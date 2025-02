Il 2 giugno festeggeremo la festa della repubblica italiana con un mega torneo: Brawl Tricolore!



Sei influencer della community italiana di Brawl capitaneranno le squadre composte da due giocatori scelti nei loro canali. Il tutto verrà commentato da Gigi!





Si scontreranno:



BluFoxer

Dragon

Fabio_mela

Ferre

Mr.DLS

Nemos



Vuoi far parte di una delle squadre? Segui i loro canali per scoprire come essere selezionati!*



Premi, fantastiche partite e grasse risate! Gioca con la community italiana di Brawl Stars! Non mancare!





*I partecipanti all'evento devono avere almeno 16 anni compiuti entro il 2 giugno, data dell'evento.