Buffs

El Costo PV augmentés : 6 000 → 6 300



El Costo gagne en durabilité pour prendre plus facilement le dessus sur ses adversaires et juste pour PLUS !

Lou Vitesse de rechargement réduite : 1 300 → 1 100



Il n'est pas toujours facile de bien viser avec Lou, alors le rechargement est maintenant plus rapide, pour augmenter son efficacité globale ou pour pouvoir rater ses tirs plus souvent.

Willow Taille du projectile du super augmentée : 50 → 150



Augmenter la taille du projectile rend l'attaque plus fiable et correspond mieux au thème du contrôle mental. Si vous réussissez encore à rater après ça, alors le problème est ailleurs (oui, c'est vous qu'on regarde).

Griff Dégâts du super augmentés : 660 → 720



Une augmentation pour correspondre à la soif d'argent inhérente à Griff.

Maisie Dégâts de l'attaque principale augmentés - 1 400 → 1 500



Ce buff devrait rendre ses tirs plus efficaces et satisfaisants ! Sauf si vous ratez la cible...

Charlie PV augmentés : 3 300 → 3 500



Un peu plus de durabilité pour aider Charlie à être plus efficace en combat rapproché.

Mico PV augmentés : 3 000 → 3 300



Singe avoir plus de PV !

Nani Boost des stats d'hypercharge :* Dégâts augmentés : 15 % → 25 %* Vitesse de déplacement augmentée : 15 % → 25 %



Nani ?! Son hypercharge est plus hyperchargée que jamais !

Nerfs

Moe Vitesse de rechargement de l'attaque principale augmentée : 1 500 → 2 000 Dégâts du super : 800 → 600



Les nerfs précédents ont un peu aidé, mais l'attaque principale et le super de ce petit $%t$ étaient encore trop puissants. Ces changements devraient forcer les joueurs à utiliser un peu plus leur cerveau pour jouer Moe.

Kenji Vitesse de rechargement augmentée : 800 → 1 000



Kenji restait lui aussi assez fort après les précédents nerfs, donc nous avons réduit sa vitesse de rechargement pour équilibrer ses DPS, sa charge du super et sa survivabilité globale.

Frank Dégâts du pouvoir star Tour de force réduits : 50 % → 25 %



Bonk, avec maintenant un peu moins de bonk.

Surge PV réduits : 3 300 → 3 000



Surge devenait trop OP et avait bien besoin qu'on réduise ses PV pour encourager des combats plus stratégiques et pour qu'il domine moins les matchs.

Melody Taux de charge du super réduit : 4 → 5 munitions



On réduit le taux de charge de son super pour équilibrer son taux de victoire assez élevé et la rendre un peu abordable (elle ne l'est pas du tout).

Polly Gadget Visée automatique : effet de ralentissement supprimé



Ajustement pour que le gadget de Polly reste défensif, mais sans rendre les adversaires aussi tristes.

Clancy Diminution de la vitesse de déplacement bonus au niveau 3 : 170 → 100



De si petites jambes ne peuvent pas aller aussi vite.

Ricochet Dégâts de Lanceur multiple réduits : 140 → 120



Les dégâts ont été réduits pour des questions d'équilibre. C'est comme marcher sur un LEGO qui fait un peu moins mal.