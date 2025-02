Mise à jour optionnelle (pourra mettre quelques heures à apparaitre dans Google Play et plusieurs jours pour iOS) :

Ajout du filtre de trophées pour les clubs jusqu’à 35000.



Corrections dans la vue d’équipe de la visibilité des trophées et du rang de Coupe Star même si le joueur était hors-ligne.



Correction du kimono d’Ash Ninja.



Suppression du "!" vert visible pour les brawlers de niveau 9+ en sélection.



Correction de la possibilité de visionner le match d'un ami même si il n'était pas chef de son équipe.



Correction du pins pouce en bas afin qu’il soit plus en phase avec les autres pins.



Suppression d'un duplicata dans le texte informatif des Brawlers chromatiques.

Correction en Survivant+ de l’affichage d'un nombre de trophées négatifs si vous aviez 0 trophées.



Correction du menu des équipes connectées pouvant être étiré.



Correction des nouveaux pins de Buzz et Shelly.



Corrections de certains caractères spéciaux dans les noms sur appareil android.



Correction de la mise à jour de l’image de profil d’un joueur dans un chat.



Correction de quelques problèmes d’IPS (images par seconde) sur les appareils android.



Correction du skin de base de Tara et Tara Turquoise.

Sera corrigé lors d'une maintenance la semaine prochaine :

Correction d’un but automatique et de l’explosion en touchant des piques en Brawl Ball.



Correction des brawlers ne pouvant pas sauter au-dessus de piques.







Nouveau brawler chromatique - Ash :

Ash est un nettoyeur grincheux du château. À cause du nombre de déchets et de rats qui s’y trouvent, il a besoin de se protéger avec une armure improvisée étant en fait une poubelle !



Attaque principale Coup de balais : Ash frappe avec son balais créant une onde de choc qui traverse les adversaires.



Super Robo-rats : Des R.A.T.S. robotiques viennent pour aider Ash ! Ils suivent la cible la plus proche et explosent à son contact.



Gadget Pilule anti-stress : Ash utilise sa rage et se soigne proportionnellement en fonction de la rage accumulée.



Pouvoir star #1 Débordant de rage : Le gain de rage augmente de 100% lors d’une attaque avec les munitions complètes.



Pouvoir star #2 Fou de rage : La rage augmente la vitesse de rechargement jusqu’à un maximum de 30%



Passif - Rage Ash possède une barre de rage qui se charge lorsqu'il touche des brawlers ou reçoit des dégâts. Plus sa rage est élevée, plus il devient rapide et fort. Elle s'épuise avec le temps.









Nouveaux skins & améliorations visuelles :

Byron Sorcier - Skin de Coupe star - Déblocable à 30 victoires - 25.000 points star



Ash Ninja - Pass Brawl palier 70



Shelly Princesse - Pass Brawl palier 1



Bartaba chevalier de la Licorne - 79 Gemmes



Wally Prince de Rubis - 79 Gemmes



Wally Prince d’Émeraude - 79 Gemmes



El Dragón Verdoso - 149 Gemmes

El Dragón Rosado - 149 Gemmes



Méchante Reine Pam - 299 Gemmes



Polly Lunaire - 149 Gemmes



Colt Braqueur - 49 Gemmes



Argent et or massif Bo, Gaël, Nani, Béa, Émeri



Refonte VFX :

Frank

Skin de base

DJ Frank



Polly

Polly Calavera





Pins :

Pins exclusifs pour les skins El Dragon et Prince Sprout (une fois que vous achetez l'un des skins, vous obtenez un pins gratuitement dans la boutique) !

Pins animés Squeak

Darryl Mégaboîte

Ash

Pins d’applaudissements

Buzz

Griff



Nouveaux Pins Brawl Esports 2021







Événements saisonniers :

Pass Brawl Saison 8 - Il était un Brawl : Écran de chargement

Fond d’écran du menu principal

Musique du menu principal

Nouvel environnement - La cour du château



Festival lunaire

Fond d’écran du menu principal





Modes de jeu / rotation des événements

Changement généraux :



Ajout du survivant +

C’est un mode survivant classique mais à chaque fois que vous détruisez un brawler vous remportez 1 trophée. Lorsque vous êtes éliminé, vous perdez 1 trophée.

Survivant + sera disponible en tant que mode de jeu propre et utilisera les mêmes cartes que le mode normal.



Ajout d’images animées pour les modes de jeu en écran de sélection.



Zone réservée : Supprimées - Distorsion temporelle, Câbles d'acier, Bande de sabotage. Ajoutées - C'est ouvert !, Manette en folie, Breakout Brawl.

Prime : Supprimées - Manœuvre de flanc, Attaque tempête. Ajoutées - Excellence, Cachette secrète.

Brawl Ball : Supprimées - Coup de côté, Vague fulgurante, Rétine. Ajoutées - Milieu de terrain, Roi du slalom, Tir décisif.

Braquage : Supprimées - Cébettes, Crochet du bandit, Foule sous couverture. Ajoutées - Pompe G.G funèbres, Pont au loin, Chercheurs de trésors.

Razzia de gemmes : Supprimées - Tappe-gemmes, Tempête d'étoiles, Torpille tordue. Ajoutées - Quadruple carré, Arcade rustique, Poudre de diamant.

Siège : Supprimées - Laveur haute-pression, Vallée de la rouille. Ajoutées - À la casse, Clash des robots.

Survivant : Supprimée - Plaines orageuses. Ajoutée - Caverne bouillonnante.

Hors-jeu : Aucun changement.



Coupe star :

Réduction du nombre de carte par mode passant de 4 à 3.

Suppression du mode Siège pour la saison 3.

Nouvelle rotation de carte : Zone réservée - Duel de scarabées, Cercle de feu, Stratégies parallèles. Prime - Cachette secrète, Saison sèche, Mille-feuilles. Brawl Ball - Stade des brawlers, Flipper, Ligue junior. Braquage - C'est chaud patate, Arrêt au stand, Pont au loin. Razzia de gemmes - Mine hard-rock, Arcade crystalline, Tunnel de mine. Siège - Hors-jeu -



UI/changement du menu :

Liste d’ami



Montre maintenant le plus haut rang en Coupe Star.



Chat



Amélioration de l’interface.



Ajout d’onglets, de code d’équipe et simplification de l’envoi de messages prédéfinis.



Créer une équipe



Amélioration de l’interface pour rechercher, inviter et accepter des invitations.







Magasin :

Ajout de 3 skins d’archive : Brock Tuning, Darryl la Mascotte et Bull le Viking.

Équilibrage

Les changements d'équilibrage peuvent être un sujet très délicat, car il implique de nombreuses variables et de multiples façons de l'aborder. Même au sein de notre équipe, les opinions et les discussions sur les changements d'équilibrage sont différentes. C'est pourquoi, à partir de cette mise à jour, nous partagerons le raisonnement que nous suivons pour établir ces nouvelles valeurs et ces changements.



Tout d'abord, nous aimerions expliquer ce que nous prenons principalement en compte lors de l'équilibrage des personnages :



● Taux d'utilisation - La plupart des joueurs jouent pour gagner, donc les valeurs aberrantes nous indiquent généralement si un Brawler est trop fort (très utilisé) ou trop faible (pas très utilisé).



● Taux de premier choix (en Coupe Star) - Similaire à l'élément ci-dessus, plus le Brawler est fort, plus ses chances d'être le premier choix sont élevées (bien sûr, les cartes et les modes de jeu sont également pris en compte ici).



● Taux d'interdiction - Plus important que le taux de sélection, un taux d'interdiction élevé signifie que le Brawler est soit ennuyeux à affronter (hé, Tick), soit vraiment fort.



● Taux d'utilisation des gadgets et des pouvoirs Star - Idéalement, nous essayons de maintenir le taux d'utilisation des différents gadgets ou pouvoirs Star à 50 %, donc si un gadget ou un pouvoir star est utilisé 90 % du temps, cela indique également un possible problème d'équilibrage du Brawler.



● Au-dessus de 750 trophées - Pour nous, regarder la méta en dessous de cette fourchette de trophées est un peu chaotique, car il y a un grand nombre de joueurs occasionnels impliqués. Alors que Shelly peut être un Brawler mortel pour quelqu'un de nouveau, c'est un choix très rare pour les pros (dans la méta actuelle), donc regarder au-dessus de ce seuil de trophées tend à nous fournir des données plus fiables. Ceci étant dit, nous n'ignorons pas si un Brawler fait des ravages dans les gammes de trophées inférieures.



● La méta actuelle et la scène compétitive - Les joueurs pro sont meilleurs que nous pour jouer le jeu, nous pouvons donc apprendre beaucoup en les voyant jouer. Si le taux de sélection d'un certain Brawler est élevé en jeu compétitif, c'est une indication très fiable que le Brawler doit être changé. Nous visons toujours une Méta polyvalente et diversifiée.



● Suggestions des créateurs de contenu et des joueurs professionnels - Une fois que nous avons la première ébauche des changements d'équilibrage, nous les partageons toujours avec un groupe de personnes qui partagent leurs avis et leurs commentaires à ce sujet. Habituellement, nous sommes à peu près sur la même page, mais nous essayons toujours d'ajuster chaque fois qu'il y a des commentaires pertinents auxquels nous n’avions pas pensé.



● Suggestions de la communauté : Nous examinons également les tendances au sein de la communauté. Habituellement, les Brawlers les plus forts et les plus faibles sont toujours " tendance " dans les discussions autour du jeu. Alors s'il vous plaît, n’hésitez pas à partager vos suggestions si vous en avez !



● Modes de jeu et cartes : Notre objectif n'est pas de rendre les Brawlers viables partout et nous pensons finalement que cela fait partie du jeu de déterminer quel Brawler fonctionne le mieux dans un Mode de jeu ou pour une Carte spécifique. Comme les cartes changent régulièrement, la méta peut aussi changer et évoluer même si nous n'apportons pas de changements significatifs aux Brawlers. Le choix de cartes pour la Coupe Star prend en compte la diversité des choix de Brawlers et se développe au fil du temps.



Belle

Pouvoir Star : “Charge Positive“ Bouclier 25% → 20% (-20.00%)

Belle est l'un des meilleurs Brawler à longue portée du jeu, et une grande partie de cela est dû à sa durabilité permise par son bouclier du pouvoir star : “Charge Positive“. En baissant un peu le bouclier, vous pourrez faire de meilleurs duels avec Belle, et la rendre plus vulnérable lorsque vous vous en approcherez.

Bo

Augmentation des dégâts de base de l'attaque principale 560 → 600 (+7,14%).

Suite à un nerf nécessaire à son Gadget ("Totem d’Archer"), Bo a connu, sans grande surprise, une réduction de son utilisation. Pour ne plus centrer sa viabilité autour des Gadgets ou des Pouvoirs Stars, nous avons décidé de lui accorder un petit buff de dégâts pour son attaque principale "Aigle Sentinelle", récompensant ainsi les joueurs qui maîtrisent son schéma de tir.

Brock

Augmentation des dégâts de base de l'attaque principale 1 180 → 1 300 (+10,16%).

Brock a été l'un des Brawlers à longue portée les plus faibles pendant un certain temps en raison de sa plus faible vitesse de projectile et d'attaques difficiles à toucher. Rendre son attaque principale plus meurtrière récompensera les joueurs qui ont maîtrisé ses roquettes.

Byron/Bibi

Les gadgets de guérison peuvent désormais être utilisés avec la santé pleine.



L'utilisation d'un gadget de guérison en pleine santé est un cas d'utilisation valide, et cela n'avait aucun sens de le bloquer.





Darryl

Santé de base 5 000 → 5 300 (+6,00%).

Darryl s'appuie fortement sur sa mobilité et sur son pouvoir Star "Anneaux de fer" pour sa capacité de survie. C’est actuellement l'un des poids lourds les plus faibles du jeu. En augmentant sa santé, il sera un peu plus menaçant et obligera les ennemis à passer plus de temps à s'occuper de lui lorsqu'il roule vers eux.

Edgar

Auto-guérison 25% → 35% (+40,00%).

Si notre objectif était de rendre Edgar plus fragile lorsqu'il est joué de manière imprudente et enclin à être mis à terre par des rafales de dégâts, nous sommes probablement allés trop loin. L'augmentation de son auto-guérison lors des attaques réussies devrait le rendre beaucoup plus viable maintenant lorsqu'il utilise son super pour attaquer des cibles affaiblies ou des Brawlers ne pouvant pas infliger beaucoup de dégâts en très peu de temps.

El Costo

L'attaque principale charge désormais son Super en 16 coups. Auparavant, il lui fallait 9 coups.

Après que les tanks ont reçu le passif permettant de charger les Supers en recevant des dégâts, El Costo est devenu la meilleure option de Tank et la plus jouée grâce à sa capacité à enchaîner les Supers. Étant donné que ce changement l'a rendu un peu trop oppressant, nous avons décidé d'y remédier en rendant plus difficile l'enchaînement des Supers. Les joueurs d'El Costo devront désormais être plus attentifs au moment et à la manière d'engager et enchaîner les Super attaques deviendra nettement plus difficile.

D’jinn

Réduction des dégâts de base de l'attaque principale 1 080 → 960 (-11,00%).

Gadget : ‘’Purificateur d’air" ne soigne désormais que lorsqu'un Brawler ennemi est touché.

Gadget : "Gants chercheurs" Dégâts 800 → 1 000 (+25,00%).

D’jinn est largement utilisé à des montants de trophées plus élevées, en Coupe Star et en Esports. La réduction de son potentiel d’infliger beaucoup de dégâts en peu de temps devrait permettre à la plupart des Brawlers de riposter davantage et nécessitera une meilleure coordination avec les autres joueurs de l'équipe pour faire face à plusieurs autres Brawlers. Son gadget "Purificateur d’air’’ demandera aux joueurs d'être plus attentifs lorsqu'ils l'utilisent et les projectiles de "Gants chercheurs" ont reçu une amélioration significative afin d’offrir une meilleure alternative.

Mortis

Pouvoir Star : "Serpent sournois‘’ est désormais une capacité passive pour Mortis, mais se charge plus lentement. Une seconde supplémentaire pour se charger.

Le Pouvoir Star "Serpent sournois" a été retravaillé - il réduit le temps que met "Serpent sournois" à s'activer de 1,5 seconde (0,5 seconde plus rapide qu'avant)

Malheureusement, "Serpent Sournois" était le choix évident pour la plupart des joueurs de Mortis donnant le sentiment d’être indispensable afin de rendre le Brawler viable. Ce changement permettra à Mortis d'être joué plus efficacement dans les niveaux de puissance inférieurs, tandis que le petit buff fourni par le nouveau "Serpent Sournois" compensera indirectement le nerf des munitions lorsque vous revenez à la vie.

Nani

Gadget : "Formulaire de retour" a désormais une durée de 5 secondes.

‘’Formulaire de retour’’ était trop facile à utiliser et difficile à contrer. La limitation de la durée à 5 secondes obligera les joueurs à l'utiliser de manière plus réactive et situationnelle. Dans de bonnes circonstances, cela donne aux joueurs habiles de Nani encore le potentiel pour du beau jeu tout en donnant la possibilité aux adversaires d'éviter les dommages s'ils jouent de manière proactive.

Penny

Santé de base 3 200 → 3 400 (+6,25%).

Penny s'appuie fortement sur son mortier pour le contrôle de zone et être efficace en générale. Nous avons augmenté un peu ses points de vie pour fournir plus de survivabilité passive et par conséquent lui permettre d'être jouée de manière plus agressive, ce qui signifie qu'elle peut mettre son mortier en jeu plus tôt.

Poco

Pouvoir Star : “Tintamarre” dégâts 800 → 1,000 (+25.00%).

Chant de protection 1 second → 2 seconds (+100.00%).

Le précédent buff du chargement du Super le rendait difficile à gérer. Maintenant nous mettons l’accent sur son Pouvoir Star et son gadget les moins utilisés afin de créer d’autres options dans les choix des Supers et Gadgets sans trop les rendre nuisible.

Ricochet

Gadget : Le soin de "Château gonflable” est réduit de 300 → 250 (-16.6%).

"Château gonflable” améliorerait un peu trop la survie de Ricochet, ce qui lui assurait une santé toujours complète, même lorsque c'était utilisé involontairement. Réduire légèrement ce gadget permettra à ses adversaires de le contrer plus facilement tout en permettant à Ricochet de guérir lorsqu'il est utilisé dans les bonnes circonstances.



Émeri

Gadget : Durée d’incapacité “Sable magique” réduit 1.5 secondes → 1 seconde (-33.00%).

L'utilité de "Sable magique" était trop élevée, permettant à Émeri de contrer même ses adversaires naturels. La réduction de la durée n’affecte pas trop le gadget mais dorénavant ce ne sera plus un choix incontournable.



Shelly

Gadget : “Pigeons d’argile” retravaillé - Maintenant d’une durée de 5 secondes.

Donner une durée récompensera les joueurs téméraires et fournira en même temps à Shelly la possibilité d'engager des adversaires dans des combats à plus longue portée - soit pour achever les Brawlers avec peu de point de vie dans le combat, soit pour charger le Super plus rapidement que prévu.



Squeak

Augmentation de la vitesse de l’attaque principale de 25%.

Suppression du délai d’explosion de “Belle baballe”.

Si Squeak touche la même cible alors qu'un autre "Bombe gluante" est collé à la cible, il fait exploser la bombe précédente.

Il devrait maintenant pouvoir toucher ses cibles plus facilement et récompenser les joueurs précis avec plus dégâts. Le délai réduit de “Belle baballe” permettra un meilleur contrôle de zone et forcera les adversaires à plus d’attention.

Stu

Gadget : “Roue libre” requiert maintenant d’un Super chargé pour s’activer et les dégâts par morceau de débris ont été réduits de 500 → 200 (-60.00%).

Pouvoir Star : Le soin “Gasolessence” est réduit de 500 → 400 (-20.00%).

Stu a été l'un des Brawlers les plus forts et les plus polyvalents pendant un certain temps. Sa capacité à se maintenir en vie et gagner la plupart des duels est sans précédent. Son gadget l’a rendu plus utile et difficile à jouer contre. La réduction de l'efficacité de son gadget "Roue libre" et de “Gasolessence” devrait le mettre un peu plus en échec à l'avenir, sans affecter les joueurs de niveaux de puissance inférieurs.

Changements :

Braquage - Augmentation des points de vie du coffre de 25%



Changement du passif de la charge du super des tanks en fonction de leur point de vie maximum. Afin de l’équilibrer plus en accord avec le niveau du brawler.



Augmentation de la limite de trophées dans le filtre de clan jusqu’à 35000 (peut nécessiter une mise à jour optionnelle pour être implémenté)







Correction de bugs :