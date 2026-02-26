Notes de patch de février 2026
⚠️ Après la maintenance ⚠️
Les serveurs risquent de prendre quelques temps à se stabiliser après la maintenance, et certaines choses vont se produire dans les prochains jours :
MERCREDI - 25 février : toutes les nouvelles récompenses de prestige (jusqu'à un maximum de 1 000 trophées par brawler) que vous ne possédez pas encore seront attribuées, et les scores de prestige précédents seront mis à jour petit à petit. Ces changements se produiront graduellement dans les jours qui suivront la sortie de la mise à jour, alors ils pourraient mettre quelques jours à apparaître.
JEUDI - 26 février : événement de sortie Boîte Sirius et quêtes des victoires avec les 99 brawlers. L'événement de Saint-Brawlentin, #Brawlentines, est prolongé d'une journée. La fin du date avec Sirius et la livraison de la récompense finale auront lieu le 26 février.
VENDREDI - 27 février : livraison de la dernière boîte des trophées de saison + ULTRA boîte des trophées gratuite !
Prestige
Lorsque votre brawler atteint 1 000 trophées, il devient prestigieux et vous fait gagner des trophées de prestige au lieu des trophées habituels. Le prestige donne des récompenses et des cosmétiques exclusifs pour mettre en valeur votre maîtrise de ce brawler. De plus, le prestige est permanent, sans réinitialisation saisonnière.
Parcours du prestige
Ce menu est accessible depuis l'écran des brawlers.
Voici les récompenses à gagner en chemin vers les 1 000 trophées :
250 : icône de joueur et tag
500 : émotes.
750 : skin à 29 gemmes (ou 1 000 blings si aucun n'est disponible)
1 000 trophées : (ancien) titre de brawler doré (remplace la récompense des dossiers)
Prestige 2 : icône néon
Prestige 3 : titre de brawler néon
Les paliers de prestige atteints sont permanents.
Les trophées de prestige sont ajoutés à la voie des trophées (comme ceux de saison actuellement).
Ils comptent aussi pour les quêtes de gain de trophées.
Si vous possédez déjà la récompense d'un palier, il ne passera rien, à part l'ajout d'une coche.
Carte de combat prestigieuse
Elle est universelle pour TOUS les brawlers du compte.
Le nombre correspond au total de prestiges de tous vos brawlers.
Chaque brawler peut avoir plusieurs prestiges.
Plus vous avez de prestiges, plus votre carte de combat est visuellement améliorée ! Ces améliorations ont lieu aux paliers 1, 25 et 50 de prestige.
Brawlidex du profile
Le prestige de chacun de vos brawlers figure dans votre profile.
Votre profile affiche la somme de tous vos prestiges sur l'écran d'accueil.
Classements
Les classements seront aussi mis à jour pour inclure vos prestiges, pour votre compte et chacun de vos brawlers.
Le classement des comptes est basé sur le total des trophées + total des trophées de prestige.
Le classement des brawlers est basé sur le total de prestiges.
Avec l'ajout de ce nouveau système de prestige, le prestige actuel rejoindra les stats historiques de votre profile.
Changements du matchmaking
Le matchmaking est désormais basé sur un MMR caché indépendant des trophées.
Prestige 0-1 : 0-999 trophées
Matchs contre des bots : oui
Trophées d'outsider : oui
Série de victoires à x10 trophées : oui
Prestige 1-2 : 1 000-1 999 trophées
Matchs contre des bots : oui
Trophées d'outsider : oui
Série de victoires à x10 trophées : oui
Prestige 2-3 : 2 000-2 999 trophées
Matchs contre des bots : non
Trophées d'outsider : non
Série de victoires à x10 trophées : non
Prestige 3+ : 3 000+ trophées
Matchs contre des bots : non
Trophées d'outsider : non
Série de victoires à x10 trophées : non
Les trophées de la Brawl Arena ont été ajustés.
Autres modifications
Protection anti échange de victoires plus stricte à partir du palier 2 de prestige.
Nom des joueurs remplacé par un « ? » à partir du palier 2 de prestige.
Événements Rush
Les événements comme l'overdose de sucre sont étendus aux trophées, pièces, points de pouvoir, prix Starr et prix du chaos !
Comment ça marche
Activez le bouton Rush dans l'écran de sélection des modes de jeu pour multiplier vos récompenses pendant une durée limitée. Vos victoires vous rapportent plus, selon le type d'événement Rush.
Nouveaux brawlers
Sirius - Ultra - Contrôle
Spécificité : si des ombres sont actives, l'utilisation de son super leur indique où aller/attaquer.
Attaque : STARR RIVALES
Sirius invoque deux projectiles : une bombe qui inflige des dégâts de zone et une Frappe des ombres à cible unique. Sirius enferme l'ombre d'un brawler tous les 4 coups. Il peut en conserver 3 à la fois.
Super : INVOCATION DES OMBRES
Sirius libère toutes les ombres enfermées. Elles prennent les caractéristiques de leur brawler, comme les attaques et les PV.Sirius peut forcer les ombres à agir pour lui ! Appuyez pour qu'elles suivent Sirius, ou visez pour leur faire protéger une zone.
Pouvoir star : HÉRAUTS DU CRÉPUSCULE
Les ombres se déplacent plus vite.
Pouvoir star : SOMBRE STARR
Enferme 2 ombres au lieu d'une tous les 4 coups avec Frappe des ombres.
Gadget : UNE STARR EST NÉE
Sirius tire un projectile qui invoque une ombre à l'impact, ralentissant la cible touchée.
Gadget : MAÎTRE DES OMBRES
Les ombres invoquées reviennent vers Sirius, qui les soigne à hauteur d'un pourcentage de leurs PV.
Hypercharge : PUISSANCE ILLIMITÉE !
Les ombres invoquées pendant l'hypercharge infligent plus de dégâts et ont plus de PV.
Titre : Le maudit
Najia - Mythique - Dégâts bruts
Attaque : LIVRAISON SSSPÉCIALE
Najia lance une jarre contenant un serpent mortel ! Quand la jarre est dans les airs, le serpent peut être libéré dans n'importe quelle direction.La jarre inflige des dégâts et le serpent empoisonne sa cible. Le poison peut se cumuler, infligeant plus de dégâts sur la durée !
Super : NOUILLES EMPOISONNÉES
Najia libère 3 serpents qui rampent sur une certaine distance et empoisonnent tous les ennemis dans la zone. Les serpents peuvent également être lancés dans une jarre sur une zone ciblée !
Gadget : LE PLEIN DE POISON
Réinitialise la durée de tous les poisons actifs.
Gadget : JARRE DE NAJIA
Najia se cache dans une jarre. Lorsque la jarre est brisée, Najia repousse et empoissonne tous les ennemis autour !
Pouvoir star : PROTECTEUR EMPOISONNÉ
Les brawlers qui succombent au poison d'un serpent laissent un serpent derrière eux.
Pouvoir star : VÉNÉNEUX
Le poison s'intensifie avec les PV du brawler empoisonné, infligeant 200 pts de dégâts supplémentaires à 100 % des PV.
Hypercharge : N/A
Titre : Vénéneux
Événement de sortie de Sirius
Pendant l'événement de sortie de Sirius, vous pourrez débloquer ce brawler de plusieurs façons !
1. Défi : gagnez avec chaque brawler
Gagnez un match avec chaque brawler pour débloquer Sirius gratuitement.
Vous devez posséder les 99 autres brawlers pour réussir ce défi.
Vous pouvez aussi obtenir une boîte Sirius en gagnant des matchs avec 50 brawlers pendant l'événement.
2. Défi : boîte Sirius
Il vous faut 20 boîtes Sirius pour terminer l'événement et débloquer Sirius. Chaque boîte Sirius requiert 2 victoires.
Les joueurs reçoivent 40 tickets au total, pile la bonne quantité pour 20 boîtes.
Si vous gagnez la boîte Sirius gratuite grâce aux victoires avec 50 brawlers, cela signifie que vous ne pouvez perdre que DEUX FOIS. C'est le défi le plus difficile à ce jour !
3. Boîte Sirius
Sirius peut aussi être débloqué aléatoirement dans une boîte Sirius pendant l'événement.
C'est la meilleure boîte brawler qui soit jamais sortie ! Vous pouvez y gagner des brawlers (y compris Sirius), des pièces, des points de pouvoir, des doubleurs d'EXP, des crédits, des gadgets, des pouvoirs star et des hypercharges.
8 récompenses par boîte !
Hypercharges
Glowy : le super hyperchargé de Glowy effraye quelle que soit sa direction avec une attaque à 360 degrés, et les cibles effrayées subissent 20 % de dégâts supplémentaires de toutes les sources.
Pierce : tire 2 vagues de projectiles (la deuxième infligeant des dégâts en moins) qui transpercent les brawlers.
Nouveaux buffies
Un nouvel attrape-buffies arrive dans le menu des buffies, avec les buffies des 6 brawlers suivants !
Corbac
Gadget [retravaillé] : Poison rapide
Corbac inflige le reste des dégâts de poison à tous les ennemis qu'il a empoisonnés, et obtient un bouclier à hauteur de 150 % des dégâts.
Buffie : réinitialise le chrono du poison.
Gadget [retravaillé] : Toxine engourdissante
Envoie un kunai qui blesse, ralentit et empoisonne le premier ennemi touché pendant un certain temps.
Buffie : le kunai rebondit sur les ennemis les plus proches avec le même effet.
Pouvoir star : Extratoxique
Le poison de Corbac sape l'énergie des ennemis, qui infligent 15 % de dégâts en moins sous son effet.
Buffie : chaque ennemi empoisonné augmente de 5 % les dégâts infligés par Corbac.
Pouvoir star : Rapace
L'attaque et le super de Corbac infligent 40 % de dégâts en plus aux ennemis à moins de 50 % de leurs PV.
Buffie : le poison de Corbac dure 1 s de plus.
Hypercharge
Buffie : les attaques de base sont perçantes et reviennent après avoir atteint la distance max, infligeant 20 % de dégâts en moins à leur retour.
Billie
Gadget : Paquet de vitamines
Billie régénère 1 000 PV par seconde pendant 0,4 s.
Buffie : la barre jaune de Billie est remplie et sa prochaine attaque restaure ses PV à hauteur de 60 % des dégâts infligés.
Gadget [retravaillé] : Super glue
Billie lance un chewing-gum qui ralentit les ennemis touchés de 20 %.
Buffie : plus le chewing-gum reste collé par terre longtemps, plus il ralentit les ennemis.
Pouvoir star : Cours, Billie, cours
Si la barre jaune est pleine, la vitesse de déplacement de Billie augmente de 12 %.
Buffie : Cours, Billie, cours inflige +20 % de dégâts.
Pouvoir star : Paré à tirer
Lorsque la barre jaune est pleine, Billie peut se protéger contre 20 % des dégâts ennemis.
Buffie : Billie gagne un bouclier pendant 5 secondes quand son super touche un brawler ennemi.
Hypercharge
Buffie : la préparation de l'attaque de base hyperchargée prend moins de temps.
Bull
Gadget [retravaillé] : Banane à injection > Missile T-Bone
Bull lance un projectile qui inflige 1600 dégâts et le soigne à hauteur de 800 s'il touche sa cible.
Buffie : la cible est marquée pendant 5 s, et Bull obtient 50 % de drain de vie.
Gadget [retravaillé] : Gros sabots
Bull frappe le sol et ralentit les ennemis aux alentours. Si une cible est déjà ralentie, elle est immobilisée !
Buffie : si un ennemi est immobilisé, la vitesse de déplacement de Bull augmente de 30 % pendant 30 s.
Pouvoir star : Berserker
Quand Bull a moins de 60 % de ses PV, il recharge deux fois plus vite.
Buffie: si Bull élimine un brawler alors que l'effet est actif, son super est instantanément chargé au max.
Pouvoir star : Gros dur
Si la santé de Bull passe sous les 40 %, il obtient un bouclier qui réduit les dégâts reçus de 30 %.
Buffie : si Bull élimine un brawler alors que cet effet est actif, il devient invincible pendant 0,5 seconde.
Hypercharge
Buffie : l'attaque de base de Bull inflige moins de dégâts à longue portée mais transperce les ennemis.
Nita
Gadget : Patte d'ours
L'ours de Nita frappe le sol d'un grand coup, étourdissant les ennemis à portée.
Buffie : l'ours de Nita inflige 50 % de dégâts supplémentaires lors de sa prochaine attaque.
Gadget : Fourrure synthétique
Pendant 3 s, un bouclier protège l'ours de Nita contre 35 % des dégâts.
Buffie : Nita et son ours deviennent invincibles pendant 0,5 secondes.
Pouvoir star : Bonne patte
Nita récupère 1094 PV quand son ours frappe un brawler ennemi. Quand Nita inflige des dégâts à un brawler ennemi, son ours récupère 1094 PV.
Buffie : cette capacité peut dépasser les points max de Nita et de son ours de 2 000 PV.
Pouvoir star : Expéditif
L'ours de Nita attaque plus vite. Le délai entre ses coups est réduit de 60 %.
Buffie : quand Nita invoque son ours, sa vitesse de rechargement augmente de 25 % pendant 3 secondes.
Hypercharge
Buffie: les attaques de Nita augmentent en vitesse, largeur et portée pendant l'hypercharge.
Léon
Gadget [amélioré] : Projecteur d'hologramme - Pour induire ses ennemis en erreur, Léon crée un double de lui-même. Son clone attaque les ennemis et leur inflige de faibles dégâts.
Buffie : si Léon réactive son gadget pendant que son clone est actif, les deux échangent leur place.
Gadget : Sucette masquée - Léon crée une zone furtive dans laquelle son équipe peut se cacher. La santé de la sucette diminue progressivement avec le temps.
Buffie : la vitesse de déplacement de Léon et ses alliés augmente de 15 % dans la zone.
Pouvoir star : Fumée sans feu
Quand il utilise son super, Léon est 30 % plus rapide tant qu'il est invisible.
Buffie : sa première attaque après son invisibilité inflige 15 % de dégâts en plus.
Pouvoir star : Invisi-soins
Léon récupère 1 440 PV par seconde tant que son super est actif.
Buffie : durée du super +1 seconde.
Hypercharge
Buffie : les attaques de base de Léon infligent au moins 75 % de dégâts, peu importe à quelle distance.
Bo
Gadget : Totem de puissance - Bo lance un totem qui augmente le taux de charge des supers de ses alliés de 50 %. La santé du totem diminue progressivement avec le temps.
Buffie : le rayon du totem est fortement élargi.
Gadget [retravaillé] : Bo balance des fils piégés sur ses mines, les faisant exploser et infligeant les mêmes dégâts et effets aux brawlers touchés.
Buffie : le rayon d'explosion des mines activées augmente.
Pouvoir star : Aigle sentinelle
Bo repère les ennemis cachés dans les buissons à une distance 150 % plus grande.
Buffie : Bo n'est plus révélé lorsqu'il attaque depuis les buissons.
Pouvoir star : Piège immobilisant
Au lieu de les repousser, les pièges de Bo immobilisent ses ennemis pendant 2 secondes.
Buffie : la pose des pièges est grandement accélérée.
Hypercharge
Buffie : l'attaque de base de Bo tire une 4e flèche et la zone de dégâts de chaque flèche est plus grande.
Équipements supprimés et compensation
Les équipements suivants seront supprimés et leur valeur totale en pièces vous sera remboursée via votre boîte de réception.
Corbac - équipement mythique supprimé (dégâts de poison)
Bull - équipement supprimé (charge du super)
Bo - équipement supprimé (rechargement)
Nita - équipement supprimé (puissance du familier)
Léon - équipement mythique supprimé (durée du super)
Saisons et skins
Saison : Sables du temps
LILY BANDIT DES SABLES | PB | ÉPIQUE
LILY MARCHEUSE DES SABLES | PB (chroma1) | ÉPIQUE
LILY DES SABLES NOCTURNES | PB (chroma2) | ÉPIQUE
CORDELIUS SULTAN | PB | ÉPIQUE
CORDELIUS SULTAN CAMÉLIA | PB (chroma1) | ÉPIQUE
CORDELIUS SULTAN MYOSOTIS | PB (chroma2) | ÉPIQUE
BILLIE GARDE DU CORPS | ÉPIQUE | 149 gemmes
A.R.K.A.D. CLEPSYDRE | MYTHIQUE | 199 gemmes
DOUG DYNASTIQUE | MYTHIQUE | 199 gemmes
LARRY & LAWRIE GÉNIES | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
Saison : Fées et dragons
BONNIE FÉERIQUE | PB | ÉPIQUE
BONNIE SOMBRE FÉE | PB (chroma1) | ÉPIQUE
BONNIE FARFADETTE | PB (chroma2) | ÉPIQUE
GRIFF DRACONIQUE | PB | ÉPIQUE
GRIFF AVARE | PB (chroma1) | ÉPIQUE
GRIFF CUPIDE | PB (chroma2) | ÉPIQUE
MINA FÉERIQUE | ÉPIQUE | 149 gemmes
FRANK FÉERIQUE | MYTHIQUE | 199 gemmes
MAISIE DRACONIQUE | MYTHIQUE | 199 gemmes
GROM DRACONIQUE | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
Autres skins
TRUNK ROYALE | ÉPIQUE | 149 gemmes
BERTGLOW | MYTHIQUE | 199 gemmes
MELODY GONFLABLE | ÉPIQUE | 149 gemmes
NITA BRUCE | MYTHIQUE | 199 gemmes
Skin du Pass Pro
CORBAC DRACONIQUE | Palier 1
CORBAC DRACONIEN | HC 1
DRACORBAC | HC chroma 1
CORBAC DRAGON HANTÉ | HC chroma 2
Or/argent massif
Pierce or massif
Pierce argent massif
Glowbert or massif
Glowbert argent massif
Équilibrages
JAE-YONG- Buff mineur
PV augmentés de 7 000 à 7 400.
LOU-Buff mineur
PV augmentés de 6 800 à 7 000.
Réduction de la durée de gel du super de Lou de 8,3 à 7,1 s.
La jauge de gel commence à se vider après 2,5 s au lieu de 2 s.
ZIGGY-Buff majeur
PV augmentés de 6 000 à 6 400.
Délai de recharge amélioré de 5 %.
Délai de réaction 5 % plus rapide pour l'apparition des projectiles.
COLETTE - Buff mineur
Dégâts d'attaque de base augmentés de 1 000 à 1 100.
Le taux de dégâts de l'attaque de base passe de 37 à 39 %.
Dégâts ultimes augmentés de 2 000 à 2 200.
Le taux de dégâts ultimes passe de 20 à 22 %.
JANET - Buff mineur
Vitesse des projectiles augmentée de 4,2 %.
Délai de récupération du gadget Amplificateur audio réduit de 20 à 18 s.
LOLA - Buff mineur
Réduction du rayon de collision de l'ego hyperchargé.
Augmentation des PV de base de l'ego 4 000 à 4 400.
LUMI - Buff mineur
PV augmentés de 5 800 à 6 200.
GIGI -Buff mineur
Attaque de base plus réactive.
Gain de vitesse lors de l'attaque renforcé.
Les dégâts du super au niveau max ont été réduits de 3 000 à 2 600 par coup (s'applique aussi aux coups dans les deux sens pendant l'hypercharge).
Les dégâts max potentiels en combo sont désormais plus bas.
Préparation de l'attaque plus rapide de 20 à 30 %.
BUZZ - Buff mineur
Zone d'attaque réduite de 10 % pour des dégâts à courte et moyenne portée plus cohérents.
Accélération de 3 % des projectiles des attaques de base, du super et de l'hypercharge.
Augmentation de la durée d'immobilisation de 0,5 à 0,6 s.
KIT - Modification
Attaché, légère extension des lancers pour toucher plus facilement les cibles.
Réduction de l'immobilisation de 2 à 1,5 s.
Attaché, réduction de la durée des soins de 10 à 8 s.
Augmentation des soins par seconde de 10 à 15 % des PV max.
Augmentation des soins hyperchargés par seconde de 20 à 25 % des PV max.
CHESTER - Buff mineur
Dégâts par projectile augmentés de 1 280 à 1 340.
PV augmentés de 7 400 à 7 600.
BONNIE - Buff mineur
Charge ultime réduite de 6 à 5 tirs (avec équipement épique, de 5 à 4 tirs).
Taux de charge de l'hypercharge réduit de 12 à 11 tirs (avec équipement, à 10 tirs).
MORTIS - Nerf mineur
Le gadget Bobine de combo ne traverse plus les murs.
Le gadget Créature de la nuit ne charge plus le super.
PEARL - Buff mineur
Dégâts d'attaque augmentés de 6 x 540 à 6 x 560 (+7 %).
Le taux de charge du super et de l'hypercharge restent inchangés.
LARRY & LAWRIE - Buff mineur
Taux de charge de l'hypercharge 8 % plus rapide.
Nécessite 2,6 supers au lieu de 2,8.
MÉDOR - Buff majeur
Pouvoir star Promotion : soins augmentés de 30 à 40 PV par seconde.
Gadget À couvert : augmentation des PV des sacs de sable de 35 % à 40 % des PV max.
MINA - Nerf mineur
Durée de l'Éolienne réduite de 2 à 1,5 s.
MEG - Buff mineur
Gadget Boîte à outils : rayon de la zone d'action de la tourelle augmenté de 800 à 880.
Pouvoir star Bouclier surpuissant : augmentation du bouclier de 25 à 30 %.
SPIKE - Nerf mineur
La charge de l'hypercharge nécessite un peu plus de 3 supers.
Les dégâts du gadget Pique-épine changent avec la distance. À courte portée, il inflige 60 % de dégâts, soit 600 par épine au niveau 11. À portée maximale, les dégâts restent à 1 000 par épine.
Gadget Cactus en pot : récupération augmentée de 18 à 20 s.
STU - Buff mineur
PV augmentés de 6 800 à 7 000.
Soins du 2e pouvoir star augmentés de 544 à 560 par utilisation du super.
FRANK - Nerf mineur
PV réduits de 14 000 à 13 600.
Le gadget Casque antibruit ne charge plus le super ni l'hypercharge, même avec un buffie.
Les dégâts du pouvoir star Éponge sont réduits de 15 % à 10 %.
Pouvoir star Tour de force : l'augmentation de dégâts est réduite de 25 % à 15 %.
La portée de Massue aimantée est réduite de 8 %.
ELIZ@ - Nerf mineur
Réduction de la charge du super par les attaques de base. Environ 10 coups au lieu de 8 sont nécessaires une charge complète.
Le gadget Cordon de sécurité ne charge plus le super ni l'hypercharge, même avec un buffie.
COLT - Nerf mineur
Le gadget Chargeur automatique ne charge plus le super ni l'hypercharge, même avec un buffie.
BELLE - Buff mineur
Dégâts du super augmentés de 1 000 à 1 100.
PV augmentés de 5 600 à 5 800.
La charge de l'hypercharge nécessite une attaque de moins et un super de moins.
PIERCE - Nerf mineur
Gadget Vagues de balles : récupération allongée de 16 à 18 s.
Le super se charge 10 % plus vite pour compenser l'augmentation de la charge du dernier tir.
CLANCY - Modification
Le palier 1 de l'attaque de base augmente de 1 200 à 1 400.
Le palier 2 de l'attaque de base augmente de 1 400 à 1 500.
Le palier 3 reste à 1 600.
Le palier 2 nécessite 6 tirs au lieu de 7 (4 avec le pouvoir star pour 2 jetons).
Les billes du super passent de 16 à 12 avec une réduction des dégâts à proximité : 100 % de dégâts à la distance max et 50 % à courte portée (par exemple : les dégâts max sur le coffre passent à 7 000.)
ROSA - Buff mineur
Durée du super augmentée de 3 à 4 s.
ALLI - Nerf mineur
Gadget Sang froid : récupération augmentée de 14 à 16 s.
RICOCHET- Nerf mineur
Taux de charge du super augmenté de 12 à 15 tirs pour compenser le buff de vitesse des projectiles, qui aide à toucher les cibles plus souvent.
Brawl Arena uniquement
GIGI - Nerf majeur
PV réduits de 650 à 450.
Dégâts réduits de 4 à 3.
GLOWBERT - Nerf majeur
PV réduits de 450 à 400.
Bug de double EXP résolu.
PIERCE - Nerf majeur
PV réduits de 550 à 500.
Dégâts réduits de 5 à 4.
Cartes, modes de jeu et changements de la rotation
Combats de boss
Combats de boss des donjons : introduction de boss uniques, offrant chacun des défis et des imaginaires uniques.
BOSS Griff - Seigneur insatiable
Pression prolongée via une haute densité de projectiles et un contrôle de zone.
BOSS Grom – Démolisseur acharné
Menace extrême sur toute la carte avec des explosifs à portée illimitée.
Nécessite des repositionnements constants et une bonne perception spatiale.
Boss Corbac – Dragon en évolution
Boss à phases multiples qui gagne en puissance à chaque défaite.
Il passe d'assassin agile à énorme menace draconique.
BOSS Maisie – Tueuse de tempo
Des projectiles à vitesse variable perturbent le rythme des joueurs.
Les déplacements prévisibles et les réactions trop lentes sont punis.
Boss spécial du 1er avril : un affrontement de boss d'une journée disponible uniquement le 1er avril.
La boss Nita entre dans l'arène avec une boucle d'invocation tordue.
Nouveaux modes de jeu saisonniers
Ultime survivant (survivant avec des boosts)
Les caisses sont remplacées par des boîtes mystères.
Chaque boîte donne un boost permanent (PV, dégâts, vitesse ou bouclier).
Il y a des chances (40 % par défaut) d'obtenir un boost supplémentaire (consommable ou transportable).
Boosts : buff permanent, partiellement perdu en cas de défaite (comme les cubes de pouvoir).
Buff des dégâts (+15 %)
Buff des PV max (+15 %)
Buff de la vitesse (+10 %)
Buff de bouclier (dégâts subis -10 %)
Consommables : buffs temporaires
Charge instantanée de l'hypercharge (buff de retour)
Boisson de vitesse et dégâts (buff de retour)
Transportables : à ramasser et utiliser/jeter en attaque
Boule de bowling
Trajectoire en ligne droite
Détruit les murs
Repousse, blesse et immobilise les brawlers
Endommage les boîtes
Détruite après avoir démoli assez de murs
Shuriken
Trajectoire en ligne droite
Inflige des dégâts aux brawlers/boîtes touchés, même lorsqu'il est transporté Détruit lorsqu'il touche sa cible
Coupe l'herbe
Voiture
Le brawler monte dans la voiture et va vite
Détruit les murs (voiture endommagée) Explose quand elle subit des dégâts
Inflige des dégâts aux ennemis et aux boîtes renversés
Bombe
Peut être lancée par-dessus les murs
Explose après environ 1,5 s avec dégâts de zone
Son explosion détruit les murs
Fracas des ombres (3c3, 5c5, variante de Choc des samouraïs)
Des ombres d'araignée et des ombres des brawlers joués apparaissent sur la carte.
Détruisez les ombres et les brawlers ennemis, qui lâchent des objets lunaires (basés sur le masque de Sirius). L'équipe qui ramasse la bonne quantité de lunes (60/100) remporte le match.
Un Sirius géant apparaît en tant que mini boss.
Cartes :
3c3
Manoir lunaire
Cirque des ombres argentées
Allée aux illusions
Double-zone
5c5
Toile des ombres
Chapiteau
Chemin des malins
Carnaval des copieurs
Chasse au trésor (mode de retour)
Modification : le chrono s'arrête quand les 2 équipes se disputent l'emplacement
Modificateurs
Tempêtes de sable : une tempête fait rage de façon intermittente et couvre une partie de la carte. Elle empêche de voir à l'extérieur depuis l'intérieur et vice versa.
Balles ralenties : un effet de ralentissement intermittent englobe la carte et affecte les projectiles.
Environnements
Supprimés :
Monde des bonbons
Navire de Darryl
Aquarium des monstres marins
Force Starr
Marais d'amour
Ajoutés :
Cirque des curiosités
Manoir Malfaisant
Pyramid Quest
Rétropolis
Lutte dans la jungle
Décharge
Cartes
Aucun changement.
Cartes de la communauté
Aucun changement.
une méga tirelire,
Aucun changement.
Classé
Saison 1
Mode de jeu à l'affiche : Razzia de gemmes
Carte 1 : Arcade rustique
Carte 2 : Arcade cristalline
Rotation des brawlers gratuits :
Épique : Shade
Mythique : Squeak
Légendaire : Kit
Saison 2
Mode de jeu à l'affiche : Brawlball
Carte 1 : Spirale infernale
Carte 2 : Ballon de plage
Rotation des brawlers gratuits :
Épique : Larry & Lawrie
Mythique : Doug
Légendaire : Cordelius
Championnat Brawl Stars
Défis du CBS les 27 février-1er mars et 27-29 mars.
Améliorations permanentes et fonctionnalités pratiques
Rotation dans l'emplacement des parties non classées (rotation des modes de jeu, recherche d'adversaire aléatoire et pas de gain/perte de trophées).
Les améliorations de skin Pro peuvent apparaître dans les prix classés. Le skin Pro Colt pourra apparaître à partir de mi-mars ! Les skins Pro seront aussi disponibles 8 mois après la fin de leur saison du Pass Pro.
Progression du Pass Pro boostée ! L'EXP Pass Pro pour les victoires passe de 25 à 50 et pour les passages au rang supérieur de 200 à 400.
Effets visuels distincts pour les différents boucliers :
Bouclier blanc : vous devenez invulnérable (au respawn).
Bouclier jaune : vous bénéficiez de dégâts réduits.
Bouclier violet : votre bouclier a plus de PV, qu'il perd au fil du temps.
Les notifications du championnat sont de retour sur l'écran d'accueil (dirigées vers le mode Classé).
Le mode Survivant solo n'attribuera plus de trophées en cas de déconnexion / les joueurs restés immobiles trop longtemps en Survivant solo seront déconnectés.
Le nom de Glowbert est devenu Glowy. Quand Moe s'est lié d'amitié avec lui, il lui a donné un nouveau surnom : Glowy !
Pendant cette mise à jour, nous allons faire un test A/B à propos des mégaquêtes.
80 % des joueurs recevront des mégaquêtes selon le planning mensuel habituel.
20 % des joueurs recevront des mégaquêtes selon un planning hebdomadaire.
Correction de bugs
Correction du problème d'affichage de la carte de combat classée (brawler actuellement sélectionné vs brawler sélectionné en mode Classé).
L'étoile de mer du premier gadget d'Otis disparaît après 5 s même quand il n'y a aucun ennemi à proximité.
Les projectiles peuvent échapper à la zone d'effet de l'éolienne de Mina.
Correction d'un bug rare pouvant causer un plantage de l'écran de chargement du mode Classé.
Les effets de ralentissement cumulés du gadget de Squeak immobilisent le joueur.
Correction d'une erreur de serveur qui se produisait parfois quand Sam ramassait ses poings explosifs pendant l'hypercharge.
Effets visuels manquants pour l'amplificateur de dégâts d'A.R.K.A.D. quand le pouvoir star Courant continu était équipé.
Correction d'un problème à cause duquel certaines offres du magasin étaient grisées et indisponibles à l'achat.