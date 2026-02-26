Un nouvel attrape-buffies arrive dans le menu des buffies, avec les buffies des 6 brawlers suivants !

Corbac

Gadget [retravaillé] : Poison rapide

Corbac inflige le reste des dégâts de poison à tous les ennemis qu'il a empoisonnés, et obtient un bouclier à hauteur de 150 % des dégâts.

Buffie : réinitialise le chrono du poison.

Gadget [retravaillé] : Toxine engourdissante

Envoie un kunai qui blesse, ralentit et empoisonne le premier ennemi touché pendant un certain temps.

Buffie : le kunai rebondit sur les ennemis les plus proches avec le même effet.

Pouvoir star : Extratoxique

Le poison de Corbac sape l'énergie des ennemis, qui infligent 15 % de dégâts en moins sous son effet.

Buffie : chaque ennemi empoisonné augmente de 5 % les dégâts infligés par Corbac.

Pouvoir star : Rapace

L'attaque et le super de Corbac infligent 40 % de dégâts en plus aux ennemis à moins de 50 % de leurs PV.

Buffie : le poison de Corbac dure 1 s de plus.

Hypercharge Buffie : les attaques de base sont perçantes et reviennent après avoir atteint la distance max, infligeant 20 % de dégâts en moins à leur retour.



Billie

Gadget : Paquet de vitamines

Billie régénère 1 000 PV par seconde pendant 0,4 s.

Buffie : la barre jaune de Billie est remplie et sa prochaine attaque restaure ses PV à hauteur de 60 % des dégâts infligés.

Gadget [retravaillé] : Super glue

Billie lance un chewing-gum qui ralentit les ennemis touchés de 20 %.

Buffie : plus le chewing-gum reste collé par terre longtemps, plus il ralentit les ennemis.

Pouvoir star : Cours, Billie, cours

Si la barre jaune est pleine, la vitesse de déplacement de Billie augmente de 12 %.

Buffie : Cours, Billie, cours inflige +20 % de dégâts.

Pouvoir star : Paré à tirer

Lorsque la barre jaune est pleine, Billie peut se protéger contre 20 % des dégâts ennemis.

Buffie : Billie gagne un bouclier pendant 5 secondes quand son super touche un brawler ennemi.

Hypercharge Buffie : la préparation de l'attaque de base hyperchargée prend moins de temps.



Bull

Gadget [retravaillé] : Banane à injection > Missile T-Bone

Bull lance un projectile qui inflige 1600 dégâts et le soigne à hauteur de 800 s'il touche sa cible.

Buffie : la cible est marquée pendant 5 s, et Bull obtient 50 % de drain de vie.

Gadget [retravaillé] : Gros sabots

Bull frappe le sol et ralentit les ennemis aux alentours. Si une cible est déjà ralentie, elle est immobilisée !

Buffie : si un ennemi est immobilisé, la vitesse de déplacement de Bull augmente de 30 % pendant 30 s.

Pouvoir star : Berserker

Quand Bull a moins de 60 % de ses PV, il recharge deux fois plus vite.

Buffie: si Bull élimine un brawler alors que l'effet est actif, son super est instantanément chargé au max.

Pouvoir star : Gros dur

Si la santé de Bull passe sous les 40 %, il obtient un bouclier qui réduit les dégâts reçus de 30 %.

Buffie : si Bull élimine un brawler alors que cet effet est actif, il devient invincible pendant 0,5 seconde.

Hypercharge Buffie : l'attaque de base de Bull inflige moins de dégâts à longue portée mais transperce les ennemis.



Nita

Gadget : Patte d'ours

L'ours de Nita frappe le sol d'un grand coup, étourdissant les ennemis à portée.

Buffie : l'ours de Nita inflige 50 % de dégâts supplémentaires lors de sa prochaine attaque.

Gadget : Fourrure synthétique

Pendant 3 s, un bouclier protège l'ours de Nita contre 35 % des dégâts.

Buffie : Nita et son ours deviennent invincibles pendant 0,5 secondes.

Pouvoir star : Bonne patte

Nita récupère 1094 PV quand son ours frappe un brawler ennemi. Quand Nita inflige des dégâts à un brawler ennemi, son ours récupère 1094 PV.

Buffie : cette capacité peut dépasser les points max de Nita et de son ours de 2 000 PV.

Pouvoir star : Expéditif

L'ours de Nita attaque plus vite. Le délai entre ses coups est réduit de 60 %.

Buffie : quand Nita invoque son ours, sa vitesse de rechargement augmente de 25 % pendant 3 secondes.

Hypercharge Buffie: les attaques de Nita augmentent en vitesse, largeur et portée pendant l'hypercharge.



Léon

Gadget [amélioré] : Projecteur d'hologramme - Pour induire ses ennemis en erreur, Léon crée un double de lui-même. Son clone attaque les ennemis et leur inflige de faibles dégâts. Buffie : si Léon réactive son gadget pendant que son clone est actif, les deux échangent leur place.

Gadget : Sucette masquée - Léon crée une zone furtive dans laquelle son équipe peut se cacher. La santé de la sucette diminue progressivement avec le temps. Buffie : la vitesse de déplacement de Léon et ses alliés augmente de 15 % dans la zone.

Pouvoir star : Fumée sans feu

Quand il utilise son super, Léon est 30 % plus rapide tant qu'il est invisible.

Buffie : sa première attaque après son invisibilité inflige 15 % de dégâts en plus.

Pouvoir star : Invisi-soins

Léon récupère 1 440 PV par seconde tant que son super est actif.

Buffie : durée du super +1 seconde.

Hypercharge Buffie : les attaques de base de Léon infligent au moins 75 % de dégâts, peu importe à quelle distance.



Bo

Gadget : Totem de puissance - Bo lance un totem qui augmente le taux de charge des supers de ses alliés de 50 %. La santé du totem diminue progressivement avec le temps. Buffie : le rayon du totem est fortement élargi.

Gadget [retravaillé] : Bo balance des fils piégés sur ses mines, les faisant exploser et infligeant les mêmes dégâts et effets aux brawlers touchés. Buffie : le rayon d'explosion des mines activées augmente.

Pouvoir star : Aigle sentinelle

Bo repère les ennemis cachés dans les buissons à une distance 150 % plus grande.

Buffie : Bo n'est plus révélé lorsqu'il attaque depuis les buissons.

Pouvoir star : Piège immobilisant

Au lieu de les repousser, les pièges de Bo immobilisent ses ennemis pendant 2 secondes.

Buffie : la pose des pièges est grandement accélérée.

Hypercharge Buffie : l'attaque de base de Bo tire une 4e flèche et la zone de dégâts de chaque flèche est plus grande.



Équipements supprimés et compensation

Les équipements suivants seront supprimés et leur valeur totale en pièces vous sera remboursée via votre boîte de réception.