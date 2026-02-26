Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
26 févr. 2026
Blog – Brawl Stars

Notes de patch de février 2026

⚠️ Après la maintenance ⚠️

Les serveurs risquent de prendre quelques temps à se stabiliser après la maintenance, et certaines choses vont se produire dans les prochains jours :

MERCREDI - 25 février : toutes les nouvelles récompenses de prestige (jusqu'à un maximum de 1 000 trophées par brawler) que vous ne possédez pas encore seront attribuées, et les scores de prestige précédents seront mis à jour petit à petit. Ces changements se produiront graduellement dans les jours qui suivront la sortie de la mise à jour, alors ils pourraient mettre quelques jours à apparaître.

JEUDI - 26 février : événement de sortie Boîte Sirius et quêtes des victoires avec les 99 brawlers. L'événement de Saint-Brawlentin, #Brawlentines, est prolongé d'une journée. La fin du date avec Sirius et la livraison de la récompense finale auront lieu le 26 février.

VENDREDI - 27 février : livraison de la dernière boîte des trophées de saison + ULTRA boîte des trophées gratuite !

Prestige

Lorsque votre brawler atteint 1 000 trophées, il devient prestigieux et vous fait gagner des trophées de prestige au lieu des trophées habituels. Le prestige donne des récompenses et des cosmétiques exclusifs pour mettre en valeur votre maîtrise de ce brawler. De plus, le prestige est permanent, sans réinitialisation saisonnière.

Parcours du prestige

  • Ce menu est accessible depuis l'écran des brawlers.

  • Voici les récompenses à gagner en chemin vers les 1 000 trophées :

  • 250 : icône de joueur et tag

  • 500 : émotes.

  • 750 : skin à 29 gemmes (ou 1 000 blings si aucun n'est disponible)

  • 1 000 trophées : (ancien) titre de brawler doré (remplace la récompense des dossiers)

  • Prestige 2 : icône néon

  • Prestige 3 : titre de brawler néon

  • Les paliers de prestige atteints sont permanents.

  • Les trophées de prestige sont ajoutés à la voie des trophées (comme ceux de saison actuellement).

  • Ils comptent aussi pour les quêtes de gain de trophées.

Si vous possédez déjà la récompense d'un palier, il ne passera rien, à part l'ajout d'une coche.

Carte de combat prestigieuse

  • Elle est universelle pour TOUS les brawlers du compte.

  • Le nombre correspond au total de prestiges de tous vos brawlers.

    • Chaque brawler peut avoir plusieurs prestiges.

  • Plus vous avez de prestiges, plus votre carte de combat est visuellement améliorée ! Ces améliorations ont lieu aux paliers 1, 25 et 50 de prestige.

Brawlidex du profile

  • Le prestige de chacun de vos brawlers figure dans votre profile.

  • Votre profile affiche la somme de tous vos prestiges sur l'écran d'accueil.

Classements

  • Les classements seront aussi mis à jour pour inclure vos prestiges, pour votre compte et chacun de vos brawlers.

    • Le classement des comptes est basé sur le total des trophées + total des trophées de prestige.

    • Le classement des brawlers est basé sur le total de prestiges.

Avec l'ajout de ce nouveau système de prestige, le prestige actuel rejoindra les stats historiques de votre profile.

Changements du matchmaking

Le matchmaking est désormais basé sur un MMR caché indépendant des trophées.

  • Prestige 0-1 : 0-999 trophées

    • Matchs contre des bots : oui

    • Trophées d'outsider : oui

    • Série de victoires à x10 trophées : oui

  • Prestige 1-2 : 1 000-1 999 trophées

    • Matchs contre des bots : oui

    • Trophées d'outsider : oui

    • Série de victoires à x10 trophées : oui

  • Prestige 2-3 : 2 000-2 999 trophées

    • Matchs contre des bots : non

    • Trophées d'outsider : non

    • Série de victoires à x10 trophées : non

  • Prestige 3+ : 3 000+ trophées

    • Matchs contre des bots : non

    • Trophées d'outsider : non

    • Série de victoires à x10 trophées : non

  • Les trophées de la Brawl Arena ont été ajustés.

Autres modifications

  • Protection anti échange de victoires plus stricte à partir du palier 2 de prestige.

  • Nom des joueurs remplacé par un « ? » à partir du palier 2 de prestige.

Événements Rush

Les événements comme l'overdose de sucre sont étendus aux trophées, pièces, points de pouvoir, prix Starr et prix du chaos !

Comment ça marche

  • Activez le bouton Rush dans l'écran de sélection des modes de jeu pour multiplier vos récompenses pendant une durée limitée. Vos victoires vous rapportent plus, selon le type d'événement Rush.

Nouveaux brawlers

Sirius - Ultra - Contrôle

  • Spécificité : si des ombres sont actives, l'utilisation de son super leur indique où aller/attaquer.

  • Attaque : STARR RIVALES

Sirius invoque deux projectiles : une bombe qui inflige des dégâts de zone et une Frappe des ombres à cible unique. Sirius enferme l'ombre d'un brawler tous les 4 coups. Il peut en conserver 3 à la fois.

  • Super : INVOCATION DES OMBRES

Sirius libère toutes les ombres enfermées. Elles prennent les caractéristiques de leur brawler, comme les attaques et les PV.Sirius peut forcer les ombres à agir pour lui ! Appuyez pour qu'elles suivent Sirius, ou visez pour leur faire protéger une zone.

  • Pouvoir star : HÉRAUTS DU CRÉPUSCULE

Les ombres se déplacent plus vite.

  • Pouvoir star : SOMBRE STARR

Enferme 2 ombres au lieu d'une tous les 4 coups avec Frappe des ombres.

  • Gadget : UNE STARR EST NÉE

Sirius tire un projectile qui invoque une ombre à l'impact, ralentissant la cible touchée.

  • Gadget : MAÎTRE DES OMBRES

Les ombres invoquées reviennent vers Sirius, qui les soigne à hauteur d'un pourcentage de leurs PV.

  • Hypercharge : PUISSANCE ILLIMITÉE !

Les ombres invoquées pendant l'hypercharge infligent plus de dégâts et ont plus de PV.

  • Titre : Le maudit

Najia - Mythique - Dégâts bruts

  • Attaque : LIVRAISON SSSPÉCIALE

Najia lance une jarre contenant un serpent mortel ! Quand la jarre est dans les airs, le serpent peut être libéré dans n'importe quelle direction.La jarre inflige des dégâts et le serpent empoisonne sa cible. Le poison peut se cumuler, infligeant plus de dégâts sur la durée !

  • Super : NOUILLES EMPOISONNÉES

Najia libère 3 serpents qui rampent sur une certaine distance et empoisonnent tous les ennemis dans la zone. Les serpents peuvent également être lancés dans une jarre sur une zone ciblée !

  • Gadget : LE PLEIN DE POISON

Réinitialise la durée de tous les poisons actifs.

  • Gadget : JARRE DE NAJIA

Najia se cache dans une jarre. Lorsque la jarre est brisée, Najia repousse et empoissonne tous les ennemis autour !

  • Pouvoir star : PROTECTEUR EMPOISONNÉ

Les brawlers qui succombent au poison d'un serpent laissent un serpent derrière eux.

  • Pouvoir star : VÉNÉNEUX

Le poison s'intensifie avec les PV du brawler empoisonné, infligeant 200 pts de dégâts supplémentaires à 100 % des PV.

  • Hypercharge : N/A

  • Titre : Vénéneux

Événement de sortie de Sirius

Pendant l'événement de sortie de Sirius, vous pourrez débloquer ce brawler de plusieurs façons !

1. Défi : gagnez avec chaque brawler

  • Gagnez un match avec chaque brawler pour débloquer Sirius gratuitement.

  • Vous devez posséder les 99 autres brawlers pour réussir ce défi.

  • Vous pouvez aussi obtenir une boîte Sirius en gagnant des matchs avec 50 brawlers pendant l'événement.

2. Défi : boîte Sirius

  • Il vous faut 20 boîtes Sirius pour terminer l'événement et débloquer Sirius. Chaque boîte Sirius requiert 2 victoires.

  • Les joueurs reçoivent 40 tickets au total, pile la bonne quantité pour 20 boîtes.

  • Si vous gagnez la boîte Sirius gratuite grâce aux victoires avec 50 brawlers, cela signifie que vous ne pouvez perdre que DEUX FOIS. C'est le défi le plus difficile à ce jour !

3. Boîte Sirius

  • Sirius peut aussi être débloqué aléatoirement dans une boîte Sirius pendant l'événement.

  • C'est la meilleure boîte brawler qui soit jamais sortie ! Vous pouvez y gagner des brawlers (y compris Sirius), des pièces, des points de pouvoir, des doubleurs d'EXP, des crédits, des gadgets, des pouvoirs star et des hypercharges.

  • 8 récompenses par boîte !

Hypercharges

  • Glowy : le super hyperchargé de Glowy effraye quelle que soit sa direction avec une attaque à 360 degrés, et les cibles effrayées subissent 20 % de dégâts supplémentaires de toutes les sources.

  • Pierce : tire 2 vagues de projectiles (la deuxième infligeant des dégâts en moins) qui transpercent les brawlers.

Nouveaux buffies

Un nouvel attrape-buffies arrive dans le menu des buffies, avec les buffies des 6 brawlers suivants !

Corbac

  • Gadget [retravaillé] : Poison rapide

Corbac inflige le reste des dégâts de poison à tous les ennemis qu'il a empoisonnés, et obtient un bouclier à hauteur de 150 % des dégâts.

  • Buffie : réinitialise le chrono du poison.

  • Gadget [retravaillé] : Toxine engourdissante

Envoie un kunai qui blesse, ralentit et empoisonne le premier ennemi touché pendant un certain temps.

  • Buffie : le kunai rebondit sur les ennemis les plus proches avec le même effet.

  • Pouvoir star : Extratoxique

Le poison de Corbac sape l'énergie des ennemis, qui infligent 15 % de dégâts en moins sous son effet.

  • Buffie : chaque ennemi empoisonné augmente de 5 % les dégâts infligés par Corbac.

  • Pouvoir star : Rapace

L'attaque et le super de Corbac infligent 40 % de dégâts en plus aux ennemis à moins de 50 % de leurs PV.

  • Buffie : le poison de Corbac dure 1 s de plus.

  • Hypercharge

    • Buffie : les attaques de base sont perçantes et reviennent après avoir atteint la distance max, infligeant 20 % de dégâts en moins à leur retour.

Billie

  • Gadget : Paquet de vitamines

Billie régénère 1 000 PV par seconde pendant 0,4 s.

  • Buffie : la barre jaune de Billie est remplie et sa prochaine attaque restaure ses PV à hauteur de 60 % des dégâts infligés.

  • Gadget [retravaillé] : Super glue

Billie lance un chewing-gum qui ralentit les ennemis touchés de 20 %.

  • Buffie : plus le chewing-gum reste collé par terre longtemps, plus il ralentit les ennemis.

  • Pouvoir star : Cours, Billie, cours

Si la barre jaune est pleine, la vitesse de déplacement de Billie augmente de 12 %.

  • Buffie : Cours, Billie, cours inflige +20 % de dégâts.

  • Pouvoir star : Paré à tirer

Lorsque la barre jaune est pleine, Billie peut se protéger contre 20 % des dégâts ennemis.

  • Buffie : Billie gagne un bouclier pendant 5 secondes quand son super touche un brawler ennemi.

  • Hypercharge

    • Buffie : la préparation de l'attaque de base hyperchargée prend moins de temps.

Bull

  • Gadget [retravaillé] : Banane à injection > Missile T-Bone

Bull lance un projectile qui inflige 1600 dégâts et le soigne à hauteur de 800 s'il touche sa cible.

  • Buffie : la cible est marquée pendant 5 s, et Bull obtient 50 % de drain de vie.

  • Gadget [retravaillé] : Gros sabots

Bull frappe le sol et ralentit les ennemis aux alentours. Si une cible est déjà ralentie, elle est immobilisée !

  • Buffie : si un ennemi est immobilisé, la vitesse de déplacement de Bull augmente de 30 % pendant 30 s.

  • Pouvoir star : Berserker

Quand Bull a moins de 60 % de ses PV, il recharge deux fois plus vite.

  • Buffie: si Bull élimine un brawler alors que l'effet est actif, son super est instantanément chargé au max.

  • Pouvoir star : Gros dur

Si la santé de Bull passe sous les 40 %, il obtient un bouclier qui réduit les dégâts reçus de 30 %.

  • Buffie : si Bull élimine un brawler alors que cet effet est actif, il devient invincible pendant 0,5 seconde.

  • Hypercharge

    • Buffie : l'attaque de base de Bull inflige moins de dégâts à longue portée mais transperce les ennemis.

Nita

  • Gadget : Patte d'ours

L'ours de Nita frappe le sol d'un grand coup, étourdissant les ennemis à portée.

  • Buffie : l'ours de Nita inflige 50 % de dégâts supplémentaires lors de sa prochaine attaque.

  • Gadget : Fourrure synthétique

Pendant 3 s, un bouclier protège l'ours de Nita contre 35 % des dégâts.

  • Buffie : Nita et son ours deviennent invincibles pendant 0,5 secondes.

  • Pouvoir star : Bonne patte

Nita récupère 1094 PV quand son ours frappe un brawler ennemi. Quand Nita inflige des dégâts à un brawler ennemi, son ours récupère 1094 PV.

  • Buffie : cette capacité peut dépasser les points max de Nita et de son ours de 2 000 PV.

  • Pouvoir star : Expéditif

L'ours de Nita attaque plus vite. Le délai entre ses coups est réduit de 60 %.

  • Buffie : quand Nita invoque son ours, sa vitesse de rechargement augmente de 25 % pendant 3 secondes.

  • Hypercharge

    • Buffie: les attaques de Nita augmentent en vitesse, largeur et portée pendant l'hypercharge.

Léon

  • Gadget [amélioré] : Projecteur d'hologramme - Pour induire ses ennemis en erreur, Léon crée un double de lui-même. Son clone attaque les ennemis et leur inflige de faibles dégâts.

    • Buffie : si Léon réactive son gadget pendant que son clone est actif, les deux échangent leur place.

  • Gadget : Sucette masquée - Léon crée une zone furtive dans laquelle son équipe peut se cacher. La santé de la sucette diminue progressivement avec le temps.

    • Buffie : la vitesse de déplacement de Léon et ses alliés augmente de 15 % dans la zone.

  • Pouvoir star : Fumée sans feu

Quand il utilise son super, Léon est 30 % plus rapide tant qu'il est invisible.

  • Buffie : sa première attaque après son invisibilité inflige 15 % de dégâts en plus.

  • Pouvoir star : Invisi-soins

Léon récupère 1 440 PV par seconde tant que son super est actif.

  • Buffie : durée du super +1 seconde.

  • Hypercharge

    • Buffie : les attaques de base de Léon infligent au moins 75 % de dégâts, peu importe à quelle distance.

Bo

  • Gadget : Totem de puissance - Bo lance un totem qui augmente le taux de charge des supers de ses alliés de 50 %. La santé du totem diminue progressivement avec le temps.

    • Buffie : le rayon du totem est fortement élargi.

  • Gadget [retravaillé] : Bo balance des fils piégés sur ses mines, les faisant exploser et infligeant les mêmes dégâts et effets aux brawlers touchés.

    • Buffie : le rayon d'explosion des mines activées augmente.

  • Pouvoir star : Aigle sentinelle

Bo repère les ennemis cachés dans les buissons à une distance 150 % plus grande.

  • Buffie : Bo n'est plus révélé lorsqu'il attaque depuis les buissons.

  • Pouvoir star : Piège immobilisant

Au lieu de les repousser, les pièges de Bo immobilisent ses ennemis pendant 2 secondes.

  • Buffie : la pose des pièges est grandement accélérée.

  • Hypercharge

    • Buffie : l'attaque de base de Bo tire une 4e flèche et la zone de dégâts de chaque flèche est plus grande.

Équipements supprimés et compensation

Les équipements suivants seront supprimés et leur valeur totale en pièces vous sera remboursée via votre boîte de réception.

  • Corbac - équipement mythique supprimé (dégâts de poison)

  • Bull - équipement supprimé (charge du super)

  • Bo - équipement supprimé (rechargement)

  • Nita - équipement supprimé (puissance du familier)

  • Léon - équipement mythique supprimé (durée du super)

Saisons et skins

Saison : Sables du temps

  • LILY BANDIT DES SABLES | PB | ÉPIQUE

    • LILY MARCHEUSE DES SABLES | PB (chroma1) | ÉPIQUE

    • LILY DES SABLES NOCTURNES | PB (chroma2) | ÉPIQUE

  • CORDELIUS SULTAN | PB | ÉPIQUE

    • CORDELIUS SULTAN CAMÉLIA | PB (chroma1) | ÉPIQUE

    • CORDELIUS SULTAN MYOSOTIS | PB (chroma2) | ÉPIQUE

  • BILLIE GARDE DU CORPS | ÉPIQUE | 149 gemmes

  • A.R.K.A.D. CLEPSYDRE | MYTHIQUE | 199 gemmes

  • DOUG DYNASTIQUE | MYTHIQUE | 199 gemmes

  • LARRY & LAWRIE GÉNIES | LÉGENDAIRE | 299 gemmes

Saison : Fées et dragons

  • BONNIE FÉERIQUE | PB | ÉPIQUE

    • BONNIE SOMBRE FÉE | PB (chroma1) | ÉPIQUE

    • BONNIE FARFADETTE | PB (chroma2) | ÉPIQUE

  • GRIFF DRACONIQUE | PB | ÉPIQUE

    • GRIFF AVARE | PB (chroma1) | ÉPIQUE

    • GRIFF CUPIDE | PB (chroma2) | ÉPIQUE

  • MINA FÉERIQUE | ÉPIQUE | 149 gemmes

  • FRANK FÉERIQUE | MYTHIQUE | 199 gemmes

  • MAISIE DRACONIQUE | MYTHIQUE | 199 gemmes

  • GROM DRACONIQUE | LÉGENDAIRE | 299 gemmes

Autres skins

  • TRUNK ROYALE | ÉPIQUE | 149 gemmes

  • BERTGLOW | MYTHIQUE | 199 gemmes

  • MELODY GONFLABLE | ÉPIQUE | 149 gemmes

  • NITA BRUCE | MYTHIQUE | 199 gemmes

Skin du Pass Pro

  • CORBAC DRACONIQUE | Palier 1

  • CORBAC DRACONIEN | HC 1

  • DRACORBAC | HC chroma 1

  • CORBAC DRAGON HANTÉ | HC chroma 2

Or/argent massif

  • Pierce or massif

  • Pierce argent massif

  • Glowbert or massif

  • Glowbert argent massif

Équilibrages

JAE-YONG- Buff mineur

  • PV augmentés de 7 000 à 7 400.

LOU-Buff mineur

  • PV augmentés de 6 800 à 7 000.

  • Réduction de la durée de gel du super de Lou de 8,3 à 7,1 s.

  • La jauge de gel commence à se vider après 2,5 s au lieu de 2 s.

ZIGGY-Buff majeur

  • PV augmentés de 6 000 à 6 400.

  • Délai de recharge amélioré de 5 %.

  • Délai de réaction 5 % plus rapide pour l'apparition des projectiles.

COLETTE - Buff mineur

  • Dégâts d'attaque de base augmentés de 1 000 à 1 100.

  • Le taux de dégâts de l'attaque de base passe de 37 à 39 %.

  • Dégâts ultimes augmentés de 2 000 à 2 200.

  • Le taux de dégâts ultimes passe de 20 à 22 %.

JANET - Buff mineur

  • Vitesse des projectiles augmentée de 4,2 %.

  • Délai de récupération du gadget Amplificateur audio réduit de 20 à 18 s.

LOLA - Buff mineur

  • Réduction du rayon de collision de l'ego hyperchargé.

  • Augmentation des PV de base de l'ego 4 000 à 4 400.

LUMI - Buff mineur

  • PV augmentés de 5 800 à 6 200.

GIGI -Buff mineur

  • Attaque de base plus réactive.

  • Gain de vitesse lors de l'attaque renforcé.

  • Les dégâts du super au niveau max ont été réduits de 3 000 à 2 600 par coup (s'applique aussi aux coups dans les deux sens pendant l'hypercharge).

  • Les dégâts max potentiels en combo sont désormais plus bas.

  • Préparation de l'attaque plus rapide de 20 à 30 %.

BUZZ - Buff mineur

  • Zone d'attaque réduite de 10 % pour des dégâts à courte et moyenne portée plus cohérents.

  • Accélération de 3 % des projectiles des attaques de base, du super et de l'hypercharge.

  • Augmentation de la durée d'immobilisation de 0,5 à 0,6 s.

KIT - Modification

  • Attaché, légère extension des lancers pour toucher plus facilement les cibles.

  • Réduction de l'immobilisation de 2 à 1,5 s.

  • Attaché, réduction de la durée des soins de 10 à 8 s.

  • Augmentation des soins par seconde de 10 à 15 % des PV max.

  • Augmentation des soins hyperchargés par seconde de 20 à 25 % des PV max.

CHESTER - Buff mineur

  • Dégâts par projectile augmentés de 1 280 à 1 340.

  • PV augmentés de 7 400 à 7 600.

BONNIE - Buff mineur

  • Charge ultime réduite de 6 à 5 tirs (avec équipement épique, de 5 à 4 tirs).

  • Taux de charge de l'hypercharge réduit de 12 à 11 tirs (avec équipement, à 10 tirs).

MORTIS - Nerf mineur

  • Le gadget Bobine de combo ne traverse plus les murs.

  • Le gadget Créature de la nuit ne charge plus le super.

PEARL - Buff mineur

  • Dégâts d'attaque augmentés de 6 x 540 à 6 x 560 (+7 %).

  • Le taux de charge du super et de l'hypercharge restent inchangés.

LARRY & LAWRIE - Buff mineur

  • Taux de charge de l'hypercharge 8 % plus rapide.

  • Nécessite 2,6 supers au lieu de 2,8.

MÉDOR - Buff majeur

  • Pouvoir star Promotion : soins augmentés de 30 à 40 PV par seconde.

  • Gadget À couvert : augmentation des PV des sacs de sable de 35 % à 40 % des PV max.

MINA - Nerf mineur

  • Durée de l'Éolienne réduite de 2 à 1,5 s.

MEG - Buff mineur

  • Gadget Boîte à outils : rayon de la zone d'action de la tourelle augmenté de 800 à 880.

  • Pouvoir star Bouclier surpuissant : augmentation du bouclier de 25 à 30 %.

SPIKE - Nerf mineur

  • La charge de l'hypercharge nécessite un peu plus de 3 supers.

  • Les dégâts du gadget Pique-épine changent avec la distance. À courte portée, il inflige 60 % de dégâts, soit 600 par épine au niveau 11. À portée maximale, les dégâts restent à 1 000 par épine.

  • Gadget Cactus en pot : récupération augmentée de 18 à 20 s.

STU - Buff mineur

  • PV augmentés de 6 800 à 7 000.

  • Soins du 2e pouvoir star augmentés de 544 à 560 par utilisation du super.

FRANK - Nerf mineur

  • PV réduits de 14 000 à 13 600.

  • Le gadget Casque antibruit ne charge plus le super ni l'hypercharge, même avec un buffie.

  • Les dégâts du pouvoir star Éponge sont réduits de 15 % à 10 %.

  • Pouvoir star Tour de force : l'augmentation de dégâts est réduite de 25 % à 15 %.

  • La portée de Massue aimantée est réduite de 8 %.

ELIZ@ - Nerf mineur

  • Réduction de la charge du super par les attaques de base. Environ 10 coups au lieu de 8 sont nécessaires une charge complète.

  • Le gadget Cordon de sécurité ne charge plus le super ni l'hypercharge, même avec un buffie.

COLT - Nerf mineur

  • Le gadget Chargeur automatique ne charge plus le super ni l'hypercharge, même avec un buffie.

BELLE - Buff mineur

  • Dégâts du super augmentés de 1 000 à 1 100.

  • PV augmentés de 5 600 à 5 800.

  • La charge de l'hypercharge nécessite une attaque de moins et un super de moins.

PIERCE - Nerf mineur

  • Gadget Vagues de balles : récupération allongée de 16 à 18 s.

  • Le super se charge 10 % plus vite pour compenser l'augmentation de la charge du dernier tir.

CLANCY - Modification

  • Le palier 1 de l'attaque de base augmente de 1 200 à 1 400.

  • Le palier 2 de l'attaque de base augmente de 1 400 à 1 500.

  • Le palier 3 reste à 1 600.

  • Le palier 2 nécessite 6 tirs au lieu de 7 (4 avec le pouvoir star pour 2 jetons).

  • Les billes du super passent de 16 à 12 avec une réduction des dégâts à proximité : 100 % de dégâts à la distance max et 50 % à courte portée (par exemple : les dégâts max sur le coffre passent à 7 000.)

ROSA - Buff mineur

  • Durée du super augmentée de 3 à 4 s.

ALLI - Nerf mineur

  • Gadget Sang froid : récupération augmentée de 14 à 16 s.

RICOCHET- Nerf mineur

  • Taux de charge du super augmenté de 12 à 15 tirs pour compenser le buff de vitesse des projectiles, qui aide à toucher les cibles plus souvent.

Brawl Arena uniquement

GIGI - Nerf majeur

  • PV réduits de 650 à 450.

  • Dégâts réduits de 4 à 3.

GLOWBERT - Nerf majeur

  • PV réduits de 450 à 400.

  • Bug de double EXP résolu.


PIERCE - Nerf majeur

  • PV réduits de 550 à 500.

  • Dégâts réduits de 5 à 4.

Cartes, modes de jeu et changements de la rotation

Combats de boss

Combats de boss des donjons : introduction de boss uniques, offrant chacun des défis et des imaginaires uniques.

  • BOSS Griff - Seigneur insatiable

  • Pression prolongée via une haute densité de projectiles et un contrôle de zone.

  • BOSS Grom – Démolisseur acharné

  • Menace extrême sur toute la carte avec des explosifs à portée illimitée.

  • Nécessite des repositionnements constants et une bonne perception spatiale.

  • Boss Corbac – Dragon en évolution

    • Boss à phases multiples qui gagne en puissance à chaque défaite.

    • Il passe d'assassin agile à énorme menace draconique.

  • BOSS Maisie – Tueuse de tempo

  • Des projectiles à vitesse variable perturbent le rythme des joueurs.

  • Les déplacements prévisibles et les réactions trop lentes sont punis.

  • Boss spécial du 1er avril : un affrontement de boss d'une journée disponible uniquement le 1er avril.

  • La boss Nita entre dans l'arène avec une boucle d'invocation tordue.

Nouveaux modes de jeu saisonniers

Ultime survivant (survivant avec des boosts)

  • Les caisses sont remplacées par des boîtes mystères.

  • Chaque boîte donne un boost permanent (PV, dégâts, vitesse ou bouclier).

  • Il y a des chances (40 % par défaut) d'obtenir un boost supplémentaire (consommable ou transportable).

  • Boosts : buff permanent, partiellement perdu en cas de défaite (comme les cubes de pouvoir).

    • Buff des dégâts (+15 %)

    • Buff des PV max (+15 %)

    • Buff de la vitesse (+10 %)

    • Buff de bouclier (dégâts subis -10 %)

  • Consommables : buffs temporaires

    • Charge instantanée de l'hypercharge (buff de retour)

    • Boisson de vitesse et dégâts (buff de retour)

  • Transportables : à ramasser et utiliser/jeter en attaque

    • Boule de bowling

      • Trajectoire en ligne droite

      • Détruit les murs

      • Repousse, blesse et immobilise les brawlers

      • Endommage les boîtes

      • Détruite après avoir démoli assez de murs

    • Shuriken

      • Trajectoire en ligne droite

      • Inflige des dégâts aux brawlers/boîtes touchés, même lorsqu'il est transporté Détruit lorsqu'il touche sa cible

      • Coupe l'herbe

    • Voiture

      • Le brawler monte dans la voiture et va vite

      • Détruit les murs (voiture endommagée) Explose quand elle subit des dégâts

      • Inflige des dégâts aux ennemis et aux boîtes renversés

    • Bombe

      • Peut être lancée par-dessus les murs

      • Explose après environ 1,5 s avec dégâts de zone

      • Son explosion détruit les murs

Fracas des ombres (3c3, 5c5, variante de Choc des samouraïs)

  • Des ombres d'araignée et des ombres des brawlers joués apparaissent sur la carte.

  • Détruisez les ombres et les brawlers ennemis, qui lâchent des objets lunaires (basés sur le masque de Sirius). L'équipe qui ramasse la bonne quantité de lunes (60/100) remporte le match.

  • Un Sirius géant apparaît en tant que mini boss.

  • Cartes :

    • 3c3

      • Manoir lunaire

      • Cirque des ombres argentées

      • Allée aux illusions

      • Double-zone

    • 5c5

      • Toile des ombres

      • Chapiteau

      • Chemin des malins

      • Carnaval des copieurs

  • Chasse au trésor (mode de retour)

    • Modification : le chrono s'arrête quand les 2 équipes se disputent l'emplacement

  • Modificateurs

    • Tempêtes de sable : une tempête fait rage de façon intermittente et couvre une partie de la carte. Elle empêche de voir à l'extérieur depuis l'intérieur et vice versa.

    • Balles ralenties : un effet de ralentissement intermittent englobe la carte et affecte les projectiles.

Environnements

  • Supprimés :

    • Monde des bonbons

    • Navire de Darryl

    • Aquarium des monstres marins

    • Force Starr

    • Marais d'amour

  • Ajoutés :

    • Cirque des curiosités

    • Manoir Malfaisant

    • Pyramid Quest

    • Rétropolis

    • Lutte dans la jungle

    • Décharge

Cartes

  • Aucun changement.

Cartes de la communauté

  • Aucun changement.

une méga tirelire,

  • Aucun changement.

Classé

Saison 1

  • Mode de jeu à l'affiche : Razzia de gemmes

    • Carte 1 : Arcade rustique

    • Carte 2 : Arcade cristalline

  • Rotation des brawlers gratuits :

    • Épique : Shade

    • Mythique : Squeak

    • Légendaire : Kit

Saison 2

  • Mode de jeu à l'affiche : Brawlball

    • Carte 1 : Spirale infernale

    • Carte 2 : Ballon de plage

  • Rotation des brawlers gratuits :

    • Épique : Larry & Lawrie

    • Mythique : Doug

    • Légendaire : Cordelius

Championnat Brawl Stars

  • Défis du CBS les 27 février-1er mars et 27-29 mars.

Améliorations permanentes et fonctionnalités pratiques

  • Rotation dans l'emplacement des parties non classées (rotation des modes de jeu, recherche d'adversaire aléatoire et pas de gain/perte de trophées).

  • Les améliorations de skin Pro peuvent apparaître dans les prix classés. Le skin Pro Colt pourra apparaître à partir de mi-mars ! Les skins Pro seront aussi disponibles 8 mois après la fin de leur saison du Pass Pro.

  • Progression du Pass Pro boostée ! L'EXP Pass Pro pour les victoires passe de 25 à 50 et pour les passages au rang supérieur de 200 à 400.

Effets visuels distincts pour les différents boucliers :

  • Bouclier blanc : vous devenez invulnérable (au respawn).

  • Bouclier jaune : vous bénéficiez de dégâts réduits.

  • Bouclier violet : votre bouclier a plus de PV, qu'il perd au fil du temps.

  • Les notifications du championnat sont de retour sur l'écran d'accueil (dirigées vers le mode Classé).

  • Le mode Survivant solo n'attribuera plus de trophées en cas de déconnexion / les joueurs restés immobiles trop longtemps en Survivant solo seront déconnectés.

  • Le nom de Glowbert est devenu Glowy. Quand Moe s'est lié d'amitié avec lui, il lui a donné un nouveau surnom : Glowy !

  • Pendant cette mise à jour, nous allons faire un test A/B à propos des mégaquêtes.

    • 80 % des joueurs recevront des mégaquêtes selon le planning mensuel habituel.

    • 20 % des joueurs recevront des mégaquêtes selon un planning hebdomadaire.

Correction de bugs

  • Correction du problème d'affichage de la carte de combat classée (brawler actuellement sélectionné vs brawler sélectionné en mode Classé).

  • L'étoile de mer du premier gadget d'Otis disparaît après 5 s même quand il n'y a aucun ennemi à proximité.

  • Les projectiles peuvent échapper à la zone d'effet de l'éolienne de Mina.

  • Correction d'un bug rare pouvant causer un plantage de l'écran de chargement du mode Classé.

  • Les effets de ralentissement cumulés du gadget de Squeak immobilisent le joueur.

  • Correction d'une erreur de serveur qui se produisait parfois quand Sam ramassait ses poings explosifs pendant l'hypercharge.

  • Effets visuels manquants pour l'amplificateur de dégâts d'A.R.K.A.D. quand le pouvoir star Courant continu était équipé.

  • Correction d'un problème à cause duquel certaines offres du magasin étaient grisées et indisponibles à l'achat.