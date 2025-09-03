Notes de patch de septembre 2025
Nouvel événement ! Brawl Stars X Subway Surfers
Avec notre nouvelle collaboration, nous passons à la vitesse supérieure ! Dans tous les sens du terme…
Pendant cet événement, vous voyagerez dans quatre villes différentes, où vous pourrez utiliser les nouveaux Subway Supers temporaires, découvrir le nouveau mode de jeu Course du Subway, débloquer les récompenses Subway Surfers (y compris le skin Ollie Jake) et plus encore !
Mais pour tout ça, vous devrez progresser sur la voie des récompenses en obtenant des rails. Alors comment obtenir des rails ?
Victoires quotidiennes, à la place des prix Starr
Nouvelle série de quêtes chaque semaine !
Événement de club MÉGA TRAIN
Concours
Primes des créateurs de contenu (suivez vos créateurs préférés pour ne pas les manquer)
|Source
|Rails (max disponible)
|Concours
|100 (si vous forcez vraiment)
|Victoires du jour
|189
|Quêtes spéciales
|150
|Événement de club - Méga train
|160
|Supercell Store
|5
|Cadeaux des créateurs de contenu
|20
|Total
|624
Boombox
En progressant sur la voie, vous obtiendrez aussi des boombox !
Ces boombox débordent de bonnes choses, y compris des récompenses spéciales de l'événement, comme des skins Subway Surfers, des skins graffiti et de la street, et d'autres cosmétiques. Chaque boombox vous garantit aussi d'obtenir un Subway Super !
Notez cependant que certains skins liés à l'événement ne sont pas disponibles dans les boombox, comme :
Ollie Jake (récompense de la voie de l'événement)
Eliz@ streetwear, Eliz@ hypebeast et Eliz@ techwear (skins du Pass Brawl et du Pass Brawl Plus)
Léon graffiti (skin de l'événement de club)
Mina graffiti (inclus dans la boîte de sortie de Mina)
Subway Supers
Il y a 8 Subway Supers différents, chacun avec 3 niveaux d'amélioration.
Lors des matchs, ces capacités sont à manier à l'aide d'un joystick dédié, comme pour les supers.
Les Subway Supers sont disponibles dans tous les modes de jeu associés au modificateur Subway Super.
Voici la liste des Subway Supers disponibles pendant l'événement :
Super baskets : sautez par-dessus les obstacles et profitez d'un boost de vitesse et d'un bouclier temporaires à l'atterrissage.
Aimant à brawlers : attrapez un brawler et attirez-le vers vous.
Charge en hoverboard : passez à travers les obstacles et les adversaires, qui subissent des dégâts et sont immobilisés en fin de course.
Barrière de train : piégez vos adversaires avec des barrières de train.
Jetpack : envolez-vous pour attaquer vos adversaires d'en haut tout en laissant une traînée de peinture engourdissante derrière vous.
Voie rapide : lancez des projectiles en forme de rails sur lesquels vous pourrez ensuite surfer pour aller plus vite.
Chaîne stéréo-m-g : déchaînez une vague musicale qui repousse les ennemis et soigne vos alliés.
Pogo-traction : propulsez-vous vers des ennemis ou obstacles.
Course du Subway
Une course à 10 joueurs sur différentes cartes ! Passez 10 points de contrôle en premier pour gagner !
Les défaites vous font revenir au dernier point de contrôle que vous avez passé.
Éliminez les autres joueurs pour profiter d'un boost de vitesse temporaire.
Un policier est à vos trousses sur chaque carte !
Des trains traversent la carte et vous infligent des dégâts s'ils vous percutent.
Programme de l'événement
Semaine 1 – New York
Mode de jeu Course du Subway
Semaine 2 – Berlin
Événement de club : MÉGA TRAIN ! Récupérez des rails pour progresser sur une voie partagée avec votre club. Il y a des récompenses pour tous les membres du club et le skin Léon graffiti au bout de la voie !
Semaine 3 – Rio
Événement de sortie de Mina, une nouvelle brawler. Plus d'informations ci-dessous.
Semaine 4 – Tokyo
Concours quotidiens → choisissez parmi 3 modes de jeu pour rivaliser et tenter de décrocher le meilleur score dans chaque match. Plus vous grimperez au classement, plus vous gagnerez de rails !
Pendant l'événement, un mode de jeu avec le nouveau modificateur Pièces à gogo vous sera proposé chaque week-end :
Des pièces apparaîtront aléatoirement pendant les matchs. Ramassez-les pour gagner des récompenses bonus une fois la partie terminée.
Vous obtiendrez aussi les pièces ramassées par vos équipiers.
Pour conserver les pièces, vous devez gagner.
Une limite quotidienne de pièces est appliquée à ce modificateur.
L'événement Subway Surfers commence le 4 septembre et se termine le 30 septembre.
Événement de Brawl-O-Ween
Cette année, les festivités de Brawl-O-Ween commenceront en avance, avec un événement dédié lors duquel vous devrez récupérer des friandises pour gagner des récompenses et affronter de terrifiants boss venus d'une obscure dimension inconnue !
Friandises
Récupérez des friandises à échanger contre des récompenses, comme par exemple :
La boîte citrouille pour des prix instantanés
La boîte Bonbon, qui peut être améliorée et ouverte plus tard pendant l'événement pour de meilleurs prix.
Gagnez des friandises en remportant des victoires quotidiennes, en accomplissant des quêtes spéciales et en terrassant les boss de Brawl-O-Ween !
Excès de sucre
Disponible certains week-ends uniquement !
À activer une fois par jour via l'écran des modes de jeu.
Octroie des friandises bonus pour les victoires pendant 10 minutes.
Réactualisation chaque jour à 8 h (UTC).
Si l'Excès de sucre expire pendant un match, vous obtenez tout de même les friandises supplémentaires.
Mode Boss de Brawl-O-Ween
Combattez des boss en plusieurs étapes de difficulté croissante.
Chaque étape offre des friandises en récompense.
Chaque boss a ses propres capacités et tactiques. Voici ceux que vous affronterez :
Corbac médecin de peste – déplacements rapides et attaques empoisonnées.
Tick sans tête – invoque des sbires explosifs pour contrôler la zone.
Spike carreta – capacités à longue portée et réactions en chaîne.
Kenji Kizu – un guerrier fantôme pouvant invoquer un puissant clone Méga Kenji.
R-T gargouille – défenses robustes et contrôle de zone stratégique.
Ricochet plongeur fantôme – une infernale tempête de balles !
L'événement de Brawl-O-Ween aura lieu pendant le mois d'octobre. Les dates précises seront communiquées plus tard !
Nouveaux brawlers
Mina
Mythique, dégâts bruts
Spécificité : après chaque attaque, une jauge commence à se remplir pour indiquer le délai dont Mina dispose pour lancer l'étape suivante de son attaque. Une fois ce délai expiré, le cycle repart à la première attaque.
Attaque principale : COMBO DE CAPOEIRA
Mina passe d'une attaque à l'autre en une courte période de temps. Si elle n'attaque pas assez rapidement, son combo est interrompu et le cycle redémarre. Chaque attaque de Mina s'accompagne aussi d'une courte ruée en avant.
Attaque 1 : longue portée, zone étroite
Attaque 2 : portée et zone moyennes
Attaque 3 : courte portée, zone large
Super : FURACÃO 3000
Mina frappe l'air et crée un puissant ouragan qui envoie dans les airs les adversaires devant elle et leur inflige de lourds dégâts.
Pouvoir star 1 : BIM BAM BOUM
La troisième attaque du combo de Mina soigne aussi à hauteur de 50 % des dégâts infligés.
Pouvoir star 2 : MOVE RENVERSANT
Le super de Mina immobilise aussi les ennemis pendant 0,5 secondes.
Gadget 1 : ÉOLIENNE
Mina crée un mur de vent qui bloque les projectiles pendant 3 secondes.
Gadget 2 : CAPO-QUOI ?
Le prochain super de Mina se recharge instantanément s'il touche un ennemi.
Titre : la Tornade
Ziggy
Mythique, contrôle
Attaque principale : TADAM !
Ziggy invoque un éclair foudroyant dans la zone ciblée. Après un bref délai, cet éclair frappe (comme par magie !) et inflige des dégâts de zone.
Super : TEMPÊTE SPECTACULAIRE
Ziggy dévoile son tour le plus impressionnant : une énorme tempête électrique qui traverse rapidement l'environnement, infligeant des dégâts aux ennemis pris à l'intérieur. La tempête ralentit lorsqu'elle passe au-dessus d'un brawler ennemi.
Pouvoir star 1 : COUP DE FOUDRE
Les brawlers blessés par le super de Ziggy sont ralentis de 20 % pendant 1 seconde.
Pouvoir star 2 : LE GRAND ZIGGINI
Frapper un ennemi avec un éclair augmente les dégâts de la prochaine attaque principale de 30 %.
Gadget 1 : RACLÉE ÉLECTRIQUE
Ziggy frappe l'ennemi le plus proche avec des éclairs toutes les secondes pendant 5 secondes. Ces attaques ne coûtent aucune munition.
Gadget 2 : INSAISISSABLE
Le prochain éclair téléporte aussi Ziggy dans la zone ciblée.
Titre : Illusionniste
Événements de sortie des nouveaux brawlers
La sortie des nouveaux brawlers a changé ! Dorénavant, vous pouvez participer à un événement d'une durée de 10 jours pour tenter d'obtenir gratuitement le nouveau brawler !
3 tickets vous sont attribués chaque jour pour participer à l'événement.
Ces tickets ne sont pas cumulables, alors vous devrez les utiliser chaque jour et vous en obtiendrez d'autres le lendemain.
Si vous faites équipe avec des amis, tous les joueurs de l'équipe devront avoir un ticket pour jouer.
Les tickets vous permettent de participer à des matchs dans des modes de jeu aléatoires qui incluent une phase de sélection, comme pour la méga tirelire. Le nouveau brawler pourra aussi être sélectionné gratuitement à son niveau maximum de pouvoir !
Modes de jeu :
Mina – Brawlball, Chasse ouverte, Razzia de gemmes
Ziggy – Zone réservée, Hors-jeu, Prime
Toutes les 2 victoires (pour les brawlers mythiques, mais cela pourra changer pour les autres niveaux de rareté), vous obtiendrez une boîte spéciale à l'effigie du nouveau brawler, qui peut contenir le brawler, des cosmétiques spéciaux, des récompenses de progression et de la monnaie, y compris des gemmes !
Après avoir ouvert un certain nombre de boîtes (14 pour Mina et Ziggy), vous obtiendrez à coup sûr le nouveau brawler.
Si vous avez eu la chance de le trouver dans l'une des boîtes précédentes, l'ouverture de 14 boîtes vous fera gagner un skin mythique spécial à la place !
Si les boîtes vous font gagner des skins du nouveau brawler avant d'obtenir ce brawler, ils seront envoyés dans votre réserve de skins.
Ces boîtes sont aussi en vente dans le magasin, et leur achat compte pour le total requis pour l'obtention gratuite du brawler.
Il y aura un événement match miroir survivant lors duquel tout le monde jouera avec le nouveau brawler maxé pour s'y habituer.
Une fois l'événement terminé, le nouveau brawler sera disponible sur la route Starr avant la fin de la saison. Si vous avez des crédits, vous pourrez donc les utiliser pour vous offrir le nouveau brawler si vous ne l'avez obtenu pendant l'événement.
Nouvelles hypercharges
Ollie : JUSQU'AU-BOUTISTE
Ollie a appris l'ollie et sait sauter ! Sa musique a une zone d'impact plus large et elle ne consomme pas de munition lorsqu'elle commence à se charger.
Byron : MÉLANGE INSTABLE
Le super de Byron lance désormais son attaque principale dans toutes les directions depuis le point d'impact du super.
Finx: VOYAGE DANS LE TEMPS
Finx active une zone supplémentaire de son super autour de lui, qui suit ses mouvements.
Jae-yong : POUR TOI, PUBLIC
Le délai de récupération du super de Jae-yong est réduit pendant l'hypercharge et chaque activation du super est boostée.
Juju : BOKOR
Juju invoque un Gris-Gris plus grand avec de plus grosses aiguilles, des dégâts plus lourds, une vitesse de déplacement plus rapide ET plus de PV.
Meeple : LE DERNIER MAÎTRE DU JEU
Le super de Meeple couvre une zone plus large et permet à Meeple et ses alliés de se déplacer à travers les murs et sur l'eau.
Larry & Lawrie : PROBLÈME À TROIS BOTS
Larry appelle des renforts en invoquant un 2e Lawrie, un prototype robotisé, qui inflige plus de dégâts et a plus de PV que le bon vieux Lawrie habituel. Les gadgets qui affectent Lawrie ne concernent que son modèle d'origine.
Trunk : BÉBÊTES QUI MONTENT
Avec son super, Trunk couvre ses ennemis de fourmis qui leur infligent des dégâts sur la durée.
Nouveaux skins
Subway Surfers et street art
Eliz@ streetwear | Pass Brawl
Eliz@ hypebeast | Pass Brawl | Chroma 1
Eliz@ techwear | Pass Brawl | Chroma 2
DJ Poco | Hypercharge
Poco scratcheur | Hypercharge | Chroma 1
Poco producteur | Hypercharge | Chroma 2
Hank enjailleur | Mythique
Ollie Jake | Épique
Janet Tricky | Épique
Byron Frank | Épique
Léon graffiti | Rare
Stu graffiti | Rare
Alli graffiti | Rare
Mina graffiti | Rare
Brawl-O-Ween
Corbac médecin de peste | Brawl Pass
Corbac médecin blafard | Pass Brawl | Chroma 1
Corbac médecin sanglant | Pass Brawl | Chroma 2
Ricochet plongeur fantôme | Mythique
R-T gargouille | Mythique
Médor ado | Épique
Tick sans tête | Légendaire
Kenji Kizu | Hypercharge
Autres skins
Brawl carreta
El Grilo | Épique
Carl clown fou | Épique
Spike carreta | Épique
Académie Brawl
Bartaba professeur Tentacule | Épique
Chester roi des pranks | Épique
Penny fauteuse de troubles | Épique
Supercell ID
Buzz pêcheur | Épique
Skins argent massif et or massif
Alli argent massif
Alli or massif
Trunk argent massif
Trunk or massif
Équilibrages
Buffs
Billie
La barre jaune se charge après utilisation, quelles que soient les munitions.
Otis
PV augmentés : 3 200 → 3 400
Dégâts de l'attaque principale augmentés : 3 × 460 → 3 × 500
Shelly
Le gadget Avance rapide recharge désormais toutes les munitions à son activation.
A.R.K.A.D.
Dégâts de l'attaque principale augmentés : 6 × 640 → 6 × 680
Chuck
Taux de charge de l'hypercharge augmenté : 20 → 30 %
Gaël
Dégâts : 6 × 560 → 6 × 600
Clancy
Seuil du niveau 1 réduit : 9 → 7 frappes
Seuil du niveau 2 réduit : 8 → 7 frappes
Jetons de départ du pouvoir star Reconnaissance réduits : 3 → 2, frappes nécessaires pour le niveau supérieur réduites : 6 → 5
Médor
Vitesse du projectile de l'attaque principale augmentée de 10 %
Léon
Dégâts à proximité augmentés : 30 % → 35 %
Trunk
Possède désormais la spécificité Tank
Nerfs
R-T
Dégâts de l'hypercharge réduits : 25 % → 15 %
Bouclier de l'hypercharge réduit : 25 % → 15 %
Tara
Délai d'attente du gadget Sort d'invocation augmenté : 15 s → 17 s
Kit
Taux de charge de l'hypercharge réduit : 8 → 10 frappes
Monsieur M.
Taux de charge de l'hypercharge réduit : 35 → 30
Bo
Taux de charge de l'hypercharge réduit : 45 → 40
Lily
Pendant l'hypercharge, vitesse du projectile du super réduite : 5 600 → 5 000
Bonnie
Taux de charge de l'hypercharge réduit : 40 → 35
Changements de la Brawl Arena
Buffs
D'jinn
Dégâts augmentés : 6 % → 7 %
Vitesse de déplacement augmentée : 8 → 10
Vitesse de rechargement augmentée : 2 % → 2,5 %
El Costo
PV augmentés : 880 → 900
Dégâts augmentés : 4 % → 5 %
Darryl
PV augmentés : 880 → 900
Dégâts augmentés : 4 % → 5 %
Léon
Dégâts augmentés : 5 % → 6 %
Béa
Dégâts augmentés : 6 % → 8 %
Max
PV augmentés : 600 → 700
Kaze
PV augmentés : 450 → 600
Nerfs
Shade
Dégâts réduits : 5 % → 3 %
Vitesse de rechargement réduite : 2 % → 1,5 %
Juju
PV réduits : 550 → 450
Vitesse de rechargement réduite : 2 % → 1,5 %
Bartaba
Dégâts réduits : 3 % → 2 %
Mandy
Dégâts réduits : 9 % → 7 %
Larry & Lawrie
PV réduits : 550 → 450
Bull
Dégâts réduits : 4 % → 3 %
Jae-yong
PV réduits : 550 → 450
Alli
Dégâts réduits : 4 % → 3 %
Vitesse de rechargement réduite : 2 % → 1,5 %
Bonnie
Dégâts réduits : 9 % → 7 %
R-T
Dégâts réduits : 4 % → 2 %
Doug
PV réduits : 500 → 450
Vitesse de rechargement réduite : 2,5 % → 2 %
Les délais de réapparition augmentent désormais avec le niveau dans la Brawl Arena.
Les chronos de réapparition sont maintenant visibles pendant les matchs.
Augmentation de 50 % du nombre de trophées perdus suite aux défaites.
Modes de jeu, cartes et changements de la rotation
Changements permanents de la rotation des modes de jeu :
Brawlball, Hors-jeu, Hockey Brawl, Hors-jeu 5c5, Razzia de gemmes et la Brawl Arena ne seront plus en rotation avec d'autres modes de jeu.
Braquage, Zone réservée et Course aux jetons seront en rotation dans 1 emplacement.
Dodgebrawl, Volley Brawl et Basket Brawl seront en rotation dans 1 emplacement.
Chasse ouverte, Prime et Duels seront en rotation dans 1 emplacement.
Nouvelles cartes de Course du Subway :
Ville chaotique
Folie dans le métro
Bande d'arrêt d'urgence
Ligne zigzag
Route arc-en-train
Affrontement Tchou-Tchou
Ruée du chemin de fer
Environnements
Ajoutés :
Subway Surfers
Subway Surfers (Survivant)
Pompes funèbres de Mortis (Survivant)
Supprimés
Marais des amours
Royaume du Katana (Survivant)
Classé
Saison 1
Mode de jeu à l'honneur : Zone réservée (2 cartes supplémentaires dans la sélection)
Brawlers gratuits en rotation : Larry & Lawrie, Lily et Ambre
Saison 2
Mode de jeu à l'honneur : Prime (2 cartes supplémentaires dans la sélection)
Brawlers gratuits en rotation : Bo, Wally et Kenji
Voie des trophées et emblèmes de trophées des brawlers
Nouveaux emblèmes de trophées des brawlers :
Les emblèmes ont été retravaillés pour correspondre à l'icône de chaque brawler.
Les emblèmes des brawlers seront affichés sur votre carte de combat et à côté de votre total de trophées de brawlers.
Nouveaux paliers de trophées ajoutés au-delà de 1 000 trophées, à 1 200, 1 500 et 2 000 trophées.
Une fois atteints, ces nouveaux paliers permettent d'obtenir définitivement les emblèmes respectifs des brawlers concernés.
Les trophées de saison sont toujours réinitialisés à 1 000.
Le matchmaking pour les modes à trophées a été ajusté au-delà de 1 000 trophées pour que les joueurs trouvent plus régulièrement des adversaires ayant un nombre de trophées similaire.
La voie des trophées s'étend avec 3 zones supplémentaires, qui incluent :
Ranch
Mines de Mike
Ville du Far West
Changements du Pass Brawl et des dossiers
Les ressources des voies de maîtrise (supprimées) des nouveaux brawlers ont été ajoutées à la voie gratuite du Pass Brawl :
Palier 0 : +500 pièces
Palier 1 : +500 points de pouvoir
Palier 25 : prix Starr aléatoire remplacé par 300 crédits
Palier 26 : interverti avec le palier 28
Palier 48 : +2 500 pièces
Changements des dossiers
Bull : le nombre de brawlers à repousser en un seul match passe de 8 à 3.
Buzz : le nombre de brawlers à immobiliser avec une seule utilisation du super passe de 3 à 2
Chester : le nombre de supers à utiliser lors d'une hypercharge passe de 3 à 2.
Colt : les dégâts à infliger avec un seul super passent de 15 000 à 10 000.
Doug : le nombre d'alliés à ranimer dans un seul match passe à 3.
Edgar : le nombre de brawlers à éliminer en Survivant solo passe de 3 à 2.
Frank : le nombre de fois où des ennemis sont immobilisés avec un seul super passe de 2 à 1 en un match.
Jacky : le nombre de dégâts auquel Jacky doit survivre lors d'un même match passe de 50 000 à 25 000.
Jae-yong : les PV à soigner lors d'un seul match en Survivant solo passent de 10 000 à 7 000.
Kaze : le nombre de brawlers à éliminer avec un seul super dans l'aspect du ninja passe de 3 à 2.
Kit : le nombre de brawlers à éliminer en étant attaché à un allié dans un même match passe de 3 à 2.
Léon : le nombre de brawlers à éliminer sans se faire éliminer dans un même match passe de 6 à 4.
Meeple : le nombre de brawlers à éliminer à travers des murs passe à 3.
Mortis : le nombre de fois où des brawlers doivent être touchés lors d'une seule ruée dans un même match passe de 3 à 1.
Nita : les dégâts à infliger avec l'ours de Nita passent de 50 000 à 10 000.
Ollie : le nombre de fois où des brawlers doivent être provoqués avec un seul super lors d'un même match passe de 3 à 1.
Polly : le nombre de brawlers à éliminer à la distance max lors d'un même match passe à 3.
Surge : le nombre de brawlers à éliminer au niveau max passe à 3.
Hypercharges : le nombre d'hypercharges à utiliser lors d'un même match passe de 3 à 2.
Ajout de dossiers pour la Brawl Arena :
Obtenir 3 buffs de Kaiju dans un seul match.
Éliminer un brawler avec 5 niveaux de plus que le vôtre.
Ce ne sont que quelques-uns des changements inclus dans nos plans pour les dossiers. Nous réfléchissons à l'avenir des dossiers et nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet ultérieurement.
Modifications des tarifs mondiaux
Les tests que nous avons menés sur nos tarifs mondiaux cette année ont pris fin, couronnés de succès !
Cela signifie que les ajustements des tarifs mondiaux entreront en vigueur le 2 septembre (lors de la sortie de la mise à jour) dans plus de 100 pays de régions telles que l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale et du Sud-Est.
Les dons effectués via le Supercell Store ne seront pas disponibles pour les joueurs des régions où les tarifs sont inférieurs à destination de joueurs des régions aux tarifs supérieurs.
Correction de bugs et améliorations pratiques
La description de la Nouvelle perspective de Gray a été corrigée pour mieux refléter sa fonctionnalité.
Correction de l'indicateur de visée dans Brawlball et pour d'autres projectiles afin qu'il corresponde à la bonne direction.
Correction du super d'Angelo qui n'infligeait plus de dégâts après l'élimination d'Angelo.
Résolution du problème qui empêchait certains brawlers d'attaquer en transportant des trophées dans Vol de trophées.
Les tours dans Guerres des esprits peuvent à présent toucher des cibles invisibles.
Correction des skins de Corbac dont les projectiles du super utilisaient les effets du skin par défaut.
Nouveaux effets visuels pour la charge du super de Bull selon le skin utilisé.
Nous réduisons nombre de tickets pour la Méga tirelire de 15 à 6 et nous ajustons le nombre de victoires nécessaires pour la remplir.