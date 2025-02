Maintenance - 12 juin

Changements d'équilibrage

Hank

Dégâts de l'attaque principale réduits 2000 → 1800

Diminution des points de vie 6000 → 5000

Correction de bug

Correction d'un bug permettant à Hank d'acquérir beaucoup trop de puissance grâce aux bonus de dégâts (Cubes de pouvoir, Équipements, etc.).

Correction de la montée en dégâts de son super avec les niveaux supérieurs.

Correction des dégâts de son super beaucoup trop importants lorsque Hank se trouvait juste sur le dessus d'un Brawler.

La charge du super de Hank se cumule en fonction des dégâts infligés.

Correction de la VO de Hank lorsqu'il subit des dégâts.

Maintenance - 6 juin

Changements d'équilibrage

Buffs

Tara

Dégâts de base par carte : 440 -> 480

Nombre de touche par carte pour charger le super : 12 -> 11

Mortis

Dégâts de l'attaque principale : 900 -> 940

Willow

Les adversaires sous contrôles de Willow ne chargent plus leur super.

Augmentation de la portée du super 23 -> 25

Willow reçoit maintenant 25% de dégâts en moins lorsqu'elle contrôle un ennemi.

A.R.K.A.D

Points de vie : 4800 -> 5000

Nerfs

Janet

Gadget - Amplificateur audio - Points de vie de l'amplificateur 1500 -> 1000

Gadget - Amplificateur audio - Réduction des points de vie 50 -> 100 (100 points de vie par seconde)

Dégâts de l'attaque principale : 1000 -> 940

Chargement du super : 6 -> 7 touches

Max

Points de vie : 3200 -> 3000

Dégâts de l'attaque principale : 340 -> 320

Chargement du super : 13 -> 14 touches

Meg

Points de vie du Mecha : 4000 -> 3700

Gadget - Pièce de remplacement - Soin 450 -> 300

Shelly

Pouvoir star - Étourdi - Ralentissement 4.5 -> 2 secondes

Points de vie : 3800 -> 3700

Surge

Gadget - Bouclier surpuissant - Durée 5 -> 2 secondes

Gadget - Bouclier surpuissant - Réduction des dégâts 80 -> 50%

Penny

Gadget - Baril de sel - 2000 -> 1500 HP

Points de vie : 3400 -> 3200

Ash

Points de vie : 5400 -> 5200

Béa

Chargement du super : 3 -> 4 touches

Corrections de bug

Correction du contrôle d'esprit de Willow en Brawl Ball.

Correction des dégâts de Hank pouvant être irréguliers.

MÀJ Optionnelle Android - 31 Mai

Ajout d'un bouton qui permet aux joueurs de retirer le message d'offre de Skin de Coupe Star lorsqu'il est débloqué.

Maintenance - 23 Mai



Changements sur la réinitialisation des trophées

La durée de la saison des trophées passe de 2 semaines à 4 semaines

Le nombre de Brawlers réinitialisés passe de 20 à 10 Brawlers

Ajout d'un seuil "supplémentaire" tous les 25 trophées après 500 trophées (jusqu'à 1000 trophées)

Diminution du nombre de trophées que vous perdez (Votre seuil actuel -1 trophée), par exemple : Les trophées 750-774 seront réinitialisés à 749 trophées, par exemple : Les trophées 1450-1499 seront réinitialisés à 1449 trophées

Les récompenses par Brawler sont désormais de 4 Blings (501-524 trophées) jusqu'à 64 Blings (1500 trophées+) par Brawler

Tous les changements s'appliquent à la saison en cours, qui se déroulera désormais jusqu'au lundi 12 juin

Changement d'équilibrage

Équipement - Vision - Ne révèle plus l'invisibilité accordée par les compétences (Super d'Émeri, Gadget de Léon, Super de Léon)



Maintenance - 15 Mai



Changements d’équilibrages

Buffs

Chester Points de vie de base 3300 -> 3500

Monsieur. M Points de vie de base 3000 -> 3400



Nerfs

Bea Le multiplicateur du tir chargé passe de 275% -> 250% (3300 -> 3000 dégâts au Pouvoir 11)

Penny Points de vie de base 3600 -> 3400

Ambre Équipement mythique - Réduction du ralentissement de 20 -> 10%

Meg Pouvoir Star - Champs de force Durée 30 sec -> 10 sec Réduction des dégâts 35% -> 25%

Janet Points de vie de base 3400 -> 3200

Grom Points de vie de base 3000 -> 2800



Corrections & Améliorations

Correction d’un problème qui faisait que les statistiques de fin de match ne s’affichaient pas correctement dans certains modes de jeu.

Nous essayons une façon de réduire le nombre de brawlers en double dans le mode Survivant (plus de Meg Apocalypse !)

Maintenance - 3 Mai

Correction des récompenses de réinitialisation de saison de la Coupe Star basées sur la progression de la saison précédente du joueur.

Maintenance - 27 Avril



Correctifs de la mise à jour optionnelle :

Correction de plantages du aux nouvelles stats de fin de match.

L'ancien contenu de Pass Brawl n'apparaitra plus dans le catalogue.

Correction de l'affichage de certains icônes de jeu pour les appareils android.

Correction de la traduction d'un pouvoir star de Gray.

Correction de la notification du magasin rémanente.

Correction de la possibilité d'acheter le skin version Noir de Détective Gray sans avoir le skin de base. En compensation nous offrons 1000 Blings (pendant une durée limitée) pour les joueurs l'ayant acheté en plus de son skin de base.







Bienvenue dans la jungle !

Ça va défourailler !



Nouveau Brawler : Maisie (Chromatique)

Attaque principale : Roquette pression Maisie tire un projectile qui prend de la vitesse en se déplaçant

Super : Onde de choc Maisie se charge pendant une demie-seconde puis crée une large onde de choc autour d’elle, infligeant des dégâts et repoussant les ennemis

Gadget : Retraite ! Maisie frappe le sol, immobilisant les ennemies pendant 0,5s tout en reculant

Gadget : C’est terminé ! Maisie recharge instantanément 1 munition et augmente les dégâts de sa prochaine Roquette pression à hauteur de 30% des PV manquants de la cible

Pouvoir Star : Précision mathématique Roquette pression inflige 10% de dégâts supplémentaires à la distance max.

Pouvoir Star : Tremblements Les ennemis touchés par Onde de choc sont égalements ralentis pendant 2 secondes



Nouveau Brawler : Hank - Tank (Épique)

Classe : Tank - Il charge son super lorsqu’il prend des dégâts

Attaque de base : Bombe à eau Hank commence à gonfler un ballon qui explose après avoir relâché le feu ou après 10 secondes, infligeant des dégâts de zone accrus. Le ballon atteint sa taille maximale en 3 secondes. Hank n'a qu'une seule munition qui se recharge rapidement (comme Ambre)

Super : Torpilles-chercheuses Hank lance des torpilles-chercheuses dans toutes les directions autour de lui qui continuent leurs trajectoires jusqu’à ce qu’elles atteignent une cible ou un mur, réalisant ainsi des dégâts de zones mineurs

Gadget : Bombe trafiquée La prochaine Bombe à eau ralentit également les ennemis pendant 3 secondes

Gadget : Barricade Hank subit 40% de dégâts en moins pendant 3 secondes

Pouvoir Star : Bon gros boom Quand la Bombe à eau est chargée à plus de 80%, Hank gagne 20% de vitesse de déplacement supplémentaire

Pouvoir Star : À couvert ! Hank subit 20% de dégâts en moins lorsqu’il se trouve près d’un mur/boîte etc.



Hank sera disponible dans le magasin début juin.

Nouveaux Skins

Saison : À LA RESCOUSSE !

Maisie de la Jungle (149 Gemmes / 5,000 Blings) | Palier 70 du Pass Brawl

Colt Chimpanzé (149 Gemmes / 5,000 Blings)

Meg Jaguar (149 Gemmes / 5,000 Blings) | Coupe Star

Max Léoparde (79 Gemmes / 2,750 Blings) + Max Panthère (Vous devez posséder Max Léoparde -29 Gemmes / 1,000 Blings) | Chroma

Crocodile Buster (149 Gemmes / 5,000 Blings)

Les skins À la rescousse seront disponibles début mai.

Mini-Thème : LÉGENDES DE L’OLYMPE

Tick Cerbère (199 Gemmes)

Nani Arès (199 Gemmes)

Brock Zeus (199 Gemmes)

Les skins Légendes de l’olympe seront disponibles début juin.

Refonte :

Jessie Chevalier Dragon (149 Gemmes / 5,000 Blings) + Jessie Pendragon (Vous devez posséder Jessie Chevalier Dragon - 49 Gemmes / 1,750 Blings) | Chroma

Jessie Dragon Rouge (Skin Exclusif Anniversaire en Chine)

Les refontes seront disponibles immédiatement à la sortie de la mise à jour.

Autres :

Eliz@ Lolita (79 Gemmes / 2,750 Blings) | Disponible lors de la Golden Week

Maisie Mécano (29 Gemmes / 1,000 Blings) | Disponible début mai à la sortie de Maisie

Carl Gobelin (29 Gemmes / 1,000 Blings) | Disponible fin mai

Léon Sweat Chat (29 Gemmes / 1,000 Blings) | Disponible fin mai

Buzz Godzilla (29 Gemmes / 1,000 Blings) | Disponible fin mai

Edgar Blackbird (29 Gemmes / 1,000 Blings) | Disponible fin mai

Billie Chewing-gum (29 Gemmes / 1,000 Blings) | Disponible fin mai

Hank Requin Blindé (29 Gemmes / 1,000 Blings) | Disponible début juin à la sortie de Hank

Équipements

Nouvel Équipement : Puissance du Familier (Épique)

Augmente la puissance du familier de 20%

Disponible pour : Jessie Nita Mr. M Tara Penny



Nouvel Équipement : Ambre (Mythique)

Le jet d’huile d’Ambre ralentit désormais les Brawlers ennemis

Disponible pour : Ambre



Nouvel Équipement : Eve (Mythique)

Le Super d’Eve fait apparaître une larve supplémentaire

Disponible pour : Eve



Nouveautés en fin de match

Temps fort Montre à tout le monde un temps-fort de la partie avant l’apparition de l'écran de fin de match.

Améliorations de l’écran de fin de match : Vous pouvez désormais voir les dégâts totaux, les éliminations, le nombre de morts et plus encore. Likes : vous pouvez désormais donner 1 Like si vous avez aimé la performance de quelqu’un (allié ou ennemi).



Nouvelle monnaie : Bling !

Nous supprimons les Points Star et introduisons une nouvelle monnaie, qui décrit mieux son objectif : Bling !

Votre montant de Points Star actuels seront convertis en Bling à un ratio de 10 pour 1.

Bling a une limite de 7,000. Vos Points Star convertis peuvent excéder la limite mais vous ne pourrez pas récupérer d’autres Blings supplémentaires sauf si vous dépensez l’excédent.

Bling peut être obtenu dans le Pass Brawl, en Coupe Star, Ligue des Trophées, Quêtes, Défis et les Cadeaux quotidiens.

Changements : Coupe Star

Récompenses :

La récompense après avoir gagné 30 manches est un Tag au lieu de l’Image de profil.

La récompense après avoir gagné 60 manches ne change pas (Achat du skin de saison).

La récompense après avoir atteint Or I ne change as (Image de profil).

Au lieu de recevoir en une fois la récompense en Points Star à la fin de la saison selon votre rang le plus élevé, désormais les joueurs : Recevront 250 Blings à chaque rang atteint et pourront être récupéré directement une fois par saison. Lorsqu’une nouvelle saison commence, vous pouvez récupérer les Blings des rangs précédents rétroactivement.



Réinitialisation saisonnière :

La réinitialisation bimensuelle de la saison est désormais plus importante. La logique sous-jacente est que les gens peuvent gagner une quantité considérable de Points Star sans effort. En d'autres termes : la monnaie pouvant être gagnée devrait être… eh bien, gagnée ! Un effet secondaire positif de cela est que la vitesse de matchmaking sera plus rapide, surtout au début de la saison.



Changements : Ligue des Trophées

Réinitialisation saisonnière :

La réinitialisation de la saison aura à nouveau lieu toutes les deux semaines, au lieu de tous les deux mois. Le grand changement est qu'au lieu de réinitialiser tous les Brawlers au-dessus de 500 trophées, nous ne réinitialiserons que vos 20 Brawlers avec le plus grand nombre de trophées au moment de la réinitialisation de la saison.

Nous avons également modifié le tableau de réinitialisation pour mettre l'accent sur les compétences par rapport à l'investissement en temps, c'est-à-dire que vous pourrez désormais maintenir votre rang actuel avec un minimum d'effort, même à haut niveau, tout en pouvant gravir lentement les rangs pour les Brawlers - ce qui devrait également améliorer indirectement le matchmaking car le haut niveau de trophées (750+) deviendra plus compétitive au fil du temps.

Vous obtiendrez des Blings lors de la réinitialisation des trophées de la saison. Cela sera basé sur combien de Trophées votre top 20 Brawlers ont. Plus vous avez de trophées, plus vous recevrez de Blings !



Changements : Progression des Rangs d'un Brawler

Actuellement, vous pouvez gagner des Points Star sous forme de récompenses uniques à certains rangs. Vous obtiendrez maintenant le même montant mais converti en Bling à la place.



Nouveau : Catalogue

Le catalogue est le nouvel endroit pour trouver et collecter tous les cosmétiques que nous avons dans le jeu ! Plus besoin d'attendre que votre skin ou émote souhaité soit en rotation, tout est maintenant au même endroit !

Vous pouvez y accéder via le magasin et via la page des Brawlers.



Changements pour les Skins

Les skins ont désormais une rareté :

Raretés de skins Légendaire = 299 Gemmes | Pas disponible en Bling Mythique = 199 Gemmes | Pas disponible en Bling Épique = 149 Gemmes/5,000 Blings Super Rare = 79 Gemmes/2,750 Blings Rare = 29 Gemmes/1,000 Blings



Pass Brawl

Récompenses:

Le palier 1 du Pass Brawl Premium vous octroie désormais 2,750 Blings au lieu d’un Skin.

Le palier 10 du Pass Brawl Premium vous octroie désormais 1,600 Blings au lieu d’un Pack d’émotes.

Le palier 43 du Pass Brawl Premium vous octroie désormais une Image de profil au lieu d’un Tag.

Le palier 70 du Pass Brawl Gratuit vous octroie désormais 2,000 Pièces au lieu d’un Pack d’émote.

Achat :

Le Pass Brawl est toujours disponible pour 169 Gemmes.

Le pack du Pass Brawl comprenant 10 paliers débloqués n’est plus disponible.

Nous introduisons une nouveau Pack du Pass Brawl comprenant 5 paliers débloqués pour 9.99 USD (prix pouvant varier selon la monnaie locale).

Changements dans l’économie

Cela fait environ 4 mois que nous avons introduit le nouveau système de progression linéaire pour Brawl Stars et nous avons maintenant collecté suffisamment de données pour effectuer quelques petits ajustements afin d'améliorer le système là où il est actuellement insuffisant.

Améliorations pour les Nouveaux Joueurs/Débutants (En dessous de 10,000 Trophées)

Nous avons identifié que les nouveaux joueurs/débutants déverrouillent moins de Brawlers que prévu et plus lentement que prévu. Nous avons reçu des commentaires selon lesquels déverrouiller des Brawlers relativement rapidement puis se retrouver face à un mur une fois que le premier Brawler Mythique sur la Route Starr est disponible procurait une sensation désagréable.

Afin de résoudre ce problème, nous avons réalisé ces ajustements :

Nous augmentons le nombre de Crédits dans la Route des Trophées entre 1,000 et 10,000 Trophées.

Nous ajoutons 2 Paliers dans la Route des Trophées avec 500 x Crédits chromatiques à 2,000 et 4,000 Trophées.

Nous réduisons le coût du premier Brawler Épique de 25%, et le premier Brawler Mythique de 50%, tout comme les Brawlers Légendaires actuellement.

Brawlers Chromatiques

Nous allons réduire le nombre de crédits Chromatiques requis pour déverrouiller les Brawlers chromatiques dans les premiers temps de leur sortie :

Saison 1 : 2,500 (avant : 4,500)

Saison 2 : 1,250 (avant : 1,500)

Saison 3 : 500 (pas de changement)

Gaz toxique

Le gaz toxique inflige désormais 20% de la vie maximum du Brawler par seconde durant les 5 premières secondes dans le gaz. Au delà de 5 secondes, il inflige 5% de dégâts supplémentaires toutes les secondes pour chaque seconde passée dans le gaz.

Ce changement s’applique aux modes suivants :

Survivant

Hors-jeu

Duel

Matchmaking

Outsider Actuellement, il pourrait être démotivant de voir la bannière “Outsider” au début du match. Vous ne pouvez rien faire à ce sujet à ce moment-là, et vous avez plus de chance de perdre des trophées si vous êtes Outsider. Nous avons donc décidé de faire quelques modifications : La bannière Outsider ne sera affichée qu’à la fin du match Les Outsiders ne perdront pas de Trophées s’ils perdent le match, mais en gagneront plus en cas de victoire Les prérequis pour déclencher la fonction Outsider a été diminuée à 150 trophées.

Noms Les noms des joueurs seront désormais visibles jusqu’à 1000 trophées (au lieu de 600) et jusqu’au rang Master (au lieu de Mythique) en Coupe Star

Blacklisting des joueurs dans le matchmaking de haut niveau (800+ trophées) Nous avons diminué la durée du “blacklisting” après avoir rencontré un joueur en matchmaking de haut niveau. Cela devrait améliorer la durée de recherche de matchs pour les joueurs à haut trophées et devrait réduire le nombre de matchs Outsider, améliorant de manière globale le matchmaking à haut niveau. Ce changement s’applique également à la Coupe Star et à la Ligue des Clubs.



Prime

Nous avons ajouté une nouvelle condition de victoire pour le mode Prime. Actuellement, le match se termine au bout de 120 secondes, et l’équipe avec le plus d’étoiles l’emporte. Avec cette mise à jour, vous pouvez aussi gagner en atteignant 20 étoiles avant vos adversaires.

Si aucune des 2 équipes n'atteint 20 étoiles avant la fin des 120 secondes, l’équipe avec le plus d’étoiles gagnera - comme avant. Et en cas d’égalité, l’équipe ayant l’étoile bleue remporte le match.

Ce changement devrait réduire la durée totale des matchs de Prime si l’une des équipes STOMP l’autre.



Nouveau modificateur : Survivant Survie Ultime (Temporaire)

Nous testons une nouvelle variation du Survivant (solo et duo) sans régénération passive de points de vie.

Les compétences actives de soins de certains Brawlers fonctionneront normalement.

En plus de cela, des Packs de soin apparaîtront sur la carte et apparaîtront également lorsqu’un Brawler est battu !

Nous espérons récompenser un mode de jeu plus agressif et décourager les joueurs de jouer en équipe.

Si vous êtes le dernier vivant, vous êtes le gagnant !



Modes Communautaires



Les résultats sont là ! Plus de 300 000 personnes ont voté sur YouTube, et voici ce que nous avons :

Volley Brawl remporte le vote avec 60% des voix et sera ajouté au jeu !

Duel termine en seconde position avec 18% des votes. Il restera donc disponible en jeu mais nous allons introduire de nouvelles cartes !

Chasseurs n’a reçu que 15 % des voix et ne sera pas ajouté au jeu.

Basket Brawl n’a reçu que 7% des voix et sera retiré du jeu.

Événement Sauvez les Grenouilles

Il est identique à l’événement des Oeufs de la saison dernière, seulement cette fois-ci vous collectez des grenouilles (pour les sauver !)

Vous pourrez obtenir des pièces, des Points de Pouvoir et des Blings grâce aux grenouilles récupérées.

Avant d’atteindre le premier palier de grenouilles collectées, les joueurs pourront gagner des récompenses comme montré ci-dessous.

Le premier palier est de 40 grenouilles, une fois ce nombre de grenouilles atteint vous ne pourrez gagner plus qu’une unité de chaque récompense pour chaque grenouille.

Il y a également un palier maximum de 85 grenouilles, après quoi vous ne remporterez plus de récompenses même si vous collectez plus de grenouilles et vous recevrez un message vous invitant à revenir le lendemain.

L’événement durera entre 3 et 5 jours.

Objets cosmétiques

Émotes

Colt Chimpanzé, Crocodile Buster, Meg Jaguar, Max Léoparde, Max Panthère, 3 Singes Sages

Arès Nani, Brock Zeus, Tick Cerbère, Poing de l’Olympe, Éclair de l’Olympe, Feu de l’Olympe

Chat de la Golden Week, Crâne de la Golden Week, Éliz@ Lolita,

Grenouille Amazone

Émote Maisie

Maisie Reine de la jungle

Hank

D’jinn du mal, Robot Mike, El Rey Costo, Eliz@ Superfan, Max Hermes, Jessie Voleuse Féline, Jessie Chevalier Dragon, A.R.K.A.D. Virus, Colt Beau-Gosse

Leon Esports, Max Esports

Nouveaux Sprays

Sprays Jungle, Colt Chimpanzé, Crocodile Buster, Meg Jaguar, Max Léopard

Arès Nani, Zeus Brock, Tick Cerbère

Tag Golden Week, Éliz@ Lolita

Grenouille Amazone

Maisie

Hank

Bling

Avatar de Profil

Image de profil de la Jungle, Masque de la Jungle, Colt Chimpanzé, Crocodile Buster, Meg Jaguar, Max Léoparde

Image de Profil des skins Olympe, Nani Arès, Brock Zeus, Tick Cerbère

5x Image de Profil Golden Week, Éliz@ Lolita

Grenouille Amazone

Image de Profil des profondeurs

Maisie

Hank

Titres

Maisie = Bombe atomique

Hank = P’tit chef

Changements d’équilibrage

SUPERCELL, OÙ SONT LES CHANGEMENTS ?

Nous aurons plusieurs compétitions officielles peu après la mise à jour, par conséquent nous ne voulons pas modifier trop fortement la méta. Il y aura probablement plus de changements d’équilibrage plus tard dans la saison.

Buffs

Edgar

Points de vie de Base - 2800 → 3000

Nous savons que ce n’est pas le rework attendu. Cependant, en attendant que nous puissions nous en occuper, voici un peu d’amour pour Edgar qui à du mal à trouver sa place dans la méta. Cela devrait l’aider à mieux utiliser son passif de vol de vie étant donné qu’il ne sera pas battu aussi rapidement.

Shelly

Vitesse de déplacement - 720 → 820 (rapide → très rapide)

Nous avons enfin la réponse à la question “QUAND ALLEZ VOUS BUFF SHELLY ???” - C’est maintenant. Félicitations !

Nerfs

R-T

Points de vie de base 4100 -> 3900

Délai entre les attaques en forme divisée 250ms -> 500ms

R-T s’est retrouvé dans une position assez forte après que la méta se soit un peu installée. Ses 2 atouts les plus importants sont sa durabilité en tant que Brawler à longue distance et sa vitesse de déchargement + son burst de sa forme divisée, nous réduisons donc légèrement les deux. Cela devrait octroyer un peu plus de marge de manœuvre et le mettre dans une position plus équilibrée. Nous le surveillons autant qu'il nous surveille tous.

Refonte

Meg

Meg commence le match dans son armure Mécha

L’armure Mécha a moins de points de vie et de dégâts

L’armure mécha ne perds plus de points de vie dans le temps

L’armure mécha ne reçoit plus des soins diminués

Le super de l’armure Mécha se charge avec les dégâts infligés plutôt qu’avec le temps

La refonte que personne n’avait demandé mais que tout le monde voulait (on espère) ! Meg offre des performances plutôt bonnes en ce moment, surtout à haut rang, mais elle est très sous-utilisée. Nous pensons que bon nombre de joueurs n’ont jamais eu le plaisir d’expérimenter les joies de l’Armure Mécha, seulement la fragilité de sa forme humaine. En changeant légèrement son design, cela devrait la rendre plus intéressante dès le début, mais bien entendu nous devions réduire l’efficacité de l’Armure Mécha pour compenser.



Cartes, Mode de jeu & Changements de rotations

Volley Brawl

Ajoutées Jeu perso (Nouvelle carte) Route victorieuse (Nouvelle carte) Terre plus que battue (Nouvelle carte) Charge d’allée (Nouvelle carte)

Enlevée Aucun

Prime

Ajoutée Prairie aux serpents

Enlevée Croisée des chemins

Brawl Ball

Ajoutées Que ça rebondisse Super rebond

Enlevées Couloir de fer Mouvement circulaire

Duels

Ajoutées Boucle mortelle (Nouvelle carte) Yeux au sol (Nouvelle carte) Coin suspect (Nouvelle carte) Terrain battu (Nouvelle carte)

Enlevées Iron Core Grim Island Four Lakes Mogura Tataki

Razzia de gemmes

Ajoutée Arcade Rustique

Enlevée Quatre portes

Braquage

Ajoutée Quart de seconde

Enlevée Braquage bancal

Zone réservée

Ajoutées C’est ouvert Temple of Boom

Enlevées Heure de pointe Triumvirate

Hors-jeu

Ajoutée Fin de la fin

Enlevée Pas à pas

Survivant

Ajoutée Rêves aériens

Enlevée Poteaux magnifiques

Classé (Coupe Star/Ligue de Club) Prime : Étoile filante, Saison sèche, Mille-feuilles Brawl Ball : Ligue junior, En touche, Tir au but Razzia de gemmes: Mine Hard Rock, Fort de Gemmes, Arcade Cristalline Braquage : C’est chaud patate, Canyon boum boum, Zone sécurisée Zone réservée : Cercle de feu, Stratégies parallèles, Division Hors-Jeu : Ravin du bras d’or, À découvert, Phénix flamboyant



Changements d’environnement de cartes

Ajoutés :

Jungle Inquiétante (nouveau) | Maison de Bo, Nita et Léon

Spectacle de cascades

Fonds marins

Confrontation d’arcade (nouveau)

Confrontation de cascades (nouveau)

Enlevés :

Usine de robot

Affrontement d’usine de robot

Bazar de Tara

Stand de bonbons

Correction de bug