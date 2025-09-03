Avec notre nouvelle collaboration, nous passons à la vitesse supérieure ! Dans tous les sens du terme…

Pendant cet événement, vous voyagerez dans quatre villes différentes, où vous pourrez utiliser les nouveaux Subway Supers temporaires, découvrir le nouveau mode de jeu Course du Subway, débloquer les récompenses Subway Surfers (y compris le skin Ollie Jake) et plus encore !

Mais pour tout ça, vous devrez progresser sur la voie des récompenses en obtenant des rails. Alors comment obtenir des rails ?

Victoires quotidiennes, à la place des prix Starr

Nouvelle série de quêtes chaque semaine !

Événement de club MÉGA TRAIN

Concours

Primes des créateurs de contenu (suivez vos créateurs préférés pour ne pas les manquer)

Source Rails (max disponible) Concours 100 (si vous forcez vraiment) Victoires du jour 189 Quêtes spéciales 150 Événement de club - Méga train 160 Supercell Store 5 Cadeaux des créateurs de contenu 20 Total 624

Boombox

En progressant sur la voie, vous obtiendrez aussi des boombox !

Ces boombox débordent de bonnes choses, y compris des récompenses spéciales de l'événement, comme des skins Subway Surfers, des skins graffiti et de la street, et d'autres cosmétiques. Chaque boombox vous garantit aussi d'obtenir un Subway Super !

Notez cependant que certains skins liés à l'événement ne sont pas disponibles dans les boombox, comme : Ollie Jake (récompense de la voie de l'événement) Eliz@ streetwear, Eliz@ hypebeast et Eliz@ techwear (skins du Pass Brawl et du Pass Brawl Plus) Léon graffiti (skin de l'événement de club) Mina graffiti (inclus dans la boîte de sortie de Mina)



Subway Supers

Il y a 8 Subway Supers différents, chacun avec 3 niveaux d'amélioration.

Lors des matchs, ces capacités sont à manier à l'aide d'un joystick dédié, comme pour les supers.

Les Subway Supers sont disponibles dans tous les modes de jeu associés au modificateur Subway Super.

Voici la liste des Subway Supers disponibles pendant l'événement : Super baskets : sautez par-dessus les obstacles et profitez d'un boost de vitesse et d'un bouclier temporaires à l'atterrissage. Aimant à brawlers : attrapez un brawler et attirez-le vers vous. Charge en hoverboard : passez à travers les obstacles et les adversaires, qui subissent des dégâts et sont immobilisés en fin de course. Barrière de train : piégez vos adversaires avec des barrières de train. Jetpack : envolez-vous pour attaquer vos adversaires d'en haut tout en laissant une traînée de peinture engourdissante derrière vous. Voie rapide : lancez des projectiles en forme de rails sur lesquels vous pourrez ensuite surfer pour aller plus vite. Chaîne stéréo-m-g : déchaînez une vague musicale qui repousse les ennemis et soigne vos alliés. Pogo-traction : propulsez-vous vers des ennemis ou obstacles.



Course du Subway

Une course à 10 joueurs sur différentes cartes ! Passez 10 points de contrôle en premier pour gagner !

Les défaites vous font revenir au dernier point de contrôle que vous avez passé.

Éliminez les autres joueurs pour profiter d'un boost de vitesse temporaire.

Un policier est à vos trousses sur chaque carte !

Des trains traversent la carte et vous infligent des dégâts s'ils vous percutent.

Programme de l'événement

Semaine 1 – New York

Mode de jeu Course du Subway

Semaine 2 – Berlin

Événement de club : MÉGA TRAIN ! Récupérez des rails pour progresser sur une voie partagée avec votre club. Il y a des récompenses pour tous les membres du club et le skin Léon graffiti au bout de la voie !

Semaine 3 – Rio

Événement de sortie de Mina, une nouvelle brawler. Plus d'informations ci-dessous.

Semaine 4 – Tokyo

Concours quotidiens → choisissez parmi 3 modes de jeu pour rivaliser et tenter de décrocher le meilleur score dans chaque match. Plus vous grimperez au classement, plus vous gagnerez de rails !

Pendant l'événement, un mode de jeu avec le nouveau modificateur Pièces à gogo vous sera proposé chaque week-end :

Des pièces apparaîtront aléatoirement pendant les matchs. Ramassez-les pour gagner des récompenses bonus une fois la partie terminée.

Vous obtiendrez aussi les pièces ramassées par vos équipiers.

Pour conserver les pièces, vous devez gagner.

Une limite quotidienne de pièces est appliquée à ce modificateur.

L'événement Subway Surfers commence le 4 septembre et se termine le 30 septembre.