Brawler

Grâce aux retours de la communauté, nous avons décidé d’étendre les classes de Brawler lors de cette mise à jour afin de rendre les choses plus claires.

Dégâts bruts

Ces brawlers sont là pour infliger des dégâts à l'équipe ennemie et aux objectifs. Ils représentent une menace tant qu'ils ne sont pas neutralisés. Ces brawlers ont soit des DPS élevés, soit des dégâts instantanés puissants. Généralement, ils peuvent s'en sortir dans la plupart des situations grâce à leurs dégâts et leurs PV. Ils sont efficaces contre les classes Tank et Assassin, mais peuvent facilement être contrés par les classes Tir d'élite et Artillerie.

Assassinat

Les assassins possèdent des capacités qui leur permettent d'atteindre leur cible rapidement et de les éliminer avec de lourds dégâts instantanés. La plupart des assassins sont fragiles et doivent donc compter sur leurs capacités pour rester en vie et se sortir des situations les plus délicates. En revanche, ils peuvent faire des ravages dans l'équipe adverse s'ils ne sont pas éliminés à temps. Ils sont efficaces face aux classes Tir d'élite et Artillerie et peuvent potentiellement mener leur équipe à la victoire, mais ils doivent faire attention aux classes Tank et Dégâts bruts.

Tireur d'élite (Nouveau)

Les tireurs d'élite peuvent infliger des dégâts colossaux à longue distance. Généralement, ils utilisent des projectiles uniques et ont une cadence de tir et de rechargement lente. Ces brawlers ne peuvent pas compter sur leurs PV pour survivre, mais beaucoup possèdent des capacités secondaires qui leur permettent d'échapper à certaines situations. Les tireurs d'élite sont efficaces contre la plupart des autres classes à longue distance, mais leur manque de DPS les rend vulnérables face aux tanks. S'ils se font attraper, les tireurs d'élite sont faibles face à toutes les autres classes, mais encore plus face aux classes Assassinat et Artillerie, une fois à leur portée.

Artillerie (Nouveau)

Ces brawlers lancent ou tirent des projectiles au-dessus des obstacles et des murs pour utiliser l'environnement à leur avantage. En général, ils n'ont pas beaucoup de PV et combinent les éléments des classes Contrôles et Dégâts bruts. Leurs dégâts ne sont pas instantanés et ils ne peuvent pas bloquer l'ennemi, ce qui les rend vulnérables face aux classes Tank et Assassinat. En revanche, leur capacité à utiliser les murs les rend redoutables, et leurs dégâts continus peuvent empêcher leurs adversaires de se soigner.

Tank

Les tanks peuvent encaisser les coups, soit grâce à leurs PV élevés, soit grâce à des capacités actives ou passives qui leur permettent de survivre. Ils sont généralement doués au corps-à-corps et contrent directement les assassins. Ils sont également efficaces face aux classes Artillerie et Tir d'élite, à condition qu'ils arrivent à les atteindre. Par contre, ils doivent impérativement se méfier des brawlers avec des dégâts bruts.

Support

Les soutiens sont là pour aider leur équipe de différentes manières. Ils peuvent par exemple soigner leurs coéquipiers ou leur offrir des boosts, pour augmenter les chances de l'équipe. Ces brawlers n'infligent pas beaucoup de dégâts, mais ils peuvent avoir beaucoup de PV ou des capacités de survie. Ils doivent se méfier des brawlers qui infligent beaucoup de dégâts, notamment des classes Dégâts bruts, Assassinat, Tir d'élite et Tank.

Contrôle (Nouveau)

Comme leur nom l'indique, ces brawlers ont le pouvoir de contrôler des parties de la carte, par exemple en barrant l'accès à certains endroits avec des attaques de zone. Ils permettent ainsi à leur équipe d'éliminer facilement les brawlers mal positionnés. Généralement, ils ont pas mal de PV et peuvent aussi bien avoir des dégâts instantanés que des dégâts continus.

Corrections de Bug

Correction des effets visuels de certains skins.

Correction de certaines traductions.

Correction de certains émotes qui ne s’animaient pas dans le chat.

Autre

Ajout du don automatique des émotes pour certains Skins Les émotes associés à un Skins seront distribuées automatiquement lorsque vous ouvrez le jeu

Ajout d’une confirmation pour le magasin : Pour tous les achats de gemmes qui n’avaient pas déjà une double confirmation d’achat, nous avons donc ajouté une autre “confirmation” afin d’éviter les frustrations. Ajout d’une confirmation pour le magasin de Club par exemple.

Amélioration du magasin de Club : Les Points de Pouvoir peuvent dorénavant toujours être achetés avec des Pièces de Club sauf si la limite est atteinte.

Ajout d’une option pour les défis avec vies infinies.

Amélioration du Matchmaking dans les modes d’équipe : Une fois que les joueurs ont été trouvés pour un match, ils sont maintenant partagés plus équitablement entre les équipes en fonction de leur nombre de trophées total.