Dopo l'aggiornamento di questa settimana del 21 novembre, abbiamo riscontrato un errore che ha impedito ad alcuni giocatori di entrare nelle partite di Sete di Potere.

Per risolvere il problema, ogni risultato delle ultime due mappe (Pianura volante e Prateria dei serpenti) verrà sostituito da un valore predefinito (114 + 99), eguagliando così le possibilità di successo di ogni giocatore in questa stagione di Sete di Potere.

Questo processo richiederà un paio di giorni per essere completato, quindi se non hai ancora ottenuto i tuoi punti, per favore, aspetta. I punti saranno consegnati prima della fine della stagione.

Si prega inoltre di notare che il totale dei punti di Sete di Potere cambierà semplicemente senza alcuna forma di notifica.